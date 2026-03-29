घर के बगीचे में कैसे उगाएं खीरा? जान लीजिए सबसे आसान तरीका

Cucumber Farming: गर्मियों की आहट मिलते ही रसीले और ताजे खीरे की याद आने लगती है. अगर यही खीरा आपके अपने बगीचे या बालकनी का हो, तो उसका स्वाद और शुद्धता एकदम अलग लेवल की होती है. घर पर खीरा उगाना न केवल बहुत आसान है, बल्कि यह आपको बाजार के केमिकल और पेस्टिसाइड वाले खीरों से भी पूरी तरह बचाता है. खीरे की बेल बहुत तेजी से बढ़ती है और इसकी देखभाल करना भी काफी सरल है.

बस आपको सही तकनीक और खाद-पानी का थोड़ा अंदाजा होना चाहिए. इसके लिए किसी बड़े खेत की जरूरत नहीं है, आप इसे किसी बड़े गमले या ग्रो-बैग में भी आसानी से लगा सकते हैं. बस थोड़ी सी धूप और सही मिट्टी के साथ आप घर की छत पर ही शानदार हार्वेस्टिंग का मजा ले सकते हैं.

मिट्टी तैयार करने और बीज लगाने का सही तरीका

खीरे की अच्छी पैदावार के लिए सबसे जरूरी है उसकी मिट्टी का उपजाऊ होना. मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी रुके नहीं और जड़ों को फैलने के लिए पूरी जगह मिले. शुरुआत हमेशा अच्छी क्वालिटी के बीजों से करें ताकि पौधे बीमारियों से बचे रहें और फल ज्यादा आएं.

मिट्टी तैयार करते समय 50% सामान्य मिट्टी में 30% गोबर की खाद या वर्मीकम्पोस्ट और 20% रेत मिला लें.

खीरे के बीजों को सीधे बड़े गमले में लगाएं क्योंकि इसकी जड़ें बहुत नाजुक होती हैं और बार-बार शिफ्टिंग पसंद नहीं करतीं

गमले के बीच में करीब एक इंच गहरा गड्ढा करके दो-तीन बीज डालें और ऊपर से हल्की मिट्टी की परत बिछा दें

गमले को ऐसी जगह रखें जहां दिन की कम से कम 5 से 6 घंटे की सीधी और अच्छी धूप आती हो.

बीजों के अंकुरित होने तक मिट्टी में हल्की नमी बनाए रखें लेकिन पानी बहुत ज्यादा न भरें.

अगर आप चाहें तो अपने बगीचे में खीरे की पूसा बरखा वैरायटी के बीज ऑनलाइन खरीद सकते हैं.

बेल की देखभाल और ज्यादा फल पाने के टिप्स

जब खीरे के पौधे थोड़े बड़े हो जाते हैं. तो उन्हें बढ़ने के लिए सहारे की जरूरत होती है. इस दौरान सही खाद और पानी का मैनेजमेंट ही यह तय करता है कि आपकी बेल पर कितने खीरे लगेंगे. सही देखभाल से आप पूरी गर्मी ताजे खीरों का आनंद ले सकते हैं.

जैसे ही बेल बड़ी होने लगे उसे किसी लकड़ी या जाली का सहारा (ट्रेलिस) दें ताकि फल जमीन पर लगकर सड़ें नहीं.

खीरे के पौधे को नमी बहुत पसंद है इसलिए मिट्टी को कभी भी पूरी तरह सूखने न दें और नियमित पानी देते रहें.

हर 15 से 20 दिन में थोड़ी जैविक खाद या लिक्विड फर्टिलाइजर डालने से पौधों की ग्रोथ बहुत तेज हो जाती है.

कीड़ों और फंगस से बचाव के लिए हर हफ्ते नीम के तेल का हल्का छिड़काव करना एक बहुत अच्छा घरेलू उपाय है.

खीरे जब मीडियम साइज के हो जाएं तभी उन्हें तोड़ लें क्योंकि ज्यादा बड़े होने पर वे कड़वे हो सकते है.

घर का उगाया हुआ खीरा न सिर्फ सेहतमंद होता है बल्कि यह आपकी बागवानी का शौक भी पूरा करता है.

यह भी पढ़ें: अमोनिया की कमी से आलू को कोल्ड स्टोरेज में रखना हुआ महंगा, जानें इसे बचाने के तरीके