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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोAaj Ka Rashifal: सितंबर का पहला दिन इन राशियों के लिए खास, मिथुन को धन और कर्क को नौकरी में मिल सकती है अच्छी खबर

Aaj Ka Rashifal: सितंबर का पहला दिन इन राशियों के लिए खास, मिथुन को धन और कर्क को नौकरी में मिल सकती है अच्छी खबर

Aaj Ka Rashifal 1 September 2026: आज का राशिफल विशेष है. मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में चंद्रमा का सभी 12 राशियों पर प्रभाव जानें. पढ़ें करियर, धन, परिवार, स्वास्थ्य, शुभ अंक, रंग, उपाय और राहुकाल.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 01 Sep 2026 06:54 AM (IST)
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Aaj Ka Rashifal: मंगलवार, 1 सितंबर 2026 को चंद्रमा मेष राशि और अश्विनी नक्षत्र में रहेगा. ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार यह स्थिति आत्मविश्वास, सक्रियता और तेजी से निर्णय लेने की प्रवृत्ति बढ़ा सकती है.

मेष राशि वालों का प्रभाव बढ़ सकता है, मिथुन को आय और संपर्कों से लाभ के संकेत मिल सकते हैं तथा कर्क के करियर से जुड़े प्रयास गति पकड़ सकते हैं. वहीं, वृषभ को खर्च और कन्या को स्वास्थ्य एवं लेन-देन में सावधानी रखनी होगी. पढ़ें मेष से मीन तक आज का विस्तृत राशिफल.

मेष राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Mesh Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी ही राशि यानी प्रथम भाव (लग्न) में संचरण कर रहा है. लग्न भाव में स्व-नक्षत्र अश्विनी में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास, ऊर्जा, निर्णय क्षमता और नेतृत्व गुणों में जबरदस्त वृद्धि करेगा. वृद्धि योग के प्रभाव से आपके प्रयासों को सकारात्मक दिशा और गति मिलेगी. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपने आत्मविश्वास और ऊर्जा का सदुपयोग करें तथा संयमित वाणी व व्यावहारिक निर्णयों से कार्यक्षेत्र व व्यक्तिगत जीवन में मान-सम्मान बढ़ाएं. दिन की शुरुआत नए उत्साह और स्पष्ट लक्ष्यों के साथ होगी. हालांकि, मंगल के प्रभाव के कारण जल्दबाजी, अति-उत्साह या हठधर्मिता से बचें; योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर सभी क्षेत्रों में उत्तम सफलता मिलेगी.

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आज का मेष राशिफल

चंद्रमा के प्रथम भाव में होने से आज का दिन आत्म-सुधार, नई योजनाओं की शुरुआत और प्राथमिकताओं को तय करने के लिए बहुत अनुकूल रहेगा. सुबह के समय ताजगी और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद किसी महत्वपूर्ण कार्य या व्यक्तिगत दायित्व को पूरा करने में गति आएगी. समाज और कार्यस्थल पर आपके व्यक्तित्व का प्रभाव रहेगा. आज दूसरों के बहकावे में आने के बजाय अपने विवेक और अनुभव पर भरोसा रखकर निर्णय लेना लाभकारी रहेगा.

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करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी पहल, कार्यकुशलता और नेतृत्व क्षमता की सराहना होगी. यदि आप प्रबंधन, प्रशासन, आईटी, मीडिया, इंजीनियरिंग, कंसल्टेंसी या रक्षा/सुरक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक साबित होगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ेगा और सहकर्मियों का भी पूरा सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी नए विचार या प्रोजेक्ट की शुरुआत करना चाहते हैं, तो कदम आगे बढ़ा सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के अनावश्यक वाद-विवाद से खुद को दूर रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नई रणनीतियों को लागू करने और बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए समय उत्तम रहेगा. दैनिक बिक्री और लेन-देन में गति बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और वृद्धि योग के प्रभाव से लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं. व्यक्तिगत विकास या व्यावसायिक विस्तार पर निवेश का विचार बन सकता है. हालांकि, बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से बचें.

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प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; अपने विचारों को उन पर थोपने के बजाय आपसी बातचीत और समझ को प्राथमिकता दें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास व आकर्षण बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अधिक भागदौड़ या मानसिक सक्रियता के कारण शाम को सिर में हल्का भारीपन या आंखों में थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, संतुलित और सुपाच्य आहार लें तथा दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या व्यायाम के लिए अवश्य निकालें.

मेष राशि का आज का उपाय

मंगलवार के पावन दिन भगवान हनुमान जी को सिंदूर, लाल पुष्प या बूंदी का भोग लगाएं और श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ भौमाय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: लाल और नारंगी
  • शुभ अंक: 9
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मेष राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए सक्रिय पहल करें, हनुमान जी की उपासना करें तथा वाणी में धैर्य और विनम्रता बनाए रखें.

वृषभ राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Vrishabha Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वादश भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. द्वादश भाव में चंद्रमा का गोचर खर्चों, विदेश या दूरस्थ संपर्कों, मानसिक शांति और आत्ममंथन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपने खर्चों और बजट पर नियंत्रण रखें तथा संयमित दिनचर्या व सकारात्मक सोच से मानसिक तनाव से खुद को दूर रखें. दिन की शुरुआत सामान्य रहेगी. हालांकि, व्यर्थ की भागदौड़, अनावश्यक दिखावे या दूसरों के विवादों में पड़ने से बचें; योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर कार्यों में संतुलन बना रहेगा.

