400 अधिकारियों के साथ भारत आएंगे शी जिनपिंग? सीमा विवाद पर ग्रहों का चौंकाने वाला संकेत

Xi Jinping India Visit 2026: सात साल का फासला मामूली नहीं होता. खासकर तब, जब बात भारत और चीन की हो. दो ऐसे पड़ोसी, जिनके बीच व्यापार भी खूब होता है और सीमा पर तनाव भी बना रहता है.

अब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की चर्चा है. वह 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में होने वाले BRICS सम्मेलन में शामिल हो सकते हैं. खबर है कि उनके साथ करीब 400 अधिकारियों का बड़ा दल भी आ सकता है.

होटल देखे जा रहे हैं. सुरक्षा की तैयारी चल रही है. कार्यक्रम पर काम हो रहा है. फिर भी बीजिंग ने अब तक यह नहीं कहा कि शी भारत आ ही रहे हैं. यही इस कहानी का पहला रहस्य है.

अगर तैयारी इतनी बड़ी है तो घोषणा में देरी क्यों? क्या चीन अंतिम समय तक अपने पत्ते छिपाकर रखना चाहता है? या मोदी और शी की अलग बैठक का एजेंडा अभी अटका हुआ है?

मीडिया की रिपोर्ट से आने वाली कुछ खबरों के बाद ये सवाल और बड़े हो गए हैं.

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सात साल में बहुत कुछ बदल चुका है

शी जिनपिंग आखिरी बार अक्टूबर 2019 में भारत आए थे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ महाबलीपुरम में उनकी मुलाकात हुई थी. समंदर किनारे दोनों नेताओं की तस्वीरों ने खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

तब माहौल अलग था. इसके कुछ महीने बाद गलवान में हिंसक झड़प हुई. भारतीय और चीनी सैनिकों की जान गई. सीमा पर तनाव बढ़ा. दोनों देशों ने बड़ी संख्या में सैनिक तैनात कर दिए. भारत ने चीनी ऐप पर कार्रवाई की. निवेश और व्यापार के रास्ते भी कठिन हो गए.

अक्टूबर 2024 में गश्त और सैनिकों की वापसी पर कुछ सहमति बनी. बातचीत दोबारा शुरू हुई. लेकिन रिश्तों में आई दरार नहीं भरी.

अब अगर शी भारत आते हैं तो उनका विमान सिर्फ एक विदेशी मेहमान को लेकर नहीं उतरेगा. उसके साथ सात साल का तनाव, गलवान की याद और भविष्य की कई उम्मीदें भी आएंगी.

चीन को अब भारत की जरूरत क्यों पड़ रही है? यही इस संभावित दौरे का असली सवाल है.

दुनिया में व्यापार को लेकर नई खींचतान चल रही है. अमेरिका का दबाव बढ़ा है. चीन को नए बाजार और मजबूत साझेदार चाहिए. भारत दुनिया का बड़ा बाजार है. साथ ही वह ग्लोबल साउथ की एक मजबूत आवाज बन चुका है.

भारत से लगातार टकराव चीन के लिए भी फायदेमंद नहीं है. खासकर उस समय, जब उसे कई मोर्चों पर आर्थिक और रणनीतिक चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है.

इसलिए शी का संभावित दौरा अचानक पैदा हुई दोस्ती नहीं है. यह चीन की जरूरत भी हो सकती है.

लेकिन चीन अकेला ऐसा देश नहीं है जिसे रिश्ते संभालने हैं. भारत भी सीमा पर हमेशा तनाव नहीं चाहता. सेना की लंबी तैनाती महंगी पड़ती है. व्यापारिक अनिश्चितता का असर भारतीय कंपनियों पर भी आता है.

दोनों को बातचीत चाहिए. फर्क केवल इतना है कि दोनों अपनी शर्तों पर बात करना चाहते हैं.

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कुंडली में भी दिख रही है मुलाकात की जमीन

चीन की राष्ट्रीय कुंडली 1 अक्टूबर 1949 की है. इसका लग्न मकर है. सितंबर 2026 में गुरु उसकी कुंडली के सातवें भाव में रहेगा.

देश की कुंडली में सातवां भाव दूसरे देशों से संबंध और आमने-सामने की बातचीत दिखाता है. गुरु यहां मजबूत स्थिति में है. यह किसी बड़े अंतरराष्ट्रीय मंच पर चीन की सक्रियता बढ़ा सकता है.

