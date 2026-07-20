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हिंदी न्यूज़ऑटोAther ला रहा अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, Hero करने जा रही 1000 करोड़ का निवेश

Ather ला रहा अपना सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर, Hero करने जा रही 1000 करोड़ का निवेश

Ather Electric Scooter: एथर का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आम ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. अब तक कंपनी की पहचान प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए रही है.

Written By : क़मरजहां |  Updated at : 20 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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भारत में इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर बाजार तेजी से बढ़ रहा है और कंपनियां ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों तक पहुंचने के लिए नए और किफायती मॉडल लॉन्च करने की तैयारी कर रही हैं. इसी कड़ी में Ather Energy भी बड़ा कदम उठाने जा रही है. कंपनी जल्द ही अपना अब तक का सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च करने का प्लान बना रही है. खास बात यह है कि इस नए स्कूटर के बाजार में आने से पहले ही Hero MotoCorp ने Ather Energy में 1,000 करोड़ रुपये के निवेश का ऐलान किया है.

Ather का नया इलेक्ट्रिक स्कूटर आम ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जा रहा है. अब तक कंपनी की पहचान प्रीमियम इलेक्ट्रिक स्कूटर्स के लिए रही है, लेकिन नए मॉडल के जरिए यह मास मार्केट में अपनी पकड़ मजबूत करना चाहती है. उम्मीद है कि यह स्कूटर मौजूदा Ather Rizta से भी कम कीमत में लॉन्च किया जाएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इसे खरीद सकेंगे.

कितनी हो सकती है कीमत?

Ather का नया स्कूटर कंपनी के नए प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होगा. इसकी शुरुआती कीमत करीब 1 लाख रुपये के आसपास हो सकती है, जिससे यह Ather के पोर्टफोलियो का सबसे किफायती मॉडल बन जाएगा. फिलहाल कंपनी ने इसके डिजाइन, बैटरी, रेंज या फीचर्स से जुड़ी पूरी जानकारी साझा नहीं की है, लेकिन उम्मीद है कि यह स्कूटर रोजाना इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा.

Ather Energy की बिक्री पिछले कुछ समय में लगातार बेहतर हुई है. खासकर Ather Rizta की अच्छी मांग ने कंपनी को नए ग्राहक दिलाने में मदद की है. इसी सफलता को आगे बढ़ाते हुए कंपनी अब कम कीमत वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर के जरिए उन ग्राहकों तक पहुंचना चाहती है, जो पहली बार इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर खरीदने की योजना बना रहे हैं.

Hero का निवेश और पार्टनरशिप

इस बीच Hero MotoCorp का 1,000 करोड़ रुपये का निवेश भी काफी अहम माना जा रहा है. Hero पहले से ही Ather Energy का सबसे बड़ा निवेशक है और इस नए निवेश के बाद दोनों कंपनियों की साझेदारी और मजबूत होगी. इस रकम का यूज नई तकनीक विकसित करने, उत्पादन क्षमता बढ़ाने और आने वाले नए इलेक्ट्रिक वाहनों पर काम तेज करने में किया जा सकता है.

कंपनी अपने इस नए इलेक्ट्रिक स्कूटर से जुड़ी जानकारी 29 अगस्त को आयोजित होने वाले Community Day इवेंट में साझा कर सकती है. माना जा रहा है कि इसी कार्यक्रम में नए स्कूटर से पर्दा उठाया जाएगा और इसकी कीमत, फीचर्स, रेंज और लॉन्च टाइमलाइन का भी खुलासा किया जाएगा.

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About the author क़मरजहां

क़मरजहां एबीपी न्यूज़ में बतौर कॉपी एडिटर काम कर रही हैं और वर्तमान में ऑटोमोबाइल सेक्शन में कार्यरत हैं. इन्हें पत्रकारिता जगत में 5 साल का अनुभव है और पिछले 4 सालों से ABP Live.com का हिस्सा हैं. क़मरजहां नेशनल, टेक्नोलॉजी, एंटरटेनमेंट, राजनीति, चुनाव और अलग-अलग राज्यों से जुड़े सेक्शन में काम कर चुकी हैं. कौन-सी स्टोरीज ऑडियंस को अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगी, इस हुनर से बखूबी वाकिफ हैं. ट्रेंड्स के साथ ही इन्हें SEO की जानकारी भी है. क़मरजहां ने अपनी पत्रकारिता की पढ़ाई Jamia Millia Islamia से पूरी की है. 
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Published at : 20 Jul 2026 01:36 PM (IST)
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