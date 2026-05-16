बैंगन की खेती में इस सीजन अपनाएं ये तरीका, मंडी में मिलेगा सबसे ऊंचा रेट

Brinjal Cultivation Tips: बैंगन एक ऐसी एवरग्रीन सब्जी है जिसकी डिमांड बाजार में बारहों महीने बनी रहती है. सबसे अच्छी बात यह है कि इसकी खेती आप किसी भी इलाके में आसानी से कर सकते हैं और एक बार पौधा लगाने के बाद यह करीब 6 से 7 महीने तक लगातार फल देता रहता है. अक्सर देखा गया है कि मानसून के बाद जब दूसरी हरी सब्जियों की सप्लाई कम हो जाती है.

तब बैंगन के दाम आसमान छूने लगते हैं. ऐसे में अगर आप सही प्लानिंग और मॉडर्न तरीके से इसकी बुवाई करते हैं तो यह फसल आपको तगड़ा मुनाफा दे सकती है. यह सिर्फ एक सब्जी नहीं बल्कि छोटे और बड़े दोनों तरह के किसानों के लिए लंबी रेस का घोड़ा साबित होती है.

उन्नत किस्मों का चुनाव

ज्यादा पैदावार लेने का सबसे पहला नियम है सही वैरायटी का चुनाव करना. आजकल की मॉडर्न खेती में NHB 1233 किस्म को काफी पसंद किया जा रहा है क्योंकि यह कम लागत में बम्पर उत्पादन देने के लिए मशहूर है. इस वैरायटी की मार्केट वैल्यू भी बहुत अच्छी है जिससे आपको रेट में कभी समझौता नहीं करना पड़ता.

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मिट्टी की तैयारी

खेती शुरू करने के लिए ऐसी जमीन चुनें जहाँ जल निकासी का अच्छा इंतजाम हो, जैसे बलुई दोमट या दोमट मिट्टी. बुवाई से पहले खेत की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरा बना लें ताकि पौधों की जड़ें मजबूती से फैल सकें. सही मिट्टी और टॉप क्वालिटी बीज ही आपकी सफलता की नींव रखते हैं.

बीज की मात्रा

अगर आप एक हेक्टेयर में बैंगन की खेती करने का मन बना रहे हैं, तो इसके लिए लगभग 200 से 250 ग्राम बीज एकदम पर्याप्त होता है. नर्सरी तैयार करते समय ध्यान रखें कि बीजों को सही दूरी पर बोया जाए ताकि पौधे स्वस्थ और मजबूत बनें.

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रोपाई का सही तरीका

जब पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाएं, तो उन्हें कतारों में लगाएं ताकि सिंचाई और निराई-गुड़ाई करने में आसानी हो. बैंगन की खेती में यह अनुशासन बहुत जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि आपके पौधों को कितनी धूप और हवा मिलेगी. सही मैनेजमेंट के साथ की गई रोपाई से फसल की ग्रोथ तेजी से होती है और बीमारियां लगने का खतरा भी काफी कम हो जाता है.

कम समय में पहली तुड़ाई

किसानों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी यह है कि बैंगन की NHB 1233 जैसी उन्नत किस्में बहुत जल्द कमाई देना शुरू कर देती हैं. रोपाई के महज 55 से 60 दिन के अंदर फसल पहली तुड़ाई के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है. इसका मतलब है कि दो महीने के भीतर ही आपकी जेब में पैसा आना शुरू हो जाएगा.

मिलता है अच्छा मुनाफा

यह फसल लंबे समय तक चलती है इसलिए आपको बार-बार बुवाई का झंझट नहीं पालना पड़ता और लेबर कॉस्ट भी बचती है. अगर आप बाजार की मांग को समझते हुए समय-समय पर तुड़ाई करते रहें और क्वालिटी का ध्यान रखें तो मंडी में आपके बैंगन की चमक और वजन दोनों ही आपको सबसे ऊंचे रेट दिलाएंगे.

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