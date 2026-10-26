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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा

आमिर खान पर होना था हमला? फिर निशाने पर टाइगर श्रॉफ कैसे आ गए? जांच में चौंकाने वाला खुलासा

Tiger Shroff Firing Case: टाइगर श्रॉफ पर नहीं बल्कि शूटर्स आमिर खान पर हमला करने की फिराक में थे. फिर टाइगर कैसे निशाने पर आ गए इसे लेकर पुलिस जांच में बड़ा खुलासा हुआ है.

Written By : मृत्युंजय सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 10:48 AM (IST)
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टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस की जांच के दौरान पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है. अब पता चला है कि टाइगर श्रॉफ नहीं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान पर हमला होना था. फिर शूटर्स ने अपना प्लान क्यों बदला था. इसकी वजह भी सामने आ गई है. 

आमिर खान पर होना था हमला? 
पुलिल की जांच के मुताबिक, गैंग किसी बड़े बॉलीवुड सितारे पर हमला कर पूरे देश में खौफ पैदा करना चाहता था. इसके लिए बांद्रा कार्टर रोड स्थित उसी बिल्डिंग में रहने वाले आमिर खान की भी रेकी की गई थी. लेकिन सख्त सुरक्षा और अनिश्चित रूटीन के चलते आमिर पर हमला करना नामुमकिन लगा था.

टाइगर श्रॉफ कैसे निशाने पर आए? 
आमिर खान सहित अन्य सेलिब्रिटी की टाइमिंग, सुरक्षा के चलते इनपर कोई हमला या वारदात करना मुश्किल था. लेकिन टाइगर श्रॉफ शूटर्स को सबसे आसान टारगेट लगे. दरअसल एक्टर का जिम रूटीन, स्पोर्ट्स का टाइम फिक्स था. 
सुरक्षा की कमी और फिक्स रूटीन और आसान एक्सेस के चलते टाइगर श्रॉफ पर फोकस रखा गया. इसलिए टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया गया.

तुर्की मेड और लोकल पिस्टल का हुआ इस्तेमाल
टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक,शूटर्स ने टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के लिए तुर्की मेड "ज़िगाना" पिस्टल और एक लोकल बनी देसी पिस्टल का भी इस्तेमाल किया था. बताया जा रहा..देसी पिस्टल जाम हो गई थी, जिससे शूटर टाइगर श्रॉफ की कार की साइड विंडो पर गोली नहीं चला पाए और इस हमले में  टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए.

सूरत से बरामद हुईं दोनों पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस
बता दें कि पुलिस ने 2 दिन पहले सूरत से दोनों पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए थे और उन्हें फोरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेज दिया गया है. बता दें कि तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल बिश्नोई गैंग ने साल 2024 में बाबा सिद्दीकी और सलमान खान शूटिंग केस में भी किया था. 

 

About the author मृत्युंजय सिंह

मृत्युंजय सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनका पत्रकारिता में 18 वर्षों का अनुभव है. वर्तमान में ABP News में कार्यरत हैं और महाराष्ट्र में डिप्टी ब्यूरो चीफ के रूप में कार्यरत हैं. वे अपराध, राजनीति और सामाजिक मुद्दों पर गहरी रिपोर्टिंग करते हैं. उनकी डिफेंस में काफी रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 10:38 AM (IST)
Tags :
Aamir Khan Tiger Shroff
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