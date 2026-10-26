Aaj Ka Rashifal 26 October 2026: मेष में चंद्रमा, मेष से मीन तक जानें सोमवार का राशिफल

Aaj Ka Rashifal: 26 अक्टूबर 2026, सोमवार के सूर्योदय के साथ ही कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष का आगाज हो रहा है, जहां पूरे दिन प्रतिपदा तिथि का पहरा रहेगा और चंद्रमा मंगल के प्रभाव वाली मेष राशि में डेरा जमाए रखेगा.

पंचांग की गणना देखें तो दोपहर 01:11 बजे तक अश्विनी नक्षत्र की ऊर्जा काम करेगी और सुबह 09:46 बजे से अति-विशिष्ट 'सिद्धि योग' शुरू होकर नए प्रयासों को गति देगा. कारोबारी सौदों और बड़े आर्थिक फैसलों के लिए दोपहर 12:05 से 12:45 बजे का अभिजीत मुहूर्त सबसे अचूक साबित होगा, जबकि सुबह 08:41 से 09:55 बजे के राहुकाल में बिना सोचे-समझे किए गए लेन-देन सीधा झटका दे सकते हैं.

मेष के चंद्रमा और सिद्धि योग की यह जुगलबंदी आपकी जेब, करियर, निजी संबंधों और सेहत पर क्या असर डालने वाली है, आइए बिना किसी लाग-लपेट जानते हैं आज का राशिफल-

मेष राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

कार्तिक मास की शुरुआत के साथ आपका आत्मविश्वास सातवें आसमान पर रहेगा, बस जल्दबाजी में लिए गए फैसले नुकसान न करा दें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी ही राशि यानी लग्न भाव में संचरण करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक केतु का अश्विनी नक्षत्र और उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग का प्रभाव शुरू हो जाएगा. पहले भाव में चंद्रमा आपकी कार्यक्षमता, ऊर्जा और प्रभाव को कई गुना बढ़ाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में नए प्रोजेक्ट्स की अगुवाई करने और कड़े फैसले लेने का दिन है. लग्न का चंद्रमा आपको टीम के सामने एक मुखर और साहसी लीडर के रूप में स्थापित करेगा. अगर आप खेल, निर्माण, सुरक्षा, चिकित्सा या तकनीकी क्षेत्र से जुड़े हैं, तो काम तेजी से आगे बढ़ेगा. नए ग्राहकों से सीधी बातचीत में आपको सफलता मिलेगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका मिलेगा. किसी काम को टालने के बजाय तुरंत पूरा करने की रणनीति बनाएं.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अपनी मेहनत और बौद्धिक समझ से नए आय स्रोत बनाने का है. किसी पुराने प्रोजेक्ट से लाभ का हिस्सा या इंसेंटिव मिल सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए व्यापारिक समझौते करने, बैंक से जुड़े काम निपटाने या सुरक्षित निवेश के लिए यह समय सबसे मुफीद है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान जोखिम भरे वित्तीय सौदों और किसी को उधारी देने से बचें. बचत में वृद्धि होगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण उत्साह और आपसी सहयोग से भरा रहेगा. सोमवार और प्रतिपदा तिथि के मेल से घर में किसी नई शुरुआत की चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी बात मनवाने के लिए जिद करने से बचें. प्रेम संबंधों में अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करें, साथी का पूरा समर्थन मिलेगा. शाम के समय परिवार के साथ बैठकर चाय और भोजन का आनंद लें. घर के वरिष्ठ सदस्यों का आशीर्वाद मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रतियोगी परीक्षाओं, तकनीकी अध्ययन या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पूरा फोकस बनाए रखने का दिन है. लग्न का चंद्रमा मानसिक ऊर्जा और जुझारूपन को बढ़ाएगा. दोपहर तक कठिन विषयों और कॉन्सेप्ट्स पर अपनी पकड़ मजबूत करें. सोशल मीडिया और फोन के नोटिफिकेशन बंद करके लाइब्रेरी या एकांत में पढ़ें. नियमित रिवीजन से परीक्षा का तनाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन अत्यधिक उत्साह और भागदौड़ के चलते सिरदर्द या आंखों में जलन हो सकती है. बदलते मौसम और सोमवार के प्रभाव से सर्दी-जुकाम से बचाव रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में पित्त और रक्त संचार संतुलित रहे. तला-भुना और तेज मिर्च-मसाले वाला खाना न खाएं. शाम को खुली हवा में टहलें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से ताजगी बनी रहेगी.

पंचांग उपाय (Simple Remedy)

सोमवार का दिन है और कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि प्रभावी है. सुबह शिवलिंग पर तांबे के पात्र से जल और कच्चा दूध अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का शांत मन से 11 बार जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चावल, चीनी या दूध का दान करें. इससे लग्न के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा और मानसिक संतुलन मजबूत बना रहेगा.

वृषभ राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

अचानक बढ़ते खर्चों पर लगाम कसने और कागजी औपचारिकताओं में सतर्कता बरतने का दिन है, आंख मूंदकर किया गया भरोसा नुकसान करा सकता है. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से बारहवें भाव (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र और उसके बाद भरणी नक्षत्र रहेगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. बारहवें भाव का चंद्रमा विदेश से जुड़े मामलों, आयात-निर्यात और लीगल पेपर्स में सावधानी बरतने का सीधा संकेत दे रहा है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

