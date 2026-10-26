आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2026, को भगवान शिव की कृपा से किन 4 राशियों के भाग्य चमकने वाले हैं? जानिए सभी 12 राशियों का करियर, लव लाइफ, लकी नंबर

मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, हालांकि अतिरिक्त दबाव और सहकर्मियों से वैचारिक मतभेद से बचने के लिए प्रतिक्रिया सोच-समझकर दें. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने का अनुकूल समय है, लेकिन किसी भी समझौते पर मुहर लगाने से पहले नियम-शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें. पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत मिलेंगे, फिर भी अधिक लाभ के चक्कर में जोखिम भरे सौदों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. पारिवारिक जीवन में छोटी बातों पर तनाव से बचने के लिए खुलकर संवाद रखें. काम की भागदौड़ से होने वाली थकान से राहत पाने हेतु संतुलित आहार लें. प्रेम संबंधों में आपसी आदर बना रहेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पर्पल है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.