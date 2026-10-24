मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन कार्यक्षेत्र में अपनी कार्यक्षमता साबित करने और नई जिम्मेदारियां संभालने का रहेगा. व्यापारियों के अटके हुए सौदे आगे बढ़ेंगे और नए लाभदायक अवसर सामने आएंगे, हालांकि किसी भी काम को अधूरी जानकारी के आधार पर शुरू न करें. पुराने भुगतान मिलने से वित्तीय राहत मिलेगी, लेकिन भविष्य की सुरक्षा के लिए बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में सामंजस्य बना रहेगा और शाम को अपनों के साथ समय बिताने से मन शांत रहेगा; छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें. दिनभर की व्यस्तता के बीच नियमित सैर और विश्राम का ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में खुला संवाद पुराने मतभेद मिटाएगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग लैवेंडर है. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का जप करें.
2/12
वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, लेकिन काम के दबाव के चलते गुस्से में तीखी प्रतिक्रिया देने से बचें. व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा; नई योजना शुरू करने से पहले लागत और संभावित मुनाफे का सही आकलन कर लें. रुका हुआ धन वापस आने से आर्थिक राहत मिलेगी, फिर भी किसी को बड़ी रकम उधार देने या जल्दबाजी में निवेश से बचें. परिवार में संपत्ति से जुड़े मामलों पर सकारात्मक चर्चा होगी और सुखद वातावरण रहेगा. लगातार बैठने के बजाय हल्की शारीरिक गतिविधि अपनाएं. दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी और आपसी सम्मान बढ़ेगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग पर्ल व्हाइट है. मां लक्ष्मी को सफेद मिठाई अर्पित करें.
3/12
मिथुन राशि के संचार और व्यापार से जुड़े जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नए विचारों को आगे बढ़ाने के बेहतरीन मौके मिलेंगे. पुराने संपर्कों से लाभ होगा और सहकर्मियों के साथ मिलकर काम करने से जटिल कार्य आसान होंगे; एक साथ कई काम शुरू करने से बचें. पुराने निवेश से धन लाभ के योग हैं, हालांकि फालतू खर्चों पर नियंत्रण रखें और वित्तीय योजनाओं की जांच के बाद ही कदम उठाएं. परिवार में अपनी बात स्पष्टता से रखें ताकि गलतफहमी न हो. स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने पर आंखों को आराम दें और पानी भरपूर पिएं. प्रेम संबंधों में बेवजह के संदेह से बचें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग गहरा लाल है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
4/12
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यक्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, जिन्हें योजनाबद्ध तरीके से पूरा करने पर बेहतर परिणाम मिलेंगे. व्यापारियों को नए अवसर मिलेंगे, लेकिन दूसरों की बातों पर प्रतिक्रिया देने से पहले स्थिति को भली-भांति समझ लें. आमदनी के नए अवसर बनेंगे, हालांकि अचानक होने वाले खर्चों के लिए कुछ धन सुरक्षित रखें और बिना जोखिम समझे निवेश न करें. परिवार का सहयोग भावनात्मक संबल देगा, अपनी परेशानियां अपनों से साझा करें ताकि मन हल्का रहे. मानसिक शांति के लिए शांत वातावरण में समय बिताएं और भोजन समय पर लें. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग वाएलेट है. शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें.
5/12
सिंह राशि के जातकों के लिए नौकरी में पदोन्नति और नई जिम्मेदारी मिलने के अनुकूल योग बन रहे हैं. वरिष्ठ अधिकारी आपकी कार्यशैली से प्रभावित होंगे, वहीं व्यापारियों को बिना ठोस योजना के नया काम शुरू करने से बचना चाहिए. पुराने प्रयासों से धन लाभ होगा, लेकिन दिखावे या प्रतिष्ठा के नाम पर फिजूलखर्ची से बचें और बचत पर ध्यान दें. परिवार में आपकी बातों का सम्मान होगा, बशर्ते अपनी बात मनवाने की जिद छोड़ें और दूसरों की राय सुनें. काम के बीच पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें ताकि थकान हावी न हो. लव पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा. आपका लकी अंक 1 और शुभ रंग सुनहरा है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
6/12
कन्या राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों के तालमेल से जटिल कार्यों को पूरा करने में आसानी होगी. व्यापारियों को आमदनी बढ़ाने के नए विकल्प मिलेंगे और विदेश से जुड़े अवसरों में सही मार्गदर्शन प्राप्त होगा. आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए नए रास्ते खुलेंगे, लेकिन अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं और बजट बनाकर चलें. परिवार के सदस्यों का सहयोग भावनात्मक मजबूती देगा; किसी असहमति पर गुस्सा करने के बजाय शांति से चर्चा करें. शारीरिक थकान से बचने हेतु समय पर भोजन लें और काम के बीच थोड़ा विश्राम जरूर करें. प्रेम संबंधों में धैर्यपूर्वक एक-दूसरे की बात सुनें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पिंक है. जरूरतमंद को हरी मूंग का दान करें.