एक और संकेत महत्वपूर्ण है. चीन के वर्षफल में 25 अगस्त से 2 अक्टूबर तक गुरु की मुद्दा दशा रहेगी. यह समय विदेशी संपर्क, बड़े समूह और कूटनीतिक लाभ से जुड़ा है. BRICS सम्मेलन ठीक इसी अवधि में हो रहा है. इस मेल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

चीन की कुंडली सितंबर में बड़े विदेशी दौरे और शीर्ष स्तर की बातचीत का रास्ता खुला दिखा रही है. इससे शी के भारत आने की संभावना मजबूत होती है. हालांकि अंतिम दावा नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहां शी की निजी नहीं, चीन की राष्ट्रीय कुंडली देखी गई है.

भारत बातचीत करेगा, लेकिन आंख बंद करके नहीं

भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है. सितंबर में गुरु तीसरे भाव में रहेगा. यह भाव पड़ोसियों, संदेश और बातचीत का है. यानी नई दिल्ली संवाद से पीछे हटती नहीं दिख रही. मगर कहानी यहीं खत्म नहीं होती.

भारत के वर्षफल में उस समय सातवें भाव से जुड़ी राहु की मुद्दा दशा चलेगी. राहु विदेशी हलचल बढ़ाता है, लेकिन हर बात को साफ नहीं रहने देता. पर्दे के पीछे कुछ और चल सकता है, जबकि बाहर कुछ और बताया जाए.

यही कारण है कि दौरे की घोषणा देर से हो सकती है. मोदी-शी बैठक का एजेंडा भी अंतिम समय तक बदल सकता है. बड़ी घोषणा की चर्चा हो, लेकिन नतीजा सीमित निकले, यह संभावना भी बनी हुई है. सीधे शब्दों में कहें तो भारत दरवाजा खोलेगा, पर चौकसी कम नहीं करेगा.

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क्या सीमा पर शांति लौट सकती है?

शी के आने से सीमा विवाद खत्म हो जाएगा, ऐसा संकेत नहीं है. ग्रह बातचीत करा रहे हैं, लेकिन भरोसा तुरंत लौटाते नहीं दिख रहे.

हां, सीमा पर सैनिकों के आमने-सामने आने की घटनाएं रोकने के लिए नया तरीका खोजा जा सकता है. सैन्य अधिकारियों की बैठक बढ़ सकती है. गश्त के नियमों पर फिर बात हो सकती है.

यानी सितंबर में समाधान नहीं, समाधान तक पहुंचने का नया रास्ता मिल सकता है. यही अंतर समझना जरूरी है. दोनों नेता हाथ मिला लें, इसका अर्थ यह नहीं होगा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सब ठीक हो गया.

आम लोगों के लिए क्या बदल सकता है?

भारत में इस्तेमाल होने वाले मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मशीनों और सोलर उपकरणों के कई पुर्जे चीन से आते हैं. रिश्ते सुधरते हैं तो सामान की सप्लाई आसान हो सकती है. भारतीय उद्योगों की अनिश्चितता भी घट सकती है.

हालांकि मोबाइल या कार तुरंत सस्ती हो जाएगी, ऐसा कहना गलत होगा. कीमतें टैक्स, डॉलर और कंपनियों के फैसलों से भी तय होती हैं.

तुरंत असर दूसरी जगह दिख सकता है. सीधी उड़ानें बढ़ सकती हैं. वीजा के नियम आसान हो सकते हैं. छात्रों, व्यापारियों और तीर्थयात्रियों की आवाजाही में राहत मिल सकती है.

ये छोटे कदम दिखते हैं, लेकिन दो देशों के बीच टूटा भरोसा अक्सर ऐसे ही लौटता है.

मुलाकात होगी, मगर असली परीक्षा बाद में

भारत और चीन की कुंडलियां सितंबर में बातचीत का मजबूत संकेत दे रही हैं. शी जिनपिंग के आने की संभावना भी बनी हुई है. मोदी के साथ उनकी अलग बैठक हो सकती है. कुछ छोटे फैसले भी सामने आ सकते हैं.

लेकिन कुंडली एक चेतावनी भी देती है. चीन जो कहेगा और जमीन पर जो करेगा, दोनों को अलग-अलग परखना होगा. इसलिए 12 सितंबर को शी का भारत पहुंचना इस कहानी का अंत नहीं होगा. वह केवल शुरुआत होगी.

असली जवाब सम्मेलन के बाद मिलेगा. क्या सीमा पर तनाव सच में घटता है? क्या सैनिक पीछे हटते हैं? क्या व्यापार के बंद रास्ते खुलते हैं?

अगर इनमें बदलाव हुआ तो सात साल बाद हुई यह यात्रा इतिहास में दर्ज होगी. अगर केवल तस्वीरें आईं और जमीन पर कुछ नहीं बदला, तो इसे चीन की एक और सोची-समझी कूटनीतिक चाल माना जाएगा. कुंडली में बैठे ग्रह यही संकेत दे रहे हैं.

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