आज का वृषभ राशिफल

चंद्रमा के द्वादश भाव में रहने से आज का दिन दूरगामी योजनाओं की रूपरेखा बनाने, शांति से विचार-विमर्श करने और प्राथमिकताओं को तय करने का रहेगा. सुबह के समय धर्म-कर्म और परोपकार में मन लगेगा.

दोपहर के बाद दूर रहने वाले परिजनों या व्यावसायिक संपर्कों से बातचीत हो सकती है. पेंडिंग कागजी कार्यों या जरूरी बिलों के भुगतान में व्यस्तता रह सकती है. आज किसी भी निर्णय में जल्दबाजी करने के बजाय धैर्य और समझदारी से काम लेना लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को शांत मन और ईमानदारी से पूरा करें. यदि आप मल्टीनेशनल कंपनियों (MNCs), आयात-निर्यात, शोध, शिक्षण, अस्पताल, आईटी या ऑनलाइन सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर रखें और कार्यस्थल की किसी भी आंतरिक राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता बनाए रखें. किसी नए प्रोजेक्ट पर अंतिम निर्णय लेने से पहले पूरी रूपरेखा जांच लें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में सामान्य गति बनी रहेगी.

आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों की अधिकता रह सकती है. घर की जरूरतों, स्वास्थ्य या व्यावसायिक यात्राओं पर धन व्यय हो सकता है. आर्थिक संतुलन बनाए रखने के लिए बजट का पालन करें. किसी अनजान व्यक्ति को बड़ा उधार देने या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का सहयोग और मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें; छोटी-मोटी बातों को तूल न दें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रखें और व्यर्थ के संशय को मन में न आने दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें; दिनभर की भागदौड़ या अधिक सोचने के कारण सिर में हल्का भारीपन, आंखों में थकान या अनिद्रा की समस्या हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

वृषभ राशि का आज का उपाय

मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम
  • शुभ अंक: 6
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृषभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपने बजट और खर्चों को नियंत्रित रखें, हनुमान जी की आराधना करें तथा मानसिक शांति बनाए रखने के लिए शांत चित्त होकर काम करें.

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मिथुन राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Mithun Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से एकादश भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. लाभ व आय के एकादश भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आर्थिक लाभ, सामाजिक संपर्कों के विस्तार, मित्रों के सहयोग और रुकी हुई योजनाओं को गति देने के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपने संपर्कों और बौद्धिक क्षमताओं का भरपूर उपयोग करें तथा मित्रों व वरिष्ठों के सहयोग से लाभ के नए अवसरों को भुनाएं. वृद्धि योग के प्रभाव से आपके प्रयासों के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे. हालांकि, अति-उत्साह में बिना योजना बनाए कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने से बचें.

आज का मिथुन राशिफल

चंद्रमा के एकादश भाव में होने से आज का दिन सामाजिक सक्रियता, नए संपर्कों के निर्माण और मनोकामनाओं की पूर्ति का रहेगा. सुबह के समय सकारात्मक ऊर्जा और नई योजनाओं को लेकर स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद किसी वरिष्ठ मित्र, मार्गदर्शक या बड़े भाई-बहन से महत्वपूर्ण सलाह या सहयोग मिल सकता है. सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क का विस्तार होगा. आज आशावादी दृष्टिकोण और टीम भावना के साथ काम करना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता, संवाद क्षमता और टीम को प्रेरित करने की योग्यता की सराहना होगी. यदि आप मीडिया, आईटी, बैंकिंग, जनसंपर्क, मार्केटिंग, शिक्षण या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतरीन बना रहेगा और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी की दिशा में प्रयासरत हैं, तो आज सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने, नेटवर्क का विस्तार करने और दैनिक बिक्री में वृद्धि के लिए दिन उत्तम रहेगा. पुराने व्यावसायिक संपर्कों से लाभ के अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी और वृद्धि योग के प्रभाव से आय के अतिरिक्त स्रोत सामने आ सकते हैं. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित निवेश योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए समय अनुकूल है. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और आनंद का वातावरण बना रहेगा. घर के सदस्यों का आपसी स्नेह और सहयोग मन को प्रसन्न करेगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; पारिवारिक और आर्थिक योजनाओं पर दोनों के बीच सकारात्मक चर्चा होगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, अधिक भागदौड़ या स्क्रीन टाइम के कारण शाम को आंखों में थकान या पिंडलियों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या टहलने के लिए अवश्य निकालें.

मिथुन राशि का आज का उपाय

मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प या बूंदी का भोग लगाएं और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: हरा और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 5
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मिथुन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी वित्तीय और नेटवर्किंग से जुड़ी प्राथमिकताओं को पूरा करें, हनुमान जी की उपासना करें तथा वाणी में विनम्रता व मधुरता बनाए रखें.

