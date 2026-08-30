IAS दिव्या मित्तल के इस्तीफे के बीच बड़ा सवाल, अच्छी नौकरी क्यों छोड़ देते हैं लोग?

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हिंदी न्यूज़ऐस्ट्रोबड़ा पद और अच्छी सैलरी, फिर भी अचानक इस्तीफा क्यों? कुंडली में छिपा होता है संकेत

बड़ा पद और अच्छी सैलरी, फिर भी अचानक इस्तीफा क्यों? कुंडली में छिपा होता है संकेत

Jobs Astrology: अच्छा पद, बड़ी सैलरी और सुरक्षित करियर होने के बाद भी लोग नौकरी क्यों छोड़ देते हैं? जानें दशम भाव, षष्ठ भाव, शनि, केतु और दशा की भूमिका.

Written By : Hirdesh Kumar Singh |  Updated at : 30 Aug 2026 03:59 PM (IST)
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आईआईटी दिल्ली और आईआईएम बेंगलुरु से पढ़ाई. फिर लंदन में नौकरी और इसके बाद यूपीएससी पास कर आईएएस बनने का सपना पूरा हुआ. करीब 13 साल तक प्रशासनिक सेवा में रहने के बाद दिव्या मित्तल ने अब आईएएस से इस्तीफा दे दिया है.

उन्होंने अपने आधिकारिक X पोस्ट में लिखा कि वह अपनी इच्छा से 13 वर्षों की यात्रा को विराम दे रही हैं. साथ ही यह भी साफ कर दिया कि पद छूटा है, देश के लिए देखा गया सपना नहीं.

दिव्या मित्तल ने अपने फैसले के पीछे किसी विवाद, दबाव या नाराजगी का जिक्र नहीं किया है. 

लेकिन उनका फैसला एक सवाल जरूर खड़ा करता है. जिस नौकरी को पाने के लिए लाखों लोग वर्षों तक मेहनत करते हैं, उसे कोई अपनी इच्छा से क्यों छोड़ देता है? बाहर से सब ठीक होने के बाद भी मन दूसरी दिशा में क्यों जाने लगता है?

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दावा तो नहीं है लेकिन फिर भी ज्योतिष से इस स्थिति को काफी हद समझा जा सकता है. कुंडली के 12 भाव में इसका उत्तरा छिपा हो सकता है, लेकिन इसका जवाब केवल दशम भाव से नहीं मिलता. इसके लिए नौकरी, मन, संतुष्टि और बदलाव से जुड़े कई भावों को एक साथ देखना पड़ता है.

पद दशम भाव देता है, संतोष कहीं और से आता है

कुंडली का दशम भाव करियर, पद, अधिकार और समाज में मिलने वाली पहचान बताता है. दशम भाव और उसका स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति अपने क्षेत्र में ऊंचा मुकाम हासिल कर सकता है. बड़े संस्थान, सरकारी सेवा और जिम्मेदारी वाले पद भी इसी भाव से देखे जाते हैं.

यहां एक बात समझना जरूरी है. मजबूत दशम भाव सफलता तो दिला सकता है, लेकिन उस सफलता से संतोष मिलेगा या नहीं, इसका फैसला अकेला दशम भाव नहीं करता.

मन की स्थिति चंद्रमा से देखी जाती है. सुख और मानसिक शांति का विचार चतुर्थ भाव से किया जाता है. यदि दशम भाव मजबूत हो, लेकिन चंद्रमा या चतुर्थ भाव दबाव में हो तो व्यक्ति के पास अच्छा पद होने के बाद भी सुकून की कमी रह सकती है. दुनिया उसके करियर को उपलब्धि मानती है, लेकिन वह स्वयं उस काम से जुड़ाव महसूस नहीं करता.

