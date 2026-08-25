धर्मराशिफलभविष्यवाणीहिंदू कैलेंडरफोटो गैलरीअंक शास्त्रवेब स्टोरीवास्तु शास्त्रग्रह गोचरएस्ट्रो स्पेशल
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रो400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे शी जिनपिंग? सीमा विवाद पर ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत

400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे शी जिनपिंग? सीमा विवाद पर ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत

Xi Jinping India Visit 2026: क्या शी जिनपिंग 400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे? BRICS सम्मेलन, मोदी से संभावित मुलाकात और सीमा विवाद पर भारत-चीन की कुंडली का संकेत जानें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 25 Aug 2026 06:00 PM (IST)
Preferred Sources

Xi Jinping India Visit 2026: सात साल का फासला मामूली नहीं होता. खासकर तब, जब बात भारत और चीन की हो. दो ऐसे पड़ोसी, जिनके बीच व्यापार भी खूब होता है और सीमा पर तनाव भी बना रहता है.

अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की चर्चा है. वह 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं. खबर है कि उनके साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा दल भी आ सकता है.

होटल देखे जा रहे हैं. सुरक्षा की तैयारी चल रही है. कार्यक्रम पर काम हो रहा है. फिर भी बीजिंग ने अब तक यह नहीं कहा कि शी भारत आ ही रहे हैं. यही इस कहानी का पहला रहस्य है.

अगर तैयारी इतनी बड़ी है तो घोषणा में देरी क्यों? क्या चीन अंतिम समय तक अपने पत्ते छिपाकर रखना चाहता है? या मोदी और शी की अलग बैठक का एजेंडा अभी अटका हुआ है?

मीडिया की रिपोर्ट से आने वाली कुछ खबरों के बाद ये सवाल और बड़े हो गए हैं.

यह भी पढ़ें- सोना छुएगा नया आसमान या आएगी भारी गिरावट? ग्रह दे रहे बड़े संकेत!

सात साल में बहुत कुछ बदल चुका है

शी जिनपिंग आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत आए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाबलीपुरम में उनकी मुलाकात हुई थी. समंदर किनारे दोनों नेताओं की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

तब माहौल अलग था. इसके कुछ महीने बाद गलवान में हिंसक झड़प हुई. भारतीय और चीनी सैनिकों की जान गई. सीमा पर तनाव बढ़ा. दोनों देशों ने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए. भारत ने चीनी ऐप पर कार्रवाई की. निवेश और व्यापार के रास्ते भी कठिन हो गए.

अक्टूबर 2024 में गश्त और सैनिकों की वापसी पर कुछ सहमति बनी. बातचीत दोबारा शुरू हुई. लेकिन रिश्तों में आई दरार नहीं भरी.

अब अगर शी भारत आते हैं तो उनका विमान सिर्फ एक विदेशी मेहमान को लेकर नहीं उतरेगा. उसके साथ सात साल का तनाव, गलवान की याद और भविष्य की कई उम्मीदें भी आएंगी.

चीन को अब भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही इस संभावित दौरे का असली सवाल है.

दुनिया में व्यापार को लेकर नई खींचतान चल रही है. अमेरिका का दबाव बढ़ा है. चीन को नए बाजार और मजबूत साझेदार चाहिए. भारत दुनिया का बड़ा बाजार है. साथ ही वह ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बन चुका है.

भारत से लगातार टकराव चीन के लिए भी फायदेमंद नहीं है. खासकर उस समय, जब उसे कई मोर्चों पर आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

इसलिए शी का संभावित दौरा अचानक पैदा हुई दोस्ती नहीं है. यह चीन की जरूरत भी हो सकती है.

लेकिन चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जिसे रिश्ते संभालने हैं. भारत भी सीमा पर हमेशा तनाव नहीं चाहता. सेना की लंबी तैनाती महंगी पड़ती है. व्यापारिक अनिश्चितता का असर भारतीय कंपनियों पर भी आता है.

दोनों को बातचीत चाहिए. फर्क केवल इतना है कि दोनों अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं.

यह भी पढ़ें- कृति सेनन विवाद अभी शुरुआत? सितंबर तक कई बड़े सितारों और ब्रांड्स पर आ सकता है संकट

कुंडली में भी दिख रही है मुलाकात की जमीन

चीन की राष्ट्रीय कुंडली 1 अक्टूबर 1949 की है. इसका लग्न मकर है. सितंबर 2026 में गुरु उसकी कुंडली के सातवें भाव में रहेगा.

देश की कुंडली में सातवां भाव दूसरे देशों से संबंध और आमने-सामने की बातचीत दिखाता है. गुरु यहां मजबूत स्थिति में है. यह किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन की सक्रियता बढ़ा सकता है.

