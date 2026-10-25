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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीराशिफलआज का राशिफल 25 अक्टूबर 2026: को सूर्यदेव की कृपा से किन 4 राशियों के भाग्य चमकने वाले हैं? जानिए सभी 12 राशियों का करियर, लव लाइफ

आज का राशिफल 25 अक्टूबर 2026: को सूर्यदेव की कृपा से किन 4 राशियों के भाग्य चमकने वाले हैं? जानिए सभी 12 राशियों का करियर, लव लाइफ

 आज का राशिफल 25 अक्टूबर 2026: किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और अटका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

Written By : ज्योतिषाचार्य संजीत कुमार मिश्रा  | Updated at : 25 Oct 2026 02:00 AM (IST)
 आज का राशिफल 25 अक्टूबर 2026: किन राशियों को कार्यक्षेत्र में मिलेगी नई जिम्मेदारी और अटका हुआ धन? जानिए सभी 12 राशियों का व्यापार, नौकरी, लव लाइफ, सेहत और दिन के अचूक उपाय.

राशिफल 25 अक्टूबर 2026

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मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी गोपनीय योजनाओं और रणनीतियों के बल पर कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करने का रहेगा. नौकरी में किसी बदलाव या नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें, वहीं व्यापारियों को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. अचानक लाभ कमाने के चक्कर में किसी जोखिम भरे निवेश में पूंजी न लगाएं; पुराने खर्चों की समीक्षा करके नया बजट बनाएं. परिवार में मतभेद होने पर शांत रहकर बातचीत करें और किसी के बहकावे में आकर निर्णय न बदलें. मानसिक थकान घटाने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग लाल है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन अपनी गोपनीय योजनाओं और रणनीतियों के बल पर कार्यक्षेत्र में सफलता हासिल करने का रहेगा. नौकरी में किसी बदलाव या नई जिम्मेदारी को स्वीकार करने से पहले सभी पहलुओं की जांच कर लें, वहीं व्यापारियों को जल्दबाजी में बड़े फैसले लेने से बचना चाहिए. अचानक लाभ कमाने के चक्कर में किसी जोखिम भरे निवेश में पूंजी न लगाएं; पुराने खर्चों की समीक्षा करके नया बजट बनाएं. परिवार में मतभेद होने पर शांत रहकर बातचीत करें और किसी के बहकावे में आकर निर्णय न बदलें. मानसिक थकान घटाने के लिए पर्याप्त नींद लें और योग अपनाएं. प्रेम जीवन में साथी की भावनाओं का आदर करें. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग लाल है. शिवलिंग पर जल चढ़ाएं.
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वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक सोच और लगन आज कार्यक्षेत्र में नए अवसरों को भुनाने में मदद करेगी. दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिलने पर वरिष्ठों के सामने अपनी बात स्पष्ट रखें; कारोबारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अनुबंध की शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें. रुका हुआ पुराना भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी दिखावे के खर्चों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में आपसी भरोसा बना रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. गर्दन या कंधों में जकड़न से बचने के लिए लगातार बैठने से बचें. प्रेम संबंधों में छोटी खुशियों को महत्व दें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग क्रीम है. मंदिर में मिश्री या सफेद मिठाई दान करें.
वृषभ राशि वालों की व्यावहारिक सोच और लगन आज कार्यक्षेत्र में नए अवसरों को भुनाने में मदद करेगी. दफ्तर में नई जिम्मेदारियां मिलने पर वरिष्ठों के सामने अपनी बात स्पष्ट रखें; कारोबारियों को नए ग्राहकों से जुड़ने का मौका मिलेगा, लेकिन अनुबंध की शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें. रुका हुआ पुराना भुगतान मिलने से आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, फिर भी दिखावे के खर्चों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. परिवार में आपसी भरोसा बना रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. गर्दन या कंधों में जकड़न से बचने के लिए लगातार बैठने से बचें. प्रेम संबंधों में छोटी खुशियों को महत्व दें. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग क्रीम है. मंदिर में मिश्री या सफेद मिठाई दान करें.
