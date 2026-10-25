आज का राशिफल 25 अक्टूबर 2026: को सूर्यदेव की कृपा से किन 4 राशियों के भाग्य चमकने वाले हैं? जानिए सभी 12 राशियों का करियर, लव लाइफ

मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी गोपनीय योजनाओं और रणनीतियों के बल पर कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करने का रहेगा. नौकरी में किसी बदलाव या नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें, वहीं व्यापारियों को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. अचानक लाभ कमाने के चक्कर में किसी जोखिम भरे निवेश में पूंजी न लगाएं; पुराने खर्चों की समीक्षा करके नया बजट बनाएं. परिवार में मतभेद होने पर शांत रहकर बातचीत करें और किसी के बहकावे में आकर निर्णय न बदलें. मानसिक थकान घटाने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग लाल है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.