दूरदराज के संपर्कों, विदेशी कंपनियों और मल्टीनेशनल प्रोजेक्ट्स से जुड़े कारोबारियों के लिए दिन नए रास्ते खोलेगा. अगर आप अस्पताल, फार्मा, कानूनी सलाह या लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में हैं, तो काम में तेजी रहेगी. स्थानीय बाजार में काम कर रहे व्यापारियों को किसी बड़े सौदे से पहले सभी शर्तें ध्यान से पढ़नी होंगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में बैक-ऑफिस, डेटा मैनेजमेंट और ऑडिट के काम पर ध्यान देना होगा. ऑफिस की किसी भी गुटबाजी या फुसफुसाहट से खुद को पूरी तरह दूर रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बचत को सुरक्षित रखने और फिजूलखर्ची पर सख्त ब्रेक लगाने का है. अस्पताल, यात्रा या अचानक किसी घरेलू उपकरण की खराबी पर अनपेक्षित खर्च हो सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. जरूरी भुगतानों या कानूनी मामलों से जुड़े वित्तीय निपटारे के लिए यह समय ठीक है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल प्रभावी रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह का नया निवेश न करें और न ही किसी को उधार दें. बजट बनाकर चलना ही राहत देगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में किसी पुरानी बात को लेकर तनाव न पालें, शांत रहकर माहौल को सामान्य बनाएं. सोमवार और प्रतिपदा तिथि के मेल से घर में किसी शुभ या शांत वातावरण वाले कार्य की रूपरेखा बनेगी. जीवनसाथी का व्यावहारिक सहयोग आपके मानसिक तनाव को कम करेगा. प्रेम संबंधों में दूरी या गलतफहमी से बचने के लिए बातचीत जारी रखें. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर चाय पिएं. परिवार के साथ सादा भोजन करने से मानसिक सुकून मिलेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज विदेश में पढ़ाई, स्कॉलरशिप या दूरस्थ शिक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए जरूरी दस्तावेज पूरे करने का दिन है. बारहवें भाव का चंद्रमा एकांत में बैठकर पढ़ाई करने के लिए अनुकूल है. सोशल मीडिया और दोस्तों के साथ फोन पर व्यर्थ समय गंवाने से बचें. कमजोर विषयों का गहराई से अध्ययन करें. नियमित दिनचर्या बनाए रखने से आत्मविश्वास बढ़ेगा.

सेहत (Health & Wellness)

आंखों में जलन, अनिद्रा, सिर भारी रहने या पैरों में दर्द की शिकायत हो सकती है. स्क्रीन टाइम सीमित करें और आंखों को ठंडे पानी से धोएं. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाव रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से थकान दूर हो सके. तला-भुना और गरिष्ठ भोजन करने से पूरी तरह परहेज करें. समय पर सोएं ताकि मानसिक शांति बनी रहे.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर तांबे के बजाय चांदी या स्टील के पात्र से कच्चा दूध और जल अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को सफेद चावल, चीनी या दूध का दान करें. इससे बारहवें भाव के चंद्रमा के अनपेक्षित खर्च रुकेंगे और मानसिक स्थिरता आएगी.

मिथुन राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

बड़े आर्थिक लाभ और मजबूत संपर्कों को भुनाने का दिन है, आपका नेटवर्क आज सीधी तरक्की दिलाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि प्रभावी रहेगी. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से ग्यारहवें भाव यानी आय, लाभ और इच्छापूर्ति के स्थान (मेष राशि) में रहेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र और उसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी रहेगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग का असर रहेगा. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा अटके हुए बकाए की वसूली और बड़े व्यापारिक विस्तार के मजबूत योग बना रहा है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कारोबारी सौदों, थोक ऑर्डर्स और कॉरपोरेट क्लाइंट्स के साथ डीलिंग में तेजी लाने का दिन है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा आईटी, ट्रेडिंग, कंसल्टेंसी, मीडिया और मार्केटिंग से जुड़े लोगों को बड़ा मुनाफा कराएगा. पुराने व्यावसायिक संपर्कों से नया काम हाथ लग सकता है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में सीनियर्स और उच्चाधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा. सहकर्मियों के सहयोग से बड़ी परियोजना समय पर पूरी होगी. आपके नए विचारों को टीम में सराहा जाएगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन आमदनी के नए रास्ते खोलने और पुराने निवेश से मोटा मुनाफा कमाने का है. किसी पुराने क्लाइंट या शेयर बाजार से अटका हुआ नकद लाभ खाते में आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए निवेश, महत्वपूर्ण अनुबंध साइन करने या बड़ी खरीदारी के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी उधार देने या बिना सोचे-समझे ऑनलाइन फंड ट्रांसफर करने से बचें. संचित धन में मजबूती आएगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल उत्साहजनक और सामंजस्य से भरा रहेगा. बड़े भाई-बहनों और परिवार के वरिष्ठों का पूरा सहयोग मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बेहतरीन बना रहेगा और वे आपके आर्थिक फैसलों में मददगार साबित होंगे. प्रेम संबंधों में मजबूती आएगी और भविष्य की योजनाओं पर सकारात्मक चर्चा होगी. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर चाय और भोजन का आनंद लें. घर में किसी शुभ समाचार के आने से खुशी का माहौल रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज बैंकिंग, मैनेजमेंट, डेटा साइंस, सिविल सर्विसेज या सीए की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई में बड़ी छलांग लगाने का दिन है. ग्यारहवें भाव का चंद्रमा बौद्धिक क्षमता और लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा. ग्रुप स्टडी या सहपाठियों के साथ कठिन सवालों को हल करने से नया दृष्टिकोण मिलेगा. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट के रिवीजन पर पूरा जोर दें.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक उत्साह का स्तर बेहतरीन रहेगा. दिनभर काम के बीच में खिंचाव या पैरों में हल्की थकान महसूस हो सकती है. बदलते मौसम और सोमवार के प्रभाव को देखते हुए ठंडी हवा से बचाव रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे. तला-भुना और गरिष्ठ भोजन करने से बचें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का और सात्विक आहार लेने से पाचन ठीक रहेगा.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को हरी मूंग, मौसमी फल या सफेद मिठाई का दान करें. इससे ग्यारहवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा और आमदनी में लगातार वृद्धि होगी.

