'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत

शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में ₹500 करोड़ से जुड़े कथित मामले की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और महाराष्ट्र पुलिस को जांच के निर्देश देने की अपील की है. राउत ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के आरोपों का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी रकम किसने दी और अगर यह पैसा जरांगे तक नहीं पहुंचा, तो आखिर कहां गया?

संजय राउत ने 26 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा कि मनोज जरांगे पाटिल ने 20 अक्टूबर को कुछ गंभीर खुलासे किए थे. राउत के मुताबिक, जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की कोर टीम के वरिष्ठ नेताओं से ₹500 करोड़ लिए थे.

मुंबई में हवा हुई दमघोंटू, BMC के 28 कड़े नियम, उल्लंघन पर होगा एक्शन

यह रकम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के जरिए जरांगे पाटिल तक पहुंचाई जानी थी. राउत का दावा है कि यह पैसा जरांगे पाटिल तक नहीं पहुंचा. हालांकि, ये सभी आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है.

Respected Shri @AmitShah ji The ₹500 crore matter in Maharashtra must have surely reached you by now. Until now, the BJP has been buying MPs, MLAs, political parties and elections. Now it has begun buying agitations as well. The BJP handed over money to Shrikant Shinde so that ₹500 crore could be given to Manoj Jarange Patil. Where did this money come from? And did it actually reach Jarange or not? This is a matter under the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Kindly entrust the investigation to the Enforcement Directorate (ED). @Dev_Fadnavis @PMOIndia @BJP4India @RSSorg — Sanjay Raut (@rautsanjay61) October 26, 2026

विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन खत्म कराने की साजिश का आरोप

पत्र में संजय राउत ने दावा किया कि यह पूरा मामला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले का है. उनके मुताबिक, कथित तौर पर जरांगे पाटिल को चुप कराने और मराठा आरक्षण आंदोलन को खत्म कराने के मकसद से यह रकम देने की बात कही गई थी.

राउत ने कहा कि जरांगे पाटिल के कथित खुलासों और ऑडियो क्लिप की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच जरूरी है. उन्होंने सवाल उठाया कि ₹500 करोड़ की इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां से हुआ और अगर यह पैसा अपने बताए गए ठिकाने तक नहीं पहुंचा, तो इसे किसने और कहां इस्तेमाल किया?

PMLA के तहत जांच कराने की मांग

संजय राउत ने अपने पत्र में इस मामले को संभावित धन शोधन का मामला बताते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच कराने की मांग की है. उन्होंने अमित शाह से अनुरोध किया कि महाराष्ट्र पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को जल्द से जल्द जांच के निर्देश दिए जाएं.

राउत का कहना है कि जांच से रकम के स्रोत, उसके लेन-देन और कथित तौर पर इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

अनिल देशमुख के मामले का भी किया जिक्र

अपने पत्र में राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया. उन्होंने याद दिलाया कि मार्च 2021 में मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर हर महीने ₹100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कहने का आरोप लगाया था.

दिल्ली सरकार की तारीफ और फडणवीस सरकार पर तंज! प्रियंका चतुर्वेदी ने यह क्या कहा?

राउत ने कहा कि उस मामले में ED ने जांच की और अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था. उन्होंने इसी उदाहरण के आधार पर सवाल उठाया कि जब ₹100 करोड़ से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई हुई, तो कथित तौर पर ₹500 करोड़ से जुड़े इस मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?

संजय राउत ने अमित शाह से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि कथित तौर पर पैसा किसने दिया, किसके जरिए भेजा जाना था और वह कहां गया.