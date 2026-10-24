धनु राशि के नौकरीपेशा जातकों को कार्यक्षेत्र में तरक्की के नए अवसर और नई जिम्मेदारियां मिलने के प्रबल योग हैं. सहयोगियों के साथ बेहतर तालमेल से मुश्किल काम पूरे होंगे और व्यापारियों को पुराने संपर्कों से लाभ होगा. अतिरिक्त काम से धन लाभ होने और आमदनी के नए रास्ते खुलने की संभावना है, फिर भी जोखिम भरे निवेश से दूर रहें. परिवार में सुख-शांति रहेगी, हालांकि जल्दबाजी में किसी से ऐसा वादा न करें जिसे निभाना कठिन हो. गर्दन या कंधों में अकड़न से बचने के लिए लंबे समय तक एक ही स्थिति में बैठने से बचें और स्ट्रेचिंग करें. लव पार्टनर के साथ भविष्य की योजनाओं पर चर्चा होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल अर्पित करें.