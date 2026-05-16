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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सआईपीएल 2026“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास

“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास

अर्शदीप सिंह फिर विवादों में हैं. Snapchat पर फैन को दिए जवाब का स्क्रीनशॉट वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर लोग भड़क गए हैं.

By : एबीपी लाइव | Edited By: Sanjana Singh | Updated at : 16 May 2026 08:53 AM (IST)
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आईपीएल 2026 के बीच पंजाब किंग्स के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह एक बार फिर विवादों में घिर गए हैं. सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले अर्शदीप इस बार Snapchat पर एक फैन के साथ हुई बातचीत को लेकर चर्चा में आ गए. वायरल स्क्रीनशॉट के बाद इंटरनेट पर बहस छिड़ गई है और फैंस लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. दरअसल, एक फैन ने अर्शदीप सिंह को मैसेज करते हुए लिखा, “PBKS का नाम इस्तेमाल करना बंद करो, तुम टीम की बेइज्जती कर रहे हो.” इसके बाद अर्शदीप का जवाब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया.

हालांकि कई लोगों ने इसे मजाकिया अंदाज माना, लेकिन बड़ी संख्या में यूजर्स ने इसे गैर-जिम्मेदाराना व्यवहार बताया. यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब अर्शदीप पहले ही तिलक वर्मा को कथित तौर पर “अंधेरे” कहने को लेकर आलोचनाओं का सामना कर रहे थे. मुंबई इंडियंस के खिलाफ मैच से पहले रिकॉर्ड किए गए वीडियो में उनके शब्दों पर सोशल मीडिया पर काफी नाराजगी देखने को मिली थी.

सोशल मीडिया एक्टिविटी पहले भी बनी परेशानी

अर्शदीप सिंह क्रिकेट के साथ-साथ अपनी सोशल मीडिया मौजूदगी के लिए भी काफी लोकप्रिय हैं. वह अक्सर साथी खिलाड़ियों के साथ व्लॉग और मजेदार वीडियो शेयर करते रहते हैं. लेकिन हाल के दिनों में उनकी यही एक्टिविटी विवादों की वजह बनती दिख रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, BCCI ने उन्हें व्लॉगिंग को लेकर सावधानी बरतने की सलाह भी दी थी. बताया गया कि बोर्ड खिलाड़ियों द्वारा ड्रेसिंग रूम और ट्रैवल से जुड़े वीडियो शेयर किए जाने से खुश नहीं था.

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“अर्शदीप को बैन कर देना चाहिए…”

पूर्व भारतीय स्पिनर लक्ष्मण शिवरामकृष्णन ने भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “अर्शदीप को इस सीजन बैन कर देना चाहिए और उन्हें प्रोराटा बेसिस पर भुगतान करना चाहिए.” उन्होंने आगे कहा, “प्लेयर्स को वहीं चोट पहुंचानी चाहिए जहां उन्हें सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है. मुझे पता है कि इसके लिए फिर मुझे ट्रोल किया जाएगा.” सोशल मीडिया पर उनका यह बयान भी तेजी से वायरल हो गया, जहां कुछ लोगों ने उनका समर्थन किया तो कई फैंस ने इसे जरूरत से ज्यादा कड़ा रुख बताया.

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मैदान पर मुंबई इंडियंस का जलवा

विवादों के बीच पंजाब किंग्स को मुंबई इंडियंस के खिलाफ करीबी मुकाबले में हार का सामना करना पड़ा. धर्मशाला में खेले गए इस हाई स्कोरिंग मैच में पंजाब ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 200 रन बनाए. प्रभसिमरन सिंह और अजमतुल्लाह उमरजई ने टीम के लिए अहम पारियां खेलीं. हालांकि जवाब में मुंबई इंडियंस ने तिलक वर्मा की शानदार नाबाद 75 रन की पारी की बदौलत लक्ष्य हासिल कर लिया. मुंबई ने यह मुकाबला एक गेंद शेष रहते चार विकेट खोकर जीत लिया.

Published at : 16 May 2026 08:53 AM (IST)
Tags :
Arshdeep Singh Laxman Sivaramakrishnan IPL 2026 Cricket Controversy PUNJAB KINGS
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