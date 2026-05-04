कम बजट में दमदार परफॉर्मेंस! ये हैं 2 लाख के अंदर की 5 बेस्ट बाइक्स, देखें ये लिस्ट

भारतीय टू-व्हीलर मार्केट में अब पहले से ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है. पहले जहां एक पावरफुल और स्पोर्टी बाइक खरीदने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ते थे, वहीं अब 2 लाख रुपये के बजट में भी शानदार बाइक्स मिल रही हैं. कंपनियां अब कम कीमत में ज्यादा पावर, अच्छे फीचर्स और अट्रैक्टिव डिजाइन देने पर ध्यान दे रही हैं. युवाओं में खासकर स्पोर्ट्स बाइक का क्रेज तेजी से बढ़ा है. लोग अब सिर्फ माइलेज नहीं, बल्कि परफॉर्मेंस और लुक्स को भी महत्व दे रहे हैं. ऐसे में अगर आप नई बाइक खरीदने का प्लान बना रहे हैं, तो आपके पास कई अच्छे विकल्प मौजूद हैं जो बजट में भी फिट बैठते हैं और बेहतर भी हैं.

Bajaj Pulsar NS400Z

बजाज की Pulsar NS400Z इस समय काफी चर्चा में है. इस बाइक में 349cc का इंजन मिलता है, जो करीब 40.6bhp की पावर देता है. यह अपने सेगमेंट में सबसे ज्यादा पावर देने वाली सस्ती बाइक्स में से एक है. इसकी कीमत करीब 1.80 लाख रुपये है, जो इसे और भी अट्रैक्टिव बनाती है. डिजाइन भी काफी स्पोर्टी और मॉडर्न है, जिससे यह युवाओं को काफी पसंद आती है. अगर आप कम बजट में ज्यादा पावर चाहते हैं, तो यह बाइक आपके लिए सही विकल्प हो सकती है.

Hero Xtreme 250R

Hero Xtreme 250R उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो स्टाइल और परफॉर्मेंस दोनों चाहते हैं. इसमें 249cc का इंजन दिया गया है, जो 30bhp की पावर और 25Nm का टॉर्क देता है. इसकी शुरुआती कीमत करीब 1.69 लाख रुपये है, जिससे यह काफी वैल्यू फॉर मनी बाइक बन जाती है. इसका डिजाइन काफी अट्रैक्टिव है और राइडिंग पोस्चर भी आरामदायक है, जिससे यह शहर और हाईवे दोनों के लिए सही रहती है.

Triumph Speed T4

Triumph Speed T4 उन लोगों के लिए है जो थोड़ा अलग और प्रीमियम बाइक चाहते हैं. इसमें 349cc का इंजन मिलता है, जो 29bhp की पावर और 31Nm का टॉर्क देता है. इस बाइक की कीमत करीब 1.95 लाख रुपये है. इसका क्लासी लुक और मजबूत बिल्ड क्वालिटी इसे खास बनाते हैं. अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं जो दिखने में भी अलग हो और परफॉर्मेंस भी अच्छी दे, तो यह अच्छा विकल्प है.

Suzuki Gixxer 250

Suzuki Gixxer 250 अपनी स्मूथ और आरामदायक राइडिंग के लिए जानी जाती है. इसमें 249cc का इंजन मिलता है, जो 26.5bhp की पावर देता है. इसकी कीमत 1.81 लाख रुपये से शुरू होती है. अगर आप फुल फेयर्ड बाइक पसंद करते हैं, तो इसका SF 250 मॉडल भी उपलब्ध है. यह बाइक उन लोगों के लिए सही है जो रोजाना इस्तेमाल के साथ-साथ कभी-कभी लंबी राइड भी करना चाहते हैं.

KTM 200 Duke

KTM 200 Duke एक ऐसी बाइक है जो लंबे समय से युवाओं के बीच पॉपुलर है. इसमें 199.5cc का इंजन मिलता है, जो 25bhp की पावर देता है. इसकी कीमत करीब 1.98 लाख रुपये है. इसका एग्रेसिव लुक और तेज पिकअप इसे खास बनाते हैं. यह बाइक खासकर उन लोगों को पसंद आती है जो तेज रफ्तार और स्टाइल दोनों चाहते हैं.

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