एक और संकेत महत्वपूर्ण है. चीन के वर्षफल में 25 अगस्त से 2 अक्टूबर तक गुरु की मुद्दा दशा रहेगी. यह समय विदेशी संपर्क, बड़े समूह और कूटनीतिक लाभ से जुड़ा है. BRICS सम्मेलन ठीक इसी अवधि में हो रहा है. इस मेल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

चीन की कुंडली सितंबर में बड़े विदेशी दौरे और शीर्ष स्तर की बातचीत का रास्ता खुला दिखा रही है. इससे शी के भारत आने की संभावना मजबूत होती है. हालांकि अंतिम दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां शी की निजी नहीं, चीन की राष्ट्रीय कुंडली देखी गई है.

भारत बातचीत करेगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं

भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है. सितंबर में गुरु तीसरे भाव में रहेगा. यह भाव पड़ोसियों, संदेश और बातचीत का है. यानी नई दिल्ली संवाद से पीछे हटती नहीं दिख रही. मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

भारत के वर्षफल में उस समय सातवें भाव से जुड़ी राहु की मुद्दा दशा चलेगी. राहु विदेशी हलचल बढ़ाता है, लेकिन हर बात को साफ नहीं रहने देता. पर्दे के पीछे कुछ और चल सकता है, जबकि बाहर कुछ और बताया जाए.

यही कारण है कि दौरे की घोषणा देर से हो सकती है. मोदी-शी बैठक का एजेंडा भी अंतिम समय तक बदल सकता है. बड़ी घोषणा की चर्चा हो, लेकिन नतीजा सीमित निकले, यह संभावना भी बनी हुई है. सीधे शब्दों में कहें तो भारत दरवाजा खोलेगा, पर चौकसी कम नहीं करेगा.

यह भी पढ़ें- Auto Market September 2026: अभी कार बुक करें या फेस्टिव ऑफर का इंतजार?

क्या सीमा पर शांति लौट सकती है?

शी के आने से सीमा विवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा संकेत नहीं है. ग्रह बातचीत करा रहे हैं, लेकिन भरोसा तुरंत लौटाते नहीं दिख रहे.

हां, सीमा पर सैनिकों के आमने-सामने आने की घटनाएं रोकने के लिए नया तरीका खोजा जा सकता है. सैन्य अधिकारियों की बैठक बढ़ सकती है. गश्त के नियमों पर फिर बात हो सकती है.

यानी सितंबर में समाधान नहीं, समाधान तक पहुंचने का नया रास्ता मिल सकता है. यही अंतर समझना जरूरी है. दोनों नेता हाथ मिला लें, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सब ठीक हो गया.

आम लोगों के लिए क्या बदल सकता है?

भारत में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनों और सोलर उपकरणों के कई पुर्जे चीन से आते हैं. रिश्ते सुधरते हैं तो सामान की सप्लाई आसान हो सकती है. भारतीय उद्योगों की अनिश्चितता भी घट सकती है.

हालांकि मोबाइल या कार तुरंत सस्ती हो जाएगी, ऐसा कहना गलत होगा. कीमतें टैक्स, डॉलर और कंपनियों के फैसलों से भी तय होती हैं.

तुरंत असर दूसरी जगह दिख सकता है. सीधी उड़ानें बढ़ सकती हैं. वीजा के नियम आसान हो सकते हैं. छात्रों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही में राहत मिल सकती है.

ये छोटे कदम दिखते हैं, लेकिन दो देशों के बीच टूटा भरोसा अक्सर ऐसे ही लौटता है.

मुलाकात होगी, मगर असली परीक्षा बाद में

भारत और चीन की कुंडलियां सितंबर में बातचीत का मजबूत संकेत दे रही हैं. शी जिनपिंग के आने की संभावना भी बनी हुई है. मोदी के साथ उनकी अलग बैठक हो सकती है. कुछ छोटे फैसले भी सामने आ सकते हैं.

लेकिन कुंडली एक चेतावनी भी देती है. चीन जो कहेगा और जमीन पर जो करेगा, दोनों को अलग-अलग परखना होगा. इसलिए 12 सितंबर को शी का भारत पहुंचना इस कहानी का अंत नहीं होगा. वह केवल शुरुआत होगी.

असली जवाब सम्मेलन के बाद मिलेगा. क्या सीमा पर तनाव सच में घटता है? क्या सैनिक पीछे हटते हैं? क्या व्यापार के बंद रास्ते खुलते हैं?