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नौकरी में बने रहने का संबंध षष्ठ भाव से

दशम भाव करियर बताता है, जबकि षष्ठ भाव नौकरी और सेवा की व्यवस्था से जुड़ा है. रोज तय समय पर काम करना, नियम मानना, अधिकारियों के साथ तालमेल रखना और चुनौतियों के बीच टिके रहना षष्ठ भाव के दायरे में आता है.

षष्ठ भाव और उसका स्वामी मजबूत हो तो व्यक्ति कठिन नौकरी को भी लंबे समय तक संभाल सकता है. यदि इस भाव पर लगातार अशुभ प्रभाव बन रहा हो तो काम का दबाव बढ़ सकता है. व्यक्ति को लगने लगता है कि वह काम तो कर रहा है, लेकिन अपनी शर्तों पर नहीं जी पा रहा.

सिर्फ षष्ठ भाव कमजोर होने से कोई नौकरी नहीं छोड़ देता. ऐसा फैसला तब सामने आता है, जब षष्ठ और दशम भाव से जुड़े ग्रहों की दशा भी चल रही हो.

शनि पहले थकाता है, फिर फैसला कराता है

शनि नौकरी, अनुशासन, जिम्मेदारी और व्यवस्था का कारक है. मजबूत शनि व्यक्ति को वर्षों तक एक जगह टिककर काम करने की क्षमता देता है. वह दबाव में भी अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटता.

समस्या तब आती है, जब शनि का दबाव चंद्रमा, लग्न, दशम भाव या दशमेश पर बहुत अधिक बढ़ जाए. काम धीरे-धीरे उत्साह नहीं, बोझ लगने लगता है. व्यक्ति रोज अपना दायित्व पूरा करता है, लेकिन भीतर बदलाव की इच्छा बढ़ती रहती है.

शनि के असर में लिया गया फैसला अक्सर दुनिया को अचानक दिखाई देता है. वास्तविकता में व्यक्ति उस फैसले तक एक दिन में नहीं पहुंचता. वह लंबे समय से सब कुछ देख और सह रहा होता है. इस्तीफा केवल उस प्रक्रिया का आखिरी हिस्सा होता है.

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केतु क्यों कम कर देता है पद का आकर्षण?

केतु को विरक्ति का ग्रह कहा जाता है. इसे मोक्ष का कारक भी माना गया. इसका प्रभाव जिस भाव पर पड़ता है, व्यक्ति को वहां मिली उपलब्धियों से दूरी महसूस हो सकती है. सब कुछ होते हुए भी उसे लगता है कि कुछ कमी है.

केतु यदि दशम भाव में बैठा हो, दशमेश से संबंध बना रहा हो या उसकी दशा करियर के भाव को सक्रिय कर रही हो तो बड़े पद का आकर्षण कमजोर पड़ सकता है. व्यक्ति वेतन, कुर्सी और अधिकार से अधिक अपने काम का अर्थ तलाशने लगता है.

ऐसा व्यक्ति जरूरी नहीं कि काम करना छोड़ दे. वह पुरानी नौकरी छोड़कर स्वतंत्र काम, रिसर्च, शिक्षा, लेखन, समाजसेवा या किसी ऐसे क्षेत्र में जा सकता है जहां उसे अपने फैसले खुद लेने की आजादी मिले.

अचानक इस्तीफे में अष्टम भाव की भूमिका

अष्टम भाव अचानक आने वाले बदलाव का भाव है. अष्टमेश का दशम भाव या दशमेश से संबंध बने तो करियर में बड़ा मोड़ आ सकता है. यह बदलाव स्थानांतरण, विभाग बदलने, नौकरी छूटने या अपनी इच्छा से पद छोड़ने के रूप में सामने आ सकता है.

बारहवां भाव भी यहां महत्वपूर्ण हो जाता है. यह त्याग, दूरी और किसी पुराने अध्याय के अंत का संकेत देता है. यदि दशम भाव, अष्टम भाव और बारहवें भाव के स्वामियों की दशा-अंतरदशा जुड़ जाए तो व्यक्ति स्थापित करियर से बाहर निकलने का निर्णय ले सकता है.

