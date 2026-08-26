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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोसितंबर में दाल-तेल से दूध तक क्या होगा महंगा? कमजोर मानसून के बीच कुंडली ने बढ़ाई चिंता

सितंबर में दाल-तेल से दूध तक क्या होगा महंगा? कमजोर मानसून के बीच कुंडली ने बढ़ाई चिंता

September 2026 Inflation: सितंबर 2026 में दाल, खाद्य तेल और दूध में क्या महंगा हो सकता है? जानें कमजोर मानसून, खाद्य महंगाई और भारत की कुंडली का बड़ा संकेत.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 26 Aug 2026 05:36 PM (IST)
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September 2026 Inflation: सितंबर में राशन खरीदते समय सबसे ज्यादा पैसे किस चीज पर खर्च करने पड़ सकते हैं, दाल, खाने का तेल या दूध? इस बार देश के कई हिस्सों में जरूरत के मुताबिक बारिश नहीं हुई है. इससे खरीफ की फसलें प्रभावित होने का डर बढ़ गया है. पैदावार घटी तो असर मंडियों में दिखेगा और दाल-तेल के बढ़े दाम सीधे आपकी रसोई का बजट बिगाड़ सकते हैं.

दाल की फसल कमजोर पड़ने, सोयाबीन पर दबाव बढ़ने और पशुओं का चारा महंगा होने का खतरा है. इसी बीच त्योहारों की खरीदारी भी शुरू होने वाली है. यानी सप्लाई घटने और मांग बढ़ने की स्थिति एक साथ बन सकती है. भारत की कुंडली भी सितंबर के दूसरे हिस्से में कीमतों और सप्लाई को लेकर हलचल का संकेत दे रही है.

सवाल यह है कि सबसे पहले क्या महंगा होगा और इसका असर आम परिवार को कब तक दिखाई दे सकता है?

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करीब दो दशक के सबसे कमजोर मानसून का खतरा

भारत में इस बार मानसून की शुरुआत ही कमजोर रही. जून 2026 में बारिश सामान्य से करीब 35 प्रतिशत कम दर्ज की गई. जुलाई में स्थिति सुधरी और देशभर में लगभग सामान्य बारिश हुई, लेकिन जून की बड़ी कमी पूरी नहीं हो सकी. अगस्त में मानसून एक बार फिर सुस्त पड़ गया.

24 अगस्त तक देश में मानसून की बारिश सामान्य से करीब 13 प्रतिशत कम थी. यही स्थिति बनी रही तो 2026 का मानसून वर्ष 2009 के बाद सबसे कमजोर साबित हो सकता है.

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार सितंबर में भी देश के कई हिस्सों में बारिश कमजोर रह सकती है. मानसून की वापसी भी सामान्य से पहले शुरू होने की आशंका जताई गई है. हालांकि, सितंबर के लिए भारतीय मौसम विभाग का अंतिम पूर्वानुमान आना अभी बाकी है.

समस्या केवल यह नहीं है कि बारिश कम हुई है. सबसे बड़ी परेशानी इसके बंटवारे को लेकर है. कहीं कुछ घंटों की बारिश से बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं, तो कहीं खेत लंबे समय तक सूखे पड़े हैं. शहर में हुई मूसलाधार बारिश पूरे जिले की खेती की जरूरत पूरी नहीं करती.

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दाल पर क्यों बढ़ रहा सबसे अधिक खतरा?

कमजोर मानसून का पहला बड़ा असर दालों पर पड़ सकता है. अरहर, उड़द और मूंग जैसी फसलें बारिश के समय और मात्रा पर निर्भर रहती हैं. पौधों की शुरुआती बढ़त के समय पानी कम मिला तो उत्पादन प्रभावित हो सकता है.

पैदावार वास्तव में कितनी घटेगी, यह फसल कटने के बाद स्पष्ट होगा. लेकिन बाजार अक्सर वास्तविक कमी से पहले ही अनुमान पर प्रतिक्रिया देना शुरू कर देता है. व्यापारियों को उत्पादन कमजोर रहने की आशंका हुई तो थोक भाव सितंबर से ही ऊपर जा सकते हैं.