कर्क राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

कार्यक्षेत्र में रुतबा और साख बढ़ाने का दिन है, आपकी कार्यकुशलता विरोधियों को शांत कर देगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दसवें यानी कर्म, आजीविका और सामाजिक प्रतिष्ठा के भाव (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. दसवें भाव का चंद्रमा कार्यक्षेत्र में नेतृत्व क्षमता, बड़े फैसले लेने और वरिष्ठों से सराहना दिलाने के मजबूत संकेत दे रहा है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारिक विस्तार, सरकारी टेंडर और नए कारोबारी सौदों को आगे बढ़ाने के लिए दिन बहुत मुफीद है. दसवें भाव का चंद्रमा रियल एस्टेट, खाद्य सामग्री, निर्माण, होटल उद्योग और सरकारी आपूर्ति से जुड़े काम में लगे लोगों को बड़ा लाभ कराएगा. प्रशासनिक स्तर पर अटका हुआ कोई महत्वपूर्ण काम गति पकड़ेगा. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई जिम्मेदारी या किसी बड़े प्रोजेक्ट की कमान मिल सकती है. वरिष्ठ अधिकारियों से बातचीत में अपने सुझाव सीधे और ठोस तथ्यों के साथ रखें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन व्यावसायिक लाभ को संचित करने और सुरक्षित निवेश बढ़ाने का है. पुराने काम या सरकारी माध्यमों से अटका हुआ नकद भुगतान खाते में आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नई मशीनरी खरीदने, कमर्शियल संपत्ति के सौदे फाइनल करने या नए बैंक खाते के संचालन के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का समय रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर धन देने या बिना जांचे हस्ताक्षर करने से बचें. बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण गरिमामय, शांत और सकारात्मक बना रहेगा. माता-पिता के स्वास्थ्य में सुधार देखकर मन हल्का रहेगा. जीवनसाथी आपकी व्यस्तता और कार्यक्षेत्र की प्राथमिकताओं को समझेगा और पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्त दिनचर्या के बीच साथी को सम्मानजनक समय दें, इससे विश्वास बढ़ेगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर चाय और भोजन का आनंद लें. घर के वरिष्ठ सदस्यों के साथ आगामी त्योहारों की तैयारी पर सार्थक चर्चा होगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रशासनिक सेवाओं, राज्य लोक सेवा आयोग, मैनेजमेंट या डिफेंस की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए पढ़ाई में गहराई लाने का दिन है. दसवें भाव का चंद्रमा ध्यान को सीधे मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित रखेगा. मॉक टेस्ट हल करें और करेंट अफेयर्स के नोट्स तैयार करें. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम करें. अनुशासित दिनचर्या ही परीक्षा में बढ़त दिलाएगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन दिनभर की भागदौड़ के चलते घुटनों, पिंडलियों या जोड़ों में हल्का खिंचाव आ सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा और ठंडे पानी से बचाव रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में वात और कफ का संतुलन बना रहे. गरिष्ठ, बासी और तला-भुना खाना खाने से पूरी तरह बचें. रात को समय पर सोने की आदत आपके शारीरिक संतुलन को बनाए रखेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, अक्षत और सफेद चंदन मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को सफेद वस्त्र, चावल या दूध का दान करें. इससे दसवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा और कार्यक्षेत्र में मान-सम्मान लगातार बढ़ेगा.

सिंह राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और अटके हुए काम गति पकड़ेंगे, धर्म और सिद्धांतों पर अडिग रहकर आगे बढ़ें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से नौवें यानी भाग्य, धर्म, उच्च शिक्षा और लंबी यात्राओं के भाव (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. नौवें भाव का चंद्रमा पुरानी मानसिक उलझनों को समाप्त कर दूरगामी फैसलों में सफलता दिलाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारिक विस्तार, लंबी दूरी के अनुबंधों और बाहरी संपर्कों से लाभ कमाने का दिन है. नौवें भाव का चंद्रमा शिक्षा, कंसल्टेंसी, एक्सपोर्ट-इंपोर्ट, कानूनी सलाह, प्रकाशन और पर्यटन से जुड़े कारोबारियों के लिए बेहतरीन अवसर बनाएगा. किसी प्रतिष्ठित या वरिष्ठ व्यक्ति की मध्यस्थता से अटका हुआ व्यावसायिक समझौता फाइनल हो सकता है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में नई नीतियों के निर्धारण या बड़ी बैठकों में भाग लेने का मौका मिलेगा. उच्चाधिकारियों के सामने अपनी बात तार्किक ढंग से रखें, आपका मान-सम्मान बढ़ेगा.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन पुरानी योजनाओं से धन लाभ कमाने और सुरक्षित दीर्घकालिक निवेश करने का है. पुश्तैनी मामलों, विदेशी संपर्कों या पुरानी पॉलिसी से नकद लाभ हाथ आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. उच्च शिक्षा के लिए फंड सुरक्षित करने, नए व्यावसायिक सौदे या दीर्घकालिक निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह के सट्टेबाजी या जोखिम भरे निवेश से पूरी तरह दूर रहें. आर्थिक संतुलन मजबूत रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल आध्यात्मिक, शांत और गरिमामय बना रहेगा. सोमवार और प्रतिपदा तिथि के संयोग से परिवार में किसी धार्मिक आयोजन या कुलदेवता के पूजन की चर्चा हो सकती है. पिता और घर के बुजुर्गों का पूरा मार्गदर्शन और आशीर्वाद मिलेगा. जीवनसाथी के साथ तालमेल बहुत मधुर रहेगा और वे आपकी सामाजिक प्रतिष्ठा को बढ़ाने में मददगार बनेंगे. प्रेम संबंधों में परिपक्वता और आपसी विश्वास बढ़ेगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करें, इससे मन में गहरा संतोष रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज उच्च शिक्षा, शोध, दर्शनशास्त्र, कानून या विदेशी विश्वविद्यालय में प्रवेश की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त दिन है. नौवें भाव का चंद्रमा मानसिक एकाग्रता और विश्लेषणात्मक समझ को मजबूत करेगा. कठिन विषयों और सिद्धांतों को समझने में आसानी होगी. सोशल मीडिया की व्यर्थ बहसों से दूर रहें और अपने नोट्स को व्यवस्थित करें. शिक्षकों और मेंटर्स के साथ संवाद करने से आगे की राह आसान होगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर अच्छा रहेगा, लेकिन बदलते मौसम और ज्यादा भागदौड़ के चलते जांघों, घुटनों या कमर में हल्का दर्द हो सकता है. पित्त और वात के असंतुलन से बचने के लिए अत्यधिक तीखा, तला-भुना या बासी खाना न खाएं. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में गुनगुने पानी का सेवन करें. सुबह ताजी धूप में कुछ देर प्राणायाम और ध्यान करें. हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से पाचन तंत्र ठीक रहेगा और दिनभर ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर तांबे के बजाय चांदी या पीतल के पात्र से जल और कच्चा दूध अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद, बुजुर्ग या विद्यार्थी को गेहूं, गुड़, धार्मिक पुस्तक या मौसमी फल का दान करें. इससे नौवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ फल मिलेगा और भाग्य में आ रही रुकावटें दूर होंगी.