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कर्क राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Kark Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से दशम भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. कर्म व करियर के दशम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी कार्यक्षमता, सामाजिक प्रतिष्ठा, नेतृत्व गुणों और पेशेवर निर्णयों को मजबूती प्रदान करेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से निभाएं तथा वरिष्ठ अधिकारियों व पिता के मार्गदर्शन से अपने करियर को नई दिशा दें. वृद्धि योग के प्रभाव से आपके पूर्व में किए गए प्रयासों का शुभ फल प्राप्त होगा. हालांकि, कार्यस्थल पर अत्यधिक भावुक होने या जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने से बचें; व्यावहारिक सोच से सभी कार्य सुगमता से संपन्न होंगे.

आज का कर्क राशिफल

चंद्रमा के दशम भाव में होने से आज का दिन पेशेवर जिम्मेदारियों को कुशलता से निपटाने, करियर के नए लक्ष्यों की रूपरेखा बनाने और सामाजिक प्रभाव बढ़ाने का रहेगा. सुबह के समय ताजगी और मानसिक एकाग्रता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद पेंडिंग प्रोजेक्ट्स, महत्वपूर्ण बैठकों और प्रशासनिक कार्यों को व्यवस्थित करने में तेजी आएगी. परिवार और समाज में आपकी उपलब्धियों का सम्मान होगा. आज अपने काम के प्रति समर्पित रहना और अनुशासित दिनचर्या अपनाना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी साबित होगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत, समर्पण और संगठनात्मक क्षमता की सराहना होगी. यदि आप प्रशासन, प्रबंधन, मीडिया, आईटी, शिक्षण, चिकित्सा, बैंकिंग या कंसल्टेंसी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बढ़ेगा और सहकर्मियों का भी सहयोग मिलेगा. यदि आप किसी पदोन्नति, नई भूमिका या बड़े प्रोजेक्ट की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से खुद को दूर रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए अनुबंधों को अंतिम रूप देने और बाजार में अपनी साख मजबूत करने के लिए समय उत्तम रहेगा. सरकारी या प्रतिष्ठित संस्थानों से जुड़े सौदों में गति आएगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से व्यापारिक लाभ में निरंतरता बनी रहेगी. व्यावसायिक विस्तार या संपत्ति से जुड़ी सुरक्षित योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, बिना सोचे-समझे किसी जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद आपको संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; काम की व्यस्तता के बावजूद एक-दूसरे के लिए समय निकालना रिश्ते में मधुरता लाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के करियर व लक्ष्यों का सम्मान करने से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और कार्य करने की ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, दिनभर की भागदौड़ या कार्यस्थल के तनाव के कारण शाम को कंधों, घुटनों में हल्का भारीपन या मानसिक थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व पौष्टिक आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कर्क राशि का आज का उपाय

मंगलवार के पावन दिन भगवान हनुमान जी को सिंदूर या लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ सों सोमाय नमः' अथवा 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम
  • शुभ अंक: 2
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कर्क राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी पेशेवर प्राथमिकताओं को पूरा करने पर ध्यान दें, हनुमान जी की आराधना करें तथा पिता व वरिष्ठों का सम्मान करते हुए अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

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सिंह राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Singh Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से नवम भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. भाग्य व धर्म के नवम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास, बौद्धिक क्षमता, भाग्य के संबल और आध्यात्मिक प्रगति के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि गुरुजनों व वरिष्ठों के मार्गदर्शन का लाभ उठाएं तथा सकारात्मक सोच और निष्ठा के साथ अपने बड़े लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाएं. वृद्धि योग के प्रभाव से आपके अटके हुए कार्य गति पकड़ेंगे और भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा. हालांकि, अति-उत्साह में किसी पर अत्यधिक निर्भर रहने या बिना सोचे-समझे निर्णय लेने से बचें; योजनाबद्ध कार्यशैली से सभी क्षेत्रों में सफलता मिलेगी.

आज का सिंह राशिफल

चंद्रमा के नवम भाव में रहने से आज का दिन दीर्घकालिक योजनाओं की रूपरेखा बनाने, धार्मिक कार्यों में भाग लेने और आत्ममंथन का रहेगा. सुबह के समय ताजगी और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद उच्च शिक्षा, यात्रा या दूरस्थ संपर्कों से जुड़ी योजनाओं में गति आएगी. समाज और कुटुंब में आपके विचारों का सम्मान होगा. आज शांत चित्त रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, अनुभव और कार्यशैली की सराहना होगी. यदि आप शिक्षण, शोध, मीडिया, प्रशासन, आईटी, कंसल्टेंसी या कानूनी सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक साबित होगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नई भूमिका, प्रशिक्षण या पदोन्नति की दिशा में प्रयासरत हैं, तो सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दूर-दराज के संपर्कों, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और नए साझेदारों से जुड़ने के लिए दिन अनुकूल रहेगा. बाजार में आपकी साख मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी और वृद्धि योग के प्रभाव से लाभ के नए अवसर सामने आ सकते हैं. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित निवेश योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए समय उत्तम है. हालांकि, किसी भी प्रकार के सट्टेबाजी वाले जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. पिता और घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह व आशीर्वाद आपको संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; आपसी संवाद और विश्वास दांपत्य रिश्ते में मधुरता लाएगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रहेगा और एक-दूसरे के विचारों व भावनाओं का पूरा सम्मान होगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर उत्तम रहेगा और दिनभर ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, अधिक भागदौड़ या यात्रा के कारण शाम को पैरों में हल्की थकान या मांसपेशियों में खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, पौष्टिक व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

सिंह राशि का आज का उपाय

मंगलवार के पावन दिन भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ घृणिः सूर्याय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: नारंगी और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 1
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज सिंह राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपने बड़े लक्ष्यों और प्राथमिकताओं को पूरा करने के लिए प्रयास करें, हनुमान जी की उपासना करें तथा बड़ों का आशीर्वाद लेकर दिन की शुरुआत करें.

