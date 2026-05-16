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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजIPL Slip Celebration: IPL में कौन-कौन से खिलाड़ी जेब से निकाल चुके हैं पर्ची, किसने की थी इस ट्रेंड की शुरुआत?

IPL Slip Celebration: IPL में कौन-कौन से खिलाड़ी जेब से निकाल चुके हैं पर्ची, किसने की थी इस ट्रेंड की शुरुआत?

IPL Slip Celebration: आईपीएल 2026 के एक मैच के दौरान आकाश सिंह ने अपनी जेब से पर्ची निकालकर एक संदेश दिया. आइए जानते हैं पहले ऐसा कब-कब हो चुका है और किसने इसकी शुरुआत की थी.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 May 2026 02:20 PM (IST)
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  • आईपीएल 2026 में खिलाड़ी पर्चियों से अनोखा जश्न मना रहे हैं।
  • अभिषेक शर्मा ने 2025 में सनराइजर्स के लिए इस ट्रेंड की शुरुआत की।
  • रघु शर्मा और उर्विल पटेल ने भी भावुक संदेश वाली पर्चियां दिखाईं।
  • यह चलन प्रशंसकों, परिवार और गुरुओं को समर्पित संदेशों को दर्शाता है।

IPL Slip Celebration: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के सीजन में एक अनोखा जश्न मनाने का चलन देखने को मिला है. इसने पूरे देश में क्रिकेट प्रशंसकों का ध्यान अपनी तरफ खींचा है. पारंपरिक जश्नों के तरीकों के बजाय कई खिलाड़ियों ने मैदान पर कोई बड़ी उपलब्धि हासिल करने के बाद अपनी जेब से हाथ से लिखी हुई कागज की  पर्चियां निकालनी शुरू कर दी. इन पर्चियों पर अक्सर प्रशंसकों, माता-पिता, गुरु या फिर अपनी निजी मुश्किलों को समर्पित दिल को छू लेने वाले संदेश लिखे होते हैं.  हाल ही में आईपीएल के एक मैच के दौरान संजू सैमसन को आउट करने के बाद आकाश सिंह ने भी अपनी जेब से पर्ची निकाली. विकेट लेने के बाद उन्होंने एक पर्ची दिखाई जिस पर लिखा था "अक्की ऑन फायर. आकाश जानता है कि टी20 में विकेट कैसे चटकाए जाते हैं." इसी बीच आइए जानते हैं कि आईपीएल में कौन-कौन से खिलाड़ी जेब से पर्ची निकाल चुके हैं और किसने इस ट्रेंड की शुरुआत की थी.

अभिषेक शर्मा ने शुरू किया था यह चलन

जश्न के दौरान जेब से पर्चियां निकालने का यह चलन सबसे पहले आईपीएल 2025 में सनराइजर्स हैदराबाद के अभिषेक शर्मा ने शुरू किया था. पंजाब किंग्स के खिलाफ 141 रनों की शानदार पारी खेलने के बाद अभिषेक ने एक मुड़ी हुई पर्ची निकालकर जश्न मनाया था. उस पर्ची पर लिखा था कि "यह ऑरेंज आर्मी के लिए है." यह तुरंत ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.

अभिषेक शर्मा के इस जश्न का उनकी शतकीय पारी से भी कहीं ज्यादा गहरा भावनात्मक महत्व था. टूर्नामेंट के उस चरण में सनराइजर्स हैदराबाद को कथित तौर पर लगातार चार मैचों में हार का सामना करना पड़ा था और वह प्वाइंट्स टेबल में सबसे नीचे के पायदान पर संघर्ष कर रही थी. प्रशंसकों का मनोबल पूरी तरह से गिर चुका था और टीम की आलोचना भी हो रही थी. 

यह भी पढ़ेंः CJI ने बेरोजगार युवाओं को 'कॉकरोच' ही क्यों कहा, सांप-बिच्छू क्यों नहीं? जान लीजिए इसकी खासियत

आईपीएल 2026 में रघु शर्मा ने चलन को आगे बढ़ाया 

आईपीएल 2026 में मुंबई इंडियंस के रघु शर्मा के जरिए यह पर्ची वाला जश्न मनाने का चलन एक बार फिर से देखने को मिला. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेले गए एक मैच के दौरान 33 वर्षीय लेग स्पिनर ने घरेलू क्रिकेट में लंबे संघर्ष के बाद अपना पहला आईपीएल विकेट हासिल किया. विकेट लेने के बाद रघु ने अपनी जेब से हाथ से लिखी हुई एक पर्ची निकाली. उस पर लिखा था कि "राधे राधे, 15 साल का बेहद दर्दनाक इंतजार. गुरुदेव की कृपा से आज इंतजार खत्म हो गया. मुझे यह मौका देने के लिए मुंबई इंडियंस का काफी शुक्रिया." यह भावुक पल फैंस के दिल को छू गया.

उर्विल पटेल की भावुक श्रद्धांजलि

एक और बड़ा पल तब आया जब चेन्नई सुपर किंग्स के उर्विल पटेल ने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज 50 लगाकर इतिहास रच दिया. लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ उर्विल ने सिर्फ 13 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया और अपनी पारी की पहली 8 गेंद में ही छह छक्के जड़ दिए. इसके बाद उन्होंने अपनी जब से एक पर्ची निकाल जिस पर लिखा था कि "यह आपके लिए है पापा." इसी के साथ पर्ची की दूसरी तरफ गुजराती में एक संदेश लिखा था जिसका मतलब था "पापा आज आपका सपना सच हो गया. मैंने एक सफल क्रिकेटर बनाकर खुद को साबित कर दिया."

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 16 May 2026 02:20 PM (IST)
Tags :
Abhishek Sharma IPL 2026 IPL Slip Celebration
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