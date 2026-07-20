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हिंदी न्यूज़ऑटोसिर्फ 25 लोग ही खरीद पाएंगे रॉयल एनफील्ड की ये बाइक, जानिए क्यों हैं इतनी ज्यादा खास?

सिर्फ 25 लोग ही खरीद पाएंगे रॉयल एनफील्ड की ये बाइक, जानिए क्यों हैं इतनी ज्यादा खास?

Shotgun 650 x Rough Crafts: इस स्पेशल एडिशन की कीमत 5.75 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है. यह बाइक Shotgun 650 से काफी ज्यादा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव है. आइए डिटेल्स जानते हैं.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jul 2026 12:57 PM (IST)
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अगर आप ऐसी बाइक खरीदना चाहते हैं जो सड़क पर अलग दिखने के साथ ही बेहद कम लोगों के पास हो तो Royal Enfield आपके लिए एक खास तोहफा लेकर आई है.कंपनी ने अपनी पॉपुलर Shotgun 650 का लिमिटेड एडिशन Shotgun 650 x Rough Crafts लॉन्च किया है.

यह बाइक मशहूर ताइवानी कस्टम मोटरसाइकिल डिजाइनर Rough Crafts के साथ मिलकर तैयार की गई है. इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि दुनिया भर में इसकी केवल 100 यूनिट्स बनाई जाएंगी, जिनमें से सिर्फ 25 यूनिट्स भारतीय ग्राहकों के लिए होंगी.

इस स्पेशल एडिशन की कीमत 5.75 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है. यह बाइक आम Shotgun 650 से काफी ज्यादा प्रीमियम और एक्सक्लूसिव है. कंपनी ने इसे उन ग्राहकों के लिए तैयार किया है जो सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि एक कलेक्टर्स आइटम खरीदना चाहते हैं. बाइक की बुकिंग सीधे नहीं होगी.पहले इच्छुक ग्राहकों को कंपनी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके बाद तय प्रोसेस  के जरिए खरीदने का मौका मिलेगा.

कैसा है बाइक का डिजाइन?

नई Shotgun 650 x Rough Crafts का डिजाइन इसकी सबसे बड़ी पहचान है. इसे कस्टम बाइक Caliber Royale से बेस्ड होकर तैयार किया गया है, जिसे सबसे पहले EICMA मोटर शो में पेश किया गया था. बाइक में खास ब्लैक पेंट स्कीम, सुनहरे रंग की पिनस्ट्राइपिंग, ब्रास (पीतल) का टैंक बैज, प्रीमियम क्विल्टेड सीट, बार-एंड मिरर और कई एक्सक्लूसिव डिजाइन एलिमेंट दिए गए हैं.यही बदलाव इसे स्टैंडर्ड Shotgun 650 से बिल्कुल अलग पहचान देते हैं.

मैकेनिकल तौर पर इस लिमिटेड एडिशन में कोई बदलाव नहीं किया गया है.इसमें वही 648cc पैरेलल-ट्विन, एयर-ऑयल कूल्ड इंजन मिलता है, जो लगभग 47 PS की पावर और 52 Nm का टॉर्क पैदा करता है. इंजन के साथ 6-स्पीड गियरबॉक्स और स्लिपर क्लच दिया गया है.यानी इसकी परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड Shotgun 650 जैसी ही रहेगी, लेकिन इसका लुक और एक्सक्लूसिविटी इसे बेहद खास बनाती है. 

लिमिटेड संख्या में बनी है ये बाइक

कंपनी का कहना है कि यह मोटरसाइकिल सिर्फ सीमित संख्या में तैयार की गई है, इसलिए इसकी मांग काफी ज्यादा रहने की उम्मीद है. हर बाइक को अलग पहचान देने के लिए उसे नंबर भी दिया जाएगा. यही वजह है कि यह मॉडल भविष्य में कलेक्टर्स के बीच भी खास महत्व रख सकता है.

अगर आप Royal Enfield के बड़े फैन हैं और कुछ अलग या बेहद खास खरीदना चाहते हैं तो Shotgun 650 x Rough Crafts आपके लिए शानदार ऑप्शन हो सकती है. हालांकि, इसकी सीमित मौजूदगी के कारण इसे खरीदना आसान नहीं होगा. भारत में केवल 25 यूनिट्स मिलने से यह देश की सबसे रेयर Royal Enfield मोटरसाइकिलों में से एक बन जाएगी. 

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jul 2026 12:57 PM (IST)
Tags :
Royal Enfield Shotgun 650 Shotgun 650 X Rough Crafts
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