कन्या राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Kanya Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से अष्टम भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. अष्टम भाव में चंद्रमा का गोचर स्वास्थ्य, गुप्त विषयों, शोध, वित्तीय सतर्कता और आत्म-अवलोकन के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपने स्वास्थ्य और दैनिक बजट को संतुलित रखें तथा किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी या भावनात्मक आवेग से बचें. वृद्धि योग के प्रभाव से योजनाबद्ध तरीके से किए गए शोध या कागजी कार्यों में सफलता मिलेगी. हालांकि, दिन के समय व्यर्थ के वाद-विवाद, जोखिम भरे लेन-देन या दूसरों के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप से बचना ही श्रेयस्कर रहेगा.

आज का कन्या राशिफल

चंद्रमा के आठवें भाव में होने से आज का दिन दैनिक जिम्मेदारियों को सजगता से पूरा करने, खान-पान का ध्यान रखने और आत्ममंथन का रहेगा. सुबह के समय दिनचर्या को शांत और व्यवस्थित बनाए रखें.

दोपहर के बाद बीमा, टैक्स, बैंकिंग, विरासत या पुराने पेंडिंग कागजात से जुड़े मामलों को निपटाने में प्रगति होगी. आज अपनी कार्यशैली में धैर्य और गोपनीयता बनाए रखना आपके लिए सर्वाधिक हितकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी सतर्कता, एकाग्रता और ईमानदारी से निभाएं. यदि आप शोध, डेटा विश्लेषण, मेडिकल, ऑडिट, तकनीकी सेवाओं, लीगल या गुप्त सूचनाओं से जुड़े कार्यों में हैं, तो आपकी तार्किक क्षमता उपयोगी साबित होगी.

सहकर्मियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता व विनम्रता बनाए रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें. किसी भी नए प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी नियमों को भली-भांति जांच लें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए आज का दिन दैनिक लेन-देन की समीक्षा करने और पुराने बकाए की वसूली पर ध्यान देने का रहेगा. सेवा उद्योग और आपूर्ति से जुड़े कार्यों में सामान्य गति बनी रहेगी.

आर्थिक मामलों में विशेष सावधानी बरतें. अचानक आने वाले खर्चों को नियंत्रित रखने के लिए बजट का पालन करें. किसी अनजान व्यक्ति को बड़ा उधार देने या बिना पूरी जानकारी के जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों में पूंजी लगाने से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए धैर्य का परिचय दें. घर के वरिष्ठ सदस्यों का मार्गदर्शन आपको मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखें; किसी भी छोटी बात को तूल न दें और एक-दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रखें और व्यर्थ के संशय या गलतफहमी को स्थान न दें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें; दिनभर की भागदौड़ या खान-पान में लापरवाही के कारण पेट में गैस, एसिडिटी, भारीपन या हल्की मानसिक बेचैनी महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें, वाहन सावधानी से चलाएं और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

कन्या राशि का आज का उपाय

मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को सिंदूर या लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा या संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ बुं बुधाय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: हरा और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 5
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कन्या राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपने स्वास्थ्य और बजट पर ध्यान दें, हनुमान जी की उपासना करें तथा किसी भी प्रकार के तनाव या विवाद से खुद को दूर रखें.

तुला राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Tula Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से सप्तम भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. साझेदारी व दांपत्य के सप्तम भाव में चंद्रमा का गोचर आपके वैवाहिक जीवन में मधुरता, साझेदारी के कार्यों में संतुलन, जनसंपर्क के विस्तार और सामाजिक प्रतिष्ठा में वृद्धि के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि जीवनसाथी और व्यावसायिक साझेदारों के साथ तालमेल मजबूत रखें तथा टीमवर्क और सौम्य संवाद से अपने लक्ष्यों को हासिल करें. वृद्धि योग के प्रभाव से संयुक्त प्रयासों में उत्तम सफलता मिलेगी. हालांकि, किसी भी बात पर हठधर्मिता दिखाने या जल्दबाजी में निर्णय लेने से बचें; व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाए रखें.