दाल के मामले में आम ग्राहक को दोहरा दबाव झेलना पड़ सकता है. घरेलू फसल कमजोर हुई तो बाजार की निर्भरता पुराने स्टॉक और आयात पर बढ़ेगी. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमतें या आयात लागत बढ़ी तो इसका असर खुदरा भाव पर पड़ सकता है.

इसलिए सितंबर में अरहर और उड़द के दाम सबसे ज्यादा नजर में रहेंगे. मूंग की कीमतों में भी उतार-चढ़ाव दिखाई दे सकता है.

खाद्य तेल पर कितना पड़ेगा असर?

सोयाबीन केवल एक फसल नहीं, बल्कि देश के खाद्य तेल बाजार का महत्वपूर्ण हिस्सा है. बारिश कम होने या लंबे सूखे के कारण सोयाबीन की उपज प्रभावित हुई तो तेल निकालने वाली कंपनियों की लागत बढ़ सकती है.

इसका अर्थ यह नहीं कि सभी खाद्य तेल तुरंत महंगे हो जाएंगे. भारत बड़ी मात्रा में पाम तेल और दूसरे खाद्य तेलों का आयात करता है. इसलिए अंतरराष्ट्रीय कीमतें, रुपया और आयात शुल्क भी दाम तय करेंगे.

फिर भी कमजोर घरेलू फसल बाजार की चिंता बढ़ा सकती है. त्योहारों के दौरान मिठाइयों, नमकीन और घरेलू पकवानों के कारण तेल की मांग बढ़ती है. यदि इसी समय सप्लाई को लेकर डर पैदा हुआ तो सितंबर के दूसरे हिस्से में खुदरा कीमतों पर दबाव दिखाई दे सकता है.

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दूध का कमजोर मानसून से क्या संबंध?

दूध सीधे खेत में उगने वाली फसल नहीं है, लेकिन उसकी लागत खेती और बारिश से जुड़ी है. कमजोर मानसून का असर हरे चारे, मक्का, भूसा और पशु आहार की उपलब्धता पर पड़ सकता है.

चारा महंगा हुआ तो पशुपालकों की लागत बढ़ेगी. गर्मी और पानी की कमी के कारण दूध उत्पादन भी प्रभावित हो सकता है. ऐसे में डेयरी कंपनियों पर खरीद मूल्य बढ़ाने का दबाव बनता है.

दूध के दाम पर असर दाल या सब्जियों जितनी जल्दी दिखाई दे, यह जरूरी नहीं. लेकिन चारे की कमी लंबी चली तो कुछ सप्ताह बाद दूध, घी और पनीर की कीमतों पर दबाव आ सकता है. इसका असर सितंबर के अंतिम दिनों से अक्टूबर के बीच ज्यादा स्पष्ट हो सकता है.

महंगाई पहले ही दे चुकी है चेतावनी

आंकडे़ बताते हैं कि जुलाई 2026 में खुदरा महंगाई बढ़कर 4.45 प्रतिशत हो गई. जून में यह 4.38 प्रतिशत थी. खाने-पीने की चीजों की महंगाई और ज्यादा, 5.52 प्रतिशत दर्ज की गई. ग्रामीण क्षेत्रों में खाद्य महंगाई 5.79 प्रतिशत रही.

ये डेटा बताता है कि खाने की कीमतों पर दबाव पहले ही बढ़ रहा है. कमजोर बारिश का बड़ा असर अभी पूरी तरह बाजार तक नहीं पहुंचा है. सितंबर में फसल की स्थिति साफ होते ही दामों में नई हलचल शुरू हो सकती है.

त्योहार भी नजदीक हैं. इस दौरान दाल, तेल, दूध, घी, चीनी और सब्जियों की मांग बढ़ती है. सप्लाई कमजोर रही तो परिवारों को सामान्य से ज्यादा खर्च करना पड़ सकता है.

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भारत की कुंडली में क्यों बढ़ रही चिंता?

भारत की स्वतंत्रता कुंडली वृषभ लग्न और कर्क राशि की है. इस समय मंगल की महादशा में राहु की अंतर्दशा चल रही है. मंगल जन्म कुंडली के दूसरे भाव में बैठा है. यह भाव राष्ट्रीय धन, खाद्यान्न के भंडार और लोगों की खरीद क्षमता से जुड़ा माना जाता है.

