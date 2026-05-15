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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरछोटे खेत से कैसे कर सकते हैं ज्यादा कमाई? यह फॉर्म्युला समझ लिया तो होगी पैसों की बारिश

छोटे खेत से कैसे कर सकते हैं ज्यादा कमाई? यह फॉर्म्युला समझ लिया तो होगी पैसों की बारिश

Farming Tips: छोटे खेत से तगड़ी कमाई करने के लिए पारंपरिक खेती के बजाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मल्टी-क्रॉपिंग का फॉर्म्युला अपनाना जरूरी है. कम जमीन पर सही फसलें उगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 15 May 2026 07:15 PM (IST)
Farming Tips: छोटे खेत से तगड़ी कमाई करने के लिए पारंपरिक खेती के बजाय इंटीग्रेटेड फार्मिंग और मल्टी-क्रॉपिंग का फॉर्म्युला अपनाना जरूरी है. कम जमीन पर सही फसलें उगाकर ज्यादा मुनाफा कमाया जा सकता है.

आज के समय में खेती सिर्फ जमीन के टुकड़े पर निर्भर नहीं है. छोटे किसानों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज कम जगह में ज्यादा प्रोडक्शन लेना होता है. अगर आप पुरानी तरीकों पर चलते रहेंगे तो लागत निकालना भी मुश्किल हो जाएगा. लेकिन नए जमाने के फॉर्म्युले अपनाएंगे तो आप कम जमीन से भी बम्पर मुनाफा कमा सकते हैं.

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सिर्फ एक ही फसल के भरोसे बैठना अब घाटे का सौदा साबित हो सकता है. छोटे खेतों के लिए मल्टी-क्रॉपिंग यानी एक साथ दो-तीन फसलें उगाना सबसे बेस्ट आइडिया है. इससे जमीन का हर कोना इस्तेमाल होता है और रिस्क भी कम हो जाता है. मान लीजिए अगर एक फसल का मार्केट रेट गिर भी गया. तो दूसरी फसल आपकी जेब भरने का काम बखूबी कर देती है.
सिर्फ एक ही फसल के भरोसे बैठना अब घाटे का सौदा साबित हो सकता है. छोटे खेतों के लिए मल्टी-क्रॉपिंग यानी एक साथ दो-तीन फसलें उगाना सबसे बेस्ट आइडिया है. इससे जमीन का हर कोना इस्तेमाल होता है और रिस्क भी कम हो जाता है. मान लीजिए अगर एक फसल का मार्केट रेट गिर भी गया. तो दूसरी फसल आपकी जेब भरने का काम बखूबी कर देती है.
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अनाज और दालों के पारंपरिक चक्र से बाहर निकलकर अब कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों की तरफ बढ़ना होगा. छोटे खेत में सब्जी, फूल या औषधीय पौधों की खेती करना ज्यादा समझदारी है. मिर्च, टमाटर या गेंदे के फूल जैसी फसलें बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं और मंडी में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है.
अनाज और दालों के पारंपरिक चक्र से बाहर निकलकर अब कैश क्रॉप्स यानी नकदी फसलों की तरफ बढ़ना होगा. छोटे खेत में सब्जी, फूल या औषधीय पौधों की खेती करना ज्यादा समझदारी है. मिर्च, टमाटर या गेंदे के फूल जैसी फसलें बहुत कम समय में तैयार हो जाती हैं और मंडी में इनकी डिमांड हमेशा बनी रहती है.
Published at : 15 May 2026 07:15 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Farming Tips Small Farm Farming News

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