कन्या राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

अचानक आने वाली चुनौतियों से निपटने और कागजी सुरक्षा मजबूत रखने का दिन है, गुप्त शत्रुओं की हर चाल पर पैनी नजर रखें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से आठवें यानी आयु, गुप्त ज्ञान, अचानक बदलाव और अनुसंधान के भाव (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र शुरू हो जाएगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. आठवें भाव का चंद्रमा किसी भी गोपनीय समझौते या लेन-देन में पूरी सावधानी और दस्तावेज जांचने की मांग करता है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारिक समझौतों में छोटे अक्षरों में लिखी शर्तों को नजरअंदाज न करें. आठवें भाव का चंद्रमा ऑडिट, टैक्स कंसल्टेंसी, बीमा, रिसर्च, डेटा एनालिसिस और स्क्रैप से जुड़े काम में लगे लोगों को बड़ी कामयाबी दिलाएगा. यदि किसी पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, तो पैसों के हिसाब-किताब को बिल्कुल स्पष्ट रखें. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में आंतरिक राजनीति और गॉसिप से पूरी तरह अलग रहना होगा. अपने प्रोजेक्ट्स का बैकअप रखें और किसी भी संवेदनशील जानकारी को सार्वजनिक करने से बचें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अचानक आए खर्चों को संभालने और देनदारियों को व्यवस्थित करने का है. किसी पैतृक संपत्ति, बीमा क्लेम या टैक्स रिफंड से जुड़े मामले में आगे की बात बन सकती है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुरानी देनदारियों के भुगतान या वित्तीय कागजातों को व्यवस्थित करने के लिए यह समय ठीक है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी नए शेयर, सट्टे या जोखिम भरे सौदों में पूंजी लगाने से बचें. आकस्मिक फंड को बचाकर रखें.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में पुरानी दबी हुई बातें सामने आने से तनाव पैदा हो सकता है, लेकिन धैर्य से मामला सुलझ जाएगा. ससुराल पक्ष के साथ किसी गंभीर मुद्दे पर चर्चा हो सकती है. जीवनसाथी के स्वास्थ्य और उनकी मानसिक स्थिति का विशेष ध्यान रखें. प्रेम संबंधों में किसी तीसरे व्यक्ति के बहकावे में आकर साथी पर शक करने से बचें. परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से आपसी गलतफहमियां कम होंगी. घर में शांति बनाए रखने की कोशिश करें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज गूढ़ विषयों, कोडिंग, फॉरेंसिक साइंस, रिसर्च या मेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए गहराई से अध्ययन करने का दिन है. आठवें भाव का चंद्रमा ध्यान को एक ही जगह टिकाने में मदद करेगा, बशर्ते आप व्यर्थ की नकारात्मक सोच से बचें. सोशल मीडिया के शोर से खुद को काटकर एकांत में नोट्स तैयार करें. कमजोर टॉपिक्स पर शिक्षकों से सलाह लेकर अपनी रणनीति दुरुस्त करें.

सेहत (Health & Wellness)

पेट के निचले हिस्से, यूरिनरी ट्रैक्ट या पाचन तंत्र से जुड़ी हल्की परेशानी हो सकती है. तेल-मसाले, बाहर के तले-भुने खाने और बासी चीजों से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर से टॉक्सिन्स बाहर निकल सकें. बदलते मौसम के कारण बदन दर्द या थकान रह सकती है. हल्का, सुपाच्य और ताजा भोजन ही लें. समय पर सोने की आदत आपके शारीरिक संतुलन को बनाए रखेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध और काले तिल मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को हरी सब्जियां, साबुत मूंग या मौसमी फल का दान करें. इससे आठवें भाव के चंद्रमा से मिलने वाली मानसिक अस्थिरता दूर होगी और अचानक आने वाले संकटों से सुरक्षा मिलेगी.