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मिथुन राशि के जातकों को अपनी बेहतरीन संवाद शैली और रचनात्मकता के बल पर मीटिंग्स या इंटरव्यू में बड़ी सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ें और किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े स्वीकार न करें. रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं, लेकिन अनियोजित छोटी-छोटी खरीदारी पर लगाम लगाएं ताकि बचत प्रभावित न हो. पारिवारिक जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव और सुखद समाचार मिल सकते हैं, जिससे मन हल्का रहेगा. स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से आंखों और गर्दन में थकान हो सकती है, बीच-बीच में ब्रेक लें. लव लाइफ में खुलकर बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
मिथुन राशि के जातकों को अपनी बेहतरीन संवाद शैली और रचनात्मकता के बल पर मीटिंग्स या इंटरव्यू में बड़ी सफलता मिलेगी. कार्यक्षेत्र में एक साथ कई काम शुरू करने के बजाय प्राथमिकताओं के आधार पर आगे बढ़ें और किसी भी दस्तावेज को बिना पढ़े स्वीकार न करें. रुका हुआ धन वापस मिलने के आसार हैं, लेकिन अनियोजित छोटी-छोटी खरीदारी पर लगाम लगाएं ताकि बचत प्रभावित न हो. पारिवारिक जीवन में वैवाहिक प्रस्ताव और सुखद समाचार मिल सकते हैं, जिससे मन हल्का रहेगा. स्क्रीन के सामने ज्यादा समय बिताने से आंखों और गर्दन में थकान हो सकती है, बीच-बीच में ब्रेक लें. लव लाइफ में खुलकर बातचीत से गलतफहमियां दूर होंगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हल्का पीला है. भगवान गणेश को दूर्वा अर्पित करें.
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कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने और पहचान मजबूत करने का समय रहेगा. व्यापारी वर्ग को नए सौदों पर चर्चा का मौका मिलेगा, विशेषकर संपत्ति या निर्माण से जुड़े कार्यों में व्यावहारिक दृष्टिकोण लाभ देगा. आर्थिक लाभ के नए रास्ते बनेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोखिम न लें और दस्तावेजों की जांच के बाद ही पूंजी लगाएं. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास मजबूत करेगा, हालांकि किसी पुराने मुद्दे पर भावुक होकर बातचीत न बिगाड़ें. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए हल्का भोजन लें और टहलें. दांपत्य जीवन में स्पष्ट संवाद से मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर जल व कच्चा दूध अर्पित करें.
कर्क राशि वालों के लिए आज कार्यस्थल पर प्रतिस्पर्धा के बावजूद अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाने और पहचान मजबूत करने का समय रहेगा. व्यापारी वर्ग को नए सौदों पर चर्चा का मौका मिलेगा, विशेषकर संपत्ति या निर्माण से जुड़े कार्यों में व्यावहारिक दृष्टिकोण लाभ देगा. आर्थिक लाभ के नए रास्ते बनेंगे, लेकिन जरूरत से ज्यादा जोखिम न लें और दस्तावेजों की जांच के बाद ही पूंजी लगाएं. परिवार का सहयोग आत्मविश्वास मजबूत करेगा, हालांकि किसी पुराने मुद्दे पर भावुक होकर बातचीत न बिगाड़ें. मानसिक तनाव और अनिद्रा से बचने के लिए हल्का भोजन लें और टहलें. दांपत्य जीवन में स्पष्ट संवाद से मधुरता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सफेद है. शिवलिंग पर जल व कच्चा दूध अर्पित करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. नौकरी और व्यापार के रुके हुए काम गति पकड़ेंगे; वरिष्ठों के सामने अपनी उपलब्धियां रखते समय आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अहंकार से बचें. पुराने प्रयासों से धन लाभ होने के योग हैं, हालांकि प्रतिष्ठा के नाम पर महंगी वस्तुओं पर फिजूलखर्ची से बचें और बचत बढ़ाएं. परिवार में आपकी बातों को पूरा सम्मान मिलेगा, बशर्ते निर्णय थोपने के बजाय सभी सदस्यों की राय सुनें. अधिक काम के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार और नियमित नींद लें. प्रेम संबंधों में साथी की उपलब्धियों की कद्र करें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग सुनहरा है. तांबे के पात्र से सूर्य को जल दें.
सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली की आज कार्यक्षेत्र में खूब सराहना होगी. नौकरी और व्यापार के रुके हुए काम गति पकड़ेंगे; वरिष्ठों के सामने अपनी उपलब्धियां रखते समय आत्मविश्वास बनाए रखें, लेकिन अहंकार से बचें. पुराने प्रयासों से धन लाभ होने के योग हैं, हालांकि प्रतिष्ठा के नाम पर महंगी वस्तुओं पर फिजूलखर्ची से बचें और बचत बढ़ाएं. परिवार में आपकी बातों को पूरा सम्मान मिलेगा, बशर्ते निर्णय थोपने के बजाय सभी सदस्यों की राय सुनें. अधिक काम के चलते शारीरिक थकान हो सकती है, इसलिए संतुलित आहार और नियमित नींद लें. प्रेम संबंधों में साथी की उपलब्धियों की कद्र करें. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग सुनहरा है. तांबे के पात्र से सूर्य को जल दें.
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कन्या राशि वालों की कार्यकुशलता और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आज दफ्तर की लंबित फाइलों और रिपोर्टों को समय पर पूरा कराएगी. व्यापारियों के लिए पुराने रिकॉर्ड्स और हिसाब-किताब की समीक्षा आगे की रणनीति बनाने में मददगार साबित होगी. पारिवारिक खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी रोकें और बजट के अनुसार ही कदम उठाएं. परिवार की जिम्मेदारियों को धैर्य से संभालें और किसी सदस्य की पुरानी गलती को बार-बार न दोहराएं. लगातार बैठकर काम करने से बचें और मानसिक शांति के लिए गहरी सांस का अभ्यास करें. जीवनसाथी के साथ काम बांटने से आपसी तालमेल मजबूत होगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरी घास खिलाएं.
कन्या राशि वालों की कार्यकुशलता और बारीकियों पर ध्यान देने की आदत आज दफ्तर की लंबित फाइलों और रिपोर्टों को समय पर पूरा कराएगी. व्यापारियों के लिए पुराने रिकॉर्ड्स और हिसाब-किताब की समीक्षा आगे की रणनीति बनाने में मददगार साबित होगी. पारिवारिक खर्च बढ़ने की संभावना है, इसलिए गैर-ज़रूरी खरीदारी रोकें और बजट के अनुसार ही कदम उठाएं. परिवार की जिम्मेदारियों को धैर्य से संभालें और किसी सदस्य की पुरानी गलती को बार-बार न दोहराएं. लगातार बैठकर काम करने से बचें और मानसिक शांति के लिए गहरी सांस का अभ्यास करें. जीवनसाथी के साथ काम बांटने से आपसी तालमेल मजबूत होगा. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरी घास खिलाएं.
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तुला राशि के साझेदारी, जनसंपर्क और ग्राहक सेवा से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और व्यापारी पुराने संपर्कों से लाभ उठाएंगे; बातचीत में पूरी स्पष्टता रखें. पुराने सौदे या अटके भुगतान से धन लाभ के संकेत हैं, हालांकि विलासिता और मनोरंजन पर खर्च की सीमा तय करें और वित्तीय मामलों में दूसरों पर आंख बंद करके निर्भर न रहें. घर में आपके संतुलित व्यवहार की सराहना होगी और परिजनों के साथ बैठकर निर्णय लेना शुभ रहेगा. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. दांपत्य जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पिंक है. मां लक्ष्मी की पूजा कर चावल दान करें.
