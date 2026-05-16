दिल्ली में प्रेस ब्रीफिंग के दौरान आगबबूला हो गए रूसी विदेश मंत्री लावरोव, आखिर क्या हुआ था ऐसा?

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के लिए दिल्ली आए रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव का एक वीडियो वायरल हो गया है, जिसमें वो मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक पत्रकार को चेतावनी देते हुए दिखाई दिए और कहा कि अगर व्यवधान जारी रहा तो सुरक्षाकर्मी गन निकाल सकते हैं.

रूस के विदेश मंत्री की मीडिया ब्रीफिंग के दौरान एक पत्रकार कथित तौर पर फोन पर बात करने लगे, जिस कारण कई बार बातचीत बाधित हुई. बार-बार हो रही दिक्कत के कारण लावरोव को बीच में ही रुकना पड़ा और सुरक्षा अधिकारियों से हस्तक्षेप करने को कहना पड़ा.

रूस के विदेश मंत्री ने क्या कहा

रूसी विदेश मंत्री ने कहा, "क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? या तो आप खुद चुप रहें या फिर अपना फोन बंद करें," लेकिन कुछ ही क्षणों बाद फिर से उन्हें परेशानी होने लगी तो उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "क्या आप हमें अकेला छोड़ सकते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा हूं अगर आप अपना फोन नहीं रखते हैं तो ये (सुरक्षाकर्मी) गन निकाल लेंगे."

'SIR, excuse me, if you don't surrender your phone, they will take out a GUN'



Sergey Lavrov, at a press conference in India during the meeting of the foreign ministers of the BRICS countries, playfully mocked a journalist who was interrupting him. pic.twitter.com/qED3mI9tQM — Russian Road (@RussianRoad_) May 15, 2026

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए लावरोव भारत आए थे और इस दौरान उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ कई उच्च स्तरीय बैठकें भी कीं. उन्होंने गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और द्विपक्षीय संबंधों के साथ-साथ यूक्रेन और पश्चिम एशिया की स्थिति सहित मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों पर भी चर्चा की.

Pleased to receive Russia’s Foreign Minister Sergei Lavrov. Thanked him for an update on the progress on various facets of our Special & Privileged Strategic Partnership.



We also exchanged views on various regional and global issues, including situation in Ukraine and West… pic.twitter.com/fg9YL1b0Se — Narendra Modi (@narendramodi) May 14, 2026

पीएम मोदी से भी की मुलाकात

प्रधानमंत्री कार्यालय के अनुसार, लावरोव ने प्रधानमंत्री को दिसंबर 2025 में आयोजित 23वें भारत-रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हुई मुलाकात के बाद से भारत-रूस सहयोग में हुए घटनाक्रमों की जानकारी दी. एक्स पर साझा किए गए एक पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और रूस के बीच विशेषाधिकार प्राप्त रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति के संबंध में लावरोव द्वारा दी गई जानकारी की सराहना की.

दोनों पक्षों ने यूक्रेन और पश्चिम एशिया सहित प्रमुख भू-राजनीतिक घटनाक्रमों को लेकर भी बातचीत की. चर्चा के दौरान पीएम मोदी ने संघर्षों के शांतिपूर्ण समाधान के प्रति भारत के दीर्घकालिक रुख को दोहराया. प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात से पहले लावरोव ने बुधवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय वार्ता की. इस वार्ता में नई दिल्ली और मॉस्को के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग पर चर्चा हुई.

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