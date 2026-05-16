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हिंदी न्यूज़ऑटोCNG Filling के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना कितना खतरनाक? जानिए असली वजह

CNG Filling के दौरान मोबाइल इस्तेमाल करना कितना खतरनाक? जानिए असली वजह

Gas Station Rules: CNG भरवाते समय मोबाइल इस्तेमाल करना खतरनाक साबित हो सकता है. जानिए इसके पीछे की असली वजह और क्यों गैस स्टेशन पर फोन बंद रखने की सलाह दी जाती है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 16 May 2026 03:01 PM (IST)
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Gas Station Rules: आज के समय में मोबाइल फोन लोगों की जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है. लोग चलते-फिरते, ड्राइविंग करते और यहां तक कि पेट्रोल या CNG भरवाते समय भी फोन इस्तेमाल करते नजर आते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि CNG स्टेशन पर मोबाइल चलाना खतरनाक साबित हो सकता है. यही वजह है कि ज्यादातर CNG पंप पर फोन इस्तेमाल न करने की चेतावनी लिखी होती है.

कई लोग इसे सिर्फ सामान्य नियम मानकर नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे सेफ्टी से जुड़ी गंभीर वजह मौजूद है. CNG एक हाई प्रेशर गैस होती है और थोड़ी सी लापरवाही भी बड़ा हादसा बना सकती है. इसलिए गैस फिलिंग के दौरान कुछ जरूरी सावधानियां अपनाना बेहद जरूरी माना जाता है ताकि आपकी और आसपास मौजूद लोगों की सुरक्षा बनी रहे.

CNG भरवाते समय फोन चलाने से क्यों बढ़ जाता है खतरा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक मोबाइल फोन से निकलने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आग का कारण बन सकती है. हालांकि ऐसे मामले बेहद कम होते हैं, लेकिन CNG जैसी ज्वलनशील गैस के आसपास रिस्क बढ़ जाता है. अगर फिलिंग के दौरान गैस का हल्का लीकेज भी हो और उसी समय कोई स्पार्क पैदा हो जाए तो बड़ा हादसा हो सकता है.

यही वजह है कि दुनिया भर के फ्यूल स्टेशन पर मोबाइल इस्तेमाल सीमित रखने की सलाह दी जाती है. कई बार लोग कॉल पर बात करते हुए या सोशल मीडिया चलाते हुए सुरक्षा नियमों पर ध्यान नहीं देते, जिससे जोखिम और बढ़ जाता है. इसलिए बेहतर यही माना जाता है कि CNG भरवाते समय मोबाइल जेब में ही रखा जाए और पूरी प्रक्रिया खत्म होने तक उसका इस्तेमाल न किया जाए.

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CNG भरवाते समय किन बातों का रखना चाहिए ध्यान

CNG फिलिंग के दौरान सिर्फ मोबाइल ही नहीं बल्कि कार का इंजन भी बंद रखना जरूरी होता है. इसके अलावा वाहन से बाहर निकलकर सुरक्षित दूरी बनाए रखने की सलाह दी जाती है. अगर आपको गैस की तेज गंध महसूस हो तो तुरंत स्टेशन स्टाफ को जानकारी देनी चाहिए. कई लोग जल्दीबाजी में नियमों को नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन छोटी सी लापरवाही बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकती है.

आज भारत में CNG कारों की संख्या तेजी से बढ़ रही है क्योंकि ये पेट्रोल और डीजल के मुकाबले सस्ती पड़ती हैं. ऐसे में लोगों के लिए सेफ्टी नियम समझना और उनका पालन करना पहले से ज्यादा जरूरी हो गया है. थोड़ी सी सावधानी आपकी कार, आपकी फैमिली और आसपास मौजूद लोगों को सुरक्षित रखने में बड़ी भूमिका निभा सकती है.

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Published at : 16 May 2026 03:01 PM (IST)
Tags :
CNG Safety CNG Filling Mobile Phone Danger Gas Stations Rules
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