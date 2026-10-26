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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा

राजनीति में होगी एंट्री? कपिल सिब्बल से सियासत को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा

प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से राजनीति को लेकर खुलकर बात की. उन्होंने कहा कि कोई खुद को राजनीति से कैसे दूर रख सकता है.

Written By : संतोष सिंह |  Updated at : 26 Oct 2026 12:46 PM (IST)
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प्रियंका गांधी वाड्रा के बेटे रेहान वाड्रा ने राज्यसभा सांसद और देश के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल से उनके शो में कई मुद्दों पर खुलकर बात की. रेहान वाड्रा बीकानेर हाउस विवाद के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं. कपिल सिब्बल ने पूछा कि राजनीतिक परिवार से जुड़ा होने के कारण कितना मुश्किल है खुद को राजनीति से दूर रखना तो इस पर रेहान वाड्रा ने खुलकर बात की. 

रेहान वाड्रा ने कहा कि जब भी मैं खबरों में रहता हूं तो इन्हीं वजहों से रहता हूं. उन्होंने हंसते हुए आगे कहा कि ये मेरा पहला (बीकानेर हाउस) विवाद है. कई लोग कहते हैं कि ये राजनीति में आएंगे. उन्होंने आगे कहा कि यह एक ऐसी बात है, जिस पर मुझे खुद को लेकर भी सोचना पड़ता है. 

राजनीति को लेकर क्या बोले रेहान वाड्रा
उन्होंने कहा कि एक कलाकार होने के नेता राजनीति को दरकिनार करना और खासकर एक व्यक्ति के तौर पर मैं राजनीति से खुद को दूर नहीं मानता. मैं दूर नहीं हूं. उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या कोई भी व्यक्ति खुद को राजनीति से दूर कर सकता है? मुझे समझ नहीं आता, जब लोग कहते हैं कि मैं राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता और इन सबसे दूर हूं. ये एक बेतुकी बात है और मेरी समझ से बाहर है.

कपिल सिब्बल के शो में रेहान ने कहा कि पिछले एक साल से खासकर 6-8 महीने से एक कलाकार के रूप में जबसे मैं इस शो की तैयारी कर रहा था, मुझे ऐसा लगा कि सिर्फ अच्छी फोटो खींचना ही काफी नहीं है. आपको अपनी आर्ट के जरिए दुनिया को एक मैसेज भी देना होता है. आप जिन चीजों को मानते और जानते हैं उन पर भी बोलना होता है. 

आर्ट को लेकर क्या कहा
उन्होंने आगे कहा कि पिछले एक साल से मैं अपने विचार राजनीति और अन्य चीजों को लेकर अपने काम के जरिए जाहिर करने की सोच रहा हूं. ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर चीज का पक्ष-विपक्ष होता है. उन्होंने कहा कि मैं मानता हूं कि मुझे बाकी कलाकारों के मुकाबले ज्यादा तवज्जो मिलती है, लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये है कि एक कलाकार के रूप में खुद को स्थापित करना मेरे लिए काफी मुश्किल है.  

उन्होंने आगे कहा कि ऐसे में मेरे लिए राजनीति से जुड़ी फोटोज खींचना और उन्हें लेकर शो करना मुसीबत पैदा करता है, लेकिन एक कलाकार होने के नाते मुझे लोगों की ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए.

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About the author संतोष सिंह

संतोष सिंह पिछले एक दशक से पत्रकारिता में सक्रिय है. एबीपी न्यूज में नेशनल और इंटरनेशनल खबरें लिखते हैं. ब्रेकिंग न्यूज़ पर फोकस रहता है. एबीपी न्यूज से पहले इनशॉर्ट्स में बतौर 5 साल सब एडिटर सेवाएं दे चुके हैं, जहां उन्होंने ब्रेकिंग न्यूज, कंटेंट राइटिंग में अनुभव हासिल किया. साल 2015 में जागरण कॉलेज ऑफ मास कम्युनिकेशन से पीजी डिप्लोमा इन टीवी जर्नलिज्म किया है. संपर्क करें- santosh.jimmc@gmail.com, एक्स हैंडल- https://x.com/SantuPal000
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Published at : 26 Oct 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
Priyanka Gandhi Vadra Raihan Vadra POLITICS
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