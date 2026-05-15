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छोटे खेत से कैसे कर सकते हैं ज्यादा कमाई? यह फॉर्म्युला समझ लिया तो होगी पैसों की बारिश
Farming Tips: छोटे खेत से तगड़ी कमाई करने के लिए पारंपरिक खेती के बजाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मल्टी-क्रॉपिंग का फॉर्म्युला अपनाना जरूरी है. कम जमीन पर सही फसलें उगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है.
आज के समय में खेती सिर्फ जमीन के टुकड़े पर निर्भर नहीं है. छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन लेना होता है. अगर आप पुरानी तरीकों पर चलते रहेंगे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा. लेकिन नए जमाने के फॉर्म्युले अपनाएंगे तो आप कम जमीन से भी बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं.
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Published at : 15 May 2026 07:15 PM (IST)
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डॉ .शिरीष मिश्र
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