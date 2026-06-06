National Bamboo Mission: पारंपरिक फसलों में लगातार होने वाले नुकसान और अनिश्चित मौसम से परेशान किसान भाइयों के लिए बांस की खेती एक वरदान साबित हो रही है. इसे हरा सोना भी कहा जाता है. क्योंकि एक बार लगाने के बाद यह सालों-साल बिना किसी झंझट के बंपर कमाई देता है. किसानों को इस मुनाफेदार खेती से जोड़ने और उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission) चला रही है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देना और उससे जुड़े उद्योगों को मजबूत करना है. अगर आपके पास ऐसी जमीन है जो बंजर है या जहाँ अन्य फसलें अच्छी नहीं होतीं, तो आप इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाकर अपने खाली खेतों को नोट छापने वाली मशीन में बदल सकते हैं.

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मिलने वाली बंपर सब्सिडी

सरकार इस मिशन के जरिए किसानों को बांस की खेती शुरू करने के लिए बकायदा मोटी वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत एक पौधे पर आने वाले कुल खर्च का लगभग पचास प्रतिशत हिस्सा सरकार खुद वहन करती है. जिसका सीधा मतलब यह है कि आपकी जेब पर लागत का बोझ बेहद कम हो जाता है.

बाकी बची हुई रकम को किसान बेहद आसान किश्तों में या बैंक लोन के जरिए पूरा कर सकते हैं. सब्सिडी की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो. इस सरकारी मदद का फायदा उठाकर छोटे और सीमांत किसान भी बिना किसी आर्थिक तंगी के बड़े पैमाने पर बांस के पौधे अपने खेतों में लगा सकते हैं.

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बांस की खेती से ऐसे होती है कमाई

बांस की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा पानी, महंगे फर्टिलाइजर या चौबीस घंटे की देखरेख की जरूरत नहीं होती. इसे आप अपने खेतों की मेढ़ों पर भी लगा सकते हैं, जिससे मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं होता. बांस के पौधे रोपने के लगभग तीन से चार साल बाद काटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं. एक बार कटाई के बाद उसी जड़ से नए पौधे अपने आप निकलते रहते हैं.

यानी आपको बार-बार बीज खरीदने का खर्च नहीं करना पड़ता. मार्केट में अगरबत्ती बनाने, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन और पेपर मिलों में बांस की जबरदस्त डिमांड हमेशा बनी रहती है. इस बिजनेस मॉडल से किसान भाई हर साल लाखों रुपये का शुद्ध और परमानेंट मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.

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