हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऑटोपावरफुल इंजन के साथ लॉन्च हुई सबसे छोटी Land Cruiser, भौकाली लुक के साथ कीमत सिर्फ इतनी

पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च हुई सबसे छोटी Land Cruiser, भौकाली लुक के साथ कीमत सिर्फ इतनी

Land Cruiser FJ: इसमें 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो करीब 163 hp की ताकत और 246Nm टॉर्क पैदा करता है .इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4WD यानी फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है.

By : एबीपी ऑटो डेस्क | Edited By: क़मरजहां | Updated at : 16 May 2026 01:19 PM (IST)
Preferred Sources

जापानी कार कंपनी Toyota ने अपनी मशहूर Land Cruiser सीरीज में एक नई और छोटी SUV लॉन्च कर दी है. इस नई SUV का नाम Toyota Land Cruiser FJ है. कंपनी ने इसे जापान में पेश किया है. अब उम्मीद है कि जल्द इसे भारतीय बाजार में भी लाया जाएगा.  यह साइज में दूसरी Land Cruiser SUVs से छोटी है, लेकिन इसका लुक और ऑफ-रोड कैपेसिटी काफी दमदार बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह SUV आने वाले समय में भारतीय बाजार में भी लॉन्च हो सकती है, जिसे लेकर कार प्रेमियों में काफी उत्साह है.

Toyota Land Cruiser FJ का डिजाइन काफी मजबूत और बॉक्सी रखा गया है, जिससे यह एक असली ऑफ-रोड SUV जैसी दिखती है. इसके फ्रंट में बड़ी ग्रिल, गोल और रेक्टैंगुलर दोनों तरह के हेडलैंप विकल्प, चौड़े व्हील आर्च और ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस दिया गया है. कंपनी ने इसमें पुराने FJ40 Land Cruiser की झलक भी देने की कोशिश की है, ताकि इसमें क्लासिक और मॉडर्न दोनों का मिश्रण दिखाई दे. SUV के फ्रंट और रियर बंपर को जरूरत पड़ने पर आसानी से बदला भी जा सकता है, जो ऑफ-रोडिंग के दौरान काफी उपयोगी माना जा रहा है. 

गाड़ी का इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें 2.7 लीटर का पेट्रोल इंजन दिया गया है, जो करीब 163 हॉर्सपावर की ताकत और 246Nm टॉर्क पैदा करता है .इसके साथ 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स और 4WD यानी फोर-व्हील ड्राइव सिस्टम मिलता है. यही वजह है कि यह SUV खराब रास्तों, पहाड़ों और ऑफ-रोड ट्रैक पर भी आसानी से चल सकती है. कंपनी का कहना है कि यह SUV शहर और एडवेंचर दोनों तरह की ड्राइविंग के लिए तैयार की गई है.

फ्यूल संकट के बीच खूब पैसे बचाएंगी ये हाइब्रिड कारें, 28 KM तक मिलेगा माइलेज, जानें डिटेल्स 

फीचर्स के मामले में भी Land Cruiser FJ काफी मॉडर्न है. इसमें डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस कनेक्टिविटी, मल्टीपल ड्राइव मोड और Toyota Safety Sense जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं. इसमें लेन कीपिंग असिस्ट, प्री-कोलिजन सिस्टम और एडैप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसी तकनीकें भी मिल सकती हैं, जिससे ड्राइविंग ज्यादा सुरक्षित और आरामदायक बनती है.

कितनी है कीमत?

कीमत की बात करें तो जापान में इसकी शुरुआती कीमत लगभग 27 लाख रुपये के आसपास रखी गई है. अगर Toyota इसे भारत में लोकल मैन्युफैक्चरिंग के जरिए तैयार करती है, तो इसकी कीमत काफी कम रखी जा सकती है. माना जा रहा है कि महाराष्ट्र में बनने वाले Toyota के नए प्लांट में इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो सकती है. भारतीय बाजार में आने के बाद इस SUV का मुकाबला Mahindra Thar, Force Gurkha, Maruti Jimny और कुछ हद तक Scorpio N जैसी ऑफ-रोड SUVs से हो सकता है.

