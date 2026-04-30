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अब लाल टमाटर चमकाएगा किसानों की किस्मत, 1 एकड़ जमीन में इस खास तकनीक से करें खेती

Tomato Farming Tips: टमाटर की खेती अब किसानों के लिए लखपति बनने का रास्ता खोल रही है. मचान विधि अपनाकर किसान 1 एकड़ में 5 लाख तक का मुनाफा कमा रहे हैं.

By : नीलेश ओझा | Updated at : 30 Apr 2026 05:03 PM (IST)
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Tomato Farming Tips: आजकल खेती सिर्फ मेहनत का काम नहीं रह गई है. बल्कि नई तकनीकें आजमाई जा रही है. किसान अब पुराने तरीके छोड़कर नई तकनीकों पर भरोसा कर रहे हैं. अगर सही प्लानिंग और सही तरीकों के साथ टमाटर लगाया जाए.

तो महज 1 एकड़ जमीन से ही लाखों का मुनाफा कमाया जा सकता है. बाजार में टमाटर की डिमांड साल भर बनी रहती है और अगर आपकी फसल की क्वालिटी टॉप क्लास है. तो खरीदार खुद आपके खेत तक खिंचे चले आते हैं. जान लीजिए पूरा तरीका.

इस तरीके से उगाएं टमाटर

टमाटर की तगड़ी पैदावार के लिए आजकल मचान विधि सबसे बेस्ट मानी जा रही है जो फसल का पूरा सीन बदल देती है. इसमें बांस, लकड़ी और तार की मदद से एक मजबूत ढांचा बनाया जाता है जिस पर पौधों को ऊपर की ओर चढ़ाया जाता है. इस तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि फल जमीन पर नहीं लटकते जिससे उनके सड़ने या दाग लगने का चांस जीरो हो जाता है.

पौधों को बराबर धूप और हवा मिलती है जिससे उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होती है और फलों का रंग भी एकदम लाल और चमकदार आता है. जमीन पर फसल फैलाने के बजाय मचान पर खेती करने से खेत की जगह का बेहतर इस्तेमाल होता है और फसल की लाइफ बढ़ जाती है.

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इतनी होगी कमाई

एक एकड़ में टमाटर की खेती किसी भी बिजनेस को टक्कर दे सकती है. एक एकड़ में बीज, खाद और मचान का स्ट्रक्चर तैयार करने में करीब 50 से 60 हजार रुपये का खर्च आता है. जब फसल तैयार होती है तो एक एकड़ से आराम से 300 से 500 क्विंटल तक की बंपर पैदावार ली जा सकती है.

अगर मार्केट में नॉर्मल रेट भी रहे तो किसान सारे खर्चे काटकर 3 से 5 लाख रुपये तक का शुद्ध मुनाफा कमा लेते हैं. कम समय और सीमित जमीन में इतना तगड़ा रिटर्न मिलने की वजह से ही अब युवा किसान इसे बड़े पैमाने पर अपना रहे हैं.

इन बातों का रखें ध्यान

  • खेती को सफल बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी के हाइब्रिड बीजों का चुनाव करना जरूरी है.
  • पौधों को बीमारियों और कीटों से बचाने के लिए सही समय पर दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए जिससे फसल सुरक्षित रहे.
  • सिंचाई के लिए अगर ड्रिप इरिगेशन का इस्तेमाल किया जाए तो पानी की बचत होती है और पौधों को जरूरी नमी मिलती रहती है.
  • खेत में जल निकासी का अच्छा सिस्टम होना चाहिए जिससे बारिश के मौसम में पानी जमा न हो और जड़ें खराब होने से बचें.
  • फसल की तुड़ाई हमेशा सही समय पर करनी चाहिए जिससे मार्केट तक पहुंचते-पहुंचते टमाटर खराब न हो और आपको पूरा दाम मिले.

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About the author नीलेश ओझा

नीलेश ओझा पिछले पांच साल से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. उनकी लेखन शैली में तथ्यों की सटीकता और इंसानी नजरिए की गहराई दोनों साथ-साथ चलती हैं.पत्रकारिता उनके लिए महज़ खबरें इकट्ठा करने या तेजी से लिखने का काम नहीं है. वह मानते हैं कि हर स्टोरी के पीछे एक सोच होनी चाहिए.  

कुछ ऐसा जो पाठक को सिर्फ जानकारी न दे बल्कि सोचने के लिए भी मजबूर करे. यही वजह है कि उनकी स्टोरीज़ में भाषा साफ़ होती है.लिखने-पढ़ने का शौक बचपन से रहा है. स्कूल की नोटबुक से शुरू हुआ यह सफर धीरे-धीरे पेशेवर लेखन और पत्रकारिता तक पहुंचा. आज भी उनके लिए लेखन सिर्फ पेशा नहीं है यह खुद को समझने और दुनिया से संवाद करने का ज़रिया है.

पत्रकारिता के अलावा वह साहित्य और समकालीन शायरी से भी गहराई से जुड़े हुए हैं. कभी भीड़ में तो कभी अकेले में ख्यालों को शायरी की शक्ल देते रहते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता का काम सिर्फ घटनाएं गिनाना नहीं है. बल्कि पाठक को उस तस्वीर के उन हिस्सों तक ले जाना है. जो अक्सर नजरों से छूट जाते हैं.

उन्होंने स्पोर्ट्सविकी, क्रिकेट एडिक्टर, इनशॉर्ट्स और जी हिंदुस्तान जैसे प्रमुख प्लेटफॉर्म्स के साथ काम किया है.
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Published at : 30 Apr 2026 04:55 PM (IST)
Tags :
 Agriculture Tomato Farming Tips Farming News
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