तुला राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

साझेदारी और वैवाहिक जीवन में सामंजस्य साधने का दिन है, सार्वजनिक साख मजबूत होगी. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से सातवें यानी साझेदारी, अनुबंध और जीवनसाथी के भाव (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी होगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. सातवें भाव का चंद्रमा नए व्यापारिक समझौतों, संयुक्त प्रयासों और कानूनी सहमति के लिए बेहद अनुकूल रहेगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

व्यापारिक अनुबंधों और बड़े ग्राहकों के साथ आमने-सामने बातचीत के लिए दिन उत्तम है. सातवें भाव का चंद्रमा साझेदारी के कारोबार, इवेंट मैनेजमेंट, फैशन, पीआर और कंसल्टेंसी से जुड़े लोगों को बड़ा लाभ कराएगा. साझेदार के साथ मिलकर लिए गए फैसले बाजार में नई पहचान दिलाएंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में टीम के साथ तालमेल बनाकर चलना होगा. किसी महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग में आपकी तार्किक प्रस्तुति की सराहना होगी.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन साझा संपत्तियों और व्यापारिक सौदों से मुनाफा कमाने का है. किसी पुराने अनुबंध या पार्टनर के सहयोग से बड़ा नकद लाभ हाथ आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए अनुबंधों पर हस्ताक्षर करने, पार्टनरशिप फाइनल करने या बैंक से जुड़े समझौतों के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी मौखिक गारंटी या बिना सोचे-समझे उधारी देने से बचें. बचत में स्थिरता रहेगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण प्रेम और आपसी समझ से भरा रहेगा. सोमवार और प्रतिपदा तिथि के मेल से जीवनसाथी के साथ संबंधों में नई मिठास घुलेगी. एक-दूसरे के विचारों का सम्मान करें. प्रेम संबंधों में रिश्ते को आगे बढ़ाने या विवाह को लेकर सकारात्मक चर्चा हो सकती है. ससुराल पक्ष से कोई अच्छा संदेश मिलने के योग हैं. शाम को परिजनों के साथ बैठकर बातचीत करें और सात्विक भोजन का आनंद लें.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज लॉ, मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स, मास कम्युनिकेशन या सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए ग्रुप डिस्कशन में बेहतर प्रदर्शन का दिन है. सातवें भाव का चंद्रमा तार्किक क्षमता और अभिव्यक्ति कौशल को निखारेगा. सहपाठियों के साथ कठिन विषयों पर चर्चा करें. सोशल मीडिया पर व्यर्थ समय गंवाने के बजाय इंटरव्यू और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पर ध्यान दें.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी, लेकिन कमर के निचले हिस्से, यूरिनरी ट्रैक्ट या किडनी से जुड़ी हल्की संवेदनशीलता रह सकती है. शरीर में पानी की कमी न होने दें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं. बदलते मौसम को देखते हुए ठंडी हवा से बचाव रखें. बहुत अधिक तला-भुना और मसालेदार खाना खाने से बचें. समय पर सोने और ध्यान लगाने से मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध और सफेद फूल मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद महिला या कन्या को दूध, चावल, चीनी या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे सातवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा और वैवाहिक व व्यापारिक रिश्तों में स्थिरता आएगी.

वृश्चिक राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

विरोधियों के दांव-पेंच नाकाम होंगे और पुराना कर्ज निपटाने में राहत मिलेगी, अपनी ऊर्जा को कानूनी व कार्यस्थल की सुरक्षा में लगाएं. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से छठे भाव यानी रोग, ऋण और शत्रु स्थान (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. छठे भाव का चंद्रमा प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त दिलाएगा और पुरानी रुकी हुई फाइलों को तेजी से आगे बढ़ाएगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

कार्यक्षेत्र में अनुशासन बनाए रखने और ऑडिट संबंधी मामलों को दुरुस्त करने का दिन है. छठे भाव का चंद्रमा लीगल सर्विसेज, चिकित्सा आपूर्ति, सुरक्षा उपकरण, रिकवरी और प्रशासनिक ठेकों से जुड़े लोगों को लाभ कराएगा. विरोधी आपके खिलाफ कोई योजना बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपकी सतर्कता से उनके मंसूबे पस्त होंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में पेंडिंग काम तेजी से पूरे करने होंगे. सहकर्मियों के काम की अंतिम जांच स्वयं करें, ताकि कोई तकनीकी चूक न रह जाए.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मोर्चे पर दिन पुराने बकाए की वसूली और बैंक से जुड़े मामलों को सुलझाने का है. किसी लंबित लोन, क्रेडिट बिल या कानूनी देनदारी का स्थायी निपटारा हो सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. पुराने कर्जों की अदायगी या बैंक अधिकारियों से बातचीत के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी को भी मौखिक वादे पर उधार देने या बिना रसीद लेन-देन से पूरी तरह बचें. गैर-जरूरी खर्चों पर नियंत्रण बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर में शांति बनाए रखने के लिए पुराने विवादों को दोबारा न कुरेदें. सोमवार और प्रतिपदा तिथि के मेल से ननिहाल पक्ष या दूर के रिश्तेदारों से कोई शुभ समाचार मिल सकता है. जीवनसाथी आपकी व्यावहारिक जिम्मेदारियों को समझेगा और घरेलू उलझनों को सुलझाने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता या काम का तनाव साथी पर न थोपें, खुलकर बात करें. शाम को घर में परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से मन का तनाव कम होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज प्रतियोगी परीक्षाओं, बैंकिंग, डिफेंस, लॉ या पैरामेडिकल की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे अनुकूल दिन है. छठे भाव का चंद्रमा कठिन प्रश्नों को हल करने की जुझारू क्षमता देगा. अपनी कमजोरियों का विश्लेषण करें और पिछले वर्षों के प्रश्नपत्रों को हल करने पर जोर दें. सोशल मीडिया और ग्रुप चैट्स से दूरी बनाकर रखें. नियमित अभ्यास ही आपको दूसरों से आगे रखेगा.