तुला राशि के साझेदारी, जनसंपर्क और ग्राहक सेवा से जुड़े जातकों को आज बेहतरीन परिणाम हासिल होंगे. नौकरीपेशा लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलेगा और व्यापारी पुराने संपर्कों से लाभ उठाएंगे; बातचीत में पूरी स्पष्टता रखें. पुराने सौदे या अटके भुगतान से धन लाभ के संकेत हैं, हालांकि विलासिता और मनोरंजन पर खर्च की सीमा तय करें और वित्तीय मामलों में दूसरों पर आंख बंद करके निर्भर न रहें. घर में आपके संतुलित व्यवहार की सराहना होगी और परिजनों के साथ बैठकर निर्णय लेना शुभ रहेगा. नियमित दिनचर्या और पर्याप्त नींद से स्वास्थ्य उत्तम बना रहेगा. दांपत्य जीवन में सुखद वातावरण रहेगा. आपका लकी अंक 2 और शुभ रंग पिंक है. मां लक्ष्मी की पूजा कर चावल दान करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण व बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी एकाग्रता और धैर्य से आसानी से पूरा कर लेंगे. कारोबारियों को ग्राहकों की अपेक्षाओं पर ध्यान देना होगा; किसी नए सौदे में जल्दबाजी में बड़े वादे न करें. परिवार और आवश्यक वस्तुओं पर अचानक खर्च होने से बजट पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जरूरी और गैर-ज़रूरी खर्चों में अंतर समझें. घर में किसी शुभ समाचार या मेहमानों के आने से हर्ष का माहौल रहेगा, हालांकि भावनाओं में बहकर कठोर शब्दों का प्रयोग न करें. थकान कम करने हेतु योग और हल्की सैर अपनाएं. जीवनसाथी के साथ घरेलू योजनाओं पर सार्थक बात होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग मरून है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
वृश्चिक राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में कुछ महत्वपूर्ण व बड़ी जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिन्हें आप अपनी एकाग्रता और धैर्य से आसानी से पूरा कर लेंगे. कारोबारियों को ग्राहकों की अपेक्षाओं पर ध्यान देना होगा; किसी नए सौदे में जल्दबाजी में बड़े वादे न करें. परिवार और आवश्यक वस्तुओं पर अचानक खर्च होने से बजट पर दबाव पड़ सकता है, इसलिए जरूरी और गैर-ज़रूरी खर्चों में अंतर समझें. घर में किसी शुभ समाचार या मेहमानों के आने से हर्ष का माहौल रहेगा, हालांकि भावनाओं में बहकर कठोर शब्दों का प्रयोग न करें. थकान कम करने हेतु योग और हल्की सैर अपनाएं. जीवनसाथी के साथ घरेलू योजनाओं पर सार्थक बात होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग मरून है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि वालों को आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे रोजगार और व्यवसाय के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति दिखेगी. नए संपर्कों और व्यावसायिक यात्राओं से व्यापारियों को बड़ा फायदा हो सकता है. आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे, लेकिन यात्रा या व्यापार संबंधी खर्च सामने आने से बजट संभालकर चलना होगा; पूरी बचत एक ही योजना में न लगाएं. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा. सक्रिय रहने के साथ-साथ यात्रा के दौरान खानपान और आराम का पूरा ध्यान रखें. लव पार्टनर के साथ भविष्य पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं.
धनु राशि वालों को आज भाग्य का भरपूर साथ मिलेगा, जिससे रोजगार और व्यवसाय के प्रयासों में उल्लेखनीय प्रगति दिखेगी. नए संपर्कों और व्यावसायिक यात्राओं से व्यापारियों को बड़ा फायदा हो सकता है. आय बढ़ाने के प्रयास सफल होंगे, लेकिन यात्रा या व्यापार संबंधी खर्च सामने आने से बजट संभालकर चलना होगा; पूरी बचत एक ही योजना में न लगाएं. परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा और भविष्य की योजनाओं पर बड़ों का मार्गदर्शन लाभ देगा. सक्रिय रहने के साथ-साथ यात्रा के दौरान खानपान और आराम का पूरा ध्यान रखें. लव पार्टनर के साथ भविष्य पर सकारात्मक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. केले के वृक्ष पर जल चढ़ाएं.
