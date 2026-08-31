Explainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़लाइफस्टाइलधर्मभारत ने न कोई देश जीता, न किसी का धर्म बदला, फिर कैसे बना विश्वगुरु? मोहन भागवत ने दिया जवाब

भारत ने न कोई देश जीता, न किसी का धर्म बदला, फिर कैसे बना विश्वगुरु? मोहन भागवत ने दिया जवाब

Mohan Bhagwat Canada Speech: कनाडा में मोहन भागवत ने भारत को महाशक्ति नहीं, विश्वगुरु बताया. जानिए हिंदू जागरण, वसुधैव कुटुम्बकम और इस संदेश के वास्तविक मायने.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 31 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Preferred Sources

Mohan Bhagwat In Canada: आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कनाडा में कहा कि भारत ने दुनिया को जीतने के लिए सेना नहीं भेजी. भारतीय जहां गए, वहां ज्योतिष, आयुर्वेद और जीवन जीने का ज्ञान लेकर गए. इसी चरित्र ने भारत को महाशक्ति नहीं, विश्वगुरु बनाया.

इतिहास में बड़ी ताकतों की पहचान अक्सर उनके साम्राज्य से हुई. उन्होंने युद्ध लड़े. देशों पर कब्जे किए. अपनी सत्ता और संस्कृति का विस्तार किया. भारत को भी विश्वगुरु कहा जाता है, लेकिन इसके पीछे न किसी विशाल साम्राज्य का दावा है और न दुनिया पर शासन करने की कहानी. फिर भारत विश्वगुरु कैसे बना?

कनाडा के टोरंटो में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत ने इस सवाल का जवाब दिया. उन्होंने कहा कि भारत ने दुनिया की सेवा की. अपने ज्ञान को लोगों तक पहुंचाया. किसी देश को जीतने या वहां के लोगों का धर्म बदलने का प्रयास नहीं किया. इसी चरित्र के कारण भारत को विश्वगुरु माना गया, महाशक्ति नहीं.

दुनिया को जीतने नहीं, ज्ञान देने निकले थे भारतीय

मोहन भागवत ने कहा कि आज से सदियों पहले जब आवागमन के आधुनिक साधन नहीं थे, तब भी भारतीय दुनिया के दूर-दराज क्षेत्रों तक पहुंचे. वे हिमालय पार कर चीन, मंगोलिया और साइबेरिया की ओर गए. छोटी नावों से दक्षिण-पूर्व एशिया पहुंचे.

भागवत के अनुसार, भारतीयों ने इन क्षेत्रों में जाकर न किसी देश पर कब्जा किया और न लोगों का मत परिवर्तन कराया. उन्होंने आयुर्वेद, ज्योतिष और भारतीय जीवन मूल्यों का ज्ञान साझा किया.

दक्षिण-पूर्व एशिया में आज भी भारतीय संस्कृति के निशान साफ दिखाई देते हैं. इंडोनेशिया में रामायण की परंपरा है. कंबोडिया में अंगकोरवाट है. थाईलैंड के राजपरिवार और लोकजीवन में रामकथा का प्रभाव मिलता है. यह सांस्कृतिक असर किसी एक समय में नहीं बना. व्यापार, यात्राओं, विद्वानों और स्थानीय समाजों के साथ लंबे संवाद ने इसे आकार दिया.

यही बात भारत के प्रभाव को दूसरे साम्राज्यों से अलग बनाती है. हालांकि भारत के लंबे इतिहास में युद्ध और सत्ता विस्तार भी हुए, इसलिए पूरे इतिहास को एक ही वाक्य में समेटना ठीक नहीं होगा. भागवत का जोर भारतीय सभ्यता के उस पक्ष पर था, जिसने ज्ञान और संस्कृति के जरिए दुनिया से संबंध बनाए.

यह भी पढ़ें- मोदी, पुतिन और शी एक मंच पर... भारत को सस्ता तेल या सीमा पर राहत?

महाशक्ति और विश्वगुरु में क्या फर्क है?

भागवत ने कहा, 'भारत ने दुनिया की सेवा की और अपने चरित्र के कारण विश्वगुरु बना, महाशक्ति नहीं.' यही उनके भाषण की सबसे अहम बात थी. महाशक्ति की ताकत सेना, अर्थव्यवस्था, हथियार और दूसरे देशों पर प्रभाव से मापी जाती है. विश्वगुरु की शक्ति अलग होती है. उसे स्वीकार कराने के लिए दबाव नहीं बनाया जा सकता. उसका प्रभाव उसके ज्ञान और आचरण से बनता है.

कोई देश स्वयं को विश्वगुरु कह सकता है, लेकिन उसे यह स्थान दुनिया तभी देगी, जब उसके विचार दूसरों की समस्याओं का समाधान बनें. योग, आयुर्वेद, ध्यान और भारतीय दर्शन की वैश्विक स्वीकार्यता को इसी संदर्भ में देखा जा सकता है.