मंगल के साथ राहु का समय बाजार में अचानक उतार-चढ़ाव, जमाखोरी की आशंका और कीमतों को लेकर भ्रम बढ़ा सकता है. वर्षफल में 15 अगस्त से 9 अक्टूबर 2026 तक राहु की मुद्दा दशा भी चल रही है. इसलिए सितंबर का महीना सामान्य और सीधी चाल वाला नहीं दिखता.

भारत के वर्षफल में शनि आठवें भाव में है. मेदिनी ज्योतिष में यह स्थिति सप्लाई, उत्पादन और सरकारी प्रबंधन के सामने अचानक चुनौतियां खड़ी कर सकती है. राहु सातवें भाव में होने से आयात, व्यापारिक समझौतों और बाहरी बाजारों पर निर्भरता बढ़ सकती है.

18 सितंबर के बाद क्यों बढ़ सकती है हलचल?

सितंबर का सबसे संवेदनशील ग्रह परिवर्तन 18 तारीख को होगा. इस दिन मंगल मिथुन से निकलकर कर्क राशि में प्रवेश करेगा. कर्क में पहले से गुरु मौजूद रहेगा.

भारत की मूल कुंडली में कर्क तीसरा भाव है. इसका संबंध परिवहन, माल ढुलाई, संचार और मंडियों तक सामान पहुंचने से भी जोड़ा जाता है. यहां मंगल का आना बारिश, रास्तों और सप्लाई से जुड़ी अचानक परेशानी बढ़ा सकता है.

कर्क जल तत्व की राशि है और मंगल यहां कमजोर माना जाता है. मेदिनी ज्योतिष के अनुसार यह स्थिति बारिश में असमानता बढ़ा सकती है. कहीं अचानक तेज वर्षा और कहीं लंबे समय तक सूखा बना रह सकता है. इससे सब्जियों की आवक और अनाज की ढुलाई भी प्रभावित हो सकती है.

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आखिर सबसे पहले क्या महंगा हो सकता है?

सितंबर में सबसे अधिक दबाव दालों और खाद्य तेल पर दिखाई दे सकता है. सब्जियों के भाव क्षेत्र के अनुसार अचानक ऊपर-नीचे हो सकते हैं. पशु चारा महंगा हुआ तो दूध के दाम पर असर थोड़ी देरी से सामने आने की आशंका है.

हालांकि, हर चीज का एक साथ महंगा होना तय नहीं है. सितंबर में बारिश सुधरी, सरकार ने बफर स्टॉक बाजार में उतारा और जरूरत के मुताबिक आयात बढ़ाया तो कीमतों को रोका जा सकता है.

असली तस्वीर 18 सितंबर के बाद साफ हो सकती है. कुंडली इस दौरान बाजार और सप्लाई में हलचल का संकेत देती है. ऐसे में कमजोर मानसून की सबसे बड़ी खबर खेतों से नहीं, आपकी रसोई के बढ़े हुए बिल से आ सकती है.

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FAQ

सितंबर 2026 में कौन-सी चीजें महंगी हो सकती हैं?
कमजोर मानसून के कारण दाल, खाद्य तेल और कुछ सब्जियों पर सबसे पहले दबाव पड़ सकता है. चारा महंगा हुआ तो बाद में दूध के दाम भी प्रभावित हो सकते हैं.

कम बारिश से दूध की कीमत कैसे बढ़ती है?
कम बारिश से हरे चारे और पशु आहार की उपलब्धता घट सकती है. पशुपालकों की लागत बढ़ने पर दूध के दाम बढ़ाने का दबाव बनता है.

सितंबर में महंगाई कब बढ़ सकती है?
बाजार के साथ ज्योतिषीय संकेतों को देखें तो 18 सितंबर के बाद कीमतों और सप्लाई में ज्यादा हलचल दिखाई दे सकती है.

क्या दाल, तेल और दूध का महंगा होना तय है?
नहीं. सितंबर की बारिश, सरकारी बफर स्टॉक, आयात और बाजार में सप्लाई तय करेगी कि कीमतें कितनी बढ़ेंगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

"ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है."

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 26 Aug 2026 05:00 PM (IST)
Tags :
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