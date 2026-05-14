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हिंदी न्यूज़ऑटोTata Motors: इन कारों पर मिल रही 30 से लेकर 55 हजार तक की छूट, जानिए कब तक है ऑफर 

Tata Motors: इन कारों पर मिल रही 30 से लेकर 55 हजार तक की छूट, जानिए कब तक है ऑफर 

Tata Motors: टाटा मोटर्स जून 2026 में Tiago, Altroz, Nexon और Curvv पर 55 हजार रुपये तक की छूट दे रही है. जानिए ऑफर की पूरी जानकारी.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 14 May 2026 10:06 AM (IST)
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तेज धूप और गर्म हवाओं के बीच बाइक से सफर करना किसी चुनौती से कम नहीं होता, और ऐसे में कई बार लोग मजबूरी में घर से बाहर निकलना ही पड़ता है. वहीं जो लोग लंबे समय से नई कार खरीदने की योजना बना रहे थे और किसी अच्छे ऑफर का इंतजार कर रहे थे तो ये खबर आम लोगों के लिए राहत जैसी साबित हो सकती है साथ ही उनके लिए यह समय एक सुनहरा मौका बनकर आया है. जून की इस गर्मी में ऑटो मार्केट से आई यह खबर ग्राहकों को थोड़ी सुकून देने वाली है. 

मई-जून में टाटा की कारों पर बड़ा बदलाव और ऑफर

मई और जून 2026 में टाटा मोटर्स ने अपनी चुनिंदा ICE कारों  पेट्रोल, डीजल और सीएनजी लाइनअप पर भारी छूट की घोषणा की है, इनकी कीमतों और ऑफर्स में बदलाव करते हुए ग्राहकों को अतिरिक्त लाभ देना शुरू किया है. जिसमें कंपनी की तरफ से Tiago, Altroz, Nexon और Curvv जैसी लोकप्रिय गाड़ियों पर इस समय 30,000 रुपये से लेकर 55,000 रुपये  तक की कुल छूट दी जा रही है.  यह फायदा अलग-अलग रूपों में मिलता है जैसे कैश डिस्काउंट, एक्सचेंज बोनस और स्क्रैपेज बेनिफिट.

ऐसे में अगर आप भी अगर इन दिनों अपने लिए टाटा की 2026 मैन्युफैक्चर्ड हैचबैक, सेडान या एसयूवी खरीदने की सोच रहे हैं तो पहले ये जान लें कि किस मॉडल पर कितनी बचत हो सकती है. जिसमें Curvv पर सबसे ज्यादा छुट मिल रही जिसपर करीब 55,000 रुपये तक का फायदा मिल रहा है, इसमें 30,000 रुपये का कंज्यूमर डिस्काउंट और 25,000 का स्क्रैपेज बोनस शामिल है. जबकि Nexon पर लगभग 30,000 तक की छूट दी जा रही है. हालांकि, डीजल वेरिएंट पर छूट 20,000 रुपये तक सीमित है, जिसमें कंज्यूमर डिस्काउंट जीरो है. 

यह भी पढ़ेंःटर्बो-पेट्रोल या नैचुरली एस्पिरेटेड? आपकी ड्राइविंग के लिए कौन सा इंजन है बेस्ट, कार खरीदने से पहले जान लें ये फर्क

हर मॉडल पर अलग-अलग डिस्काउंट का फायदा

टाटा की प्रीमियम हैचबैक Altroz पर इस समय करीब 35,000 रुपये तक का लाभ दिया जा रहा है, इसमें 15,000 रुपये का कंज्यूमर डिस्काउंट और 20,000 रुपये का स्क्रैपेज बोनस है. जिससे यह कार अपने सेगमेंट में और ज्यादा किफायती बन जाती है. वहीं Tiago, भी जो बजट कार सेगमेंट में आती है, उस पर भी करीब 30,000 रुपये तक की छूट मिल रही है.  इन सभी ऑफर्स की खास बात यह है कि ये वेरिएंट और लोकेशन के हिसाब से थोड़े अलग हो सकते हैं, इसलिए ग्राहकों को डीलरशिप से सही जानकारी लेना जरूरी है।

सीमित समय का मौका, फैसला लेने का सही समय

यह ऑफर सीमित समय के लिए ही उपलब्ध है, इसलिए जो लोग नई कार लेने का मन बना रहे हैं उनके लिए यह एक अच्छा मौका हो सकता है. इस गर्मी के मौसम में जहां बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है, वहीं कार पर मिलने वाली यह छूट लोगों के बजट को थोड़ा हल्का कर सकती है.  कुल मिलाकर यह समय उन लोगों के लिए सही माना जा सकता है जो लंबे समय से अपनी नई गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और अब सही मौके की तलाश में थे.

यह भी पढ़ेंः क्या अब इलेक्ट्रिक होगी उबर राइड? जानें सरकार के नए प्लान से ऑटो इंडस्ट्री में क्या बदलेगा

Published at : 14 May 2026 10:06 AM (IST)
Tags :
Tata Motors Tata Motors Discount 2026 Tata Car Offers June 2026 Automobile News India
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