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हिंदी न्यूज़ऑटोअगर 1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए हिसाब

अगर 1 लाख की डाउन पेमेंट पर Maruti Dzire खरीदें तो हर महीने कितनी बनेगी EMI? जानिए हिसाब

Dzire on EMI: डिजायर की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख रुपये है. अगर आप इस गाड़ी के लिए 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी बची हुई राशि के लिए आपको कार लोन लेना होगा.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jul 2026 03:21 PM (IST)
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अगर आप एक नई सेडान खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन एक साथ पूरी रकम खर्च नहीं करना चाहते तो Maruti Suzuki Dzire आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकती है. यह कार अपनी शानदार माइलेज, कम मेंटेनेंस और भरोसेमंद परफॉर्मेंस के चलते भारतीय ग्राहकों के बीच काफी पॉपुलर है.

अच्छी बात यह है कि अगर आपके पास केवल 1 लाख रुपये का बजट है, तब भी आप कार फाइनेंस के जरिए Maruti Dzire को घर ला सकते हैं आपके लिए जानना जरूरी है कि लोन की राशि, ब्याज दर और EMI बैंक या फाइनेंस कंपनी के हिसाब से अलग-अलग हो सकती है.

Maruti Dzire की एक्स-शोरूम कीमत 6.25 लाख रुपये है. अगर आप इस गाड़ी के लिए 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं तो बाकी बची हुई राशि के लिए आपको कार लोन लेना होगा. दिल्ली में इस गाड़ी की ऑन-रोड कीमत आपको 7.11 लाख रुपये के करीब पड़ेगी.

हर महीने EMI के तौर पर कितने देने होंगे?

अगर आप 1 लाख रुपये की डाउन पेमेंट करते हैं और 9.8 फीसदी ब्याज दर से 4 साल के लिए लोन लेते हैं तो आपको हर महीने 15 हजार 432 रुपये की EMI देनी होगी. लोन का टाइम बढ़ाते हुए अगर आप 5 साल के लिए कार लोन लेते हैं तो हर महीने आपको 12 हजार 917 रुपये EMI के तौर पर देने होंगे. EMI की राशि कार के वेरिएंट, ऑन-रोड कीमत, डाउन पेमेंट और बैंक की ब्याज दर पर निर्भर करेगी.

Maruti Suzuki Dzire की सबसे बड़ी खासियत इसकी कम रनिंग कॉस्ट है. इसमें मिलने वाला पेट्रोल इंजन बेहतर माइलेज देता है, जबकि CNG वेरिएंट भी मौजूद है, जिससे फ्यूल पर होने वाला खर्च और कम किया जा सकता है. यही वजह है कि यह कार प्राइवेट यूज के साथ-साथ रोजाना ड्राइव करने वाले ग्राहकों के बीच भी काफी पसंद की जाती है.

गाड़ी के कैसे हैं फीचर्स?

फीचर्स की बात करें तो नई Dzire में मॉडर्न डिजाइन के साथ कई जरूरी सुविधाएं मिलती हैं. इसमें टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील, रियर AC वेंट, पुश-बटन स्टार्ट और कई प्रीमियम फीचर्स दिए गए हैं.

सेफ्टी के लिहाज से भी इसमें एयरबैग, ABS के साथ EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम (ESP), रियर पार्किंग सेंसर और अन्य जरूरी सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं. अगर आपका बजट सीमित है और आप एक भरोसेमंद, कम खर्च वाली और फीचर-लोडेड सेडान खरीदना चाहते हैं तो Maruti Suzuki Dzire एक मजबूत ऑप्शन बनकर सामने आती है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jul 2026 03:21 PM (IST)
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