नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भयावह बाढ़ ने पूरे हिमालयी क्षेत्र को फिर डरा दिया है. बर्फ, चट्टान और मलबे का विशाल सैलाब कुछ ही मिनटों में नदी घाटियों तक पहुंच गया. घर, सड़कें और पुल बह गए. बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं.

यह केवल एक दिन की आपदा नहीं है. असली चिंता अब उस मलबे को लेकर है, जो नदियों और पहाड़ी नालों में जगह-जगह जमा हो सकता है. भारी बारिश हुई तो यही रुकावट अस्थायी झील बना सकती है. उसके अचानक टूटने पर नदी दोबारा विकराल रूप ले सकती है.

मौसम विज्ञान के अपने संकेत हैं. वहीं भारत की कुंडली और सितंबर में ग्रहों की चाल भी हिमालय से जुड़े क्षेत्रों के लिए सामान्य समय नहीं दिखा रही. सवाल यह है कि क्या नेपाल की तबाही के बाद गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी नदी घाटियों पर फिर दबाव बढ़ सकता है?

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नेपाल में आखिर हुआ क्या?

26 अगस्त को नेपाल के रसुवा क्षेत्र और तिब्बत की सीमा के पास बर्फ तथा चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर घाटी में गिरा. शुरुआती जांच के अनुसार इससे पानी, बर्फ, मिट्टी और विशाल पत्थरों की तेज धारा बनी. यह सैलाब भोटे कोशी और त्रिशूली नदी की ओर बढ़ा.

विशेषज्ञ इसे सामान्य बारिश से आने वाली बाढ़ से अलग मान रहे हैं. इसके पीछे ग्लेशियर का टूटना, चट्टानी हिमस्खलन और नदी का रास्ता कुछ समय के लिए बंद होने जैसे कारणों की जांच की जा रही है. कुछ स्थानों पर नदी का जलस्तर आधे घंटे के भीतर नौ मीटर तक बढ़ने की बात सामने आई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान और तेजी से पिघलती बर्फ ने हिमालय की ऊंची घाटियों को पहले से अधिक अस्थिर बना दिया है.

यही इस आपदा का सबसे डराने वाला हिस्सा है. पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है, इसकी खबर नीचे बसे लोगों को कई बार तब मिलती है, जब पानी और मलबा उनके बेहद करीब पहुंच चुका होता है.

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क्या खतरा अभी टला नहीं है?

नहीं. फिलहाल सबसे बड़ी आशंका दोबारा होने वाली भारी बारिश और नदी में जमा मलबे को लेकर है. पहाड़ टूटने के बाद कई बार पत्थर और मिट्टी नदी का रास्ता रोक देते हैं. पीछे पानी जमा होता रहता है.

यह प्राकृतिक बांध कमजोर हुआ तो बिना अधिक बारिश के भी अचानक बाढ़ आ सकती है. नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा सक्रिय रखी है.

भारत के लिए भी यह घटना दूर की खबर नहीं है. नेपाल से निकलने वाली कई नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं. ऊपरी इलाके में अचानक पानी बढ़ा तो असर कुछ समय बाद सीमा के इस तरफ दिखाई दे सकता है.

सितंबर के पहले सप्ताह तक क्यों बनी हुई है चिंता?

दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम सितंबर में तुरंत समाप्त नहीं होता. भारत में सालभर की करीब 80 प्रतिशत बारिश जून से सितंबर के बीच होती है. पहाड़ी इलाकों में एक दिन की बेहद तेज बारिश भी सामान्य वर्षा से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ढलान पहले से गीली और कमजोर होती हैं.

भारतीय मौसम विभाग के 20 अगस्त से 2 सितंबर तक के विस्तारित अनुमान में पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कई दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. IMD का मानसून अपडेट बताता है कि हिमालयी क्षेत्र को फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित मानने की स्थिति नहीं है.

इसका अर्थ यह नहीं कि हर नदी में बाढ़ निश्चित है. खतरा उन जगहों पर अधिक होगा, जहां नदी संकरी घाटी से गुजरती है, पहाड़ पहले ही दरक चुका है या मलबे ने पानी का रास्ता रोक रखा है.

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भारत की कुंडली क्या कहती है?

