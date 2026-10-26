आज का राशिफल 26 अक्टूबर 2026, को भगवान शिव की कृपा से किन 4 राशियों के भाग्य चमकने वाले हैं? जानिए सभी 12 राशियों का करियर, लव लाइफ, लकी नंबर

मेष राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी योग्यता प्रदर्शित करने के बेहतरीन अवसर प्राप्त होंगे, हालांकि अतिरिक्त दबाव और सहकर्मियों से वैचारिक मतभेद से बचने के लिए प्रतिक्रिया सोच-समझकर दें. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ने का अनुकूल समय है, लेकिन किसी भी समझौते पर मुहर लगाने से पहले नियम-शर्तें ध्यानपूर्वक पढ़ लें. पुराने निवेश से सकारात्मक संकेत मिलेंगे, फिर भी अधिक लाभ के चक्कर में जोखिम भरे सौदों से बचें और बचत को प्राथमिकता दें. पारिवारिक जीवन में छोटी बातों पर तनाव से बचने के लिए खुलकर संवाद रखें. काम की भागदौड़ से होने वाली थकान से राहत पाने हेतु संतुलित आहार लें. प्रेम संबंधों में आपसी आदर बना रहेगा. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पर्पल है. शिवलिंग पर जल अर्पित करें.
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वृषभ राशि वालों को कार्यक्षेत्र में अपनी जिम्मेदारियों को पूरी गंभीरता से निभाना होगा; सहकर्मियों से तालमेल रखें और अधूरे कार्यों को टालने से बचें. कारोबारियों को पुराने ग्राहकों से लाभ मिलेगा, लेकिन नई साझेदारी से पहले सभी जरूरी जानकारियां जुटा लें. अचानक खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए किसी के प्रभाव में आकर उधारी देने से बचें और पुराने निवेश की समीक्षा करें. परिवार के अनुभवी सदस्यों की सलाह से पुराने विवाद सुलझेंगे और माहौल शांत होगा. पुराने रोग या शारीरिक थकान की उपेक्षा न करें, हल्का व्यायाम अपनाएं. दांपत्य जीवन में भविष्य की योजनाओं पर सार्थक बातचीत होगी. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग हल्का नीला है. गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें.
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मिथुन राशि के संचार, लेखन और मार्केटिंग से जुड़े जातकों के लिए आज का दिन पुराने प्रोजेक्ट्स में सुधार करने और नए अवसर तलाशने का रहेगा. किसी भी महत्वपूर्ण ईमेल, अनुबंध या दस्तावेज को भेजने से पहले दोबारा जांच लें. रुका हुआ धन या पुराना भुगतान मिलने से आर्थिक राहत मिलेगी, हालांकि बिना सोचे-समझे किए गए नए निवेश नुकसान दे सकते हैं; नियमित बचत पर जोर दें. जीवनसाथी की सलाह से पारिवारिक व संपत्ति से जुड़े मसले सुलझेंगे, बस बातचीत में अपनी बात शांत ढंग से रखें. गले में खराश या थकान की समस्या हो तो पर्याप्त पानी पिएं और विश्राम लें. लव लाइफ में स्पष्ट संवाद से निकटता बढ़ेगी. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग पीला है. भगवान विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाएं.
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कर्क राशि वालों को आज कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा और आपकी कार्यक्षमता की खुलकर सराहना होगी. व्यापारियों को नए ऑर्डर मिलने और पुराने संपर्कों को सक्रिय करने के बेहतरीन मौके मिलेंगे; नए प्रस्तावों के नफा-नुकसान का सही आकलन करें. धन के मामलों में सकारात्मक प्रगति होगी, लेकिन पारिवारिक जरूरतों पर खर्च बढ़ने से बड़ी खरीदारी सोच-विचारकर ही करें. घर में मांगलिक कार्यों की रूपरेखा बनेगी और परिजनों के सहयोग से जिम्मेदारियां आसान होंगी. अनियमित खानपान और अनिद्रा से बचने के लिए दिनचर्या में विश्राम को स्थान दें. जीवनसाथी के साथ भावनात्मक जुड़ाव गहरा होगा. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग हल्का गुलाबी है. शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दूध दान करें.
