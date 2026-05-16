पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च हुई सबसे छोटी Land Cruiser, भौकाली लुक के साथ कीमत सिर्फ इतनी

जापानी कार कंपनी Toyota ने अपनी मशहूर Land Cruiser सीरीज में एक नई और छोटी SUV लॉन्च कर दी है. इस नई SUV का नाम Toyota Land Cruiser FJ है. कंपनी ने इसे जापान में पेश किया है. अब उम्मीद है कि जल्द इसे भारतीय बाजार में भी लाया जाएगा. यह साइज में दूसरी Land Cruiser SUVs से छोटी है, लेकिन इसका लुक और ऑफ-रोड कैपेसिटी काफी दमदार बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह SUV आने वाले समय में भारतीय बाजार में भी लॉन्च हो सकती है, जिसे लेकर कार प्रेमियों में काफी उत्साह है.

Toyota Land Cruiser FJ का डिजाइन काफी मजबूत और बॉक्सी रखा गया है, जिससे यह एक असली ऑफ-रोड SUV जैसी दिखती है. इसके फ्रंट में बड़ी ग्रिल, गोल और रेक्टैंगुलर दोनों तरह के हेडलैंप विकल्प, चौड़े व्हील आर्च और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. कंपनी ने इसमें पुराने FJ40 Land Cruiser की झलक भी देने की कोशिश की है, ताकि इसमें क्लासिक और मॉडर्न दोनों का मिश्रण दिखाई दे. SUV के फ्रंट और रियर बंपर को जरूरत पड़ने पर आसानी से बदला भी जा सकता है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान काफी उपयोगी माना जा रहा है.

गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो करीब 163 हॉर्सपावर की ताकत और 246Nm टॉर्क पैदा करता है .इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4WD यानी फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है. यही वजह है कि यह SUV खराब रास्तों, पहाड़ों और ऑफ-रोड ट्रैक पर भी आसानी से चल सकती है. कंपनी का कहना है कि यह SUV शहर और एडवेंचर दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए तैयार की गई है.

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फीचर्स के मामले में भी Land Cruiser FJ काफी मॉडर्न है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, मल्टीपल ड्राइव मोड और Toyota Safety Sense जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें लेन कीपिंग असिस्ट, प्री-कोलिजन सिस्टम और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी तकनीकें भी मिल सकती हैं, जिससे ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनती है.

कितनी है कीमत?

कीमत की बात करें तो जापान में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 27 लाख रुपये के आसपास रखी गई है. अगर Toyota इसे भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार करती है, तो इसकी कीमत काफी कम रखी जा सकती है. माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बनने वाले Toyota के नए प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. भारतीय बाजार में आने के बाद इस SUV का मुकाबला Mahindra Thar, Force Gurkha, Maruti Jimny और कुछ हद तक Scorpio N जैसी ऑफ-रोड SUVs से हो सकता है.

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