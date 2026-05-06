ट्रैफिक चालान से छुटकारा! 9 मई को लगेगी लोक अदालत, जानें आवेदन करने का तरीका

अगर आपके ऊपर कोई पुराना ट्रैफिक चालान है और आप उसे खत्म करना चाहते हैं, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है. 9 मई 2026 को दिल्ली के सभी जिला कोर्ट में नेशनल लोक अदालत लगेगी. इसका मकसद छोटे मामलों को जल्दी और आसान तरीके से निपटाना है. यहां आप अपने चालान को कम या खत्म करवा सकते हैं. आइए जानते हैं कि लोक अदालत कहां लगेगी और इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें.

दरअसल, ये लोक अदालत कड़कड़डूमा, साकेत, पटियाला हाउस, राउज एवेन्यू, द्वारका, रोहिणी और तीस हजारी कोर्ट में आयोजित होगी. यह सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक चलेगी. यहां आप अपने पुराने चालान को माफ करा सकते हैं या कम जुर्माने में निपटा सकते हैं.

कैसे करें रजिस्ट्रेशन?

लोक अदालत में जाने से पहले रजिस्ट्रेशन करना जरूरी है. बिना रजिस्ट्रेशन के आपका चालान सेटल नहीं होगा. रजिस्ट्रेशन 4 मई 2026 से शुरू हो चुका है और 7 मई 2026 तक चलेगा. आप दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की वेबसाइट https://traffic.delhipolice.gov.in/lokadalat पर जाकर अपना टोकन बुक कर सकते हैं. हर दिन सीमित संख्या में टोकन दिए जा रहे हैं, इसलिए जल्दी आवेदन करना जरूरी है.

जरूरी बातों का रखें ध्यान

रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एक टोकन नंबर और अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा. इसका प्रिंट निकालना जरूरी है क्योंकि कोर्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी. साथ ही अपने चालान की कॉपी भी डाउनलोड करके साथ रखें. आपको अपने तय समय पर ही कोर्ट पहुंचना होगा, ताकि आपका केस सही समय पर सुना जा सके.

कैसे होगा चालान का निपटारा?

लोक अदालत में जज आपके मामले को देखकर फैसला करेंगे. अगर मामला छोटा है, तो जुर्माना कम किया जा सकता है या पूरी तरह माफ भी किया जा सकता है. अगर आपको जुर्माना भरना पड़े, तो वहीं काउंटर पर जमा करना होगा. इसके बाद आपका चालान सिस्टम से हटा दिया जाएगा. ध्यान रखें कि इस बार केवल 31 जनवरी 2026 तक के लंबित चालानों का ही निपटारा किया जाएगा.

किन मामलों का होगा निपटारा?

लोक अदालत में केवल छोटे ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन वाले मामलों का ही समाधान किया जाता है. जैसे बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, सीट बेल्ट न लगाना, ओवरस्पीडिंग, रेड लाइट जंप करना या गलत पार्किंग. गंभीर मामलों जैसे शराब पीकर गाड़ी चलाना, हिट एंड रन या बड़े हादसे इसमें शामिल नहीं होते.

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