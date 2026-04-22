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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चर3 बीघा जमीन में भी आसानी से होगी लाखों की कमाई, पार्टिशन करके करें इन सब्जियों की बुवाई

3 बीघा जमीन में भी आसानी से होगी लाखों की कमाई, पार्टिशन करके करें इन सब्जियों की बुवाई

Vegetables Cultivation Tips: कम जमीन से बड़ा मुनाफा कमाने का नया तरीका अब हिट हो रहा है. 3 बीघा खेत को अलग हिस्सों में बांटकर अलग-अलग सब्जियां उगाने से कमाई कई गुना बढ़ जाती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 22 Apr 2026 02:27 PM (IST)
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Vegetables Cultivation Tips: किसानों के लिए कम जमीन में भी कमाई बढ़ाने का मौका है. अगर आपके पास सिर्फ 3 बीघा जमीन है. तो भी आप इसे एक मुनाफेदार बिजनेस बना सकते हैं. पारंपरिक रूप से एक ही फसल पर निर्भर रहने के बजाय अब किसान भाई खेत को हिस्सों में बांटकर खेती करने की तकनीक अपना रहे हैं. जिससे रिस्क कम और कमाई कई गुना बढ़ जाती है.

इस तरीके में खेत के अलग-अलग कोनों में ऐसी सब्जियां उगाई जाती हैं. जिनकी मार्केट में मांग हमेशा बनी रहती है. छोटे किसानों के लिए यह तरीका सबसे बेस्ट है क्योंकि इससे जेब में साल भर पैसा आता रहता है. खेती के सही तरीके से किसान आज कम जगह में भी किसी बड़े शहर की नौकरी से कहीं ज्यादा बेहतर पैसा बना रहा है. जान लीजिए पूरी खबर.

ऐसे उगाएं खेत में अलग-अलग फसलें

3 बीघा जमीन से ज्यादा से ज्यादा फायदा लेने के लिए सबसे पहले खेत को तीन बराबर टुकड़ों में बांटना होगा. आप एक हिस्से में मूंग जैसी दलहन फसल लगा सकते हैं. जो बहुत कम समय में तैयार हो जाती है और मिट्टी की ताकत भी बढ़ाती है. दूसरे हिस्से में भिंडी और तीसरे में बैंगन जैसी सब्जियों की बुवाई की जा सकती है.

इस तरह के बंटवारे से फायदा यह होता है कि अगर किसी एक सब्जी का रेट मार्केट में गिर भी जाए. तो दूसरी फसलें उसकी भरपाई कर देती हैं. तो साथ ही अलग-अलग समय पर फसल तैयार होने से आपको हर हफ्ते आमदनी होती रहती है.

  • खेत को अलग-अलग हिस्सों में बांटकर मूंग, भिंडी और बैंगन जैसी फसलों का चुनाव करें
  • फसलों को अदल-बदल कर लगाएं जिससे जमीन की उपजाऊ शक्ति बनी रहे और पैदावार भी शानदार मिले.

इस तरीके को अपनाने से काम का बोझ भी बंट जाता है और पानी-खाद जैसे संसाधनों का पूरा इस्तेमाल होता है.

यह भी पढ़ें: रेगिस्तान में आसानी से उगाई जा सकती है ये फसलें, गुजरात और राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खबर

सीजनल सब्जियों का फायदा

ज्यादा मुनाफे के लिए ऐसी फसलों को चुनना जरूरी है जो 60 से 90 दिनों के भीतर कटाई के लिए तैयार हो जाएं. मसलन बात की जाए तो गर्मी के मौसम में मूंग की फसल मिट्टी को उपजाऊ बनाती है. जिसका सीधा असर साथ में लगी सब्जियों की ग्रोथ पर पड़ता है.

भिंडी लगाकर आप लंबे समय तक लगातार तुड़ाई कर सकते हैं. क्योंकि घर-घर में इसकी डिमांड हमेशा रहती है. वहीं बैंगन एक ऐसी मजबूत फसल है जो कम देखभाल और अलग मौसम में भी बढ़िया फल देती है. जिससे किसान का नुकसान होने का डर लगभग खत्म हो जाता है.

  • ऐसी फसलें लगाएं जो जल्दी कट सकें जिससे आप साल में तीन से चार बार पैदावार ले सकें.
  • उन्नत और अच्छी किस्म के बीजों का इस्तेमाल करें जो रोगों से लड़ सकें और ज्यादा फल दें.

शुरुआती कुछ महीनों की मेहनत के बाद जब ये सब्जियां मंडी पहुंचती हैं, तो लागत के मुकाबले काफी अच्छी बचत होती है.

सीधे बाजार से जुड़कर बढ़ेगी कमाई

इस तरह की खेती का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें खाद और सिंचाई का ध्यान रखना बहुत आसान है. घर की खाद और गोबर खाद का इस्तेमाल करके आप दवाओं का खर्चा कम कर सकते हैं और अपनी सब्जियों को शुद्ध और ताजा बताकर बेच सकते हैं.

कमाई को बढ़ाने के लिए बिचौलियों के चक्कर काटने के बजाय सीधे लोकल दुकानों या छोटी मंडियों से संपर्क करना एक समझदारी भरा फैसला है. अगर आप सब्जियों की सही छंटाई और सफाई करके उन्हें बाजार ले जाते हैं. तो आपको दूसरों के मुकाबले कहीं ज्यादा दाम मिल सकते हैं.

  • सब्जियों की सफाई और पैकिंग पर ध्यान दें जिससे ग्राहकों को आपकी क्वालिटी पर भरोसा हो सके.
  • सरकारी सब्सिडी और योजनाओं का पता रखें जिससे आपको खाद-बीज जैसी चीजें सस्ती दरों पर मिल सकें.

अगर सही तरीके से आप सब्जियों उगाते हैं तो फिर आप 3 बीघा में ही तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: कीटनाशक छिड़कते वक्त जरूर बरतें ये सावधानी, वरना सस्ते में चली जाएगी जान

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 22 Apr 2026 02:27 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Vegetables Farming Tips Cultivation Tips
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