टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस की जांच के दौरान पुलिस लगातार नए खुलासे कर रही है. अब पता चला है कि टाइगर श्रॉफ नहीं बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी आमिर खान पर हमला होना था. फिर शूटर्स ने अपना प्लान क्यों बदला था. इसकी वजह भी सामने आ गई है.

आमिर खान पर होना था हमला?

पुलिल की जांच के मुताबिक, गैंग किसी बड़े बॉलीवुड सितारे पर हमला कर पूरे देश में खौफ पैदा करना चाहता था. इसके लिए बांद्रा कार्टर रोड स्थित उसी बिल्डिंग में रहने वाले आमिर खान की भी रेकी की गई थी. लेकिन सख्त सुरक्षा और अनिश्चित रूटीन के चलते आमिर पर हमला करना नामुमकिन लगा था.

टाइगर श्रॉफ कैसे निशाने पर आए?

आमिर खान सहित अन्य सेलिब्रिटी की टाइमिंग, सुरक्षा के चलते इनपर कोई हमला या वारदात करना मुश्किल था. लेकिन टाइगर श्रॉफ शूटर्स को सबसे आसान टारगेट लगे. दरअसल एक्टर का जिम रूटीन, स्पोर्ट्स का टाइम फिक्स था.

सुरक्षा की कमी और फिक्स रूटीन और आसान एक्सेस के चलते टाइगर श्रॉफ पर फोकस रखा गया. इसलिए टाइगर श्रॉफ को निशाना बनाया गया.

तुर्की मेड और लोकल पिस्टल का हुआ इस्तेमाल

टाइगर श्रॉफ फायरिंग केस में एक और बड़ा खुलासा हुआ है. सूत्रों के मुताबिक,शूटर्स ने टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के लिए तुर्की मेड "ज़िगाना" पिस्टल और एक लोकल बनी देसी पिस्टल का भी इस्तेमाल किया था. बताया जा रहा..देसी पिस्टल जाम हो गई थी, जिससे शूटर टाइगर श्रॉफ की कार की साइड विंडो पर गोली नहीं चला पाए और इस हमले में टाइगर श्रॉफ बाल-बाल बच गए.

सूरत से बरामद हुईं दोनों पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस

बता दें कि पुलिस ने 2 दिन पहले सूरत से दोनों पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद कर लिए थे और उन्हें फोरेंसिक जांच (FSL) के लिए भेज दिया गया है. बता दें कि तुर्की में बनी जिगाना पिस्टल का इस्तेमाल बिश्नोई गैंग ने साल 2024 में बाबा सिद्दीकी और सलमान खान शूटिंग केस में भी किया था.