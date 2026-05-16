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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीएग्रीकल्चरखेत में लगी सब्जियां न हो जाएं हीट-स्ट्रेस का शिकार, ऐसे रखें फसलों का ख्याल

खेत में लगी सब्जियां न हो जाएं हीट-स्ट्रेस का शिकार, ऐसे रखें फसलों का ख्याल

Prevent Vegetables From Heat Stress: भीषण गर्मी और लू के थपेड़े आपकी हरी सब्जियों को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं. तापमान बढ़ने से पौधों में होने वाला हीट-स्ट्रेस उनकी ग्रोथ और पैदावार को रोक देता है.

By : नीलेश ओझा  | Updated at : 16 May 2026 01:28 PM (IST)
Prevent Vegetables From Heat Stress: भीषण गर्मी और लू के थपेड़े आपकी हरी सब्जियों को पूरी तरह बर्बाद कर सकते हैं. तापमान बढ़ने से पौधों में होने वाला हीट-स्ट्रेस उनकी ग्रोथ और पैदावार को रोक देता है.

बढ़ती गर्मी और लू का सीधा असर हमारी हरी सब्जियों पर पड़ता है जिससे फसलें झुलसने लगती हैं. इस मौसम में तापमान अचानक बढ़ने से पौधों में हीट-स्ट्रेस की समस्या हो जाती है. अगर समय रहते ध्यान न दिया जाए तो सब्जियों की क्वालिटी और पैदावार दोनों खराब हो जाती है.

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गर्मी के थपेड़ों से सब्जियों को बचाने के लिए सिंचाई का सही समय चुनना सबसे पहला और जरूरी कदम है. दोपहर की तेज धूप में पानी देने की भूल बिल्कुल न करें. इससे पौधे खराब हो सकते हैं. हमेशा सुबह जल्दी या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही खेतों में हल्की सिंचाई करनी चाहिए.
गर्मी के थपेड़ों से सब्जियों को बचाने के लिए सिंचाई का सही समय चुनना सबसे पहला और जरूरी कदम है. दोपहर की तेज धूप में पानी देने की भूल बिल्कुल न करें. इससे पौधे खराब हो सकते हैं. हमेशा सुबह जल्दी या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही खेतों में हल्की सिंचाई करनी चाहिए.
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आज के दौर में ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई तकनीक सब्जियों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस मॉडर्न सिस्टम से पौधों की जड़ों को लगातार नमी मिलती रहती है और पानी की बर्बादी भी नहीं होती. यह तरीका तेज धूप में भी मिट्टी के तापमान को कंट्रोल रखने में सबसे बेस्ट माना जाता है.
आज के दौर में ड्रिप इरिगेशन यानी टपक सिंचाई तकनीक सब्जियों के लिए वरदान साबित हो रही है. इस मॉडर्न सिस्टम से पौधों की जड़ों को लगातार नमी मिलती रहती है और पानी की बर्बादी भी नहीं होती. यह तरीका तेज धूप में भी मिट्टी के तापमान को कंट्रोल रखने में सबसे बेस्ट माना जाता है.
Published at : 16 May 2026 01:28 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Summer Season Farming VEGETABLE

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