इसलिए विश्वगुरु होना केवल गौरव का विषय नहीं है. यह जिम्मेदारी भी है. जो दुनिया को रास्ता दिखाने की बात करता है, उसके अपने व्यवहार में न्याय, संवाद और सबके प्रति सम्मान दिखाई देना चाहिए.

हिंदू जागेगा तो दुनिया जागेगी क्यों कहा ऐसा?

मोहन भागवत ने टोरंटो के मंच से कहा कि यदि हिंदू जागेगा तो दुनिया जागेगी. यह बयान स्वाभाविक रूप से ध्यान खींचता है. सवाल भी उठाता है कि हिंदू के जागने से पूरी दुनिया कैसे जाग सकती है?

इसका जवाब उनके भाषण के अगले हिस्से में मिलता है. भागवत ने हिंदू जागरण को दुनिया पर प्रभुत्व से नहीं, सेवा और एकता की सोच से जोड़ा. उन्होंने कहा कि भारतीय परंपरा केवल मनुष्यों में नहीं, जड़ और चेतन सभी में एक संबंध देखती है.

इस संदर्भ में हिंदू जागरण का अर्थ अपनी जिम्मेदारी पहचानना है. जरूरतमंद की सहायता करना. प्रकृति को अपना मानना. अलग-अलग मतों को साथ लेकर चलना और दुनिया को परिवार की तरह देखना.

यदि यह विचार केवल धार्मिक पहचान मजबूत करने तक सीमित रह जाए तो इसके मायने छोटे हो जाएंगे. लेकिन इसे सेवा, सह-अस्तित्व और विश्व कल्याण से जोड़ा जाए तो यह हिंदू दर्शन के व्यापक स्वरूप को सामने रखता है.

अपने और पराए का फर्क मिटाता है 'वसुधैव कुटुम्बकम'

कार्यक्रम का आधार 'वसुधैव कुटुम्बकम' था. इसका सामान्य अर्थ है कि पूरी पृथ्वी एक परिवार है. यह सूत्र महा उपनिषद में मिलता है. इसमें अपना और पराया मानने वाली सोच को संकीर्ण बताया गया है.

भागवत ने कहा कि मनुष्यों के शरीर, रंग और रूप अलग हो सकते हैं, लेकिन मूल रूप से सभी एक हैं. इसलिए दूसरों की सेवा करना मनुष्य का कर्तव्य है.

यही विचार विश्वगुरु की अवधारणा को भी स्पष्ट करता है. परिवार में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति वह नहीं होता जो दूसरों को दबाए. बड़ा वह माना जाता है जो संकट में सबके साथ खड़ा हो. भारत के लिए विश्वगुरु होने की कसौटी भी यही है.

पोलैंड के बच्चों का उदाहरण क्यों दिया?

मोहन भागवत ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत में शरण पाने वाले पोलिश बच्चों का जिक्र किया. उस समय नवानगर के महाराजा दिग्विजयसिंहजी रणजीतसिंहजी जाडेजा ने बालाचड़ी में सैकड़ों पोलिश बच्चों को आश्रय दिया था. पोलैंड में आज भी उन्हें 'गुड महाराजा' के नाम से याद किया जाता है. पोलिश ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार बालाचड़ी शिविर ने लगभग 650 बच्चों को आश्रय दिया था.

इस घटना में धर्म, भाषा और राष्ट्रीयता की दीवार बीच में नहीं आई. संकट में आए बच्चों को परिवार की तरह अपनाया गया. यही 'वसुधैव कुटुम्बकम' का व्यावहारिक रूप था.

क्या आज भी भारत विश्वगुरु है?

भागवत का भाषण केवल अतीत के गौरव की कहानी नहीं है. यह वर्तमान भारत के सामने एक सवाल भी रखता है. क्या ज्ञान और सेवा की वह परंपरा आज भी हमारे व्यवहार में दिखाई देती है?

भारत जब युद्ध, महामारी या प्राकृतिक आपदा के समय दूसरे देशों की सहायता करता है, तब इस विचार की झलक मिलती है. लेकिन विश्वगुरु होने की परीक्षा केवल विदेशों में नहीं होती. यह देश के भीतर भी होती है. अलग विचार रखने वालों के प्रति व्यवहार, कमजोर लोगों की रक्षा और विविधता का सम्मान भी उसी कसौटी का हिस्सा हैं.

विश्वगुरु कोई स्थायी पदवी नहीं, जिसे एक बार हासिल कर हमेशा के लिए रख लिया जाए. इसे हर पीढ़ी को अपने चरित्र और काम से अर्जित करना पड़ता है. टोरंटो से मोहन भागवत के संदेश का सार भी यही था कि दुनिया पर शासन करना भारत का लक्ष्य नहीं, अपने ज्ञान और सेवा से दुनिया का विश्वास जीतना ही उसका रास्ता है.

