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हिंदी न्यूज़ऑटोपेट्रोल ₹3 महंगा हुआ तो क्या? ₹5 लाख के बजट में आती हैं 20 का माइलेज देने वाली ये धांसू कारें!

पेट्रोल ₹3 महंगा हुआ तो क्या? ₹5 लाख के बजट में आती हैं 20 का माइलेज देने वाली ये धांसू कारें!

Best Mileage Car: अगर पेट्रोल की कीमत बढ़ने से परेशान हैं तो ₹5 लाख के बजट में आने वाली ये माइलेज कारें आपके लिए शानदार ऑप्शन साबित हो सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Himanshu Singh | Updated at : 16 May 2026 02:02 PM (IST)
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Best Mileage Car: हाल ही में भारत में पेट्रोल की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखने को मिली है. कई शहरों में पेट्रोल के दाम बढ़ने के बाद अब आम लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ रहा है. रोज ऑफिस जाने वाले हों या बिजनेस के काम से लंबा सफर करने वाले लोग, हर किसी का महीने का फ्यूल बजट बिगड़ता नजर आ रहा है. ऐसे समय में अब लोग ज्यादा माइलेज देने वाली कारों की तरफ तेजी से ध्यान दे रहे हैं. 

खासकर ₹5 लाख के बजट में आने वाली छोटी और किफायती कारें फिर से चर्चा में हैं. ये कारें कम पेट्रोल में लंबा सफर तय करने में मदद करती हैं और मेंटेनेंस खर्च भी ज्यादा नहीं होता. अगर आप भी पेट्रोल के बढ़ते खर्च से परेशान हैं तो शानदार माइलेज देने वाली बजट कारें आपके लिए समझदारी वाला विकल्प साबित हो सकती हैं.

कम बजट में ज्यादा माइलेज देने वाली कारें

  • 5 लाख रुपए के बजट में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कारों में Maruti Alto K10 का नाम सबसे ऊपर आता है. यह कार करीब 24.39 से 24.9 किमी/लीटर तक का माइलेज देती है. इसकी कीमत सस्ती गाड़ी की चाह रखने वालों के लिए काफी आकर्षक रहती है.
  • इसके अलावा Maruti S-Presso भी अपने हल्के डिजाइन और 24.12 से 25.3 किमी/लीटर तक की बेहतर फ्यूल एफिशिएंसी की वजह से काफी लोकप्रिय है.
  • Renault Kwid भी इस सेगमेंट में स्टाइल और लगभग 21.46 से 22.3 किमी/लीटर के माइलेज का अच्छा कॉम्बिनेशन देती है. इन कारों में छोटे इंजन होने की वजह से पेट्रोल की खपत कम होती है और शहर में ड्राइविंग भी आसान रहती है.
  • Maruti Celerio भी इस सेगमेंट में काफी मजबूत दावेदार मानी जाती है. कंपनी का दावा है कि यह कार 24.97 से 26.68 किमी/लीटर की शानदार फ्यूल एफिशिएंसी देती है और शहर के साथ हाईवे ड्राइविंग में भी अच्छा परफॉर्म करती है. 

यह भी पढ़ें: आपकी कार के लिए कितनी तरह के आते हैं टायर, जानें कौन-सा किफायती और कौन-सा बेस्ट?

क्यों बढ़ रही है माइलेज कारों की डिमांड?

भारत में अब कार खरीदते समय लोग सिर्फ लुक्स और फीचर्स नहीं देख रहे, बल्कि रनिंग कॉस्ट को भी गंभीरता से समझने लगे हैं. अगर पेट्रोल ₹2 या ₹3 भी महंगा होता है तो हर महीने का खर्च सीधे बढ़ जाता है. ऐसे में ज्यादा माइलेज देने वाली कारें लंबे समय में काफी पैसे बचा देती हैं. छोटी कारों का सर्विस खर्च भी कम रहता है और इनके स्पेयर पार्ट्स आसानी से मिल जाते हैं. 

यही वजह है कि बजट हैचबैक कारों की डिमांड लगातार बनी हुई है. खास बात यह है कि नई माइलेज कारों में अब टचस्क्रीन, डिजिटल फीचर्स और बेहतर सेफ्टी जैसे मॉडर्न फीचर्स भी मिलने लगे हैं. यानी कम कीमत में अब ग्राहकों को बेहतर टेक्नोलॉजी और शानदार माइलेज दोनों का फायदा मिल रहा है.

यह भी पढ़ें: मानसून आपकी कार के लिए लाएगा आफत, अभी संभले तो सर्विस में खर्च होने से बच जाएगा मोटा पैसा

Published at : 16 May 2026 02:02 PM (IST)
Tags :
Budget Car Cars Under 5 Lakh Mileage Car Fuel Efficient Cars
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