सेहत (Health & Wellness)

पेट के निचले हिस्से, आंतों या पाचन तंत्र में हल्की गड़बड़ी परेशान कर सकती है. अनियमित दिनचर्या और बासी भोजन से बचें. बदलते मौसम को देखते हुए दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें ताकि शरीर से विषाक्त तत्व बाहर निकलें. बहुत अधिक तेल-मसाले, गरिष्ठ और भारी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. शाम को खुली हवा में कुछ देर टहलें. रात को हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध और लाल चंदन या अक्षत मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी असहाय, सफाईकर्मी या जरूरतमंद व्यक्ति को गुड़, मौसमी फल या भोजन का दान करें. इससे छठे भाव के चंद्रमा से मिलने वाली मानसिक उलझनें दूर होंगी और विरोधियों पर आपकी पकड़ मजबूत बनी रहेगी.

धनु राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

बौद्धिक क्षमता और रचनात्मक सूझबूझ से आगे निकलने का दिन है, सही समय पर लिया गया फैसला बड़ा लाभ कराएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से पांचवें यानी बुद्धि, ज्ञान, संतान और आकस्मिक लाभ के भाव (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. पांचवें भाव का चंद्रमा आपकी रणनीतिक सोच, त्वरित फैसलों और सलाहकार भूमिका को विशेष धार देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रचनात्मक विचारों, नई योजनाओं और बाजार के रुझानों को भुनाने के लिए दिन बेहद मुफीद है. पांचवें भाव का चंद्रमा डिजाइनिंग, आईटी, परामर्श, लेखन, शेयर ट्रेडिंग और मीडिया से जुड़े लोगों को बड़ा अवसर दिलाएगा. आपकी दी गई योजना या सलाह को क्लाइंट्स तुरंत स्वीकार करेंगे. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में जटिल समस्याओं का व्यावहारिक हल निकालने पर प्रबंधन से तारीफ मिलेगी. अपनी टीम को प्रेरित करें और नई योजनाओं को लागू करने में आगे रहें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अपनी बौद्धिक सूझबूझ से पोर्टफोलियो को मजबूत करने और रणनीतिक निवेश का है. किसी पुराने बौद्धिक काम, कमीशन या पिछले निवेश से आकस्मिक लाभ हाथ आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. रिसर्च आधारित निवेश, म्यूचुअल फंड्स या नई पॉलिसियों पर हस्ताक्षर के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी तरह की सट्टेबाजी या जल्दबाजी में नकद लेन-देन से बचें. आर्थिक संतुलन बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण उत्साहवर्धक और आपसी सामंजस्य से भरपूर रहेगा. संतान की ओर से कोई अच्छी खबर या उनकी किसी उपलब्धि से मन प्रसन्न रहेगा. जीवनसाथी के साथ वैचारिक संवाद गहरा होगा और घरेलू फैसलों में उनकी राय मददगार साबित होगी. प्रेम संबंधों में रोमांस और आपसी विश्वास बढ़ेगा. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करें, इससे मन में गहरा संतोष रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज उच्च शिक्षा, शोध, कोडिंग, डेटा एनालिसिस या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए सबसे उत्पादक दिन है. पांचवें भाव का चंद्रमा जटिल सिद्धांतों और सूत्रों को आसानी से समझने की एकाग्रता देगा. मॉक टेस्ट हल करने में गति आएगी. सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन बंद करके पढ़ाई के मुख्य लक्ष्य पर टिके रहें. लगातार रिवीज़न करने से परीक्षा का तनाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा और मानसिक ताजगी का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा सोचने या देर तक काम करने से सिर भारी हो सकता है. बदलते मौसम को देखते हुए दिनभर में पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं. बहुत अधिक मिर्च-मसालेदार, गरिष्ठ या भारी भोजन से परहेज रखें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें. हल्का और सुपाच्य आहार लेने से पाचन क्रिया दुरुस्त रहेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, केसर या हल्दी और अक्षत मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद विद्यार्थी या बच्चे को पुस्तकें, फल या पीले वस्त्र का दान करें. इससे पांचवें भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव मिलेगा और लिए गए बौद्धिक निर्णय सटीक साबित होंगे.

मकर राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

अचल संपत्ति और घरेलू दायित्वों को प्राथमिकता देने का दिन है, कार्यस्थल की व्यस्तता के बीच परिवार की जरूरतों को अनदेखा न करें. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से चौथे यानी माता, गृह, भूमि, वाहन और सुख के भाव (मेष राशि) में संचरण करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. चौथे भाव का चंद्रमा संपत्ति के दस्तावेजों को सुरक्षित करने और घरेलू व्यवस्था को मजबूत करने का संकेत देता है.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