15 अगस्त 1947 की भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है. इसके तीसरे भाव यानी कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि का बड़ा संयोग है. मेदिनी ज्योतिष में तीसरा भाव पड़ोसी देशों, सीमा से जुड़े रास्तों, परिवहन और सूचना तंत्र से भी देखा जाता है. कर्क जल तत्व की राशि है. इसलिए इस भाव की असामान्य सक्रियता पड़ोसी क्षेत्र से आने वाली जल संबंधी परेशानी को महत्वपूर्ण बना देती है.

15 अगस्त 2026 से देश के वर्षफल में राहु की मुद्दा दशा शुरू हुई है, जो 9 अक्टूबर तक चलेगी. राहु अचानक पैदा हुई उलझन, अधूरी सूचना, सीमा पार की समस्या और अनुमान से बड़े संकट का संकेत माना जाता है. इसका मतलब बाढ़ की निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ऐसा समय है जिसमें पड़ोसी देश की घटना का असर प्रशासन, यातायात या नदी प्रबंधन पर तेजी से पड़ सकता है.

ग्रहण ने बढ़ाई संवेदनशीलता

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त 2026 का आंशिक चंद्र ग्रहण एक ही ग्रहण चक्र का हिस्सा हैं. खगोलीय रूप से 28 अगस्त के ग्रहण में चंद्रमा का लगभग 96 प्रतिशत भाग पृथ्वी की गहरी छाया में जाएगा. हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

मेदिनी ज्योतिष में ग्रहण के आसपास के दिनों को मौसम, जल और जनसुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम के लिए संवेदनशील माना जाता है. लेकिन यहां एक बात साफ होनी चाहिए कि ग्रहण किसी ग्लेशियर को नहीं तोड़ता. ग्लेशियर टूटने के वास्तविक कारण तापमान, बर्फ की संरचना, चट्टानों की अस्थिरता और भौगोलिक हलचल होते हैं. ज्योतिष इन घटनाओं का वैज्ञानिक कारण नहीं, केवल समय की प्रतीकात्मक संवेदनशीलता बताता है.

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18 सितंबर के बाद दूसरा संवेदनशील मोड़

2 सितंबर 2026 को शुक्र तुला राशि में, 7 सितंबर को बुध कन्या में और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा. इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 18 सितंबर 2026 को होगा, जब मंगल कर्क राशि में आएगा.

भारत की कुंडली में कर्क राशि पहले से पांच ग्रहों के कारण बेहद संवेदनशील है. मंगल के यहां पहुंचने से जल, सड़क, संचार, रेलमार्ग और पड़ोसी सीमा से जुड़े विषय दोबारा तेजी पकड़ सकते हैं. मंगल गर्मी, टूट-फूट और अचानक बढ़ी हलचल का ग्रह माना जाता है. जल तत्व की राशि में इसका प्रवेश 18 सितंबर से महीने के अंतिम हिस्से तक सावधानी बरतनी होगी.

विशेष नजर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पश्चिम बंगाल, नेपाल से सटे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रखनी होगी. कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र से जुड़े निचले क्षेत्रों में ऊपरी कैचमेंट की बारिश ज्यादा मायने रखेगी.

सबसे गंभीर समय कब?

मौसम और ज्योतिषीय संकेतों को एक साथ देखें तो 27 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक पहला संवेदनशील दौर बनता है. इस दौरान ग्रहण का समय, कमजोर पहाड़ी ढलान और सक्रिय मानसून साथ दिखाई देते हैं. दूसरा दौर 17 से 24 सितंबर 2026 के बीच हो सकता है, जब सूर्य और मंगल दोनों राशि बदलेंगे.

यह किसी तय आपदा की घोषणा नहीं है. बारिश कहां और कितनी होगी, इसका भरोसेमंद उत्तर केवल मौसम विभाग और नदी निगरानी केंद्र दे सकते हैं. ग्रहों का संकेत इतना जरूर है कि सितंबर में खतरे को बीता हुआ मानकर लापरवाह होना ठीक नहीं होगा.

नेपाल की त्रासदी ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि हिमालय में अगली बाढ़ केवल बादलों से नहीं आ सकती. वह किसी टूटते ग्लेशियर, खिसकती चट्टान या पहाड़ के पीछे चुपचाप जमा हो रहे पानी से भी निकल सकती है. इसलिए सितंबर तक नदी किनारे रहने वाले लोगों, तीर्थयात्रियों और पहाड़ी रास्तों पर जाने वालों के लिए सरकारी चेतावनी ही सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है.

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