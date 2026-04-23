बुढ़ापे में किसानों को मिलेगी हर महीने 3000 रुपये पेंशन, आज ही इस योजना में कराएं रजिस्ट्रेशन

PM Kisan Mandhan Yojana: आज के दौर में हर कोई अपने भविष्य और बुढ़ापे को सुरक्षित करना चाहता है. सरकारी नौकरी करने वालों के पास तो पेंशन का सहारा होता है. लेकिन हमारे किसान भाई पूरी उम्र खेतों में पसीना बहाते हैं और रिटायरमेंट के बाद अक्सर आर्थिक तंगी से जूझते हैं. इसी समस्या को दूर करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की है. यह स्कीम खास तौर पर उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए है जिनके पास आय का कोई दूसरा पक्का जरिया नहीं है.

इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह आपको बुढ़ापे में किसी के आगे हाथ फैलाने से बचाती है और एक सम्मानजनक जीवन जीने का भरोसा देती है. बस एक छोटा सा योगदान देकर आप अपने भविष्य को टेंशन फ्री बना सकते हैं. आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में यह स्कीम किसानों के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच की तरह काम कर रही है. जान लें कैसे कर सकते हैं इसमें आवदेन.

कितनी मिलती है पेंशन?

इस योजना के तहक जब आपकी उम्र 60 साल पूरी हो जाएगी. तो सरकार की तरफ से आपको हर महीने 3000 रुपये की फिक्स्ड पेंशन दी जाएगी. इसका मतलब है कि आपको सालाना 36000 रुपये की मदद सीधे आपके बैंक खाते में मिलेगी. सबसे अच्छी बात यह है कि आप जितना पैसा अपनी तरफ से हर महीने जमा करते हैं. उतनी ही रकम सरकार भी आपके पेंशन खाते में डालती है.

अगर किसी वजह से किसान की मृत्यु हो जाती है. तो उसकी पत्नी को 50% पेंशन यानी 1500 रुपये प्रतिमाह मिलने का प्रावधान है. यह रकम भले ही छोटी लगे लेकिन बुढ़ापे की दवाइयों और जरूरी खर्चों के लिए यह एक बड़ा सहारा साबित होती है.

60 साल की उम्र के बाद हर महीने 3000 रुपये सीधे खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं.

लाभार्थी की मृत्यु के बाद जीवनसाथी को फैमिली पेंशन के तौर पर आधी राशि मिलती रहेगी.

पेंशन की यह राशि सीधे बैंक ट्रांसफर के जरिए आती है, जिससे बिचौलियों का डर खत्म हो जाता है.

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कौन कर सकता है आवेदन?

इस योजना का लाभ हर कोई नहीं ले सकता, इसके लिए कुछ जरूरी शर्तें रखी गई हैं. इसमें आवेदन करने के लिए किसान की उम्र 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए. साथ ही, आवेदक के पास 2 हेक्टेयर या उससे कम कृषि योग्य जमीन होनी चाहिए. अगर आप पहले से ही किसी अन्य सरकारी पेंशन स्कीम जैसे ईपीएफओ या ईएसआईसी का हिस्सा हैं, तो आप इसके हकदार नहीं होंगे. यह योजना मुख्य रूप से उन किसानों के लिए है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और जिनके पास भविष्य के लिए कोई सेविंग प्लान नहीं है. उम्र के हिसाब से आपको हर महीने 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक का प्रीमियम देना होता है, जो कि एक बहुत ही मामूली निवेश है.

18 से 40 साल की उम्र वाले छोटे और सीमांत किसान ही इस योजना के लिए पात्र हैं.

आवेदक के पास अधिकतम 2 हेक्टेयर तक ही जमीन होनी चाहिए तभी आवेदन स्वीकार होगा.

अगर आप सही उम्र में इस स्कीम से जुड़ते हैं. तो प्रीमियम का बोझ आपकी जेब पर बिल्कुल महसूस नहीं होता.

क्या है आवेदन की प्रोसेस?

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में रजिस्ट्रेशन कराना बहुत ही आसान और पेपरलेस है. आप अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पर जाकर जरूरी दस्तावेज जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक और खसरा-खतौनी की नकल दिखाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं. वहां आपसे आपका सेल्फ डिक्लेरेशन लिया जाएगा और आपकी उम्र के हिसाब से आपका प्रीमियम तय हो जाएगा.

इसके अलावा, अगर आप चाहें तो पीएम किसान पोर्टल के जरिए खुद भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. एक बार प्रोसेस पूरी होने के बाद आपको एक किसान पेंशन कार्ड जारी किया जाएगा. जिस पर आपका यूनिक पेंशन नंबर दर्ज होता है.

आधार कार्ड और बैंक अकाउंट की जानकारी के साथ नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाएं.

ऑनलाइन पोर्टल के जरिए आप घर बैठे भी अपनी डिटेल्स भरकर खुद को रजिस्टर कर सकते हैं.

एक बार इस स्कीम से जुड़ने के बाद आपकी अगली किस्तें अपने आप खाते से कटती रहेंगी और आपको बार-बार भागदौड़ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी.

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