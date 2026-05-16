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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरबढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव

बढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव

Animal Husbandry Tips: बढ़ती गर्मी और लू का कहर सिर्फ इंसानों पर ही नहीं बल्कि बेजुबान पशुओं पर भी भारी पड़ता है. जरा सी लापरवाही उनके दूध उत्पादन को कम कर सकती है और सेहत को नुकसान पहुंचा सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 May 2026 12:36 PM (IST)
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Animal Husbandry Tips:  मई और जून के महीनों में सूरज का पारा आसमान छूने लगता है. इंसान तो जैसे-तैसे अपना बचाव कर लेते हैं. लेकिन हमारे बेजुबान जानवर इस चिलचिलाती धूप और गर्म हवाओं का सबसे ज्यादा शिकार होते हैं. जैसे हमें लू लगती है. ठीक वैसे ही पशुओं को भी हीट स्ट्रोक या लू की गंभीर समस्या हो सकती है.

अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो पशुओं का दूध उत्पादन बुरी तरह गिर जाता है और कई बार उनकी जान पर भी बन आती है. इसलिए इस मौसम में पशुपालन का खास ध्यान रखना होगा. कुछ आसान तरीके अपनाकर आप अपने पशुओं को इस जानलेवा गर्मी से पूरी तरह सुरक्षित रख सकते हैं. जान लीजिए पूरी खबर.

पशुओं के रहने की जगह को रखें ठडां

गर्मी के मौसम में सबसे पहला और जरूरी कदम है पशुओं के तबेले या शेड को ठंडा रखना. पशुओं को भूलकर भी सीधी धूप में न बांधें. उनके रहने की जगह हवादार होनी चाहिए जिससे गर्म हवा अंदर जमा न हो सके. आप शेड की छत पर पुआल या सूखी घास डाल सकते हैं और उस पर हल्के पानी का छिड़काव कर सकते हैं.

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इन तरीकों का करें इस्तेमाल

आज के दौर में फॉगर्स या स्प्रिंकलर सिस्टम और बड़े पंखे लगाना एक बहुत ही स्मार्ट और असरदार तरीका बन चुका है. जो अंदर के तापमान को काफी कम कर देते हैं. इसके अलावा शेड के चारों तरफ जूट के बोरे या टाट के पर्दे लटकाकर उन्हें गीला रखें जिससे ठंडी हवा अंदर आएगी और लू का असर खत्म हो जाएगा.

पानी की सप्लाई 

इस कड़कती धूप में पशुओं के शरीर में पानी की कमी होना सबसे बड़ा खतरा है. इसलिए उनके सामने चौबीसों घंटे साफ और ठंडे पानी की व्यवस्था रखें, जिसे वे अपनी मर्जी से जब चाहें पी सकें. एक दुधारू पशु को गर्मी में सामान्य से बहुत ज्यादा पानी की जरूरत होती है. पानी की टंकियों को किसी छाएदार जगह पर ही रखें ताकि पानी गर्म न हो.

नहलाने का सही रूटीन

गर्मियों के मौसम में पशुओं को दिन में कम से कम दो से तीन बार ठंडे पानी से अच्छी तरह नहलाएं. दोपहर के समय जब धूप सबसे तेज हो तब उन पर पानी छिड़कना बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने में सबसे ज्यादा मददगार साबित होता है.

डाइट प्लान में बदलाव 

गर्मी के दिनों में पशुओं का खान-पान बदलना बहुत जरूरी है. दोपहर के भारी और सूखे चारे की जगह सुबह और शाम के ठंडे समय में हरा चारा दें. उनके भोजन में मिनरल मिक्सचर और नमक की मात्रा बढ़ा दें, जिससे उनके शरीर में इलेक्ट्रोलाइट्स का बैलेंस बना रहे.

डॉक्टर से लें सलाह

अगर आपका पशु अचानक खाना-पीना छोड़ दे, सुस्त हो जाए, मुंह से लार टपकाने लगे या बहुत तेजी से हांफने लगे, तो समझ जाएं कि उसे लू लग चुकी है. ऐसे लक्षण दिखते ही तुरंत पशु को किसी बेहद ठंडी और छाएदार जगह पर ले जाएं उसके सिर पर ठंडा पानी डालें और बिना किसी देरी के डॉक्टर से संपर्क करें.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 May 2026 12:36 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Animal Husbandry Farming Tips Diary Farming
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