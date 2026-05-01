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मखाना के खेती का खर्च सरकार उठाएगी, इस सरकारी स्कीम में मिलेगा फायदा

Makhana Vikas Yojana: बिहार सरकार मखाना विकास योजना के जरिए किसानों को मालामाल करने की तैयारी में है. अब मखाने की खेती से लेकर उसकी प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट तक पर भारी सब्सिडी दी जाएगी.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 01 May 2026 06:57 AM (IST)
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Makhana Vikas Yojana: बिहार सरकार ने मखाना किसानों के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया है. जिससे अब मखाने की खेती करना और भी आसान और मुनाफेमंद होने वाला है. बिहार मखाना विकास योजना 2026-27 के तहत सरकार ने भारी सब्सिडी और आर्थिक मदद का ऐलान किया है.

जिससे किसानों को बीज से लेकर बाजार तक कहीं भी पैसों की तंगी न हो. बिहार जो दुनिया के कुल मखाना उत्पादन का करीब 90% हिस्सा कवर करता है. अब अपनी इस ताकत को ग्लोबल ब्रांड बनाने की तैयारी में है. सरकार का मकसद है कि किसानों की लागत कम हो और उनकी मेहनत का सही दाम सीधे उनके बैंक खातों तक पहुंचे.

खेती की लागत पर बंपर सब्सिडी

मखाना की खेती शुरू करने के लिए अब किसानों को अपनी जेब ज्यादा ढीली नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि सरकार ने भारी सब्सिडी का प्रावधान किया है. नई योजना के तहत उन्नत किस्म के बीजों की खरीद और खेती की तैयारी पर सरकार लागत का एक बड़ा हिस्सा खुद उठाएगी.

  • किसान अगर मखाना की उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करते हैं, तो उन्हें खेती के प्रति यूनिट खर्च पर सीधे आर्थिक सहायता दी जाएगी.
  • यह मदद उन छोटे और सीमांत किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है, जो बजट की कमी की वजह से बड़े पैमाने पर खेती शुरू नहीं कर पाते थे.

इस कदम से बिहार के मिथिलांचल और सीमांचल क्षेत्रों के लाखों किसानों को सीधा फायदा होगा और मखाना उत्पादन में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.

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प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग के लिए मदद

सिर्फ खेती ही नहीं बल्कि मखाने को बेचने लायक तैयार करने यानी उसकी प्रोसेसिंग और ग्रेडिंग के लिए भी सरकार ने आधुनिक मशीनों पर सब्सिडी देने का फैसला किया है. अब किसानों को अपना कच्चा माल कौड़ियों के दाम बेचने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वे खुद उसकी क्वालिटी बेहतर कर पाएंगे.

  • सरकार मखाना फोड़ने वाली ऑटोमैटिक मशीनों और ग्रेडिंग यूनिट्स की स्थापना के लिए प्रोजेक्ट लागत का काफी पैसा खुद देगी.
  • अच्छी ग्रेडिंग और पैकिंग होने से मखाने की वैल्यू मार्केट में अचानक बढ़ जाती है जिससे किसानों को स्थानीय व्यापारियों के बजाय सीधे बड़ी कंपनियों से जुड़ने का मौका मिलेगा.

जब मखाना खेत से सीधे पैक होकर निकलेगा तो उसकी चमक और कीमत दोनों ही किसानों की किस्मत बदल देंगी.

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एक्सपोर्ट के लिए खुला रास्ता

मखाना विकास योजना का सबसे बड़ा हाइलाइट इसका एक्सपोर्ट सपोर्ट सिस्टम है. जो बिहार के किसानों को सीधे अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की ताकत रखता है. सरकार मखाना एक्सपोर्ट करने वाली यूनिट्स और ग्रुप्स को स्पेशल इंसेंटिव और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने जा रही है.

  • विदेशों में मखाना भेजने के लिए जरूरी सर्टिफिकेशन और क्वालिटी चेकिंग के प्रोसेस में भी सरकार किसानों और कारोबारियों की मदद करेगी.
  • ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए फंड मिलने से बिहार का "मिथिला मखाना" अब अमेरिका और यूरोप के सुपरमार्केट्स में अपनी जगह आसानी से बना पाएगा.

इस सरकारी स्कीम का फायदा उठाकर अब बिहार का किसान भी ग्लोबल बिजनेसमैन बनने का सपना सच कर सकता है.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 01 May 2026 06:57 AM (IST)
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 Agriculture Bihar Farmers Makhana Schemes For Farmers
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