अगर इनमें बदलाव हुआ तो सात साल बाद हुई यह यात्रा इतिहास में दर्ज होगी. अगर केवल तस्वीरें आईं और जमीन पर कुछ नहीं बदला, तो इसे चीन की एक और सोची-समझी कूटनीतिक चाल माना जाएगा. कुंडली में बैठे ग्रह यही संकेत दे रहे हैं.

यह भी पढ़ें- 8 महीने पहले हुई भविष्यवाणी सच! Google Gemini का चेहरा बने शाहरुख खान

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 25 Aug 2026 05:15 PM (IST)
Tags :
Xi Jinping India China Relations NARENDRA MODI Prediction 2026 BRICS Summit 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

ऐस्ट्रो
400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे शी जिनपिंग? सीमा विवाद पर ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत
7 साल बाद भारत आएंगे शी जिनपिंग? मुलाकात के पीछे छिपा है चीन का बड़ा दांव
राशिफल
टैरो राशिफल 26 अगस्त 2026, इन राशियों के सपने होंगे पूरे, कुछ को डील और निवेश में बरतनी होगी सावधानी
टैरो राशिफल 26 अगस्त 2026, इन राशियों के सपने होंगे पूरे, कुछ को डील और निवेश में बरतनी होगी सावधानी
ऐस्ट्रो
सोना छुएगा नया आसमान या आएगी भारी गिरावट? ग्रह दे रहे बड़े संकेत!
3 महीने की ऊंचाई पर पहुंचा सोना, सितंबर में और होगा महंगा या लौटेगी गिरावट?
राशिफल
कल का राशिफल 26 अगस्त 2026: इन 7 राशियों के लिए बेहद लकी, हर ओर मिलेगी सफलता
कल का राशिफल 26 अगस्त 2026: इन 7 राशियों के लिए बेहद लकी, हर ओर मिलेगी सफलता
Advertisement

वीडियोज

CID बंद होने की वजह TRP नहीं? Dayanand Shetty ने Internal Politics का किया खुलासा
Paradox Interview: Brown Rang किसने लिखा? Honey Singh या Badshah, Rapper ने दिया जवाब
The Traitors 2: Shahneel Gill, Krystle D’Souza ने Parul Gulati की Gut Feeling पर उठाए सवाल
Mahadev & Sons: Rajji हुई बेकसूर साबित, गलतफहमियां हुई खत्म, Narmada ने लगाया गले!
Bollywood News: महाकाली टीजर में छाए अक्षय खन्ना! शुक्राचार्य के खूंखार अवतार ने उड़ाए फैंस के होश (24.08.26)
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CM हिमंत से शिकायत करूंगा', पवन खेड़ा के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार
'CM हिमंत से शिकायत करूंगा', पवन खेड़ा के बयान पर किरेन रिजिजू का पलटवार
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों का ऐलान, इस दिन वोटिंग
इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव की तारीखों का ऐलान, इस दिन वोटिंग
इंडिया
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
TMC के बागी MP को SC ने भेजा नोटिस, कल्याण बनर्जी बोले - 'अगला नंबर...'
क्रिकेट
'सरकार ने इमरान खान को खत्म...', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का हैरान करने वाला बयान
'सरकार ने इमरान खान को खत्म...', इंग्लैंड के पूर्व कप्तान का हैरान करने वाला बयान
तमिल सिनेमा
बॉक्स ऑफिस पर 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
रिलीज से पहले ही 'टॉक्सिक' का तगड़ा धमाका, हिंदी बेल्ट में टूटने जा रहा अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड
इंडिया
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
'उनकी उम्र...', ममता के 'राजनीति से संन्यास' वाले बयान पर BJP का तंज
इंडिया
UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'
UP-राजस्थान सरकार के स्कूल सुधार के फैसले पर बोली CJP, 'हम एक एक कर...'
इंडिया
युद्ध के समय कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला
युद्ध के समय कम नहीं पड़ेंगी मिसाइलें, रक्षा मंत्रालय का अहम फैसला
ABP NEWS
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
Viral Video: हरिद्वार में भोले बाबा का अवतार, 21 फीट ऊंची प्रतिमा का उद्घाटन
ABP NEWS
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
Viral Video: सावन के आखिरी सोमवार पर चिराग पासवान ने शिवजी की पूजा की तस्वीरें की शेयर!
ABP NEWS
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
Viral Video: ‘ले देकर FIR कर दो’, नेहा सिंह राठौर का आया गुस्सा!
ABP NEWS
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
Viral Video: पहली बार ऐसे साथ दिखे लालू और तेज प्रताप
ABP NEWS
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Viral Video: रियलिटी शो ‘भोजपुरी बवाल’ के ग्रैंड फिनाले में पहुंचे CM सम्राट
Embed widget