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हिंदी न्यूज़ऑटोफुल चार्ज पर दौड़ेगी 600 किलोमीटर, Mahindra पेश करने जा रही अपनी नई इलेक्ट्रिक कार

फुल चार्ज पर दौड़ेगी 600 किलोमीटर, Mahindra पेश करने जा रही अपनी नई इलेक्ट्रिक कार

Mahindra BE 07 Launching: नई Mahindra BE.07 कंपनी के INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसे BE 6 से ऊपर पोजिशन किया जाएगा. आइए गाड़ी की डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jul 2026 02:24 PM (IST)
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भारतीय ऑटो बाजार में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग लगातार बढ़ रही है और Mahindra भी इस सेगमेंट में अपने पोर्टफोलियो को तेजी से मजबूत कर रही है. कंपनी पहले ही BE 6 और XEV सीरीज की इलेक्ट्रिक SUVs पेश कर चुकी है. अब Mahindra अपनी अगली प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV BE 07 को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है. हाल ही में इस SUV को भारत में टेस्टिंग के दौरान फिर से देखा गया है. हालांकि कार पूरी तरह कैमोफ्लाज में थी, लेकिन इसके डिजाइन और कुछ अहम फीचर्स से जुड़ी कई नई जानकारियां सामने आई हैं.

नई Mahindra BE 07 कंपनी के INGLO प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगी और इसे BE 6 से ऊपर पोजिशन किया जाएगा. इसका डिजाइन काफी दमदार और प्रीमियम होगा. इसमें सीधा और मजबूत फ्रंट लुक, लंबा व्हीलबेस, फ्लश डोर हैंडल और फ्रेमलेस डोर जैसे प्रीमियम एलिमेंट देखने को मिल सकते हैं. यह डिजाइन SUV को मॉडर्न होने के साथ-साथ लग्जरी लुक भी देगा.

कितनी रेंज दे सकती है नई EV?

बैटरी और रेंज की बात करें तो Mahindra BE 07 में 59 kWh और 79 kWh बैटरी पैक का ऑप्शन मिलने की उम्मीद है. बड़े 79 kWh बैटरी पैक के साथ यह इलेक्ट्रिक SUV लगभग 600 किलोमीटर तक की दावा की गई ड्राइविंग रेंज दे सकती है. वहीं रियल वर्ल्ड रेंज करीब 500 किलोमीटर के आसपास रहने की उम्मीद है, जो लंबी दूरी की यात्रा करने वालों के लिए काफी यूजफुल साबित हो सकती है.

परफॉर्मेंस के मामले में भी BE 07 काफी दमदार हो सकती है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसमें रियर-व्हील ड्राइव (RWD) के साथ-साथ कुछ वेरिएंट्स में ऑल-व्हील ड्राइव (AWD) का ऑप्शन भी मिल सकता है. इससे यह SUV बेहतर पावर, तेज एक्सीलरेशन और अलग-अलग सड़क कंडीशन्स में शानदार ड्राइविंग फील देने में सक्षम होगी.

गाड़ी के फीचर्स और मुकाबला

फीचर्स की बात करें तो Mahindra इस SUV को मॉडर्न तकनीक से लैस कर सकती है. इसमें बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, पैनोरमिक सनरूफ, लेवल-2 ADAS, 360-डिग्री कैमरा, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, वायरलेस स्मार्टफोन कनेक्टिविटी और कई प्रीमियम कम्फर्ट फीचर्स मिलने की उम्मीद है. कंपनी इसे अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो की प्रीमियम पेशकश के रूप में उतार सकती है.

Mahindra BE 07 का मुकाबला भारतीय बाजार में Tata Harrier EV, Hyundai Creta EV और आने वाली कई प्रीमियम इलेक्ट्रिक कारों से होगा. कंपनी का उद्देश्य ग्राहकों को लंबी रेंज, मॉडर्न तकनीक और दमदार परफॉर्मेंस वाली इलेक्ट्रिक SUV मौजूद कराना है.

माना जा रहा है कि Mahindra इस नई इलेक्ट्रिक SUV से जल्द पर्दा उठा सकती है. कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक, इसका ग्लोबल डेब्यू अगस्त 2026 के आसपास हो सकता है, जबकि इसके बाद इसे भारतीय बाजार में बिक्री के लिए पेश किया जाएगा. कीमत को लेकर अभी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन इसे प्रीमियम इलेक्ट्रिक SUV सेगमेंट में उतारा जा सकता है.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jul 2026 02:24 PM (IST)
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