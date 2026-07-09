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हिंदी न्यूज़ऑटोभारत में क्यों अच्छी सेल नहीं कर पा रही Tesla? पहली छमाही में बिकीं सिर्फ 234 यूनिट्स

भारत में क्यों अच्छी सेल नहीं कर पा रही Tesla? पहली छमाही में बिकीं सिर्फ 234 यूनिट्स

Tesla Sales Report 1 January 2026 to June 2026: कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV Model Y के साथ एंट्री की थी, लेकिन इसकी ऊंची कीमत और सीमित डीलर नेटवर्क की वजह से बिक्री पर असर पड़ा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 09 Jul 2026 08:53 AM (IST)
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दुनिया की सबसे पॉपुलर इलेक्ट्रिक कार कंपनियों में शामिल Tesla ने जब भारतीय बाजार में कदम रखा था, तब माना जा रहा था कि कंपनी की कारों को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिलेगी.लेकिन 2026 की पहली छमाही के बिक्री आंकड़े कुछ अलग तस्वीर दिखा रहे हैं.

Tesla की बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ सकी है. यही वजह है कि अब यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत में Tesla की शुरुआत कमजोर साबित हो रही है या फिर कंपनी को अभी अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और समय चाहिए?

इस साल जनवरी से जून 2026 के बीच Tesla की बिक्री केवल 234 यूनिटिस ही हुई. कंपनी ने भारतीय बाजार में अपनी प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV Model Y के साथ एंट्री की थी, लेकिन इसकी ऊंची कीमत और सीमित डीलर नेटवर्क की वजह से बिक्री पर असर पड़ा. भारत में अभी भी बड़ी संख्या में ग्राहक ऐसी इलेक्ट्रिक कारें पसंद करते हैं, जिनकी कीमत कम हो. ऐसे में Tesla की महंगी कारें हर ग्राहक की पहुंच में नहीं हैं.

क्या है टेस्ला के सामने बड़ी चुनौती?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि Tesla के सामने सबसे बड़ी चुनौती कीमत है. कंपनी की कारें पूरी तरह आयात (CBU) होकर भारत आती हैं, जिस कारण उन पर भारी आयात शुल्क लगता है. इसका सीधा असर कार की कीमत पर पड़ता है. दूसरी ओर भारतीय बाजार में पहले से मौजूद कई कंपनियां कम कीमत में इलेक्ट्रिक कारें उपलब्ध करा रही हैं, जिससे ग्राहकों के पास ज्यादा ऑप्शन हैं. ऐसे में Tesla को कड़ी टक्कर का सामना करना पड़ रहा है.

भारतीय बाजार के लिए क्या जरूरी?

बिक्री के आंकड़े उम्मीद से कम रहने का मतलब यह नहीं है कि Tesla भारत में असफल हो गई है. किसी भी नए ब्रांड को नए बाजार में अपनी पहचान बनाने और ग्राहकों का भरोसा जीतने में समय लगता है. फिलहाल कंपनी अपने शोरूम नेटवर्क का विस्तार करने और ग्राहकों तक बेहतर पहुंच बनाने पर काम कर रही है.अगर भविष्य में कंपनी भारत में लोकल प्रोडक्शन शुरू करती है या कम कीमत वाले मॉडल लॉन्च करती है, तो बिक्री में तेजी देखने को मिल सकती है. 

भारत का इलेक्ट्रिक कार बाजार तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन यहां सफलता पाने के लिए केवल प्रीमियम ब्रांड होना काफी नहीं है. ग्राहकों की जरूरत, कीमत, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बिक्री के बाद मिलने वाली सर्विस भी उतनी ही जरूरी होती है. इसलिए Tesla को भारतीय बाजार की मांग के अनुसार अपनी रणनीति बनानी होगी. 

यह भी पढ़ें:- 1200 KM तक की मिलेगी रेंज, जल्द एंट्री लेने जा रहीं 3 प्लग-इन हाइब्रिड SUV, लिस्ट में ये नाम शामिल

About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 09 Jul 2026 08:46 AM (IST)
Tags :
Auto News Tesla Cars Car News Tesla Sales Report
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