आज का तुला राशिफल

चंद्रमा के सप्तम भाव में होने से आज का दिन साझेदारियों को मजबूत करने, महत्वपूर्ण समझौतों पर चर्चा करने और सामाजिक उत्सवों में भाग लेने का रहेगा. सुबह के समय सकारात्मक ऊर्जा और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद ग्राहकों, शुभचिंतकों और व्यावसायिक संपर्कों से सार्थक बातचीत हो सकती है. सार्वजनिक मंचों या बैठकों में आपके विचारों का सम्मान होगा. आज दूसरों के विचारों को धैर्य से सुनना और लचीला दृष्टिकोण अपनाना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, कूटनीतिक समझ और टीम को साथ लेकर चलने की क्षमता की सराहना होगी. यदि आप लीगल कंसल्टेंसी, जनसंपर्क, मीडिया, आईटी, प्रबंधन, ऑडिट, मार्केटिंग या ग्राहक सेवा क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और सहकर्मियों का पूरा सहयोग बना रहेगा. संयुक्त प्रोजेक्ट्स या प्रेजेंटेशन को सफलतापूर्वक पूरा करने में मदद मिलेगी. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए साझेदारों से जुड़ने, नए ग्राहकों से संपर्क साधने और अनुबंधों को आगे बढ़ाने के लिए दिन बहुत अनुकूल रहेगा. बाजार में आपकी साख और ग्राहकी मजबूत होगी.

आर्थिक स्थिति मजबूत और संतुलित रहेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से व्यापारिक मुनाफे में निरंतरता बनी रहेगी. सुरक्षित और दीर्घकालिक योजनाओं में निवेश का विचार कर सकते हैं. हालांकि, जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के सदस्यों का स्नेह और सहयोग मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; एक-दूसरे की भावनाओं और प्राथमिकताओं का सम्मान करने से दांपत्य रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के प्रति विश्वास व निकटता बढ़ेगी.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ताजगी बनी रहेगी. हालांकि, अधिक भागदौड़ या मौसम में बदलाव के कारण कमर में हल्का दर्द या पैरों में थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या टहलने के लिए अवश्य निकालें.

तुला राशि का आज का उपाय

मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ शुं शुक्राय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: सफेद और हल्का क्रीम
  • शुभ अंक: 6
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज तुला राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपने साझेदारी और जनसंपर्क से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दें, हनुमान जी की उपासना करें तथा जीवनसाथी व सहयोगियों के साथ मधुर संबंध बनाए रखें.

वृश्चिक राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Vrishchik Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से षष्ठ भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. रोग, ऋण और शत्रु के छठे भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता, समस्या-निवारण दक्षता और दैनिक जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करने के लिए अनुकूल रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि विरोधियों पर बढ़त बनाने और लंबित कार्यों को निपटाने के लिए अपनी कार्ययोजना को अनुशासित रखें तथा स्वास्थ्य व आहार पर विशेष ध्यान दें. वृद्धि योग के प्रभाव से कठिन परिस्थितियों में भी आपकी मेहनत रंग लाएगी. हालांकि, किसी से व्यर्थ के वाद-विवाद, कानूनी उलझनों या अति-उत्साह में कर्ज के लेन-देन से बचें.

आज का वृश्चिक राशिफल

चंद्रमा के छठे भाव में रहने से आज का दिन दैनिक कार्यप्रणाली को सुधारने, स्वास्थ्य के प्रति सजग रहने और प्राथमिकताओं को क्रमबद्ध तरीके से पूरा करने का रहेगा. सुबह के समय ताजगी और कार्य के प्रति एकाग्रता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद कानूनी, कागजी या लंबित प्रशासनिक कार्यों को गति देने में सफलता मिलेगी. सहकर्मियों और अधीनस्थों के साथ तालमेल बेहतर होगा. आज शांत चित्त रहकर अपनी दिनचर्या पर ध्यान देना और दूसरों की बातों में आकर विचलित न होना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी कार्यकुशलता, समस्या-समाधान क्षमता और जुझारू प्रवृत्ति की सराहना होगी. यदि आप लीगल, सेवा क्षेत्र, आईटी, मेडिकल, बैंकिंग, डेटा विश्लेषण, प्रशासन या रक्षा सेवाओं से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों का विश्वास आप पर बना रहेगा और सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए पुराने अटके हुए भुगतानों की वसूली और दैनिक लेन-देन को व्यवस्थित करने के लिए समय उत्तम रहेगा. सेवा और आपूर्ति से जुड़े व्यवसायों में गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य और स्थिर रहेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से दैनिक आय में निरंतरता बनी रहेगी. अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण बनाए रखें और बिना पूरी जानकारी के किसी नए व्यक्ति को बड़ा उधार देने या सट्टेबाजी वाले जोखिम भरे वित्तीय सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति का माहौल रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और मार्गदर्शन मानसिक संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य अच्छा रहेगा; व्यस्तता के बावजूद एक-दूसरे के स्वास्थ्य और भावनाओं का ध्यान रखने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद स्पष्ट रखें और किसी भी छोटी बात पर बहस करने से बचें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें; अधिक भागदौड़ या खान-पान में अनियमितता के कारण पेट में भारीपन, एसिडिटी या मांसपेशियों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सात्विक व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या व्यायाम के लिए अवश्य निकालें.

वृश्चिक राशि का आज का उपाय

मंगलवार के पावन दिन भगवान हनुमान जी को सिंदूर या लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ भौमाय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: लाल और नारंगी
  • शुभ अंक: 9
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज वृश्चिक राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी प्राथमिकताओं और लंबित कार्यों को तेजी से निपटाएं, हनुमान जी की उपासना करें तथा किसी भी प्रकार के तनाव या विवाद से खुद को दूर रखें.