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सिंह राशि के जातकों की नेतृत्व क्षमता और कार्यशैली वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करेगी, जिससे कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं. व्यापार में पुराने संपर्क बड़ा आर्थिक लाभ कराएंगे और पुरानी योजनाओं को पुनः शुरू करने का अवसर मिलेगा. रुके हुए धन या लोन संबंधी मामलों में राहत मिलेगी, लेकिन दिखावे के चक्कर में नए खर्चों से बचें और अपनी वित्तीय क्षमता के अनुसार ही बजट बनाएं. परिवार में अपनी बात थोपने के बजाय सभी सदस्यों के विचारों का सम्मान करें ताकि मतभेद न बढ़ें. ऊर्जा की कमी या थकान महसूस हो तो काम के बीच थोड़ा विश्राम जरूर लें. प्रेम जीवन में साथी के साथ गुणवत्तापूर्ण समय बिताएं. आपका लकी अंक 5 और शुभ रंग केसरिया है. सूर्य देव को जल अर्पित करें.
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कन्या राशि वालों की योजनाबद्ध कार्यशैली आज कार्यक्षेत्र के पुराने व लंबित प्रोजेक्ट्स को व्यवस्थित ढंग से पूरा कराएगी. व्यापारियों को अपने बही-खाते और पुराने लेन-देन स्पष्ट रखने होंगे; दूसरों की गलतियों में उलझने से बचें. बेवजह के खर्च बढ़ने की आशंका है, इसलिए बैंकिंग, ऑनलाइन लेन-देन और कागजी कार्रवाई में पूरी सतर्कता बरतें तथा छोटी-छोटी बचत जारी रखें. परिवार का सहयोग मानसिक संबल देगा और अविवाहितों के लिए रिश्ते की चर्चा आगे बढ़ सकती है, बशर्ते परिजनों की गलतियों पर बार-बार टोकने से बचें. लगातार काम करने से थकान हो सकती है, इसलिए पर्याप्त नींद लें. जीवनसाथी के साथ आपसी विश्वास मजबूत होगा. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग हरा है. गाय को हरा चारा खिलाएं.
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तुला राशि के जातकों की संवाद शैली और प्रभावशाली प्रस्तुति आज कार्यक्षेत्र में अधिकारियों को प्रभावित करेगी, जिससे पद या जिम्मेदारी में बदलाव के संकेत मिल सकते हैं. कारोबारियों को पुराने समझौतों की समीक्षा करनी चाहिए और बिना स्पष्ट शर्तों के कोई नया अनुबंध नहीं करना चाहिए. पुराने निवेश से लाभ के अवसर मिलेंगे, लेकिन सौंदर्य, परिधान और घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बजट संतुलित रखना होगा. परिवार में किसी की बात को अधूरा समझकर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया न दें और दिखावे से बचें. मानसिक थकान दूर करने हेतु काम और निजी जीवन में संतुलन साधें. दांपत्य जीवन में खुला संवाद आकर्षण और मधुरता बढ़ाएगा. आपका लकी अंक 6 और शुभ रंग आसमानी नीला है. गणेश जी को मोदक अर्पित करें.
