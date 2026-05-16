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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'टॉक्सिक' में काम करने का कैसा रहा तारा सुतारिया का एक्सपीरियंस? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, यश के लिए कह दी ये बात

'टॉक्सिक' में काम करने का कैसा रहा तारा सुतारिया का एक्सपीरियंस? एक्ट्रेस ने किया खुलासा, यश के लिए कह दी ये बात

Tara On Toxic: 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बात करते हुए तारा सुतारिया ने टॉक्सिक में अपने काम करने के एक्सपीरियंस को शेयर किया. वहीं उन्होंने फिल्म के अपने को-स्टार यश के बारे में भी बात की.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 16 May 2026 02:32 PM (IST)
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तारा सुतारिया इन दिनों कान्स फिल्म फेस्टिवल में हैं. एक्ट्रेस जल्द ही यश की अपकमिंग एक्शन थ्रिलर फिल्म 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स' में नजर आएंगीं. वहीं तारा ने फिल्म में अपने काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात की. है. अभिनेत्री ने खुलासा किया कि फिल्म पर काम करना उनके लिए बेहद खास रहा है.

टॉक्सिक में काम करने का कैसा रहा तारा का एक्सपीरियंस?
तारा सुतारिया ने 'द हॉलीवुड रिपोर्टर इंडिया' से बातचीत के दौरान यश स्टारर फिल्म टॉक्सिक में अपने काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में बात की. उन्होंने कहा, "मेरे लिए 'टॉक्सिक' करना बेहद सैटिसफैक्टरी और स्पेशल रहा है." उन्होंने आगे कहा, "मैं ऐसे सेट पर काम करना चाहती हूं जो मुझे अच्छा महसूस कराएं, जिनका लीड ईमानदारी, इंटेनशन और इरादे के साथ किया जाता हो, और ये सभी चीजें हमें गीतु मोहनदास और यश के साथ मिलीं."

अभिनेत्री ने गीतु मोहनदास के साथ काम करने के एक्सपीरियंस के बारे में इमोशनल होकर बात की और फिल्म मेकर की लीडरशिप क्रिएटिव माहौल को सचमुच खास बताया. तारा ने कहा, "ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी रही है. गीतु के साथ काम करना और एक महिला के लीज में काम करना, सेट पर एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है."

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तारा ने यश के बारे मे क्या कहा?
अपने किरदार रेबेका के बारे में पूछे जाने पर, तारा ने ज़्यादा कुछ नहीं बताया और कहा, "वह बेहद दिलचस्प है," और फिर तुरंत आगे कहा, "इस फिल्म की सभी फीमेल बेहद दिलचस्प हैं." उन्होंने आगे बताया, "इतनी सारी महिलाओं को यश के साथ काम करते देखना भी बेहद इंटरेस्टिंग रहा है. वह एक इंसान और एक को-एक्टर के रूप में लाजवाब हैं."

सेट पर मौजूद कोलैबोरेटिव एनर्जी के बारे में बताते हुए उन्होंने कहा, "हम सभी महिलाओं को अलग-अलग उम्र और लाइफ के कई फेज, करियर, हर चीज़ में एक साथ आते और हर सीन को भरपूर एंजॉय करते देखना... जब हम साथ होते हैं, तो मैं बस बैठकर देखती रहती हूं क्योंकि ऐसा करना और किसी और को इस तरह एक्सपीरियंस करना बहुत रेयर है. ये मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी रही है."

'टॉक्सिक' के बारे में
यश और गीतु मोहनदास के कोलैबोरेशन से बनी फिल्म 'टॉक्सिक' एक्शन से भरपूर फिल्म है. इसमें दमदार महिला किरदारों की टोली मोजूद है. फिल्म में नयनतारा, कियारा आडवाणी, हुमा कुरैशी, रुक्मिणी वसंत और तारा सुतारिया जैसी शानदार एक्ट्रेस अहम रोल प्ले कर रही हैं. केवीएन प्रोडक्शंस और मॉन्स्टर माइंड क्रिएशन्स द्वारा निर्मित, 'टॉक्सिक: ए फेयरीटेल फॉर ग्रोन-अप्स' 4 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है.

 

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Published at : 16 May 2026 02:30 PM (IST)
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Yash Tara Sutaria Toxic
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