यह भी पढ़ें:-

क्या सेफ नहीं हैं ये 7 कारें? भारत NCAP ने रिजल्ट से पहले दोबारा किया क्रैश टेस्ट, RTI में खुलासा 

Published at : 16 May 2026 01:19 PM (IST)
Tags :
Auto News Toyota Land Cruiser Toyota Motors Land Cruiser FJ
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऑटो
पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च हुई सबसे छोटी Land Cruiser, भौकाली लुक के साथ कीमत सिर्फ इतनी
पावरफुल इंजन के साथ लॉन्च हुई सबसे छोटी Land Cruiser, भौकाली लुक के साथ कीमत सिर्फ इतनी
ऑटो
आपकी कार के लिए कितनी तरह के आते हैं टायर, जानें कौन-सा किफायती और कौन-सा बेस्ट?
आपकी कार के लिए कितनी तरह के आते हैं टायर, जानें कौन-सा किफायती और कौन-सा बेस्ट?
ऑटो
फ्यूल संकट के बीच खूब पैसे बचाएंगी ये हाइब्रिड कारें, 28 KM तक मिलेगा माइलेज, जानें डिटेल्स
फ्यूल संकट के बीच खूब पैसे बचाएंगी ये हाइब्रिड कारें, 28 किलोमीटर तक मिलेगा माइलेज
ऑटो
क्या सेफ नहीं हैं ये 7 कारें? भारत NCAP ने रिजल्ट से पहले दोबारा किया क्रैश टेस्ट, RTI में खुलासा
क्या सेफ नहीं हैं ये 7 कारें? भारत NCAP ने रिजल्ट से पहले दोबारा किया क्रैश टेस्ट, RTI में खुलासा
Advertisement

वीडियोज

पुराने cop drama में Urvashi Rautela की acting ने सबको चौंकाया
Sansani: 7 फेरों से पहले खौफनाक हादसा ! | Crime News
Petrol-Diesel Price Hike | Janhit with Chitra Tripathi: महंगाई का 'जेब जलाओ' मिशन चालू! | Inflation
Bharat Ki Baat : सरकार ने माना..'नीट पेपर लीक हुआ' | NEET Paper Leak | CBI | Dharmendra Pradhan
Petrol-Diesel Price | Sandeep Chaudhary: पेट्रोल-डीजल के बाद बढ़ेंगे LPG के दाम? | Inflation News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
ईरान के बाद अब अमेरिका ने इस देश में की एयरस्ट्राइक, ट्रंप का दावा- दुनिया का सबसे खतरनाक आतंकी ढेर
महाराष्ट्र
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
कोलकाता में सड़क पर नमाज पढ़ने पर AIMIM के वारिस पाठन बोले- हिंदू करे तो ठीक, मुसलमानों से...
विश्व
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ट्रंप के डेलीगेशन ने कचरे के डिब्बे में फेंके चीनी गिफ्ट, एयरफोर्स वन के सुरक्षा प्रोटोकॉल ने खींचा ध्यान
ओटीटी
Karuppu OTT Release: सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
सूर्या और तृषा कृष्णन की 'करुप्पु' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज? जानें- सारी डिटेल्स
आईपीएल 2026
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
“PBKS का नाम इस्तेमाल मत करो…” फैन की बात सुन अर्शदीप ने खोया आपा, इंटरनेट पर लगा दी क्लास
ट्रेंडिंग
Viral Video: रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
रेलवे ट्रैक पर फंसे बच्चों के बचाने के लिए मां ने मौत को भी दी मात, वीडियो देख निकल जाएगी चीख
लाइफस्टाइल
Milk Tea Or Black Tea Benefits : दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
दूध वाली या बिना दूध की... कौन सी चाय पीना है फायदे का सौदा? एक्सपर्ट से जानें
ऑटो
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट, सरकार ने किया ऐलान
इलेक्ट्रिक कार चलाने वालों के मजे, अब इन इलाकों में पार्किंग फीस में मिलेगी छूट
ENT LIVE
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
Randeep Hooda के बीच Urvashi Rautela ने अपनी acting से चौंकाया
ENT LIVE
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
Suriya और Trisha की मासी फिल्म Karuppu ने जीता दिल
ENT LIVE
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
RSS पर सवाल उठाती संजय दत्त और नमाशी चक्रवर्ती की फिल्म ने छेड़ी बड़ी बहस
ENT LIVE
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
Kartavya Review: सैफ अली खान की एक्टिंग भी नहीं बचा पाई ये फिल्म
ENT LIVE
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Pati Patni Aur Woh Do Review: Full On Entertainment के साथ हंसी का डबल डोज
Embed widget