Weekly Horoscope 26 to 31 October 2026: साप्ताहिक राशिफल 26 से 31 अक्टूबर 2026, अक्टूबर का यह अंतिम सप्ताह ग्रहों के गोचर और नक्षत्रों की बदलती स्थिति के लिहाज से बेहद खास माना जा रहा है. कार्यक्षेत्र में प्रगति, नए व्यापारिक सौदे, पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि, पारिवारिक तालमेल और लव लाइफ को लेकर यह हफ्ता आपकी राशि के लिए क्या संकेत दे रहा है? किन राशि वालों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और किन्हें लेन-देन व सेहत के मामले में फूंक-फूंक कर कदम रखना होगा?

आइए जानते हैं प्रसिद्ध भविष्यवक्ता और कुंडली विश्लेषक डॉ. अनीष व्यास से मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक भविष्यफल और बिगड़े काम संवारने के अचूक उपाय.

करियर व कारोबार: सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में जबरदस्त लाभ होगा. अधिकारी वर्ग आपके काम की सराहना करेगा और पद-प्रतिष्ठा में वृद्धि हो सकती है. व्यावसायिक यात्राएं शुभ व लाभदायक रहेंगी.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: परिजनों व मित्रों के सहयोग से व्यापार विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. कोर्ट-कचहरी के मामलों में विरोधी समझौते की पहल कर सकते हैं. पारिवारिक गलतफहमियां दूर होंगी.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव लाइफ शानदार रहेगी. लव पार्टनर के साथ रोमांटिक पल बिताने के कई अवसर मिलेंगे. सिंगल्स के जीवन में नए साथी की एंट्री हो सकती है. दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक सुंदरकांड का पाठ करें.

वृषभ राशिफल (Taurus)

करियर व कारोबार: सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे. तकनीक के क्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष सफलता हासिल होगी. अधिकारी आपके काम से खुश होकर बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकते हैं.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: आय के नए स्रोत बनेंगे और उधार दिया हुआ धन वापस मिलेगा. परिवार के साथ लंबी दूरी की यात्रा का आनंद मिलेगा. छात्रों को बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त होगा.

स्वास्थ्य: सप्ताह के उत्तरार्ध में मौसमी बीमारियों को लेकर सतर्क रहें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में विश्वास और नजदीकी बढ़ेगी. दांपत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी.

उपाय: प्रतिदिन शिव चालीसा का पाठ करें.

मिथुन राशिफल (Gemini)

करियर व कारोबार: कामकाज की अधिकता से मन थोड़ा परेशान रह सकता है. कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों से उलझने के बजाय अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें. कारोबार में किसी भी डील के दौरान सावधानी बरतें.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: दिखावे और विलासिता के चलते फिजूलखर्ची से बचें. चल-अचल संपत्ति को लेकर पारिवारिक विवाद उभर सकते हैं; अहंकार को बीच में न आने दें. वाणी पर नियंत्रण रखें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में उतावलेपन और दिखावे से बचें, अन्यथा सामाजिक छवि पर असर पड़ सकता है.

उपाय: प्रतिदिन गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करें.

कर्क राशिफल (Cancer)

करियर व कारोबार: काम में जल्दबाजी से बचें. कार्यक्षेत्र में विरोधियों की बातों को तूल देने के बजाय अपने काम पर ध्यान दें. व्यापार में जोखिम भरे निवेश से बचें और लेन-देन में सावधानी रखें.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: आय में रुकावट और बढ़ते खर्चों से तंगी महसूस हो सकती है. संपत्ति से जुड़े विवाद कोर्ट-कचहरी तक पहुंच सकते हैं. वाहन सावधानी से चलाएं.

स्वास्थ्य: पुराने रोग के उभरने से शारीरिक कष्ट हो सकता है; खान-पान व सेहत का ध्यान रखें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव पार्टनर की भावनाओं का आदर करें. विवाहित जातकों को ससुराल पक्ष से विशेष सहयोग व संबल मिलेगा.

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें और रुद्राष्टकं का पाठ करें.

सिंह राशिफल (Leo)

करियर व कारोबार: दिल के साथ दिमाग का इस्तेमाल करें. करियर-कारोबार का कोई भी फैसला भावनाओं में बहकर न लें और काम को कल पर टालने की आदत से बचें.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: सुख-सुविधाओं और मौज-मस्ती पर अधिक खर्च से बजट बिगड़ सकता है. उत्तरार्ध में पैतृक संपत्ति को लेकर अड़चनें आ सकती हैं.

स्वास्थ्य: अपनी और अपनी माताजी की सेहत का विशेष ध्यान रखें; जरा सी भी लापरवाही से बचें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: वैवाहिक जीवन में सुख बनाए रखने के लिए जीवनसाथी की भावनाओं का सम्मान करें और रिश्ते के प्रति ईमानदार रहें.

उपाय: प्रतिदिन विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें.

कन्या राशिफल (Virgo)

करियर व कारोबार: सप्ताह के उत्तरार्ध में कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान व रुतबा बढ़ेगा. सीनियर्स के सहयोग से बड़ा प्रोजेक्ट पूरा होगा और विरोधियों की योजनाएं विफल होंगी.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: धार्मिक व मांगलिक कार्यों में व्यस्तता रहेगी और अचानक बड़ा खर्च सामने आ सकता है. परिजनों से समय पर सहयोग न मिलने से थोड़ा मन खिन्न हो सकता है, लेकिन बुद्धि से काम निकाल लेंगे.

