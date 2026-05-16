एक्सप्लोरर
खेत में लगी सब्जियां न हो जाएं हीट-स्ट्रेस का शिकार, ऐसे रखें फसलों का ख्याल
Prevent Vegetables From Heat Stress: भीषण गर्मी और लू के थपेड़े आपकी हरी सब्जियों को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं. तापमान बढ़ने से पौधों में होने वाला हीट-स्ट्रेस उनकी ग्रोथ और पैदावार को रोक देता है.
बढ़ती गर्मी और लू का सीधा असर हमारी हरी सब्जियों पर पड़ता है जिससे फसलें झुलसने लगती हैं. इस मौसम में तापमान अचानक बढ़ने से पौधों में हीट-स्ट्रेस की समस्या हो जाती है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो सब्जियों की क्वालिटी और पैदावार दोनों खराब हो जाती है.
1/6
2/6
Published at : 16 May 2026 01:28 PM (IST)
Tags :Agriculture Summer Season Farming VEGETABLE
एग्रीकल्चर
6 Photos
छोटे खेत से कैसे कर सकते हैं ज्यादा कमाई? यह फॉर्म्युला समझ लिया तो होगी पैसों की बारिश
एग्रीकल्चर
7 Photos
खेती करने वाले हर किसान के पास होनी चाहिए ये 7 मशीनें, मेहनत के साथ बचाएंगी पैसा
एग्रीकल्चर
6 Photos
इस जंगली फल की खेती कर मालामाल हो रहे किसान, ये बातों का ख्याल रख आप भी कर सकते हैं बंपर कमाई
एग्रीकल्चर
6 Photos
किसानों को 50% सब्सिडी पर खरीफ बीज दे रही यह सरकार, जानें कैसे मिलेगा इसका फायदा?
एग्रीकल्चर
6 Photos
बकरी की इन नस्लों को पालें और हर महीने घर लाएं लाखों रुपये, जान लीजिए काम की खबर
एग्रीकल्चर
6 Photos
शहर वालों के मजे लेकिन बदलते मौसम की किसानों पर पड़ रही मार, कैसे बेमौसम बरसात बेहाल हो रही किसानी?
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
एग्रीकल्चर
बढ़ती गर्मी में आपके पशुओं को भी लग सकती है लू, पुशपालक ऐसे करें बचाव
एग्रीकल्चर
अपने खेत में ऐसे उगाएं ब्लैक डायमंड तरबूज, डबल हो जाएगा मुनाफा
एग्रीकल्चर
बैंगन की खेती में इस सीजन अपनाएं ये तरीका, मंडी में मिलेगा सबसे ऊंचा रेट
एग्रीकल्चर
60 की उम्र के बाद हर महीने मिलेगी 3000 रुपये पेंशन, किसानों के बुढ़ापे का सहारा बनेगी ये स्कीम
Advertisement
एग्रीकल्चर
6 Photos
छोटे खेत से कैसे कर सकते हैं ज्यादा कमाई? यह फॉर्म्युला समझ लिया तो होगी पैसों की बारिश
एपी सिंहएडवोकेट
Opinion