यह भी पढ़ें- ‘अगर हिंदू जागेंगे तो...’, टोरंटो में मोहन भागवत का बड़ा मैसेज

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

और पढ़ें

About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
Read More
Published at : 31 Aug 2026 12:53 PM (IST)
Tags :
Canada MOHAN BHAGWAT RSS मोहन भागवत
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

धर्म
भारत ने न कोई देश जीता, न किसी का धर्म बदला, फिर कैसे बना विश्वगुरु? मोहन भागवत ने दिया जवाब
भारत ने न कोई देश जीता, न किसी का धर्म बदला, फिर कैसे बना विश्वगुरु? मोहन भागवत ने दिया जवाब
धर्म
आज 31 अगस्त 2026 कजरी तीज और बहुला चतुर्थी एकसाथ, पूजा का मुहूर्च, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग
आज 31 अगस्त 2026 कजरी तीज और बहुला चतुर्थी एकसाथ, पूजा का मुहूर्च, चंद्रोदय समय और पूरा पंचांग
धर्म
सातुड़ी तीज कब है? जानिए 31 अगस्त की सही तिथि, गाय की पूजा का नियम और पौराणिक कथा
वैवाहिक जीवन के सुख और समृद्धि का पर्व कजरी तीज 31 अगस्त 2026 को, जानें शुभ मुहूर्त और पूजा विधि
धर्म
एक दिन कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी, दोनों व्रत रखने वाली महिलाएं संकल्प और पारण कैसे करें?
एक दिन कजरी तीज और संकष्टी चतुर्थी, दोनों व्रत रखने वाली महिलाएं संकल्प और पारण कैसे करें?
Advertisement

वीडियोज

J&K LANDSLIDE ALERT: नेपाल तो बस ट्रेलर है', J&K के 5 जिलों में लैंडस्लाइड की वैज्ञानिक चेतावनी!
सिंगर अंकित बालियान के कातिलों का काउंटडाउन शुरू !
180 KM/H की रफ्तार से आई तबाही..नेपाल Flood की पूरी कहानी
अंधेरी सुरंग में जिंदगी की जंग, रेस्क्यू में जुटी टीमें
सैलाब में ताश के पत्ते की तरह सब तबाह हुआ...ये घर कैसे बचा ?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
नेपाल की तबाही में टीचर बना 'फरिश्ता', 900 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाया
नेपाल की तबाही में टीचर बना 'फरिश्ता', 900 बच्चों को मौत के मुंह से निकाल लाया
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'साम, दाम, दंड, भेद...', यूपी में सरकार बनाने के लिए मायावती का साफ संदेश
'साम, दाम, दंड, भेद...', यूपी में सरकार बनाने के लिए मायावती का साफ संदेश
इंडिया
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
'जानवरों की चर्बी नहीं, चीन-पाक...' प्लास्टिक नोट के लिए टेंडर की शर्त
बॉलीवुड
'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन, गालियों को किया गया म्यूट
'मिर्जापुर द मूवी' पर चली CBFC की कैंची, हटाया गया 35 सेकंड का इंटीमेट सीन
बॉलीवुड
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख, छलका दर्द
'300 किलोमीटर तक लोग बह गए...' नेपाल बाढ़ के बीच कैलाश मानसरोवर यात्रा से लौटीं एक्ट्रेस मानसी पारेख
इंडिया
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
'सच तो यह है कि...', मोहन भागवत के बयान को लेकर ओवैसी अब क्या बोले?
महाराष्ट्र
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
'हल्द्वानी शुद्धिकरण मामले पर मोहन भागवत...', संजय राउत का RSS प्रमुख से सवाल
Home Tips
LPG Regulator: LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
LPG सिलेंडर का रेगुलेटर कब बदलना चाहिए? जान लें खतरे के संकेत
ENT LIVE
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
Ram Kapoor ने Shreya Kalra संग Kiss Controversy पर तोड़ी चुप्पी, बताया क्या हुई दोनों की बात
ENT LIVE
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
Ankit Baliyan की मौत के बाद Masoom Sharma को धमकी, सिंगर ने सरकार से मांगी सुरक्षा
ENT LIVE
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
Mukesh Khanna ने Ranveer Singh को Shaktimaan बनाने से फिर किया इंकार, करोड़ों का नुकसान
ENT LIVE
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
Ramayana की 15 मिनट की Unseen Footage ने मचाया तहलका, Part 2 का मिला बड़ा Hint
ENT LIVE
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Kajal Raghwani ने मारपीट के आरोपी का नाम बताने से किया इंकार, बोलीं- मुझे धमकी मिली है
Embed widget