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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडलखनऊ में अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली; 2 की मौत

लखनऊ में अंधाधुंध फायरिंग, 3 लोगों को लगी गोली; 2 की मौत

लखनऊ में सोमवार सुबह थाना सआदतगंज में उस समय सनसनी फैल गयी, जब दो पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग हो गयी. जिसमें पिता और दो बेटों को गोली लगी है. इसमें दो की मौत हो गयी है.

Written By : शहनवाज़ अहमद सिद्दीकी, लखनऊ |  Updated at : 26 Oct 2026 12:13 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश के लखनऊ में सोमवार सुबह थाना सआदतगंज में उस समय सनसनी फैल गयी, जब दो पक्षों में कहासुनी के बाद फायरिंग हो गयी. जिसमें पिता और दो बेटों को गोली लगी है. इसमें दो की मौत हो गयी. जबकि एक की हालत नाजुक बनी हुई है.

सूचना पर पहुंची पुलिस फोर्स ने स्थिति काबू की. इस दौरान सिपाही कार्तिक ने एक आरोपी को दौड़ाकर पकड़ लिया. मौके पर भारी पुलिस बल और आलाधिकारी मौजूद हैं.  हमलवार नेवी में बताया जा रहा है.

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क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, सआदतगंज थाना क्षेत्र में  नौबस्ता निवासी शिवा तिवारी और ऋषभ शुक्ला के बीच चबूतरे को लेकर विवाद चल रहा था. आज सुबह दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. जिस पर ऋषभ शुक्ला ने फायरिंग कर दी. जिसमें शिवा तिवारी उसके बेटे सुयश और छोटे बेटे शम्भू को गोली लगी है. ताबड़तोड़ फायरिंग से पूरे क्षेत्र में दहशत फैल गयी.

सूचना मिलते ही थाना पुलिस के साथ कई और थानों की फोर्स के साथ पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. घायलों को अस्पताल ले जाया गया. जहां शिवा और सुयश की मौत हो गयी, जबकि शम्भू  का इलाज जारी है. 

हमलावर ऋषभ शुक्ला हिरासत में 

पुलिस ने आरोपी हमलावर ऋषभ शुक्ला को गिरफ्तार कर लिया है.  इसके साथ ही अन्य की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रयास जारी हैं. मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. विवाद की वजह पेड़ पर चबूतरा बनाने का मामला बताया जा रहा है.

दिन-दहाड़े पूरे इलाके में दहशत फैल गयी है. फायरिंग के दौरान घरों में छिप गए और आरोपी बेखौफ फायरिंग करता रहा. अभी स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है. कई थानों की फोर्स मौके पर है और आरोपियों के घरों पर तलाशी अभियान चला रही है. इस मामले में और कौन-कौन भी शामिल है इसको लेकर भी पुलिस जांच कर रही है.

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Published at : 26 Oct 2026 12:13 PM (IST)
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