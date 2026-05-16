बिहार में सम्राट सरकार के एक महीने पूरे हो चुके हैं. सरकार की ओर से दावा किया है कि भ्रष्टाचारियों को बक्सा नहीं जाएगा और अब उस पर कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है. इसी कड़ी में आर्थिक अपराध इकाई ने आज (16 मई) सुबह जमुई जिले के कार्यपालक अभियंता पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके चार ठिकानो पर छापेमारी की. अभियंता पर दो करोड़ से अधिक आय की संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया.उसके बाद आज सुबह से छापेमारी करते हुए अभी तक 40 लाख नगद बरामद हो चुके हैं. वहीं अभी पूरी छापेमारी में EOU की टीम जुटी है.

सुबह से चार अलग-अलग ठिकानों पर की गई छापेमारी

आर्थिक अपराध इकाई की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि जमुई जिले के झाझा प्रखंड स्थित ग्रामीण कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला है. इसको लेकर कल 15 मई को EOU थाना में मामला दर्ज कर आज सुबह से चार अलग-अलग ठिकानों पर पुलिस उपाधीक्षक कोटि के पदाधिकारी के नेतृत्व में छापेमारी की कार्रवाई शुरू की गई.

आज सुबह से गोपाल कुमार के पटना के मजिस्ट्रेट कॉलोनी ज्योतिपुरम स्थित जगत विला अपार्टमेंट के एक फ्लैट में, पूर्वी इंदिरा नगर रोड नंबर 4 कंकड़बाग पटना में के मकान में, जमुई स्थित के.के.एम कॉलेज के समीप किराए का आवास एवं झाझा स्थित कार्यालय सहित कुल चार जगह पर छापेमारी की गई है.

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अभियंता ने 2 करोड़ 61 हजार से अधिक संपत्ति की अर्जित

आर्थिक अपराध इकाई ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया है कि छापेमारी सुबह से चल रही है. इसमें कार्यपालक अभियंता गोपाल कुमार पर 2 करोड़ 61 हजार जो लगभग 18.5% के करीब आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई है. इस क्रम में उन पर कांड दर्ज करके सुबह से चारों ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू की गई.

अब तक कई 40 लख रुपए नगद भी बरामद की किए गए हैं. इसके साथ ही उनके चल और अचल संपत्ति का कागजात खांगला जा रहा है. बता दे की आर्थिक अपराधिकारी लगातार भ्रष्ट और घूसखोरी अधिकारियों पर चिह्नित करके छापेमारी कर रही है और उसी कड़ी में आज EOU को बड़ी सफलता हाथ लगी है जिसमें घूसखोर अभियंता की पोल खोली गई है.

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