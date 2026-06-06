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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरक्या है राष्ट्रीय बांस मिशन और कैसे यह योजना बढ़ा सकती है किसानों की आमदनी? जान लीजिए काम की बात

क्या है राष्ट्रीय बांस मिशन और कैसे यह योजना बढ़ा सकती है किसानों की आमदनी? जान लीजिए काम की बात

National Bamboo Mission: राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत सरकार किसानों को बांस की खेती के लिए बंपर सब्सिडी दे रही है. इससे किसान अब हर साल लाखों कमा सकते हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 06 Jun 2026 08:14 AM (IST)
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National Bamboo Mission: पारंपरिक फसलों में लगातार होने वाले नुकसान और अनिश्चित मौसम से परेशान किसान भाइयों के लिए बांस की खेती एक वरदान साबित हो रही है. इसे हरा सोना  भी कहा जाता है. क्योंकि एक बार लगाने के बाद यह सालों-साल बिना किसी झंझट के बंपर कमाई देता है. किसानों को इस मुनाफेदार खेती से जोड़ने और उनकी आमदनी को दोगुना करने के लिए सरकार राष्ट्रीय बांस मिशन (National Bamboo Mission) चला रही है.

इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश में बांस के उत्पादन को बढ़ावा देना और उससे जुड़े उद्योगों को मजबूत करना है. अगर आपके पास ऐसी जमीन है जो बंजर है या जहाँ अन्य फसलें अच्छी नहीं होतीं, तो आप इस सरकारी स्कीम का लाभ उठाकर अपने खाली खेतों को नोट छापने वाली मशीन में बदल सकते हैं.

राष्ट्रीय बांस मिशन के तहत मिलने वाली बंपर सब्सिडी

सरकार इस मिशन के जरिए किसानों को बांस की खेती शुरू करने के लिए बकायदा मोटी वित्तीय सहायता यानी सब्सिडी दे रही है. इस योजना के तहत एक पौधे पर आने वाले कुल खर्च का लगभग पचास प्रतिशत हिस्सा सरकार खुद वहन करती है. जिसका सीधा मतलब यह है कि आपकी जेब पर लागत का बोझ बेहद कम हो जाता है.

बाकी बची हुई रकम को किसान बेहद आसान किश्तों में या बैंक लोन के जरिए पूरा कर सकते हैं. सब्सिडी की यह राशि सीधे किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाती है ताकि किसी भी तरह की धोखाधड़ी न हो. इस सरकारी मदद का फायदा उठाकर छोटे और सीमांत किसान भी बिना किसी आर्थिक तंगी के बड़े पैमाने पर बांस के पौधे अपने खेतों में लगा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: क्या है खेत बचाओ अभियान, जिसे 1 से 30 जून देशभर में चलाने जा रही सरकार?

बांस की खेती से ऐसे होती है कमाई 

बांस की खेती की सबसे अच्छी बात यह है कि इसे बहुत ज्यादा पानी, महंगे फर्टिलाइजर या चौबीस घंटे की देखरेख की जरूरत नहीं होती. इसे आप अपने खेतों की मेढ़ों पर भी लगा सकते हैं, जिससे मुख्य फसल को कोई नुकसान नहीं होता. बांस के पौधे रोपने के लगभग तीन से चार साल बाद काटने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाते हैं. एक बार कटाई के बाद उसी जड़ से नए पौधे अपने आप निकलते रहते हैं.

यानी आपको बार-बार बीज खरीदने का खर्च नहीं करना पड़ता. मार्केट में अगरबत्ती बनाने, फर्नीचर, कंस्ट्रक्शन और पेपर मिलों में बांस की जबरदस्त डिमांड हमेशा बनी रहती है. इस बिजनेस मॉडल से किसान भाई हर साल लाखों रुपये का शुद्ध और परमानेंट मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं.

यह भी पढ़ें: सोने के भाव बिकेगा इस फसल का तेल, किसान भाई आज ही शुरू करें खेती, हर सीजन में होगा बंपर मुनाफा

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 06 Jun 2026 08:14 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Bamboo Bamboo Farming National Bamboo Mission
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