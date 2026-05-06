हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#ResultsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका

ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका

Lok Adalat 2026: दिल्ली में 9 मई 2026 को लोक अदालत लगेगी जहां आप पुराने ट्रैफिक चालान माफ या कम करा सकते हैं. आइए आवेदन करने का आसान तरीका जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: गौतम सिंह | Updated at : 06 May 2026 01:55 PM (IST)
Preferred Sources

अगर आपके ऊपर कोई पुराना ट्रैफिक चालान है और आप उसे खत्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. 9 मई 2026 को दिल्ली के सभी जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगेगी. इसका मकसद छोटे मामलों को जल्दी और आसान तरीके से निपटाना है. यहां आप अपने चालान को कम या खत्म करवा सकते हैं. आइए जानते हैं कि लोक अदालत कहां लगेगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें.

दरअसल, ये लोक अदालत कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट में आयोजित होगी. यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. यहां आप अपने पुराने चालान को माफ करा सकते हैं या कम जुर्माने में निपटा सकते हैं.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

लोक अदालत में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. बिना रजिस्ट्रेशन के आपका चालान सेटल नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन 4 मई 2026 से शुरू हो चुका है और 7 मई 2026 तक चलेगा. आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर अपना टोकन बुक कर सकते हैं. हर दिन सीमित संख्या में टोकन दिए जा रहे हैं, इसलिए जल्दी आवेदन करना जरूरी है.

जरूरी बातों का रखें ध्यान

रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा. इसका प्रिंट निकालना जरूरी है क्योंकि कोर्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी. साथ ही अपने चालान की कॉपी भी डाउनलोड करके साथ रखें. आपको अपने तय समय पर ही कोर्ट पहुंचना होगा, ताकि आपका केस सही समय पर सुना जा सके.

कैसे होगा चालान का निपटारा?

लोक अदालत में जज आपके मामले को देखकर फैसला करेंगे. अगर मामला छोटा है, तो जुर्माना कम किया जा सकता है या पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है. अगर आपको जुर्माना भरना पड़े, तो वहीं काउंटर पर जमा करना होगा. इसके बाद आपका चालान सिस्टम से हटा दिया जाएगा. ध्यान रखें कि इस बार केवल 31 जनवरी 2026 तक के लंबित चालानों का ही निपटारा किया जाएगा.

किन मामलों का होगा निपटारा?

लोक अदालत में केवल छोटे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन वाले मामलों का ही समाधान किया जाता है. जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना या गलत पार्किंग. गंभीर मामलों जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन या बड़े हादसे इसमें शामिल नहीं होते.

ये भी पढ़ें:- Tata की इन पावरफुल SUVs में अब मिलेगा Red Dark Edition, जानिए कैसा है लुक और फीचर्स? 

ये भी पढ़ें: कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस! ये हैं 2 लाख के अंदर की 5 बेस्ट बाइक्स, देखें ये लिस्ट

Published at : 06 May 2026 01:55 PM (IST)
Tags :
Auto News Lok Adalat 2026 Delhi Lok Adalat Traffic Challan Waiver
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका
ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका
ऑटो
पेट्रोल की तुलना में खूब बचेंगे पैसे, 400 KM रेंज के साथ आती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत
पेट्रोल की तुलना में खूब बचेंगे पैसे, 400 KM रेंज के साथ आती हैं ये इलेक्ट्रिक कारें, जानें कीमत
ऑटो
Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!
Honda का बड़ा धमाका: इस दिन लॉन्च होगी City Facelift और ZR-V Hybrid, Verna की बढ़ेगी टेंशन!
ऑटो
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स
फुल टैंक में चलेगी 1200 KM, जल्द भारत में लॉन्च होने जा रही ये हाइब्रिड SUV, जानिए डिटेल्स
Advertisement

वीडियोज

Met Gala 2026 के अजीब नियम: No Onion-Garlic, No Selfie, No Spouse यहां Fashion से ज्यादा Rules चलते हैं
Pitt Siyapa Review: सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की अनोखा कॉन्सेप्ट और शानदार कॉमेडी फिल्म
West Bengal New CM Update: बंगाल का अगला सीएम कौन?! | Suvendu Adhikari
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’?
क्या यूपी-पंजाब में भी BJP करेगी ‘खेल’? | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
India-China Defense System: एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
एयर डिफेंस के मामले में चीन या भारत कौन मजबूत, जानें S-500 और HQ-29 में किसकी ताकत ज्यादा?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
ममता बनर्जी से मुलाकात से पहले यूपी की सियासत का पारा चढ़ा गए अखिलेश यादव, कहा- हम तो 2022 में ही...
ममता बनर्जी से मुलाकात से पहले यूपी की सियासत का पारा चढ़ा गए अखिलेश यादव, कहा- हम तो 2022 में ही...
इंडिया
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
ऑपरेशन सिंदूर की मार भूल गया पाकिस्तान, इशाक डार देने लगे भारत को धमकी, बोले- 'कोई भी कोशिश युद्ध'
आईपीएल 2026
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
IPL 2026: 44 चौके और 24 छक्के जड़कर इस बल्लेबाज ने आईपीएल में मचाया कोहराम, ऑरेंज कैप की रेस टॉप पर पहुंचा
साउथ सिनेमा
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से एक्टर बने थे 'मास सुपस्टार'
थलपति विजय की शुरुआत में खूब फिल्में हुई थीं फ्लॉप, फिर इस शख्स की वजह से बने 'मास सुपस्टार'
विश्व
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
बंगाल में BJP की बंपर जीत के बाद बांग्लादेश ने लगा ली भारत से बड़ी उम्मीद, खलीलुर रहमान बोले- 'मैं उनके मन की बात...'
एग्रीकल्चर
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
घर में कैसे उगाएं रेनबो मशरूम, इस आसान तरीके से रंगीन हो जाएगा गार्डन
शिक्षा
Bharat Innovates 2026: पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
पेरिस में दिखा भारतीय स्टार्टअप्स का दम, दुनिया भर के निवेशकों को लुभाने की शानदार पहल
ENT LIVE
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
Met Gala 2026 Protest: Fake Urine Bottles को लेकर Jeff Bezos के खिलाफ बवाल
ENT LIVE
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
Pitt Siyapa Review:सोनम बाजवा और परमवीर चीमा की कॉमेडी से भरपूर फैमिली एंटरटेनर
ENT LIVE
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
Karan Johar Look: मेट गाला में करण जौहर का डेब्यू, राजा रवि वर्मा से इंस्पायर्ड कॉस्ट्यूम ने जीता फैंस का दिल
ENT LIVE
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
Mammootty & Mohanlal का जलवा: ‘Patriot’ में फिर गूंजा साउथ के Legends का दबदबा
ENT LIVE
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Glory Review: Pulkit Samrat और Divyenndu की जोरदार एक्टिंग, सीरीज हुई हिट
Embed widget