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मकर राशि के जातकों के पुराने अनुभव आज कार्यक्षेत्र की किसी जटिल समस्या का समाधान निकालने में सहायक सिद्ध होंगे. दफ्तर में काम का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए प्राथमिकताओं की सूची बनाकर चलें और वरिष्ठों से संवाद स्पष्ट रखें. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आपातकालीन फंड सुरक्षित रखें और बिना पूरी पड़ताल के किसी की आर्थिक सलाह पर अमल न करें. पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए थोड़ा समय अपनों के लिए जरूर निकालें; बुजुर्गों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. दांपत्य जीवन में व्यस्तता के बावजूद संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
मकर राशि के जातकों के पुराने अनुभव आज कार्यक्षेत्र की किसी जटिल समस्या का समाधान निकालने में सहायक सिद्ध होंगे. दफ्तर में काम का बोझ बढ़ सकता है, इसलिए प्राथमिकताओं की सूची बनाकर चलें और वरिष्ठों से संवाद स्पष्ट रखें. अचानक खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए आपातकालीन फंड सुरक्षित रखें और बिना पूरी पड़ताल के किसी की आर्थिक सलाह पर अमल न करें. पारिवारिक सामंजस्य बनाए रखने के लिए थोड़ा समय अपनों के लिए जरूर निकालें; बुजुर्गों की सलाह मार्गदर्शक बनेगी. पुरानी स्वास्थ्य समस्याओं की अनदेखी न करें और नियमित दिनचर्या अपनाएं. दांपत्य जीवन में व्यस्तता के बावजूद संवाद बनाए रखें. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. पीपल के नीचे सरसों तेल का दीपक जलाएं.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और नए कार्य-तरीके आज कार्यक्षेत्र को आसान बना देंगे. सहकर्मियों के साथ विचार साझा करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे और व्यापारियों को ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सेवाओं में सुधार का अवसर मिलेगा. घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और जल्द मुनाफे के झांसे में न आएं. परिवार की जरूरतों को समझकर शांत मन से फैसले लें ताकि आपसी अपनापन गहरा हो. दिनभर तरोताजा रहने के लिए समय पर भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में खुलापन और सम्मान रिश्ते को मजबूती देगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा हरा है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और नए कार्य-तरीके आज कार्यक्षेत्र को आसान बना देंगे. सहकर्मियों के साथ विचार साझा करने से बेहतर परिणाम मिलेंगे और व्यापारियों को ग्राहकों की प्रतिक्रिया से सेवाओं में सुधार का अवसर मिलेगा. घर की सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बचत को प्राथमिकता दें और जल्द मुनाफे के झांसे में न आएं. परिवार की जरूरतों को समझकर शांत मन से फैसले लें ताकि आपसी अपनापन गहरा हो. दिनभर तरोताजा रहने के लिए समय पर भोजन लें और पर्याप्त नींद लें. प्रेम संबंधों में खुलापन और सम्मान रिश्ते को मजबूती देगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा हरा है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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मीन राशि के रचनात्मक, कला और सेवा क्षेत्र से जुड़े जातकों के नए विचार आज कार्यक्षेत्र की जटिलताओं को सुलझाने में बेहद मददगार साबित होंगे. सहकर्मियों के भरोसे रहने के बजाय अपने मुख्य कार्यों की प्रगति खुद जांचें; व्यापारी किसी भी बड़े सौदे में जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा, फिर भी बड़ी खरीदारी से पहले उसकी उपयोगिता समझें और आवश्यक खर्चों के लिए धन सुरक्षित रखें. परिवार में शांति का माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा; वैचारिक मतभेद होने पर संयम से काम लें. मानसिक सुकून के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त आराम करें. प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. हल्दी का तिलक लगाएं.
मीन राशि के रचनात्मक, कला और सेवा क्षेत्र से जुड़े जातकों के नए विचार आज कार्यक्षेत्र की जटिलताओं को सुलझाने में बेहद मददगार साबित होंगे. सहकर्मियों के भरोसे रहने के बजाय अपने मुख्य कार्यों की प्रगति खुद जांचें; व्यापारी किसी भी बड़े सौदे में जल्दबाजी से बचें. आर्थिक मामलों में धीरे-धीरे सुधार होगा, फिर भी बड़ी खरीदारी से पहले उसकी उपयोगिता समझें और आवश्यक खर्चों के लिए धन सुरक्षित रखें. परिवार में शांति का माहौल रहेगा और जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा; वैचारिक मतभेद होने पर संयम से काम लें. मानसिक सुकून के लिए ध्यान लगाएं और पर्याप्त आराम करें. प्रेम संबंधों में धैर्य बनाए रखें. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग पीला है. हल्दी का तिलक लगाएं.
Published at : 25 Oct 2026 02:00 AM (IST)
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