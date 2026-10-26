नवंबर में सोना खरीदें या शेयरों में पैसा लगाएं या फिर कुछ समय इंतजार करें? ज्योतिष से समझें

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोGold vs Share Market November 2026: सोना खरीदें या शेयर बाजार में लगाएं पैसा? भारत की कुंडली में क्या संकेत

Gold vs Share Market November 2026: सोना खरीदें या शेयर बाजार में लगाएं पैसा? भारत की कुंडली में क्या संकेत

Gold vs Share Market November 2026: भारत की कुंडली में 14-22 नवंबर बाजार के लिए संवेदनशील दिख रहा है. जानें सोना खरीदें, शेयर में निवेश करें या इंतजार करें.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Oct 2026 12:20 PM (IST)
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Gold Price Prediction 2026: अक्टूबर के आखिरी दिनों में निवेशकों की उलझन बढ़ी है. सोना ऊंचे स्तर से नीचे आया है, वहीं शेयर बाजार में भी तेज उतार-चढ़ाव बना हुआ है. ऐसे में बड़ा सवाल है, नवंबर में सोना खरीदना बेहतर होगा या शेयर बाजार में पैसा लगाना?

भारत की कुंडली की गणना किसी एकतरफा तेजी का संकेत नहीं देती. खासकर नवंबर के मध्य में दोनों बाजारों में तेज चाल और अचानक बदलाव की संभावना ज्यादा दिखती है.

भारत की कुंडली में धन की स्थिति कैसी है?

स्वतंत्र भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है. इसमें धन और शेयर बाजार से जुड़े दोनों प्रमुख हिस्सों का संबंध बुध से बनता है. कुंडली में बुध की ताकत औसत से थोड़ी कम है. लाभ से जुड़ा गुरु भी बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है. इसके उलट मंगल और शुक्र काफी प्रभावी हैं.

इसका आसान अर्थ है कि कमाई के मौके बन सकते हैं, लेकिन पैसा सीधी और शांत चाल में नहीं बनेगा. बीच-बीच में तेज उतार-चढ़ाव आ सकता है.

अभी कौन-सा समय चल रहा है?

भारत की कुंडली में इस समय मंगल का मुख्य प्रभाव और राहु का साथ चल रहा है. यह स्थिति फरवरी 2027 तक रहेगी. मंगल भारत की कुंडली में धन वाले हिस्से में बैठा है और मजबूत भी है. राहु अचानक बदलाव, भ्रम और ज्यादा जोखिम की स्थिति बढ़ा सकता है.

इसलिए बाजार में तेजी आए तो वह बहुत तेज हो सकती है, लेकिन उसी तरह अचानक profit booking या reversal भी संभव है.

14 से 22 नवंबर क्यों अहम?

नवंबर के मध्य में गुरु और मंगल सिंह राशि में बहुत करीब आ जाएंगे. केतु भी वहीं रहेगा और राहु ठीक सामने होगा. भारत की चंद्र राशि कर्क है. इस हिसाब से यह ग्रह स्थिति सीधे पैसे, बाजार के भरोसे और अचानक वित्तीय बदलाव से जुड़े हिस्सों को सक्रिय करेगी.

यही वजह है कि 14 से 22 नवंबर के बीच बाजार में तेज ऊपर-नीचे की चाल देखने को मिल सकती है. इस दौरान किसी तेजी को देखकर तुरंत बड़ी खरीद या गिरावट देखकर घबराकर बेच देना दोनों जोखिमभरा हो सकता है.

वर्षफल क्या बता रहा है?

भारत की 2026 की वार्षिक कुंडली में धन और शेयर बाजार से जुड़े ग्रह ऐसे स्थान पर हैं जहां पैसा बनने के साथ खर्च और दबाव भी बढ़ सकता है.

26 नवंबर के बाद शनि का प्रभाव बढ़ेगा. यह समय तेज मुनाफे के पीछे भागने के बजाय सावधानी, अनुशासन और मजबूत निवेश चुनने की ओर संकेत करता है.

इसलिए महीने के आखिरी दिनों में speculative trading की तुलना में capital protection ज्यादा अहम हो सकता है.

सोने के लिए क्या संकेत हैं?

मेदिनी ज्योतिष में सोने की कीमत को अलग ग्रह संकेतों से देखा जाता है. नवंबर के मध्य में बनने वाली ग्रह स्थिति सोने में भी तेज उतार-चढ़ाव का संकेत देती है.

लेकिन शेयर बाजार की तुलना में सोने को गिरावट के बाद कुछ सहारा मिलने की संभावना ज्यादा दिखाई देती है.

