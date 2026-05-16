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हिंदी न्यूज़न्यूज़विश्वईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर

ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर

ISIS Commandar Death: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिकी और नाइजीरियाई सेनाओं ने संयुक्त ऑपरेशन में ISIS के दूसरे सबसे बड़े कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया है.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 16 May 2026 09:51 AM (IST)
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अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी और नाइजीरियाई सेनाओं ने मिलकर एक बड़े आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है. राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार, इस मिशन में ISIS के दूसरे सबसे बड़े कमांडर अबू-बिलाल अल-मिनुकी को मार गिराया गया. इस बात की जानकारी उन्होंने ट्रुथ सोशल पर दी. ट्रंप ने कहा कि यह ऑपरेशन बेहद कठिन था. इस पूरी प्लानिंग के साथ ऑपरेट किया गया था. उन्होंने बताया कि अबू-बिलाल अल-मिनुकी अफ्रीका में छिपकर आतंकवादी गतिविधियों को चला रहा था और दुनिया भर में ISIS के ऑपरेशन में उसकी बड़ी भूमिका थी.

राष्ट्रपति ट्रंप के मुताबिक, अल-मिनुकी को लगता था कि वह अफ्रीका में छिपकर सुरक्षित रह सकता है, लेकिन अमेरिकी एजेंसियों के पास उसकी गतिविधियों की लगातार जानकारी थी. उन्होंने कहा कि अब वह अफ्रीका के लोगों को डराने या अमेरिकियों के खिलाफ हमलों की योजना बनाने में शामिल नहीं हो सकेगा. ट्रंप ने यह भी कहा कि इस कार्रवाई से ISIS के वैश्विक नेटवर्क और उसके ऑपरेशन को बड़ा झटका लगा है. उन्होंने नाइजीरिया सरकार और वहां की सेना का सहयोग के लिए धन्यवाद किया. अपने बयान के अंत में ट्रंप ने गॉड ब्लेस अमेरिका कहते हुए अमेरिकी सेना की सराहना की.

ये भी पढ़ें: ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान

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Published at : 16 May 2026 09:27 AM (IST)
Tags :
Donald Trump Nigerian Breaking News Abp News ISIS Commander DONALD Trump WORLD NEWS IN HINDI Abu Bilal Al-Minuki
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