फिर भी केवल एक योग देखकर इस्तीफे की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती. यह देखना जरूरी है कि उसी समय कौन-सी दशा चल रही है, ग्रह किस नवांश में हैं और गोचर जन्मकुंडली के किन भावों को सक्रिय कर रहा है.

नौकरी छोड़कर अपना काम शुरू करने के योग

हर इस्तीफा नुकसान या असफलता नहीं होता. कई लोग नौकरी इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि उन्हें आगे का रास्ता दिखाई देने लगता है.

दशम भाव के साथ तृतीय भाव सक्रिय हो तो व्यक्ति जोखिम लेकर स्वतंत्र काम कर सकता है. पंचम भाव नई सोच और रचनात्मकता देता है. सप्तम भाव कारोबार से जुड़ा है, जबकि एकादश भाव आमदनी और बड़े नेटवर्क को दिखाता है.

इन भावों के स्वामी मजबूत हों और उनकी दशा चल रही हो तो नौकरी छोड़ने के बाद बिजनेस, कंसल्टिंग या किसी नए क्षेत्र में सफलता मिल सकती है.

नवम भाव जुड़ने पर व्यक्ति ऐसा काम चुन सकता है, जिसे वह केवल करियर नहीं बल्कि अपने जीवन का उद्देश्य मानता है.

हर अच्छी नौकरी हर व्यक्ति के लिए अच्छी नहीं होती

वेतन, पद और सुरक्षा के आधार पर कोई नौकरी बहुत अच्छी हो सकती है. लेकिन यदि वहां मन नहीं लग रहा, काम का उद्देश्य समझ नहीं आ रहा या व्यक्ति किसी दूसरे रास्ते पर जाना चाहता है तो वही नौकरी उसके लिए बंधन बन सकती है.

ज्योतिष में नौकरी छोड़ने का फैसला किसी एक ग्रह का परिणाम नहीं माना जाता. दशम भाव पद देता है, षष्ठ भाव नौकरी में टिकाता है, शनि जिम्मेदारी का भार बढ़ाता है, केतु मोह कम करता है और अष्टम भाव पुराने करियर की दिशा बदल सकता है. इन संकेतों का वास्तविक असर तभी सामने आता है, जब संबंधित ग्रह की दशा और गोचर भी साथ दें.

दिव्या मित्तल की प्रमाणित जन्मकुंडली उपलब्ध न होने के कारण उनके इस्तीफे को इनमें से किसी योग से जोड़ना उचित नहीं है. उनकी कहानी को बस इतना समझने के लिए देखा जा सकता है कि कभी-कभी पद हासिल करना मंजिल नहीं होता. एक मुकाम पर पहुंचने के बाद व्यक्ति अपने लिए उस रास्ते की तलाश शुरू कर देता है, जहां पद से ज्यादा काम का अर्थ मायने रखता है.

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Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.

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About the author Hirdesh Kumar Singh

हृदेश कुमार सिंह, Senior Vedic Astrologer | Astro Media Editor | Digital Strategy Leader

'ज्योतिष केवल भविष्य बताने की विद्या नहीं, बल्कि समय को समझने की कला है.'

हृदेश कुमार सिंह लंबे समय से ज्योतिष, धर्म, अध्यात्म और डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में सक्रिय हैं. वे उन चुनिंदा लोगों में माने जाते हैं जिन्होंने पारंपरिक ज्योतिष को आज की बदलती दुनिया, डिजिटल संस्कृति और नई पीढ़ी की सोच से जोड़ने का प्रयास किया है. उनके लिए ज्योतिष केवल ग्रहों की गणना नहीं, बल्कि मानव व्यवहार, सही समय और जीवन के निर्णयों को समझने का माध्यम है.

