3 रुपये महंगा हो गया पेट्रोल-डीजल, ऐसे में आप कैसे बढ़ा सकते हैं कार का माइलेज? जानें टिप्स

देश में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक बार फिर बढ़ोतरी हो गई है. तेल कंपनियों ने दोनों फ्यूल के दाम लगभग 3 रुपये प्रति लीटर बढ़ा दिए हैं, जिससे आम लोगों का बजट प्रभावित होना तय माना जा रहा है. खासकर रोजाना कार या बाइक से ऑफिस आने-जाने वाले लोगों पर इसका सीधा असर पड़ेगा. इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने और पश्चिम एशिया में जारी तनाव को इस बढ़ोतरी की बड़ी वजह बताया जा रहा है.

नई कीमतों के बाद कई शहरों में पेट्रोल फिर से 100 रुपये प्रति लीटर के करीब पहुंच गया है. दिल्ली में पेट्रोल करीब 97.77 रुपये और डीजल लगभग 90.67 रुपये प्रति लीटर हो गया है. मुंबई, कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में भी फ्यूल की कीमतों में बड़ा उछाल देखने को मिला है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम इसी तरह बढ़ते रहे तो आने वाले दिनों में और भी कीमतें बढ़ सकती हैं.

कार का माइलेज बढ़ाने के लिए क्या करें?

बढ़ती फ्यूल कीमतों के बीच लोग अपनी कार का माइलेज बढ़ाने के लिए कुछ आसान उपाय अपना सकते हैं. सबसे जरूरी बात है कि गाड़ी की नियमित सर्विसिंग करवाई जाए. समय पर इंजन ऑयल बदलने, एयर फिल्टर साफ रखने और इंजन की जांच कराने से कार बेहतर प्रदर्शन करती है और कम पेट्रोल खर्च होता है. अगर कार की सर्विस लंबे समय तक टाल दी जाए तो इंजन पर प्रेशर बढ़ता है और माइलेज घटने लगता है.

टायर प्रेशर का सही होना भी माइलेज के लिए बहुत जरूरी माना जाता है. अगर टायर में हवा कम होती है तो इंजन को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे पेट्रोल ज्यादा खर्च होता है. इसलिए सलाह दी जाती है कि हफ्ते में कम से कम एक बार टायर प्रेशर जरूर चेक कराना चाहिए. इससे न सिर्फ माइलेज बेहतर होता है बल्कि टायर की लाइफ भी बढ़ती है.

इसके अलावा तेज एक्सीलरेशन और अचानक ब्रेक लगाने की आदत भी फ्यूल ज्यादा खर्च करवाती है. अगर ड्राइवर आराम से और स्थिर स्पीड में गाड़ी चलाए तो काफी पेट्रोल बचाया जा सकता है. ट्रैफिक सिग्नल पर लंबे समय तक रुकने पर इंजन बंद कर देना भी फ्यूल बचाने का आसान तरीका माना जाता है. आजकल ज्यादातर कारें बार-बार स्टार्ट होने के हिसाब से डिजाइन की जाती हैं.

इसके अलावा कार में बेकार का सामान रखने से भी माइलेज कम हो सकता है. ज्यादा वजन होने पर इंजन को अधिक ताकत लगानी पड़ती है. इसलिए कार की डिक्की में सिर्फ जरूरी सामान ही रखना चाहिए. साथ ही व्हील अलाइनमेंट सही होना भी जरूरी है, क्योंकि खराब अलाइनमेंट से गाड़ी पर एक्स्ट्रा दबाव पड़ता है और फ्यूल ज्यादा खर्च होता है.

गर्मी के मौसम में AC का ज्यादा इस्तेमाल भी माइलेज पर असर डालता है. शहर के ट्रैफिक में जरूरत के हिसाब से AC चलाना बेहतर माना जाता है. वहीं हाईवे पर खिड़कियां खोलकर तेज स्पीड में गाड़ी चलाने से हवा का प्रेशर बढ़ता है और माइलेज कम हो सकता है. ऐसे में हाईवे पर हल्के AC के साथ बंद खिड़कियों में ड्राइव करना ज्यादा फायदेमंद माना जाता है.

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