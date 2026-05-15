छोटे खेत से कैसे कर सकते हैं ज्यादा कमाई? यह फॉर्म्युला समझ लिया तो होगी पैसों की बारिश

सिर्फ एक ही फसल के भरोसे बैठना अब घाटे का सौदा साबित हो सकता है. छोटे खेतों के लिए मल्टी-क्रॉपिंग यानी एक साथ दो-तीन फसलें उगाना सबसे बेस्ट आइडिया है. इससे जमीन का हर कोना इस्तेमाल होता है और रिस्क भी कम हो जाता है. मान लीजिए अगर एक फसल का मार्केट रेट गिर भी गया. तो दूसरी फसल आपकी जेब भरने का काम बखूबी कर देती है.