रियल एस्टेट, निर्माण सामग्री, इंटीरियर डिजाइनिंग, ऑटोमोबाइल और स्थानीय व्यापार से जुड़े लोगों के लिए नए सौदे पक्के करने का दिन है. चौथे भाव का चंद्रमा वर्क-फ्रॉम-होम या घरेलू स्तर पर संचालित प्रोजेक्ट्स में स्थिरता प्रदान करेगा. किसी व्यावसायिक संपत्ति के नवीनीकरण या लीज के कागजात पर बात आगे बढ़ सकती है. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में काम और निजी जीवन के बीच संतुलन साधना होगा. सहकर्मियों के साथ बातचीत में स्पष्टता रखें और जिम्मेदारियों को व्यवस्थित करें.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन अचल संपत्ति के सौदों और बचत योजनाओं को सुरक्षित करने का है. जमीन, मकान या वाहन से जुड़े पुराने मामलों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. संपत्ति की रजिस्ट्री, गृह-ऋण की कागजी कार्रवाई या सुरक्षित सावधि जमा (FD) के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान घरेलू साज-सज्जा पर अनावश्यक खर्च करने या बिना सोचे ऑनलाइन भुगतान से बचें. संचित पूंजी में मजबूती आएगी.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का वातावरण भावनात्मक रूप से गहरा और पारिवारिक सहयोग से जुड़ा रहेगा. सोमवार और प्रतिपदा तिथि का संयोग माता के स्वास्थ्य पर ध्यान देने और उनके साथ समय बिताने की सलाह देता है. जीवनसाथी घरेलू व्यवस्था को बेहतर बनाने में पूरा सहयोग देगा. प्रेम संबंधों में दिखावे से दूर रहें और एक-दूसरे की पारिवारिक परिस्थितियों का सम्मान करें. शाम को परिवार के साथ बैठकर बातचीत करें और सादा भोजन लें. इससे मानसिक तनाव कम होगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज सिविल इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, भूगोल या प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए नोट्स को व्यवस्थित करने का दिन है. चौथे भाव का चंद्रमा अध्ययन के लिए एकांत और शांत माहौल चुनने में मदद करेगा. घरेलू जिम्मेदारियों के बीच पढ़ाई के निर्धारित घंटों में कमी न आने दें. सोशल मीडिया और व्यर्थ बातचीत से दूरी बनाए रखें. नियमित अध्ययन ही परीक्षा में आत्मविश्वास देगा.

सेहत (Health & Wellness)

छाती में भारीपन, कफ, मौसमी सर्दी या एसिडिटी की समस्या परेशान कर सकती है. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए ठंडे पानी और बासी भोजन से पूरी तरह परहेज रखें. दिनभर में पर्याप्त मात्रा में गुनगुना पानी पिएं ताकि श्वसन तंत्र सुचारू रहे. गरिष्ठ, तला-भुना और अधिक चिकनाई युक्त भोजन न लें. सुबह हल्की धूप में प्राणायाम करें. समय पर सोने से शारीरिक और मानसिक ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध और सफेद तिल मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या बुजुर्ग व्यक्ति को दूध, चावल या सफेद वस्त्र का दान करें. इससे चौथे भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा और पारिवारिक सुख-शांति में वृद्धि होगी.

कुंभ राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

साहस, जनसंपर्क और नेटवर्किंग से आगे निकलने का दिन है, सहकर्मियों और छोटे भाई-बहनों का साथ हर काम आसान बनाएगा. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से तीसरे यानी पराक्रम, संवाद, साहस और छोटे भाई-बहनों के भाव (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. तीसरे भाव का चंद्रमा अभिव्यक्ति कौशल, छोटी लाभकारी यात्राओं और डिजिटल कार्यों को नई मजबूती देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

डिजिटल मीडिया, मार्केटिंग, ट्रांसपोर्ट, पब्लिकेशन, टेलीकॉम और लॉजिस्टिक्स से जुड़े कारोबारियों के लिए नए संपर्कों को भुनाने का दिन है. तीसरे भाव का चंद्रमा आपके जनसंपर्क को मजबूत करेगा और नए अनुबंधों पर त्वरित बातचीत आगे बढ़ाएगा. सहयोगियों की टीम आपके सुझावों पर तेजी से काम करेगी. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में ईमेल, प्रेजेंटेशन और क्लाइंट डीलिंग में अपनी पकड़ दिखानी होगी. संवाद में आत्मविश्वास रखें, उच्चाधिकारी आपके काम से संतुष्ट रहेंगे.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन छोटी-मोटी व्यापारिक यात्राओं और कमीशन आधारित कार्यों से लाभ कमाने का है. पुराने संपर्कों या ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स से अटका हुआ नकद धन खाते में आ सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. नए गैजेट्स की खरीद, कम दूरी की व्यापारिक यात्रा की योजना या नए क्लाइंट्स से समझौते के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी भी अनजान लिंक पर ऑनलाइन भुगतान या बिना सोचे-समझे उधारी देने से बचें. बजट संतुलित बना रहेगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर-परिवार में उत्साह और मेलजोल का माहौल रहेगा. सोमवार और प्रतिपदा तिथि का योग भाई-बहनों के साथ किसी साझा योजना या पारिवारिक चर्चा की रूपरेखा बनाएगा. जीवनसाथी आपके हर व्यावहारिक कदम में पूरा समर्थन देगा. प्रेम संबंधों में अपनी व्यस्तता के बीच साथी के साथ स्पष्ट और मधुर संवाद बनाए रखें. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर चाय और भोजन का आनंद लें. घर में हल्का-फुल्का वातावरण रखने से खुशहाली बढ़ेगी.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज जर्नलिज्म, मास कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, भाषा विज्ञान या रक्षा सेवाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए लेखन और अभिव्यक्ति सुधारने का दिन है. तीसरे भाव का चंद्रमा आत्मविश्वास में इजाफा करेगा और संकोच को पूरी तरह दूर करेगा. सोशल मीडिया के जरिए व्यर्थ समय गंवाने के बजाय मॉक टेस्ट और समसामयिक विषयों पर नोट्स तैयार करें. समय प्रबंधन पर ध्यान देने से पढ़ाई में तेजी आएगी.

सेहत (Health & Wellness)

शारीरिक ऊर्जा का स्तर बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन ज्यादा स्क्रीन वर्क या भागदौड़ के कारण कंधों, बाहों या गर्दन में हल्का खिंचाव हो सकता है. बदलते मौसम के असर से बचने के लिए ठंडी हवा और ठंडे पेय पदार्थों से दूरी रखें. दिनभर पर्याप्त मात्रा में सादा या गुनगुना पानी पिएं ताकि शरीर में ताजगी बनी रहे. बहुत अधिक तला-भुना और तीखा भोजन न लें. शाम को खुली हवा में टहलें. रात को समय पर सोने से मानसिक स्पष्टता बनी रहेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध और अक्षत मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद या असहाय व्यक्ति को दूध, चावल या मौसमी फल का दान करें. इससे तीसरे भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा पराक्रम और कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी.

