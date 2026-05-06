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हिंदी न्यूज़ऑटोTata की इन पावरफुल SUVs में अब मिलेगा Red Dark Edition, जानिए कैसा है लुक और फीचर्स?

Tata की इन पावरफुल SUVs में अब मिलेगा Red Dark Edition, जानिए कैसा है लुक और फीचर्स?

Red Dark Edition: इस एडिशन की सबसे खास बात इसका लुक और डिजाइन है. इसमें रेड और ब्लैक थीम दी गई है, जिससे गाड़ी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश दिखती है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 06 May 2026 11:07 AM (IST)
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भारत की कार निर्माता कंपनी Tata Motors ने अपनी 2 पॉपुलर SUV टाटा हैरियर और टाटा सफारी को नए अंदाज में लॉन्च किया है. कंपनी ने इन गाड़ियों के डीजल वर्जन में नया Ultra Red Dark Edition पेश किया है, जो पहले सिर्फ पेट्रोल मॉडल्स में मिलता था. अब ये नया एडिशन ज्यादा प्रीमियम लुक, बेहतर फीचर्स और दमदार परफॉर्मेंस के साथ आता है, जिससे SUV पसंद करने वालों को एक नया ऑप्शन मिलेगा. 

कितनी है नए एडिशन की कीमत?

इस नए एडिशन की शुरुआती कीमत की बात की जाए तो Tata Harrier के Ultra डीजल वेरिएंट की कीमत लगभग 23.84 लाख रुपये रखी गई है, जबकि टाटा सफारी का Ultra डीजल वेरिएंट करीब 24.49 लाख रुपये से शुरू होता है. ये कीमतें एक्स-शोरूम हैं और टॉप वेरिएंट के हिसाब से इन्हें कंपनी ने प्रीमियम सेगमेंट में रखा है. 

इस एडिशन की सबसे खास बात इसका लुक और डिजाइन है. इसमें रेड और ब्लैक थीम दी गई है, जिससे गाड़ी ज्यादा स्पोर्टी और स्टाइलिश दिखती है. बाहर की तरफ नए कलर और डिजाइन एलिमेंट्स मिलते हैं, जबकि अंदर केबिन में भी रेड थीम और प्रीमियम फिनिश दी गई है. इसके साथ ही बड़ी अलॉय व्हील्स और रेड ब्रेक कैलिपर्स जैसी डिटेल्स इसे अलग पहचान देती हैं. 

गाड़ी का पावर और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस की बात की जाए तो दोनों SUVs में 2.0 लीटर का टर्बो डीजल इंजन दिया गया है, जो लगभग 170 हॉर्सपावर और 350 Nm टॉर्क देता है. इसमें मैनुअल और ऑटोमैटिक दोनों गियरबॉक्स ऑप्शन मिलते हैं, जिससे ड्राइविंग और भी स्मूद और पावरफुल हो जाती है. 

टाटा ने अपने इन नए Ultra Red Dark एडिशन के जरिए ग्राहकों को एक ऐसी SUV देने की कोशिश की है जिसमें दमदार इंजन, लग्जरी फीचर्स और स्टाइलिश लुक मिलता है. कहा जा सकता है कि यह लॉन्च खास तौर पर उन लोगों को ध्यान में रखकर किया गया है जो प्रीमियम SUV के साथ अलग और आकर्षक डिजाइन चाहते हैं.

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Published at : 06 May 2026 11:07 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Harrier Tata Safari Red Dark Edition Tata New Theme
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