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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑस्ट्रेलिया के Visa नियम बदले, भारतीयों को देने होंगे फिंगरप्रिंट, जानें नया क्या?

ऑस्ट्रेलिया के Visa नियम बदले, भारतीयों को देने होंगे फिंगरप्रिंट, जानें नया क्या?

ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वीजा प्रक्रिया को सुरक्षित बनाने के लिए नए नियम लागू किए हैं. ये नियम 26 अक्टूबर 2026 से लागू होंगे.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 26 Oct 2026 12:37 PM (IST)
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ऑस्ट्रेलिया सरकार ने वीजा नियमों में बदलाव किया है. 26 अक्टूबर 2026 से ऑस्ट्रेलिया के नए वीजा के लिए आवेदन करने वाले भारतीयों को उंगलियों के निशान और चेहरे की फोटो देनी पड़ सकती है. यह नियम 26 अक्टूबर या उसके बाद किए गए आवेदनों पर ही लागू होगा. इससे पहले आवेदन करने वालों और जिन लोगों को वीजा मिल चुका है, उन पर इस बदलाव का असर नहीं पड़ेगा.

गृह मंत्रालय की ओर से मिलेगी सूचना

ऑस्ट्रेलिया में वीजा प्रक्रिया का प्रबंधन करने वाला गृह मंत्रालय (डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स) आवेदकों को बताएगा कि उन्हें बायोमेट्रिक्स देने की जरूरत है या नहीं. जिन आवेदकों के लिए यह अनिवार्य होगा, उन्हें इसे पूरा करने की प्रक्रिया के बारे में भी निर्देश दिए जाएंगे. आमतौर पर यह सूचना आवेदक या उसके अधिकृत एजेंट को ईमेल के जरिए भेजी जाएगी.

भारत में 16 केंद्रों पर दे सकेंगे बायोमेट्रिक्स

आवेदकों की व्यक्तिगत परिस्थितियों के आधार पर उन्हें भारत में मौजूद 16 ऑस्ट्रेलियाई बायोमेट्रिक्स संग्रह केंद्रों में से किसी एक पर जाने के लिए कहा जा सकता है. इन केंद्रों का संचालन वीएफएस ग्लोबल करती है. कुछ पात्र आवेदकों को ऑस्ट्रेलियाई इमी ऐप (Australian Immi App) के जरिए डिजिटल माध्यम से बायोमेट्रिक्स देने की सुविधा भी मिल सकती है.

पहचान की सुरक्षा और धोखाधड़ी रोकने में मिलेगी मदद

ऑस्ट्रेलिया सरकार के मुताबिक, बायोमेट्रिक्स कार्यक्रम का विस्तार आवेदकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के साथ-साथ भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच लोगों की आवाजाही को आसान बनाए रखने में मदद करेगा. दोनों देशों के बीच लोगों के आपसी संबंध पहले से अधिक मजबूत हुए हैं. बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक ऑस्ट्रेलिया घूमने, पढ़ाई करने, काम करने और वहां नए संबंध बनाने के लिए जा रहे हैं. ऐसे में सरकार चाहती है कि वीजा आवेदन की प्रक्रिया सुरक्षित, प्रभावी और भरोसेमंद बनी रहे. बायोमेट्रिक्स किसी व्यक्ति की पहचान की पुष्टि करने का एक विश्वसनीय तरीका है. इससे वास्तविक आवेदकों को पहचान के गलत इस्तेमाल से बचाने, धोखाधड़ी कम करने और ऑस्ट्रेलिया की आव्रजन व्यवस्था की विश्वसनीयता मजबूत करने में मदद मिलती है.

करीब 60 देशों में पहले से लागू है व्यवस्था

ऑस्ट्रेलिया करीब 60 देशों में वीजा आवेदकों से पहले से ही बायोमेट्रिक्स एकत्र करता है. अब भारत को भी इस कार्यक्रम में शामिल करने से ऑस्ट्रेलिया की व्यवस्था अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही प्रक्रियाओं के अनुरूप हो जाएगी. इसके साथ ही पात्र आवेदकों को ऑस्ट्रेलियाई इमी ऐप के जरिए डिजिटल विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा.

वीजा प्रक्रिया में देरी की आशंका नहीं

ऑस्ट्रेलिया सरकार के अनुसार, बायोमेट्रिक्स संग्रह की नई व्यवस्था से वीजा प्रक्रिया में देरी होने की आशंका नहीं है, बशर्ते आवेदक सूचना मिलने के बाद समय पर सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर लें. आवेदकों को सलाह दी गई है कि वे बायोमेट्रिक्स के लिए अपॉइंटमेंट बुक करने या ऑस्ट्रेलियाई इमी ऐप का इस्तेमाल करने से पहले गृह मंत्रालय की ओर से ईमेल के जरिए भेजे गए आधिकारिक निर्देश पत्र का इंतजार करें.

व्यक्तिगत जानकारी की सुरक्षा के लिए होंगे पुख्ता इंतजाम

सरकार ने स्पष्ट किया है कि बायोमेट्रिक्स से जुड़ी जानकारी का प्रबंधन ऑस्ट्रेलियाई कानूनों और लागू स्थानीय कानूनों के अनुसार किया जाएगा. व्यक्तिगत जानकारी को सुरक्षित तरीके से संसाधित और एन्क्रिप्टेड माध्यमों से भेजा जाएगा. इसके लिए ऐसे सुरक्षा उपाय किए गए हैं, जिससे जानकारी का इस्तेमाल कानून के अनुरूप और सुरक्षित तरीके से हो.

आवेदकों को यह भी सलाह दी गई है कि बायोमेट्रिक्स जमा करने की प्रक्रिया के लिए केवल ऑस्ट्रेलियाई गृह मंत्रालय की ओर से जारी निर्देशों का पालन करें और आधिकारिक वेबसाइटों का ही इस्तेमाल करें. सेवा प्रदाता की ओर से दी जाने वाली वैकल्पिक सेवाओं का वीजा प्रक्रिया में लगने वाले समय या आवेदन के नतीजे पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

यह भी पढ़िएः Explained: छात्र आंदोलन के बाद सर्बिया में बड़ा राजनीतिक उलटफेर, 14 साल बाद अलेक्जेंडर वुसिक की हार|10 बड़ी बातें

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
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Published at : 26 Oct 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
AUSTRALIA Visa Rules 2026
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