धनु राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Dhanu Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से पंचम भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. ज्ञान, बुद्धि और संतान के पंचम भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी रचनात्मक क्षमताओं, निर्णय क्षमता, अध्ययन में रुचि और आध्यात्मिक चिंतन को नई दिशा देगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपनी बौद्धिक व रचनात्मक क्षमताओं का सही दिशा में उपयोग करें तथा संतान व शिक्षा से जुड़े मामलों में सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें. वृद्धि योग के प्रभाव से आपके नए विचारों और बौद्धिक प्रयासों के उत्तम परिणाम सामने आएंगे. हालांकि, भावनाओं के आवेग में आकर कोई बड़ा वित्तीय जोखिम लेने या अति-उत्साह में जल्दबाजी करने से बचें.

आज का धनु राशिफल

चंद्रमा के पंचम भाव में होने से आज का दिन नई सोच, सीखने की प्रवृत्ति और भविष्य की योजनाओं की रूपरेखा तैयार करने का रहेगा. सुबह के समय ताजगी और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद संतान या परिवार के युवा सदस्यों के साथ समय बिताने का सुखद अवसर मिलेगा. अध्ययन, शोध, लेखन और कला से जुड़े कार्यों में आ रही रुकावटें दूर होंगी. आज शांत चित्त होकर अपनी प्राथमिकताओं को पूरा करना और अपने अनुभव पर भरोसा रखना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी दूरदर्शिता, तार्किक क्षमता और रचनात्मक दृष्टिकोण की सराहना होगी. यदि आप शोध, मीडिया, लेखन, कला, आईटी, शिक्षण, डिजाइनिंग, कंसल्टेंसी या वित्तीय विश्लेषण क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

वरिष्ठ अधिकारियों और मार्गदर्शकों का पूरा सहयोग प्राप्त होगा. यदि आप किसी नए विचार या प्रोजेक्ट को प्रस्तुत करने की योजना बना रहे हैं, तो सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नई रणनीतियों को लागू करने और बाजार में नए अवसरों को तलाशने के लिए समय अनुकूल रहेगा. रचनात्मक उत्पादों, शिक्षा, स्टेशनरी और परामर्श से जुड़े व्यवसायों में अच्छी गति देखने को मिलेगी.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत और स्थिर रहेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से लाभ के नए मार्ग खुल सकते हैं. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अच्छा है, लेकिन किसी भी प्रकार के शॉर्टकट या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. घर के वरिष्ठ सदस्यों का स्नेह और आशीर्वाद मन को संबल देगा.

संतान पक्ष की ओर से कोई सुखद समाचार या संतोष मिल सकता है. दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ आपसी समझ और विश्वास प्रगाढ़ रहेगा; एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में मधुरता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य बनाए रखें और एक-दूसरे की भावनाओं की कद्र करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा का स्तर बना रहेगा. हालांकि, अधिक भागदौड़ या मानसिक व्यस्तता के कारण शाम को पेट में हल्की गैस, एसिडिटी या पाचन में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, हल्का व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

धनु राशि का आज का उपाय

मंगलवार के पावन दिन भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प या बूंदी का भोग लगाएं और श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: पीला और नारंगी
  • शुभ अंक: 3
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज धनु राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी रचनात्मक व बौद्धिक प्राथमिकताओं को पूरा करने पर ध्यान दें, हनुमान जी की उपासना करें तथा संतान व परिवार के साथ सौहार्दपूर्ण समय बिताएं.

मकर राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Makar Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से चतुर्थ भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. सुख, माता, भूमि और भवन के चतुर्थ भाव में चंद्रमा का गोचर पारिवारिक सुख-सुविधाओं, घरेलू उत्तरदायित्वों और मानसिक स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि घरेलू प्राथमिकताओं पर ध्यान दें, माता के स्वास्थ्य व भावनाओं का सम्मान करें तथा कार्य व परिवार के बीच संतुलन बनाए रखें. वृद्धि योग के प्रभाव से संपत्ति या गृह-सज्जा से जुड़े प्रयासों में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. हालांकि, कार्यस्थल के तनाव को घर पर लाने या अति-भावुक होकर निर्णय लेने से बचें; शांत मन से सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें.

आज का मकर राशिफल

चंद्रमा के चतुर्थ भाव में होने से आज का दिन घर-परिवार की व्यवस्था, सुख-सुविधाओं के विस्तार और आंतरिक शांति की प्राप्ति का रहेगा. सुबह के समय माता और वरिष्ठ सदस्यों के साथ समय बिताने से मन को संबल मिलेगा.