वर्तमान में वे ABP Live में Astro, Religion और Dharma LIVE से जुड़े कंटेंट और डिजिटल रणनीति का नेतृत्व कर रहे हैं. यहां उनका फोकस ज्योतिष और धर्म को ऐसे रूप में प्रस्तुत करना है, जो आज के पाठकों और दर्शकों की जिंदगी से सीधे जुड़ सके. यही कारण है कि उनके लेखन और विश्लेषण में केवल पारंपरिक बातें नहीं, बल्कि करियर, रिश्ते, मानसिक तनाव, सामाजिक बदलाव, तकनीक और बदलती जीवनशैली जैसे विषय भी दिखाई देते हैं.

उन्होंने Indian Institute of Mass Communication (IIMC), New Delhi से पत्रकारिता और IIMT University Meerut से ज्योतिष शास्त्र व वास्तु शास्त्र की पढ़ाई की है और Astrosage और Astrotalk जैसे प्लेटफॉर्म्स के साथ भी काम किया है. मीडिया, ऑडियंस बिहेवियर, डिजिटल पब्लिशिंग और कंटेंट रणनीति की समझ ने उनके काम को अलग पहचान दी है.

हृदेश कुमार सिंह के कई ज्योतिषीय और सामाजिक विश्लेषण समय-समय पर चर्चा में रहे हैं. राजनीति, शेयर बाजार, मनोरंजन जगत, AI और बदलते सामाजिक माहौल जैसे विषयों पर उनके आकलनों ने लोगों का ध्यान आकर्षित किया है.

वर्तमान में Youth Protest, CJP आंदोलन और एक्टर शाहरुख खान को लेकर उनकी भविष्यवाणियां सत्य साबित हुईं हैं, उनके विश्लेषण वैदिक गणना, गोचर, मेदिनी ज्योतिष और समाज की बदलती मानसिकता की समझ पर आधारित होते हैं.

वे वैदिक ज्योतिष, होरा शास्त्र, संहिता, मेदिनी ज्योतिष, अंक ज्योतिष, शकुन शास्त्र और वास्तु शास्त्र जैसे विषयों पर अध्ययन और लेखन करते रहे हैं. करियर, विवाह, व्यापार, शिक्षा और जीवन के महत्वपूर्ण फैसलों से जुड़े विषयों पर वे पारंपरिक ज्योतिष को आधुनिक जीवन की वास्तविक परिस्थितियों से जोड़कर देखने का प्रयास करते हैं.

डिजिटल दौर में ज्योतिष को नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए उन्होंने 'Gen-Z Horoscope' जैसे कॉन्सेप्ट पर भी काम किया, जिसमें राशिफल को केवल भाग्य या डर से जोड़कर नहीं, बल्कि career pressure, relationship confusion, emotional wellbeing और real-life decision making जैसी बातों से जोड़ा गया.

उनका मानना है कि आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती जानकारी की कमी नहीं, बल्कि सही समझ की कमी है. वे ज्योतिष को ऐसा माध्यम मानते हैं, जो व्यक्ति को डराने के बजाय उसे बेहतर निर्णय लेने और खुद को समझने में मदद कर सकता है.

श्रीमद्भगवद्गीता के कर्म सिद्धांत, भगवान बुद्ध के संतुलन के विचार, सूफी चिंतन और आधुनिक मनोविज्ञान से प्रभावित उनकी सोच उनके लेखन में भी दिखाई देती है. यही वजह है कि उनका काम केवल भविष्यवाणी तक सीमित नहीं रहता, बल्कि लोगों को सोचने और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने के लिए प्रेरित करता है.

ज्योतिष और मीडिया के अलावा उन्हें सिनेमा, संगीत, साहित्य, राजनीति, बाजार, पर्यावरण, ग्रामीण जीवन और यात्राओं में विशेष रुचि है. इन अनुभवों का असर उनके विषय चयन और लेखन शैली में साफ दिखाई देता है.
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Published at : 30 Aug 2026 03:39 PM (IST)
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