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वृश्चिक राशि के जातकों को आज कार्यक्षेत्र में अपनी रणनीतियों और योजनाओं को गोपनीय रखकर आगे बढ़ना होगा. प्रतिस्पर्धियों की गतिविधियों पर नजर रखें और सहकर्मियों के साथ व्यर्थ के विवादों से बचें; व्यापारी अपनी गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दें. आर्थिक मामलों में जोखिम भरे कदमों से बचें और अचानक आने वाले खर्चों के लिए आपातकालीन फंड सुरक्षित रखें; पुराने लेन-देन की जांच कर लें. परिवार में भावनाओं के उतार-चढ़ाव के कारण गलतफहमी हो सकती है, इसलिए किसी बात को प्रतिष्ठा का प्रश्न न बनाएं और खुलकर बात करें. तनाव व थकान से बचने के लिए दिनचर्या नियमित रखें. प्रेम संबंधों में साथी के साथ समय बिताने से भरोसा बढ़ेगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग गहरा लाल है. हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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धनु राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट या अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलने के शुभ योग बन रहे हैं. व्यापारियों के लिए नए ग्राहकों से जुड़ना और व्यापारिक यात्राएं करना लाभदायक सिद्ध होगा, बशर्ते पूर्व तैयारी पूरी रखें. आमदनी में सुधार होगा, लेकिन यात्रा, शिक्षा या पारिवारिक आयोजनों पर खर्च बढ़ सकते हैं, इसलिए बिना सोचे-समझे बड़ा निवेश न करें. परिवार और मित्रों के सहयोग से घर में उत्साह का माहौल रहेगा; किसी के बहकावे में आकर घरेलू निर्णय न लें. भागदौड़ के बीच खानपान और नींद का पूरा ध्यान रखें ताकि ताजगी बनी रहे. लव लाइफ में खुलापन और सकारात्मकता बनी रहेगी. आपका लकी अंक 7 और शुभ रंग सुनहरा पीला है. भगवान विष्णु को पीले फूल चढ़ाएं.
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मकर राशि वालों की मेहनत और जिम्मेदारी निभाने का जज्बा आज अधिकारियों को प्रभावित करेगा, जिससे पदोन्नति या नई भूमिका के सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं. व्यापारियों को दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान देना चाहिए और काम की गुणवत्ता बरकरार रखनी चाहिए. आय और व्यय में संतुलन बनाए रखने से आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा; किसी बड़े निवेश से पहले सभी विकल्पों की तुलना कर लें. घर में किसी शुभ कार्य पर चर्चा होगी, हालांकि काम के दबाव में परिवार के लिए समय निकालना न भूलें. शारीरिक थकान और तनाव से बचने के लिए दिनचर्या में हल्की कसरत शामिल करें और नींद पूरी लें. जीवनसाथी के साथ भविष्य पर सार्थक चर्चा होगी. आपका लकी अंक 8 और शुभ रंग गहरा नीला है. काले तिल का दान करें.
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कुंभ राशि वालों की लीक से हटकर सोचने की क्षमता और तकनीकी दक्षता आज कार्यक्षेत्र के पुराने प्रोजेक्ट्स को सुधारने में बेहद काम आएगी. सहकर्मियों के साथ स्पष्ट संवाद रखें और किसी नई योजना में शामिल होने से पहले आवश्यक संसाधन जुटा लें. घरेलू सुख-सुविधाओं पर खर्च बढ़ने से बजट प्रभावित हो सकता है, इसलिए बिना सोचे किसी ऑनलाइन योजना में पूंजी न लगाएं और नियमित बचत पर ध्यान दें. काम की व्यस्तता के चलते परिवार की अनदेखी न करें और जीवनसाथी की राय को पूरा महत्व दें. अधिक मानसिक सक्रियता से होने वाले तनाव को कम करने के लिए पर्याप्त विश्राम लें. प्रेम संबंधों में मित्रता और आपसी सम्मान गहराएगा. आपका लकी अंक 4 और शुभ रंग आसमानी नीला है. जरूरतमंद को भोजन कराएं.
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मीन राशि के जातकों के रचनात्मक विचार आज कार्यक्षेत्र के जटिल कार्यों को आसान बनाने में काफी मददगार सिद्ध होंगे. व्यापारियों को नई योजनाएं लागू करने से पहले सभी तथ्य जुटा लेने चाहिए और सहकर्मियों के वादों पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए. अचानक खर्च बढ़ने से बजट पर दबाव आ सकता है, इसलिए किसी के भावनात्मक प्रभाव में आकर बड़ी रकम खर्च न करें और बचत की योजना बनाएं. परिवार का सहयोग बना रहेगा, लेकिन मानसिक बेचैनी होने पर परिजनों से बातचीत कर मन हल्का करें. आंखों में तनाव या सिरदर्द से बचने के लिए स्क्रीन टाइम सीमित करें. दांपत्य जीवन में संवेदनशीलता और धैर्य से रिश्ते प्रगाढ़ होंगे. आपका लकी अंक 3 और शुभ रंग समुद्री नीला है. 'ॐ नमः शिवाय' का जाप करें.