दोपहर के बाद घरेलू जरूरतों, संपत्ति या वाहन से जुड़े पेंडिंग मामलों को सुलझाने में गति आएगी. समाज और कार्यस्थल पर आपकी गंभीर व व्यावहारिक सोच का सम्मान होगा. आज शांत चित्त रहकर अपनी व्यक्तिगत प्राथमिकताओं को पूरा करना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को शांत मन और समर्पण के साथ पूरा करें. यदि आप रियल एस्टेट, प्रशासन, आर्किटेक्चर, आईटी, मीडिया, शिक्षा, कंसल्टेंसी या ऑटोमोबाइल क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक साबित होगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद में स्पष्टता और विनम्रता रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के आंतरिक विवाद या गॉसिप से पूरी तरह दूरी बनाए रखें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए संपत्ति, निर्माण सामग्री, वाहन, घरेलू सजावट और दैनिक उपभोग की वस्तुओं के कारोबार में अच्छी गति देखने को मिलेगी. स्थानीय बाजार में ग्राहकों से संबंध मजबूत होंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से धन के नए मार्ग खुल सकते हैं. घर की जरूरतों, संपत्ति या वाहन के रखरखाव पर धन व्यय हो सकता है. संपत्ति या बड़े निवेश से जुड़े मामलों में कागजातों की जांच-पड़ताल अवश्य करें और जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण बना रहेगा. माता के स्वास्थ्य और उनकी सलाह का विशेष ध्यान रखें.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; पारिवारिक मामलों में आपसी समझ और सहयोग से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद सौम्य रखें और एक-दूसरे की व्यक्तिगत जिम्मेदारियों का पूरा सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर ठीक रहेगा, लेकिन अधिक भागदौड़ या मानसिक व्यस्तता के कारण छाती में भारीपन, गैस, एसिडिटी या कंधों में हल्का खिंचाव महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सात्विक व हल्का आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मकर राशि का आज का उपाय

मंगलवार के पावन दिन भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प या सिंदूर अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा या संकटमोचन हनुमानाष्टक का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: नीला और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 8
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मकर राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को प्रेमपूर्वक पूरा करें, हनुमान जी की उपासना करें तथा माता का आशीर्वाद लेकर कार्यों की शुरुआत करें.

कुंभ राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Kumbh Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से तृतीय भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. पराक्रम व साहस के तृतीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपके आत्मविश्वास, सक्रियता, संचार कौशल, भाई-बहनों के साथ सौहार्द और नए संपर्कों के विस्तार के लिए अत्यंत शुभ रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि अपनी संवाद क्षमता और संपर्कों का प्रभावी उपयोग करें तथा आलस्य छोड़कर लंबित कार्यों को पूरा करने में पहल दिखाएं. वृद्धि योग के प्रभाव से आपके प्रयासों को उत्तम गति मिलेगी और साहस में वृद्धि होगी. हालांकि, बातचीत में उतावलेपन या बिना सोचे-समझे किसी पर अत्यधिक भरोसा करने से बचें.

आज का कुंभ राशिफल

चंद्रमा के तृतीय भाव में होने से आज का दिन संपर्कों को सक्रिय करने, छोटी दूरी की यात्राओं की रूपरेखा बनाने और भाई-बहनों के साथ तालमेल बढ़ाने का रहेगा. सुबह के समय ताजगी और मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद पेंडिंग संदेशों, ईमेल्स और कागजी औपचारिकताओं को तेजी से निपटाने में सफलता मिलेगी. समाज और कार्यस्थल पर आपकी ऊर्जा और स्पष्ट सोच का प्रभाव रहेगा. आज सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना और अपनी प्राथमिकताओं पर केंद्रित रहना आपके लिए सर्वाधिक लाभकारी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी संवाद शैली, तार्किक क्षमता और त्वरित निर्णय लेने की योग्यता की सराहना होगी. यदि आप आईटी, मीडिया, लेखन, प्रशासन, बैंकिंग, टेलीकॉम, कंसल्टेंसी या सेल्स/मार्केटिंग क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक साबित होगा.

सहकर्मियों और टीम के सदस्यों का पूरा सहयोग मिलेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी बात स्पष्ट और शालीन तरीके से रखें. कार्यस्थल पर किसी भी प्रकार के गॉसिप से पूरी तरह दूर रहें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए नए संपर्कों के माध्यम से बाजार में अपनी पहुंच बढ़ाने और मार्केटिंग से जुड़े कार्यों में लाभ के अवसर बनेंगे. ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और स्थानीय संपर्कों से नए ग्राहक जुड़ेंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से दैनिक लेन-देन में निरंतरता बनी रहेगी. व्यावसायिक विस्तार या सुरक्षित निवेश योजनाओं में पूंजी लगाने के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बिना जांच-पड़ताल किए किसी जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदे में न पड़ें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. भाई-बहनों का सहयोग और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; आपसी बातचीत और साझा योजनाओं से रिश्ते में प्रगाढ़ता आएगी. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर रहेगा और एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करने से रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा और ऊर्जा बनी रहेगी. हालांकि, अधिक भागदौड़ या स्क्रीन टाइम के कारण कंधों, गर्दन या बाहों में हल्का खिंचाव अथवा आंखों में थकान महसूस हो सकती है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या विश्राम के लिए अवश्य निकालें.

कुंभ राशि का आज का उपाय

मंगलवार के पावन दिन भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा या सुंदरकांड का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ शं शनैश्चराय नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: नीला और हल्का पीला
  • शुभ अंक: 8
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज कुंभ राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी प्राथमिकताओं और संचार से जुड़े कार्यों को पूरा करने में तेजी दिखाएं, हनुमान जी की उपासना करें तथा भाई-बहनों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखें.