मीन राशि: 26 अक्टूबर 2026 (सोमवार)

संचित धन को सुरक्षित रखने और बातचीत में शालीनता बरतने का दिन है, कटु वाणी बने बनाए काम बिगाड़ सकती है. पंचांग के अनुसार कार्तिक कृष्ण प्रतिपदा तिथि का प्रभाव रहेगा. चंद्रमा पूरे दिन आपकी राशि से दूसरे यानी धन, वाणी, कुटुंब और संचित कोष के भाव (मेष राशि) में गोचर करेगा. दोपहर 01:11 (13:11:53) बजे तक अश्विनी नक्षत्र रहेगा, जिसके बाद भरणी नक्षत्र प्रभावी हो जाएगा. सुबह 09:46 बजे के बाद सिद्धि योग सक्रिय रहेगा. दूसरे भाव का चंद्रमा खानदानी संपत्ति को व्यवस्थित करने और वित्तीय संपत्तियों को बढ़ाने के ठोस अवसर देगा.

कारोबार और आजीविका (Business & Career)

बैंकिंग, वित्त, रत्न-आभूषण, खान-पान, पारिवारिक व्यवसाय और खुदरा व्यापार से जुड़े लोगों के लिए अपनी बाजार हिस्सेदारी बढ़ाने का दिन है. दूसरे भाव का चंद्रमा पुराने ग्राहकों के साथ नए सौदे पक्के करने में मदद करेगा. बाजार में अपनी साख के बल पर बड़ा ऑर्डर उठा सकते हैं. नौकरीपेशा लोगों को दफ्तर में वित्तीय रिपोर्ट, बजट या ऑडिट से जुड़े काम में पूरी सतर्कता बरतनी होगी. सहकर्मियों और उच्चाधिकारियों से संवाद के दौरान शब्दों का चयन नपा-तुला रखें ताकि कोई गलतफहमी न बने.

आर्थिक स्थिति (Finance & Wealth)

आर्थिक मामलों में दिन बचत योजनाओं को गति देने और पारिवारिक संपत्ति से लाभ उठाने का है. किसी पुराने निवेश, पुश्तैनी संपत्ति या कर्ज के रूप में फंसा हुआ धन वापस मिल सकता है. दोपहर 12:05 से 12:45 (12:05:56 से 12:45:56) बजे तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा. बैंक फिक्स्ड डिपॉजिट, गोल्ड बॉन्ड या किसी सुरक्षित बचत योजना में निवेश के लिए यह समय सबसे उत्तम है. सुबह 08:41 से 09:55 (08:41:00 से 09:55:59) बजे तक राहुकाल का पहरा रहेगा. इस दौरान किसी रिश्तेदार को बड़ी उधारी देने या बिना जांचे ऑनलाइन लेनदेन से पूरी तरह बचें. बैंक बैलेंस में सुधार होगा.

पारिवारिक जीवन व संबंध (Love & Family)

घर का माहौल पारिवारिक मेल-मिलाप और सौहार्द से भरा रहेगा. सोमवार और प्रतिपदा तिथि का योग कुल-कुटुंब में किसी शुभ योजना या मांगलिक चर्चा की रूपरेखा तैयार करेगा. जीवनसाथी घरेलू बजट को व्यवस्थित रखने में पूरा साथ देगा. प्रेम संबंधों में अपनी पारिवारिक स्थिति को लेकर साथी से खुलकर और स्पष्ट बात करें. शाम के समय परिजनों के साथ बैठकर सात्विक भोजन करने से आपसी रिश्ते और मजबूत होंगे. मन में आंतरिक संतोष बना रहेगा.

युवा और प्रतियोगी छात्र (Youth & Competitions)

आज कॉमर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बैंकिंग या कानून की पढ़ाई कर रहे छात्रों के लिए जरूरी आंकड़ों और केस स्टडीज को दोहराने का दिन है. दूसरे भाव का चंद्रमा स्मरण शक्ति को तेज करेगा और जरूरी तथ्यों को याद रखने में मदद करेगा. सोशल मीडिया और बेकार की पारिवारिक गपशप से समय बचाकर अध्ययन पर ध्यान दें. नियमित अभ्यास से परीक्षा का तनाव दूर होगा.

सेहत (Health & Wellness)

गले में खराश, दांत में दर्द, मुख के छाले या आंखों में हल्का भारीपन रह सकता है. बहुत अधिक गर्म, तीखा या खट्टा भोजन करने से बचें. बदलते मौसम के प्रभाव से बचने के लिए दिनभर गुनगुने पानी का सेवन करें. तैलीय और भारी खाद्य पदार्थों से परहेज रखें. शाम को खुली हवा में हल्का टहलें. समय पर हल्का और सुपाच्य भोजन लेने से शरीर में ताजगी बनी रहेगी.

उपाय

सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल में थोड़ा कच्चा दूध, अक्षत और सफेद चंदन मिलाकर अर्पित करें. 'ॐ नमः शिवाय' मंत्र का 11 बार शांत मन से जप करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दूध, चावल या पीले मौसमी फल का दान करें. इससे दूसरे भाव के चंद्रमा का पूर्ण शुभ प्रभाव प्राप्त होगा तथा धन और वाणी दोनों में वृद्धि होगी.

Disclaimer: यहां मुहैया सूचना सिर्फ मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. यहां यह बताना जरूरी है कि ABPLive.com किसी भी तरह की मान्यता, जानकारी की पुष्टि नहीं करता है. किसी भी जानकारी या मान्यता को अमल में लाने से पहले संबंधित विशेषज्ञ से सलाह लें.