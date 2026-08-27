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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोNepal Flood 2026: सितंबर में फिर उफन सकती हैं हिमालयी नदियां?

Nepal Flood 2026: सितंबर में फिर उफन सकती हैं हिमालयी नदियां?

Nepal Flood 2026: नेपाल की विनाशकारी बाढ़ के बाद क्या कोसी, गंडक, घाघरा और ब्रह्मपुत्र जैसी हिमालयी नदियों में फिर उफान आएगा? जानें सितंबर के मौसम और ग्रहों के संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 27 Aug 2026 01:42 PM (IST)
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नेपाल-तिब्बत सीमा पर आई भयावह बाढ़ ने पूरे हिमालयी क्षेत्र को फिर डरा दिया है. बर्फ, चट्टान और मलबे का विशाल सैलाब कुछ ही मिनटों में नदी घाटियों तक पहुंच गया. घर, सड़कें और पुल बह गए. बड़ी संख्या में लोगों की मौत हुई और सैकड़ों लोग अब भी लापता हैं.

यह केवल एक दिन की आपदा नहीं है. असली चिंता अब उस मलबे को लेकर है, जो नदियों और पहाड़ी नालों में जगह-जगह जमा हो सकता है. भारी बारिश हुई तो यही रुकावट अस्थायी झील बना सकती है. उसके अचानक टूटने पर नदी दोबारा विकराल रूप ले सकती है.

मौसम विज्ञान के अपने संकेत हैं. वहीं भारत की कुंडली और सितंबर में ग्रहों की चाल भी हिमालय से जुड़े क्षेत्रों के लिए सामान्य समय नहीं दिखा रही. सवाल यह है कि क्या नेपाल की तबाही के बाद गंगा, यमुना, कोसी, गंडक, घाघरा और ब्रह्मपुत्र से जुड़ी नदी घाटियों पर फिर दबाव बढ़ सकता है?

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नेपाल में आखिर हुआ क्या?

26 अगस्त को नेपाल के रसुवा क्षेत्र और तिब्बत की सीमा के पास बर्फ तथा चट्टान का बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर घाटी में गिरा. शुरुआती जांच के अनुसार इससे पानी, बर्फ, मिट्टी और विशाल पत्थरों की तेज धारा बनी. यह सैलाब भोटे कोशी और त्रिशूली नदी की ओर बढ़ा.

विशेषज्ञ इसे सामान्य बारिश से आने वाली बाढ़ से अलग मान रहे हैं. इसके पीछे ग्लेशियर का टूटना, चट्टानी हिमस्खलन और नदी का रास्ता कुछ समय के लिए बंद होने जैसे कारणों की जांच की जा रही है. कुछ स्थानों पर नदी का जलस्तर आधे घंटे के भीतर नौ मीटर तक बढ़ने की बात सामने आई. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार बढ़ते तापमान और तेजी से पिघलती बर्फ ने हिमालय की ऊंची घाटियों को पहले से अधिक अस्थिर बना दिया है.

यही इस आपदा का सबसे डराने वाला हिस्सा है. पहाड़ के ऊपर क्या हो रहा है, इसकी खबर नीचे बसे लोगों को कई बार तब मिलती है, जब पानी और मलबा उनके बेहद करीब पहुंच चुका होता है.

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क्या खतरा अभी टला नहीं है?

नहीं. फिलहाल सबसे बड़ी आशंका दोबारा होने वाली भारी बारिश और नदी में जमा मलबे को लेकर है. पहाड़ टूटने के बाद कई बार पत्थर और मिट्टी नदी का रास्ता रोक देते हैं. पीछे पानी जमा होता रहता है.

यह प्राकृतिक बांध कमजोर हुआ तो बिना अधिक बारिश के भी अचानक बाढ़ आ सकती है. नेपाल के जल विज्ञान एवं मौसम विज्ञान विभाग ने लोगों के लिए बाढ़ पूर्वानुमान और चेतावनी सेवा सक्रिय रखी है.

भारत के लिए भी यह घटना दूर की खबर नहीं है. नेपाल से निकलने वाली कई नदियां बिहार और उत्तर प्रदेश के मैदानी इलाकों में प्रवेश करती हैं. ऊपरी इलाके में अचानक पानी बढ़ा तो असर कुछ समय बाद सीमा के इस तरफ दिखाई दे सकता है.

सितंबर के पहले सप्ताह तक क्यों बनी हुई है चिंता?

दक्षिण-पश्चिम मानसून का मौसम सितंबर में तुरंत समाप्त नहीं होता. भारत में सालभर की करीब 80 प्रतिशत बारिश जून से सितंबर के बीच होती है. पहाड़ी इलाकों में एक दिन की बेहद तेज बारिश भी सामान्य वर्षा से कहीं अधिक नुकसान पहुंचा सकती है, क्योंकि ढलान पहले से गीली और कमजोर होती हैं.

भारतीय मौसम विभाग के 20 अगस्त से 2 सितंबर तक के विस्तारित अनुमान में पश्चिमी हिमालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पूर्वोत्तर भारत के कुछ हिस्सों में कई दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है. कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश भी हो सकती है. IMD का मानसून अपडेट बताता है कि हिमालयी क्षेत्र को फिलहाल पूरी तरह सुरक्षित मानने की स्थिति नहीं है.

इसका अर्थ यह नहीं कि हर नदी में बाढ़ निश्चित है. खतरा उन जगहों पर अधिक होगा, जहां नदी संकरी घाटी से गुजरती है, पहाड़ पहले ही दरक चुका है या मलबे ने पानी का रास्ता रोक रखा है.

