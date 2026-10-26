वैभव सूर्यवंशी के भाई आशीर्वाद ने मचाया गदर, चौके-छक्कों की बारिश कर ठोका तूफानी शतक

वैभव सूर्यवंशी न्यूजीलैंड दौरे पर हैं, दूसरे टी20 में केवल 4 रन बनाकर आउट हो गए थे. मगर उनके भाई आशीर्वाद सूर्यवंशी कहर बरपा रहे हैं. आशीर्वाद ने 107 रन की शतकीय पारी खेल अपनी टीम को 2 विकेट से जीत दिलाने में बड़ा योगदान दिया. आशीर्वाद के पिता संजीव सूर्यवंशी ने सोशल मीडिया पर स्कोरकार्ड भी शेयर किया.

आशीर्वाद ने 87 गेंद में नाबाद 107 रन की पारी खेली और अकेले दम पर अपनी टीम को जीत दिलाई. उन्होंने इस पारी में 14 चौके और 4 छक्के लगाए. कमाल की बात यह रही कि आशीर्वाद की टीम से 10 खिलाड़ी बल्लेबाजी करने आए, जिनमें उनके अलावा बाकी 9 बल्लेबाज 20 रनों का आंकड़ा भी नहीं छू पाए.

उज्जवल सूर्यवंशी ने आशीर्वाद की बैटिंग और सेंचुरी सेलिब्रेशन का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. वैभव अपना इंटरनेशनल डेब्यू कर चुके हैं. वहीं आशीर्वाद जिस तरह भारतीय क्रिकेट में धीरे-धीरे नाम बना रहे हैं, इसके लिए उन्हें वैभव का नेक्स्ट वर्जन कहा जाने लगा है. हालांकि दोनों का खेलने का स्टाइल अलग है. वैभव बाएं हाथ से बल्लेबाजी करने के साथ-साथ स्पिन बॉलिंग भी करते हैं, जबकि आशीर्वाद दायें हाथ के बल्लेबाज हैं और मीडियम पेस गेंदबाजी करते हैं.

दूसरी ओर वैभव सूर्यवंशी की बात करें तो उन्हें न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे टी20 मैच में चोटिल ईशान किशन की जगह प्लेइंग इलेवन में जगह मिली थी, लेकिन वह सिर्फ 4 रन बना सके थे. BCCI ने हाल ही में स्टेटमेंट जारी कर बताया कि ईशान वेलिंगटन में होने वाले तीसरे टी20 मैच से भी बाहर हो गए हैं. ऐसे में वैभव सूर्यवंशी तीसरे मुकाबले में भी खेल सकते हैं. हालांकि प्लेइंग इलेवन के लिए उन्हें कुमार कुशाग्र से कड़ी टक्कर मिलने की उम्मीद है.

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