7/12
तुला राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें व्यवस्थित ढंग से पूरा करने पर पहचान और सराहना मिलेगी. साझेदारी के व्यापार में आपसी तालमेल बनाए रखें और नए समझौतों की शर्तें अच्छी तरह समझ लें. धन लाभ के अवसर मिलेंगे, फिर भी व्यापारिक निवेश में सतर्कता बरतें और अनावश्यक खरीदारी से बचें. पारिवारिक जीवन में वाणी पर संयम रखें और परिजनों की भावनाओं का सम्मान करें. मानसिक तनाव और थकान से बचने के लिए दिनचर्या संतुलित रखें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में पुरानी गलतफहमियों को बातचीत से दूर करने का अवसर मिलेगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग बादामी है. जरूरतमंद को अन्न का दान करें.
8/12
वृश्चिक राशि वालों को कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण व चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी कड़ी मेहनत और सूझबूझ से आगे बढ़ाएंगे. व्यापारियों को नए सौदों में बड़े वादे करने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लेनी चाहिए. पैतृक संपत्ति या पुराने निवेश से धन लाभ के संकेत हैं, जिससे आर्थिक पक्ष मजबूत होगा. परिवार में रिश्तेदारों से संबंधों में सुधार आएगा, लेकिन दूसरों के निजी मामलों में अनावश्यक दखल न दें. शारीरिक क्षमता से अधिक मेहनत करने से बचें और नियमित व्यायाम अपनाएं. दांपत्य जीवन में आपसी समझ और विश्वास गहराएगा. आपका लकी अंक 9 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
9/12
धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल से मुश्किल काम पूरे होंगे और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा. अतिरिक्त काम से धन लाभ होने और आमदनी के नए रास्ते खुलने की संभावना है, फिर भी जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. परिवार में सुख-शांति रहेगी, हालांकि जल्दबाजी में किसी से ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो. गर्दन या कंधों में अकड़न से बचने के लिए लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और स्ट्रेचिंग करें. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.
10/12
मकर राशि वालों के कार्यक्षेत्र में अनुशासन और जिम्मेदारी की भावना वरिष्ठों द्वारा सराही जाएगी. पुराने प्रोजेक्ट्स में प्रगति होगी और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से अच्छा लाभ मिलेगा; सहकर्मियों से विवाद के बजाय बातचीत का रास्ता चुनें. धन लाभ के योग बन रहे हैं, लेकिन वाहन या घर से जुड़े खर्चों के लिए बजट का ध्यान रखें और जल्दबाजी में आर्थिक फैसले न लें. भौतिक सुख-सुविधाओं से जुड़ी कोई पुरानी इच्छा पूरी होगी, काम की व्यस्तता में अपनों की अनदेखी न करें. स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित दिनचर्या अपनाएं और व्यर्थ के गुस्से से बचें. प्रेम संबंधों में छोटी बातों को तूल न दें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीया जलाएं.
11/12
कुंभ राशि वालों की रचनात्मक सोच और तकनीकी कौशल कार्यक्षेत्र में नई दिशा और लाभ दिलाएगा. नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को मित्रों के माध्यम से उपयोगी संपर्क और अवसर मिल सकते हैं. आमदनी बढ़ाने के नए विकल्पों पर विचार करें, लेकिन दिखावे के खर्चों पर रोक लगाएं और किसी भी आकर्षक निवेश की सत्यता जांच लें. घर में धार्मिक या पूजा-पाठ के आयोजनों से शांति और सकारात्मकता बनी रहेगी. अत्यधिक सोच-विचार से मन भारी हो सकता है, इसलिए काम के बीच आराम लें और प्राणायाम करें. प्रेम संबंधों में खुलकर संवाद करने से स्पष्टता और विश्वास बढ़ेगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग आसमानी नीला है. पीपल के वृक्ष पर जल अर्पित करें.
12/12
मीन राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिलेंगी, जिन्हें अपनी क्षमता प्रदर्शित करने का बेहतरीन मौका समझें. आपके रचनात्मक विचार पुरानी उलझनों को सुलझाएंगे, हालांकि व्यापारियों को जल्दबाजी में बड़ा सौदा करने से बचना चाहिए. आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन परिवार से जुड़े कुछ खर्च सामने आ सकते हैं, इसलिए प्राथमिकताओं के आधार पर बजट बनाएं. परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा, बशर्ते छोटी बातों पर क्रोध करने से बचें और घर में शांत व्यवहार रखें. संतुलित व हल्का भोजन लें ताकि थकान मूड पर असर न डाले. जीवनसाथी से अपनी भावनाएं साझा करने से निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. दुर्गा चालीसा का पाठ करें.