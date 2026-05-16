खेत में लगी सब्जियां न हो जाएं हीट-स्ट्रेस का शिकार, ऐसे रखें फसलों का ख्याल

गर्मी के थपेड़ों से सब्जियों को बचाने के लिए सिंचाई का सही समय चुनना सबसे पहला और जरूरी कदम है. दोपहर की तेज धूप में पानी देने की भूल बिल्कुल न करें. इससे पौधे खराब हो सकते हैं. हमेशा सुबह जल्दी या फिर शाम को सूरज ढलने के बाद ही खेतों में हल्की सिंचाई करनी चाहिए.