मीन राशिफल मंगलवार, 1 सितंबर 2026

Meen Rashifal 1 September 2026: आज भाद्रपद (भादो) मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि (सुबह 07:44 तक, तत्पश्चात पंचमी तिथि), अश्विनी नक्षत्र और वृद्धि योग का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा आज आपकी राशि से द्वितीय भाव (मेष राशि) में संचरण कर रहा है. धन, वाणी और कुटुंब के द्वितीय भाव में चंद्रमा का गोचर आपकी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, संचित धन के प्रबंधन, पारिवारिक सौहार्द और संवाद कौशल को प्रभावशाली बनाने के लिए अत्यंत अनुकूल रहेगा. आज का मुख्य संकेत यह है कि वित्तीय प्राथमिकताओं को व्यवस्थित रखें, अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें तथा परिवार के साथ तालमेल मजबूत करें. वृद्धि योग के प्रभाव से धन लाभ और निवेश संबंधी योजनाओं में सकारात्मक गति देखने को मिलेगी. हालांकि, पारिवारिक मामलों में हठधर्मिता या अनावश्यक खर्चों से बचें; शांत मन से सभी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें.

आज का मीन राशिफल

चंद्रमा के द्वितीय भाव में संचरण करने से आज का दिन घरेलू बजट की समीक्षा, बचत योजनाओं को अंतिम रूप देने और परिजनों के साथ समय बिताने का रहेगा. सुबह के समय सकारात्मक ऊर्जा और आर्थिक स्पष्टता बनी रहेगी.

दोपहर के बाद किसी पुराने वित्तीय मामले, बैंकिंग कार्य या पेंडिंग लेन-देन को निपटाने में सफलता मिलेगी. समाज और कुटुंब में आपकी बातों का मान-सम्मान बढ़ेगा. आज यथार्थवादी सोच अपनाना और अनावश्यक व्यय से बचना आपके लिए सर्वाधिक फलदायी रहेगा.

करियर और नौकरी (Career & Job)

कार्यक्षेत्र में आपकी तार्किक क्षमता, गंभीर सोच और वाणी के प्रभाव की सराहना होगी. यदि आप फाइनेंस, बैंकिंग, प्रशासन, आईटी, मीडिया, शिक्षण, कला या परामर्श (Consulting) क्षेत्र से जुड़े हैं, तो दिन विशेष रूप से उत्पादक रहेगा.

सहकर्मियों के साथ तालमेल बेहतर बना रहेगा. वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी योजनाएं स्पष्ट और शालीन तरीके से रखें. कार्यस्थल की किसी भी प्रकार की राजनीति या गॉसिप से दूर रहकर अपनी प्राथमिकताओं पर ध्यान दें.

व्यापार और धन (Business & Wealth)

व्यापारियों के लिए दैनिक बिक्री में मजबूती और नकदी प्रवाह (Cash Flow) में सुधार देखने को मिलेगा. पारिवारिक व्यवसाय या साझेदारी से जुड़े कार्यों में लाभ के अवसर बनेंगे.

आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से मजबूत रहेगी. वृद्धि योग के प्रभाव से आय के अतिरिक्त स्रोत सामने आ सकते हैं. सुरक्षित और दीर्घकालिक बचत योजनाओं में निवेश के लिए समय अनुकूल है, लेकिन बिना जांच-पड़ताल किए किसी नए व्यक्ति को बड़ा उधार देने या जोखिम भरे सट्टेबाजी वाले सौदों से पूरी तरह बचें.

प्रेम और पारिवारिक जीवन (Love & Family Life)

परिवार में सुख-शांति और सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा. घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद और स्नेह मन को संबल देगा.

दांपत्य जीवन में जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बेहतरीन रहेगा; घरेलू और आर्थिक योजनाओं पर दोनों के बीच सकारात्मक चर्चा होगी जिससे रिश्ते में विश्वास बढ़ेगा. प्रेम संबंधों में साथी के साथ संवाद मधुर बनाए रखें और एक-दूसरे की व्यस्तताओं का सम्मान करें.

स्वास्थ्य (Health)

स्वास्थ्य आमतौर पर अनुकूल रहेगा, लेकिन खान-पान में अनियमितता के कारण दांतों, गले में संवेदनशीलता या पेट में भारीपन महसूस हो सकता है. पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं, सात्विक व सुपाच्य आहार लें और दिनचर्या में थोड़ा समय प्राणायाम या ध्यान के लिए अवश्य निकालें.

मीन राशि का आज का उपाय

मंगलवार के पावन दिन भगवान हनुमान जी को लाल पुष्प अर्पित करें और श्री हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करें. इसके साथ ही भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से जल अर्पित करना और 'ॐ बृं बृहस्पतये नमः' मंत्र का जप करना अत्यंत शुभ रहेगा.

  • शुभ रंग: पीला और सफेद
  • शुभ अंक: 3
  • अनुकूल समय (अभिजीत मुहूर्त): दोपहर 11:55 से 12:46 तक
  • आज की सावधानी: दोपहर 03:32 से शाम 05:07 (राहुकाल) के दौरान किसी महत्वपूर्ण अनुबंध पर अंतिम हस्ताक्षर या बड़े जोखिम भरे वित्तीय लेन-देन से बचें.

आज मीन राशि वालों को क्या करना चाहिए?

आज दिन के समय अपनी वित्तीय प्राथमिकताओं और पारिवारिक जिम्मेदारियों को पूरा करें, हनुमान जी की उपासना करें तथा अपनी वाणी में सौम्यता बनाए रखें.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 01 Sep 2026 06:34 AM (IST)
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