इसका अर्थ लगातार तेजी नहीं है. इसलिए ऊंचे भाव पर एकमुश्त खरीदने के बजाय गिरावट पर थोड़ा-थोड़ा सोना खरीदना ज्यादा संतुलित तरीका हो सकता है.

निवेशकों को क्या करना चाहिए ?

भारत की कुंडली नवंबर में न तो शेयर बाजार से पूरी तरह दूर रहने का संकेत देती है और न ही सोने को निश्चित रूप से बेहतर निवेश बताती है.

लंबी अवधि के equity निवेशक मजबूत कंपनियों और उचित valuation पर चरणबद्ध निवेश जारी रख सकते हैं. केवल नवंबर की अस्थिरता देखकर अच्छे निवेश बेच देना जरूरी नहीं दिखता.

सोने में निवेश करने वालों के लिए गिरावट पर धीरे-धीरे खरीद बेहतर रणनीति हो सकती है. लेकिन portfolio का बड़ा हिस्सा सिर्फ इस उम्मीद में सोने में डालना कि कीमत लगातार बढ़ेगी, उचित संकेत नहीं मिलता.

14 से 22 नवंबर के बीच दोनों बाजारों में तेज उतार-चढ़ाव संभव है. इसलिए इस समय भाव के पीछे भागने के बजाय धैर्य रखना बेहतर होगा. 26 नवंबर के बाद जोखिम लेने की तुलना में quality, valuation और पूंजी की सुरक्षा पर ज्यादा ध्यान देना ठीक रहेगा.

कुल मिलाकर नवंबर का संदेश किसी एक asset को चुनने का नहीं, बल्कि संतुलन बनाए रखने का है, सोना सुरक्षा और diversification के लिए, जबकि अच्छे शेयर लंबी अवधि की growth के लिए. बड़ी रकम एक साथ लगाने के बजाय चरणबद्ध निवेश ज्यादा समझदारी भरा रास्ता दिखाई देता है. यह ज्योतिषीय और सामान्य बाजार विश्लेषण है, व्यक्तिगत निवेश सलाह नहीं है.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह । Hirdesh Kumar Singh 

Senior Vedic Astrologer । Head – Religion & Astrology, ABP Live । Lead – ABP Dharma LIVE

हृदेश कुमार सिंह वरिष्ठ वैदिक ज्योतिषाचार्य और मीडिया पेशेवर हैं. उन्हें ज्योतिष, धर्म और मीडिया के क्षेत्र में 17 साल से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे ABP Live में Religion & Astrology वर्टिकल का नेतृत्व करते हैं. साथ ही ABP Dharma LIVE की कंटेंट और डिजिटल रणनीति की जिम्मेदारी संभालते हैं.

उनके काम में ज्योतिषीय लेखन, संपादन, वेबसाइट और वीडियो के लिए विषय चयन तथा संपादकीय योजना शामिल है. वे Search, Google Discover और सोशल मीडिया पर पाठकों की रुचि को ध्यान में रखकर धर्म और ज्योतिष की कवरेज तय करते हैं.

पंचांग, राशिफल, ग्रह गोचर, व्रत-त्योहार और धार्मिक परंपराएं उनके लेखन के प्रमुख विषय हैं. वे करियर, विवाह, शिक्षा और व्यापार से जुड़े सवालों पर भी लिखते हैं. राजनीति और सामाजिक घटनाओं पर उनके ज्योतिषीय विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर और मेदिनी ज्योतिष पर आधारित होते हैं. इनमें ग्रह स्थितियों को संभावित संकेतों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), नई दिल्ली से पत्रकारिता और IIMT University, मेरठ से ज्योतिष शास्त्र एवं वास्तु शास्त्र की शिक्षा ग्रहण की है. वे AstroSage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म के साथ भी काम कर चुके हैं. उन्होंने Semrush Academy से 'Content Marketing Essentials for SEO and AI Search with Semrush' सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है.

नई पीढ़ी के पाठकों के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे प्रारूप पर काम किया है. इसमें पढ़ाई, नौकरी, रिश्तों और रोजमर्रा के फैसलों से जुड़े सवालों को राशिफल में जगह दी गई है. उनके लेख धार्मिक परंपराओं से जुड़े उन प्रश्नों पर भी केंद्रित होते हैं, जो बदलती जीवनशैली में सामने आते हैं.

वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु उनके अध्ययन एवं लेखन के विषय हैं. उनका मानना है, 'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है.
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Published at : 26 Oct 2026 12:20 PM (IST)
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Gold SHARE MARKET Prediction 2026
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