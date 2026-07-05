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हिंदी न्यूज़ऑटोToyota-Mahindra की बढ़ेगी टेंशन, MG और JSW ला रहे हैं दमदार नई गाड़ियां

Toyota-Mahindra की बढ़ेगी टेंशन, MG और JSW ला रहे हैं दमदार नई गाड़ियां

MG and JSW New Car: जेएसडब्ल्यू और एमजी मोटर ला रहे हैं जेटूर टी2 और IM6 जैसी दमदार गाड़ियां. जानिए कैसे ये नई एसयूवी टोयोटा और महिंद्रा की मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं.

Written By : हिमांशु सिंह |  Updated at : 05 Jul 2026 02:58 PM (IST)
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MG and JSW New Car: भारतीय ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में टोयोटा और महिंद्रा का बोलबाला बहुत पहले से ही है. सड़कों पर इन दोनों कंपनियों को SUV गाड़ियां खूब देखने को मिलती हैं. लेकिन अब यह दबदबा खतरे में पड़ सकता है. क्योंकि, जेएसडब्ल्यू और एमजी मोटर मिलकर एक बड़ा दांव खेलने की तैयारी में हैं. 

ये दोनों कंपनियां भारतीय ग्राहकों के लिए एक से बढ़कर एक धांसू गाड़ियां लेकर आ रही हैं. जो न सिर्फ लुक में बेहद मस्कुलर हैं बल्कि एडवांस टेक्नोलॉजी से भी लैस हैं. अगर आप भी आने वाले दिनों में नई गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो बाजार में मचने वाले इस नए घमासान के बारे में आपको जरूर जानना चाहिए.

जेटूर टी2 मचाएगी मार्केट में तहलका

बता दें कि, महिंद्रा की थार और स्कॉर्पियो को टक्कर देने के लिए जेएसडब्ल्यू अपनी नई एसयूवी जेटूर टी2 को बाजार में उतारने जा रही है. इसका बॉक्सी और रफ-टफ लुक पहली नजर में ही लोगों को दीवाना बना रहा है. 

आपको बता दें कि, इस गाड़ी की सबसे बड़ी खासियत इसका प्लग-इन हाइब्रिड इंजन होने वाला है जो पेट्रोल के साथ-साथ बेहतरीन माइलेज भी देगा. जबकि इसमें ग्राहकों को फोर-व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी मिलेगा जिससे यह ऑफ-रोडिंग के शौकीनों के लिए एक परफेक्ट चॉइस बनने वाली है.

यह भी पढ़ें: क्या E20 पेट्रोल से खराब हो गई यूट्यूबर की Innova Hycross? टोयोटा ने दिया ये जवाब

एमजी IM6 को जल्द कर सकती है लॉन्च 

भारत में अपनी मार्केट बना चुकी एमजी लग्जरी और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए जानी जाती है. एमजी मोटर अपनी सुपर-प्रीमियम कूपे एसयूवी IM6 लाने की तैयारी में है. यह एक प्योर इलेक्ट्रिक हाई-परफॉर्मेंस गाड़ी होगी जो सीधे तौर पर बड़ी इंटरनेशनल कारों को चुनौती देगी. 

इसके स्पोर्टी डिजाइन के साथ-साथ केबिन के अंदर ट्विन-स्क्रीन सेटअप और एडवांस फीचर्स की लंबी लिस्ट देखने को मिलेगी. बेहतरीन रेंज और जबर्दस्त पिकअप के साथ यह कार उन लोगों को टारगेट करेगी जो एक फ्यूचरिस्टिक और लग्जरी ड्राइविंग एक्सपीरियंस चाहते हैं.

टोयोटा को मिलेगी चुनौती

बता दें कि, टोयोटा ने भारत में अपनी हाइब्रिड गाड़ियों जैसे इनोवा हाईक्रॉस और हाइराइडर के दम पर तगड़ी पकड़ बनाई है. लेकिन अब एमजी और जेएसडब्ल्यू मिलकर स्टारलाइट 560 जैसी प्लग-इन हाइब्रिड गाड़ियां ला रहे हैं. 

ये गाड़ियां सिर्फ बैटरी पर भी करीब 100 किलोमीटर तक चल सकेंगी और जरूरत पड़ने पर पेट्रोल इंजन का इस्तेमाल करेंगी. इस नई टेक्नोलॉजी के आने से ग्राहकों को बिना किसी रेंज की टेंशन के बहुत ही शानदार माइलेज मिलेगा जो टोयोटा के मार्केट शेयर में सीधे सेंध लगा सकता है.

यह भी पढ़ें: Tata Punch ने तोड़े बिक्री के सारे रिकॉर्ड, जानिए देश की टॉप-5 बिकने वाली SUVs की लिस्ट

About the author हिमांशु सिंह

हिमांशु सिंह पिछले साढ़े तीन साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. फिलहाल वह ABP News में ऑटो बीट पर कार्यरत हैं. ऑटो सेक्टर में उन्हें नई कारों और बाइक्स के लॉन्च, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, फीचर्स, माइलेज, टेक्नोलॉजी और ऑटो मार्केट से जुड़ी खबरों की अच्छी जानकारी है. वह ऑटो से जुड़ी हर जरूरी और नई जानकारी आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, ताकि लोग बिना किसी परेशानी के खबरों को समझ सकें.

ABP News से पहले हिमांशु DNP India, Sports Wiki और Hawk E Commerce के साथ काम कर चुके हैं. इस दौरान उन्होंने स्पोर्ट्स, राजनीति और वायरल खबरों पर भी काम किया. अलग-अलग बीट्स पर काम करने की वजह से उन्हें कई तरह की खबरों को समझने और लोगों तक सही तरीके से पहुंचाने का अनुभव मिला.

हिमांशु की कोशिश रहती है कि उनकी खबरें सरल, भरोसेमंद और सीधे लोगों से जुड़ी हों. उन्हें ऐसी खबरों पर काम करना पसंद है, जिनका असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ता है. डिजिटल मीडिया की अच्छी समझ होने की वजह से वह ट्रेंडिंग और जरूरी खबरों को तेजी से पाठकों तक पहुंचाते हैं.

काम के अलावा हिमांशु को क्रिकेट खेलना, स्टैंडअप कॉमेडी करना और नई जगहों पर घूमना पसंद है. उनका मानना है कि नई जगहों को देखना और नए लोगों से मिलना सोच को बेहतर बनाता है, जिसका फायदा उनके काम में भी मिलता है.
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Published at : 05 Jul 2026 02:58 PM (IST)
Tags :
MG Motors MG IM6 Electric SUV Jsw Mg Upcoming Cars Hybrid Suvs India 2026 Mahindra Toyota Rivals
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