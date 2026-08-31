14 सितंबर को हरतालिका तीज और गणेश चतुर्थी एक साथ, पहले व्रत की पूजा या गणपति स्थापना?

पहले किसकी पूजा करें? - हरतालिका तीज की पूजा सुबह के अलावा और रात्रि के चारों प्रहर में भी होती है. चूंकि सुबह तृतीया तिथि जल्द समाप्त हो रही है, ऐसे में हरतालिका तीज व्रत करने वाली महिलाएं शिव पार्वती का संकल्प लेकर एक बार पूजन कर लें. फिर गणेश स्थापना कर सकते हैं.