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हिंदी न्यूज़एग्रीकल्चरअपने खेत में ऐसे उगाएं ब्लैक डायमंड तरबूज, डबल हो जाएगा मुनाफा

अपने खेत में ऐसे उगाएं ब्लैक डायमंड तरबूज, डबल हो जाएगा मुनाफा

Black Diamond Watermelon: ब्लैक डायमंड तरबूज की खेती किसानों के लिए बंपर कमाई का नया जरिया बन चुकी है. अगर आप भी कम समय में अच्छी आमदनी चाहते हैं तो यह किस्म आपके लिए एक शानदार ऑप्शन साबित हो सकती है.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 16 May 2026 11:02 AM (IST)
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Black Diamond Watermelon: आजकल खेती-किसानी सिर्फ मेहनत का खेल नहीं रह गई है. बल्कि यह स्मार्ट बिजनेस बन चुकी है. अगर आप भी पारंपरिक फसलों से हटकर कुछ ऐसा उगाने की सोच रहे हैं जो मार्केट में हाथों-हाथ बिके और आपकी जेब भर दे तो ब्लैक डायमंड तरबूज आपके लिए बढ़िया सौदा साबित हो सकता है. यह तरबूज अपनी गहरी काली रंगत, जबरदस्त मिठास और बड़े साइज की वजह से मंडियों में अलग ही चमकता है. 

इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह कम समय में तैयार हो जाता है और इसमें बीमारियों से लड़ने की ताकत भी ज्यादा होती है. अगर आप सही तकनीक और थोड़ी प्लानिंग के साथ इसकी शुरुआत करते हैं तो यकीन मानिए आप अपनी लागत को दोगुने मुनाफे में बदल सकते हैं. चलिए आपको बताते हैं कि कैसे आप इससे मोटी कमाई कर सकते हैं.

खेत की तैयारी 

ब्लैक डायमंड तरबूज से बंपर पैदावार लेने के लिए सबसे पहले मिट्टी का मिजाज समझना जरूरी है. इसके लिए रेतीली दोमट मिट्टी सबसे बेस्ट मानी जाती है क्योंकि इसमें जड़ों का फैलाव अच्छा होता है. बुवाई से पहले खेत की दो-तीन बार गहरी जुताई करें और अच्छी मात्रा में सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें. 

आज के दौर में अगर आप मुनाफे को डबल करना चाहते हैं तो मल्चिंग पेपर और ड्रिप इरिगेशन तकनीक का इस्तेमाल करें. इससे न सिर्फ पानी की बचत होती है बल्कि खरपतवार भी नहीं उगते जिससे पौधों को पूरा पोषण मिलता है. 

यह भी पढ़ें: डीजल से कैसी होती सेब की खेती, जान लें किस काम में पड़ती है जरूरत

बुवाई का तरीका

ब्लैक डायमंड तरबूज के बीजों की बुवाई के समय लाइन से लाइन की दूरी लगभग 8 से 10 फीट और पौधे से पौधे की दूरी 4 से 6 फीट रखनी चाहिए. यह गैप पौधों को फैलने और बड़े साइज के फल तैयार करने में मदद करता है. 

ऐसे करें देखभाल

फसल लगाने के बाद उसकी देखभाल ही तय करती है कि आपको कितना मुनाफा होगा. ब्लैक डायमंड तरबूज को धूप बहुत पसंद है इसलिए इसे ऐसी जगह लगाएं जहां कम से कम 7-8 घंटे सीधी धूप आती हो. सिंचाई के वक्त ध्यान रखें कि जब फल बड़े हो रहे हों, तब पानी की कमी न हो, लेकिन कटाई से एक हफ्ते पहले पानी देना कम कर दें जिससे मिठास बढ़ सके. 

ऐसे होती है कमाई

इस किस्म की डिमांड बड़े शहरों और होटलों में बहुत ज्यादा है इसलिए अगर आप अपनी फसल की ग्रेडिंग करके उसे सीधे मार्केट में उतारते हैं. तो आपको बहुत अच्छे रेट मिलते हैं. एक एकड़ में सही मैनेजमेंट के साथ आप लाखों की कमाई कर सकते हैं. 

यह भी पढ़ें: छोटे खेत से कैसे कर सकते हैं ज्यादा कमाई? यह फॉर्म्युला समझ लिया तो होगी पैसों की बारिश

About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 16 May 2026 11:02 AM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Watermelon Farming Tips
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