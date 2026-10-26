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हिंदी न्यूज़राज्यमहाराष्ट्र'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत

'पहले सांसद-विधायक खरीदते थे अब...', मनोज जरांगे के 500 करोड़ वाले दावे पर बोले संजय राउत

संजय राउत ने मनोज जरांगे पाटिल के ₹500 करोड़ से जुड़े आरोपों पर अमित शाह को पत्र लिखकर ED जांच की मांग की. उन्होंने रकम के स्रोत और कथित लेनदेन की जांच कराने की अपील की.

Written By : पंकज यादव |  Updated at : 26 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर महाराष्ट्र में ₹500 करोड़ से जुड़े कथित मामले की जांच कराने की मांग की है. उन्होंने इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) और महाराष्ट्र पुलिस को जांच के निर्देश देने की अपील की है. राउत ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल के आरोपों का हवाला देते हुए सवाल उठाया है कि इतनी बड़ी रकम किसने दी और अगर यह पैसा जरांगे तक नहीं पहुंचा, तो आखिर कहां गया?

संजय राउत ने 26 अक्टूबर को लिखे पत्र में कहा कि मनोज जरांगे पाटिल ने 20 अक्टूबर को कुछ गंभीर खुलासे किए थे. राउत के मुताबिक, जरांगे पाटिल ने आरोप लगाया है कि महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने बीजेपी की कोर टीम के वरिष्ठ नेताओं से ₹500 करोड़ लिए थे.

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यह रकम एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद डॉ. श्रीकांत शिंदे के जरिए जरांगे पाटिल तक पहुंचाई जानी थी. राउत का दावा है कि यह पैसा जरांगे पाटिल तक नहीं पहुंचा. हालांकि, ये सभी आरोप हैं और इनकी स्वतंत्र रूप से पुष्टि होना बाकी है.

विधानसभा चुनाव से पहले आंदोलन खत्म कराने की साजिश का आरोप

पत्र में संजय राउत ने दावा किया कि यह पूरा मामला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 से ठीक पहले का है. उनके मुताबिक, कथित तौर पर जरांगे पाटिल को चुप कराने और मराठा आरक्षण आंदोलन को खत्म कराने के मकसद से यह रकम देने की बात कही गई थी.

राउत ने कहा कि जरांगे पाटिल के कथित खुलासों और ऑडियो क्लिप की गंभीरता को देखते हुए मामले की जांच जरूरी है. उन्होंने सवाल उठाया कि ₹500 करोड़ की इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कहां से हुआ और अगर यह पैसा अपने बताए गए ठिकाने तक नहीं पहुंचा, तो इसे किसने और कहां इस्तेमाल किया?

PMLA के तहत जांच कराने की मांग

संजय राउत ने अपने पत्र में इस मामले को संभावित धन शोधन का मामला बताते हुए धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) के तहत जांच कराने की मांग की है. उन्होंने अमित शाह से अनुरोध किया कि महाराष्ट्र पुलिस और प्रवर्तन निदेशालय को जल्द से जल्द जांच के निर्देश दिए जाएं.

राउत का कहना है कि जांच से रकम के स्रोत, उसके लेन-देन और कथित तौर पर इसमें शामिल लोगों की भूमिका का पता लगाया जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए.

अनिल देशमुख के मामले का भी किया जिक्र

अपने पत्र में राउत ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख से जुड़े मामले का भी उल्लेख किया. उन्होंने याद दिलाया कि मार्च 2021 में मुंबई पुलिस के तत्कालीन आयुक्त परमबीर सिंह ने देशमुख पर हर महीने ₹100 करोड़ इकट्ठा करने के लिए कहने का आरोप लगाया था.

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राउत ने कहा कि उस मामले में ED ने जांच की और अनिल देशमुख को गिरफ्तार किया था. उन्होंने इसी उदाहरण के आधार पर सवाल उठाया कि जब ₹100 करोड़ से जुड़े आरोपों पर कार्रवाई हुई, तो कथित तौर पर ₹500 करोड़ से जुड़े इस मामले की जांच क्यों नहीं होनी चाहिए?

संजय राउत ने अमित शाह से मामले को गंभीरता से लेने की अपील की है. उन्होंने कहा कि जांच में यह पता लगाया जाना चाहिए कि कथित तौर पर पैसा किसने दिया, किसके जरिए भेजा जाना था और वह कहां गया.

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About the author पंकज यादव

पंकज यादव, ABP News में स्टेट कंसल्टेंट्स टीम में कार्यरत हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में करीब 10 वर्षों का अनुभव हैं. अपने पत्रकारिता करियर के दौरान उन्होंने Live Today News Channel, Inshorts News App और Dainik Bhaskar Digital जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ काम किया है. अलग-अलग मीडिया प्लेटफॉर्म पर काम करते हुए उन्होंने डिजिटल पत्रकारिता, न्यूज राइटिंग और वीडियो प्रोडक्शन से जुड़े अनुभव हासिल किए.

पंकज की प्रमुख पत्रकारिता रुचि राजनीति, सरकार और प्रशासन, उत्तर प्रदेश से जुड़े राजनीतिक मुद्दों, खेल और फीचर लेखन में रही है. उन्हें राजनीतिक घटनाक्रमों और सामाजिक विषयों को समझने और उन्हें सरल और प्रभावी भाषा में पाठकों तक पहुंचाने में विशेष रुचि है. लखनऊ और उत्तर प्रदेश से जुड़े मुद्दों के साथ-साथ राष्ट्रीय स्तर के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों पर भी उन्होंने काम किया है.

पंकज ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने बाबासाहेब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी (BBAU) से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की. पंकज से पत्रकारिता और पेशेवर संपर्क के लिए उनके X प्रोफाइल @pankajyadav1520 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 26 Oct 2026 12:31 PM (IST)
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