स्वास्थ्य व सुरक्षा: वाहन सावधानी से चलाएं; चोट-चपेट या सामान चोरी होने का भय बना रहेगा.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव लाइफ में अनुकूलता बनी रहेगी और एक-दूसरे को बेहतर तरीके से समझने के कई मौके मिलेंगे.

उपाय: प्रतिदिन एक माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करें.

करियर व कारोबार: अपनी बुद्धि और साहस से सपने साकार करेंगे. नौकरीपेशा लोगों के लिए अतिरिक्त आय के साधन बनेंगे. व्यापार में अटका हुआ धन वापस मिलेगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: पुराने निवेश और बचत का शानदार लाभ मिलना शुरू होगा. प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को परिश्रम का पूरा फल मिलेगा. सरकारी क्षेत्र से मदद मिलेगी.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में आपसी विश्वास और निकटता बढ़ेगी. पार्टनर के साथ खुशनुमा समय बीतेगा और दांपत्य जीवन सुखमय रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन श्रीसूक्त का पाठ करें.

वृश्चिक राशिफल (Scorpio)

करियर व कारोबार: निकट के फायदे के चक्कर में दूर का नुकसान करने से बचें. कार्यस्थल पर काम दूसरों के भरोसे न छोड़ें. नया काम शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह अवश्य लें.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: पैसों के लेन-देन में सतर्कता बरतें. परिवार के किसी बुजुर्ग की तबीयत चिंता का विषय बन सकती है. घरेलू मामलों में वाणी पर संयम रखें.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में किसी भी भ्रम या गलतफहमी को विवाद के बजाय शांतिपूर्ण संवाद से दूर करें.

उपाय: प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें.

धनु राशिफल (Sagittarius)

करियर व कारोबार: कोई भी बड़ा निर्णय सोच-समझकर लें. शॉर्टकट से धन कमाने की कोशिश न करें. पार्टनरशिप के व्यवसाय में साझेदार पर आंख मूंदकर भरोसा करने से बचें. रोजगार की तलाश में थोड़ा और धैर्य रखना होगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: लेन-देन में सतर्कता रखें. परिजनों से उम्मीद से कम सहयोग मिलने से खुद पर भरोसा रखना होगा. झूठे वादे करने से बचें.

स्वास्थ्य: खान-पान की लापरवाही से पेट संबंधी विकार परेशान कर सकते हैं.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में उतावलापन नुकसान पहुंचा सकता है. कदम सोच-विचार कर आगे बढ़ाएं.

उपाय: प्रतिदिन नारायण कवच का पाठ करें.

मकर राशिफल (Capricorn)

करियर व कारोबार: सप्ताह की शुरुआत से ही हर क्षेत्र में मनचाही सफलता मिलेगी. व्यापार में शानदार मुनाफा होगा और विदेश से जुड़े कारोबारियों को विशेष लाभ मिलेगा. सरकारी काम आसानी से निपटेंगे.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: भूमि-भवन के विवाद बातचीत से सुलझेंगे और कोर्ट का फैसला पक्ष में आ सकता है. आकस्मिक धन लाभ के योग हैं और मांगलिक कार्यक्रमों में शामिल होने का अवसर मिलेगा.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: लव लाइफ प्रगाढ़ होगी और पार्टनर के साथ सुखद समय बीतेगा. वैवाहिक जीवन में सामंजस्य और प्रेम बना रहेगा.

उपाय: प्रतिदिन रुद्राष्टकं का पाठ करें.

कुंभ राशिफल (Aquarius)

करियर व कारोबार: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना होगी और सम्मान मिल सकता है. उत्तरार्ध में लाभकारी व्यावसायिक यात्राएं होंगी और बड़ी व्यापारिक डील फाइनल हो सकती है.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: भूमि-भवन और वाहन सुख की प्राप्ति के योग हैं. उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं के छात्रों को शुभ समाचार मिलेगा. पारिवारिक मतभेद वरिष्ठों की मदद से सुलझेंगे.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: दिल की बात कहने के लिए समय अनुकूल है, सकारात्मक परिणाम मिलेंगे. दांपत्य जीवन में खट्टी-मीठी तकरार के बीच मिठास रहेगी.

उपाय: पंचमुखी हनुमान जी की पूजा और आराधना करें.

करियर व कारोबार: कार्यस्थल पर सहकर्मियों पर अत्यधिक भरोसा न करें और अपना काम स्वयं करें. उत्तरार्ध में बाजार की तेजी से बड़ा लाभ मिलेगा और पूर्व में किए गए निवेश से मुनाफा होगा.

आर्थिक व पारिवारिक स्थिति: लंबे समय से अटके काम पूरे होंगे और आय के अतिरिक्त साधन बनेंगे, जिससे संचित धन में वृद्धि होगी. पारिवारिक चिंताओं का समाधान निकलेगा.

प्रेम व वैवाहिक जीवन: प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और लव पार्टनर के साथ रिश्ता गहरा होगा. दांपत्य जीवन में सुख-शांति बनी रहेगी.

उपाय: भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना करें.

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