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भारत की कुंडली क्या कहती है?

15 अगस्त 1947 की भारत की कुंडली वृषभ लग्न की है. इसके तीसरे भाव यानी कर्क राशि में सूर्य, चंद्रमा, बुध, शुक्र और शनि का बड़ा संयोग है. मेदिनी ज्योतिष में तीसरा भाव पड़ोसी देशों, सीमा से जुड़े रास्तों, परिवहन और सूचना तंत्र से भी देखा जाता है. कर्क जल तत्व की राशि है. इसलिए इस भाव की असामान्य सक्रियता पड़ोसी क्षेत्र से आने वाली जल संबंधी परेशानी को महत्वपूर्ण बना देती है.

15 अगस्त 2026 से देश के वर्षफल में राहु की मुद्दा दशा शुरू हुई है, जो 9 अक्टूबर तक चलेगी. राहु अचानक पैदा हुई उलझन, अधूरी सूचना, सीमा पार की समस्या और अनुमान से बड़े संकट का संकेत माना जाता है. इसका मतलब बाढ़ की निश्चित भविष्यवाणी नहीं, बल्कि ऐसा समय है जिसमें पड़ोसी देश की घटना का असर प्रशासन, यातायात या नदी प्रबंधन पर तेजी से पड़ सकता है.

ग्रहण ने बढ़ाई संवेदनशीलता

12 अगस्त का सूर्य ग्रहण और 28 अगस्त 2026 का आंशिक चंद्र ग्रहण एक ही ग्रहण चक्र का हिस्सा हैं. खगोलीय रूप से 28 अगस्त के ग्रहण में चंद्रमा का लगभग 96 प्रतिशत भाग पृथ्वी की गहरी छाया में जाएगा. हालांकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा.

मेदिनी ज्योतिष में ग्रहण के आसपास के दिनों को मौसम, जल और जनसुरक्षा से जुड़े घटनाक्रम के लिए संवेदनशील माना जाता है. लेकिन यहां एक बात साफ होनी चाहिए कि ग्रहण किसी ग्लेशियर को नहीं तोड़ता. ग्लेशियर टूटने के वास्तविक कारण तापमान, बर्फ की संरचना, चट्टानों की अस्थिरता और भौगोलिक हलचल होते हैं. ज्योतिष इन घटनाओं का वैज्ञानिक कारण नहीं, केवल समय की प्रतीकात्मक संवेदनशीलता बताता है.

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18 सितंबर के बाद दूसरा संवेदनशील मोड़

2 सितंबर 2026 को शुक्र तुला राशि में, 7 सितंबर को बुध कन्या में और 17 सितंबर को सूर्य कन्या राशि में प्रवेश करेगा. इनमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 18 सितंबर 2026 को होगा, जब मंगल कर्क राशि में आएगा.

भारत की कुंडली में कर्क राशि पहले से पांच ग्रहों के कारण बेहद संवेदनशील है. मंगल के यहां पहुंचने से जल, सड़क, संचार, रेलमार्ग और पड़ोसी सीमा से जुड़े विषय दोबारा तेजी पकड़ सकते हैं. मंगल गर्मी, टूट-फूट और अचानक बढ़ी हलचल का ग्रह माना जाता है. जल तत्व की राशि में इसका प्रवेश 18 सितंबर से महीने के अंतिम हिस्से तक सावधानी बरतनी होगी.

विशेष नजर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तरी पश्चिम बंगाल, नेपाल से सटे बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश पर रखनी होगी. कोसी, गंडक, घाघरा, शारदा, गंगा और ब्रह्मपुत्र से जुड़े निचले क्षेत्रों में ऊपरी कैचमेंट की बारिश ज्यादा मायने रखेगी.

सबसे गंभीर समय कब?

मौसम और ज्योतिषीय संकेतों को एक साथ देखें तो 27 अगस्त से 7 सितंबर 2026 तक पहला संवेदनशील दौर बनता है. इस दौरान ग्रहण का समय, कमजोर पहाड़ी ढलान और सक्रिय मानसून साथ दिखाई देते हैं. दूसरा दौर 17 से 24 सितंबर 2026 के बीच हो सकता है, जब सूर्य और मंगल दोनों राशि बदलेंगे.

यह किसी तय आपदा की घोषणा नहीं है. बारिश कहां और कितनी होगी, इसका भरोसेमंद उत्तर केवल मौसम विभाग और नदी निगरानी केंद्र दे सकते हैं. ग्रहों का संकेत इतना जरूर है कि सितंबर में खतरे को बीता हुआ मानकर लापरवाह होना ठीक नहीं होगा.

नेपाल की त्रासदी ने एक बड़ी चेतावनी दी है कि हिमालय में अगली बाढ़ केवल बादलों से नहीं आ सकती. वह किसी टूटते ग्लेशियर, खिसकती चट्टान या पहाड़ के पीछे चुपचाप जमा हो रहे पानी से भी निकल सकती है. इसलिए सितंबर तक नदी किनारे रहने वाले लोगों, तीर्थयात्रियों और पहाड़ी रास्तों पर जाने वालों के लिए सरकारी चेतावनी ही सबसे जरूरी सुरक्षा कवच है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 27 Aug 2026 12:46 PM (IST)
Tags :
नेपाल Nepal Floods Prediction 2026 Nepal Flood 2026 Himalayan Rivers
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